Пластинин Сергей


УПОМИНАНИЯ


24.09.2025 Подписан договор о сотрудничестве МИЛМ «Микрона» и GS Nanotech 1
24.06.2024 Сергей Пластинин, GS Nanotech: Завод будет генерировать выручку 5 млрд руб. 1
20.06.2024 Производитель микроэлектроники GS Nanotech сменил гендиректора третий раз за два года 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Пластинин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1545 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 333 2
GS Group - Технополис GS Гусев 73 2
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 53 2
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 62 1
Цифра ГК 2517 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 456 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 93 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21526 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22106 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4406 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10053 1
BGA - Ball Grid Array - "массив шариков" - Тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем 63 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8242 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25574 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3194 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10454 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2718 1
Электроника - Flip chip - метод перевернутого кристалла 11 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 382 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1018 1
DDR - Double data rate 2856 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5764 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3395 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 259 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1947 1
Ярцев Алексей 1 1
Копосов Максим 72 1
Ким Олег 17 1
Казаков Артем 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153476 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Россия - ДФО - Амурская область 812 1
Азия - Азиатский регион 5689 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45073 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 886 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1368 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5500 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54028 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31189 1
Литий - Lithium - химический элемент 590 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3741 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7718 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5160 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 987 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6195 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50389 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2080 1
