Производитель микроэлектроники GS Nanotech сменил гендиректора третий раз за два года

В GS Nanotech назначен новый генеральный директор. Предыдущий проработал меньше года. Компания меняет гендиректора третий раз за два года.



GS Nanotech сменил гендиректора

GS Nanotech (АО «Джиэс-нанотех») сменил генерального директора, выяснил «Коммерсант». На пост назначен Сергей Пластинин. Он сменил Артема Казакова, который занимал должность с июля 2023 г.

Сергей Пластинин — бывший руководитель зеленоградского производителя микросхем АО «Ангстрем», а до недавнего времени главный конструктор зеленоградского «Микрона».

За два года это уже третья смена руководителя АО «Джиэс-нанотех». По данным «СПАРК-Интерфакс», с июня 2020 г. по январь 2023 г. гендиректором был Олег Ким, его сменил Алексей Ярцев. 12 июля 2023 г. гендиректором стал Артем Казаков.

Сфера деятельности GS Nanotech — разработка и массовое производство микроэлектронной продукции, в том числе по технологии SiP (система-в-корпусе), как указано на его сайте. GS Nanotech входит в состав астного инновационного кластера «Технополиса GS», действующего в особой экономической зоне Калининградской области.

GS Nanotech входит в GS Group. GS Group — российский инвестиционно-промышленный холдинг, ключевой компетенцией которого является разработка и производство электроники.

Возможные причины смены руководства

На новой должности задачами Сергея Пластинина в холдинге назвали наращивание объемов производства за счет увеличения доли корпусировки процессоров и микросхем памяти, а также вывод на потребительский и коммерческий рынки микросхем в пластиковых корпусах вместо распространенных сейчас керамических.

Директор компании «Промобит» Максим Копосов предположил, что переориентируется в сторону предоставления услуг по корпусировке процессоров из кремниевых пластин российского производства и из дружественных стран вызвана сложностями поставок: «Текущие условия не позволяют получать необходимое сырье и компоненты для производства собственной продукции».

Один из неназванных собеседников издания сказал, что предыдущие гендиректора GS Nanotech ушли «по собственному желанию из-за отсутствия возможности развития производства на фоне санкций». Другой источник считает, что компания меняет руководство в связи с неудовлетворительными результатами «как с производственной, так и с финансовой точки зрения».

Компания несет убытки

Выручка GS Nanotech за 2023 г., по данным «Коммерсанта», составила 352 млн руб. при чистом убытке 222 млн руб. Убыточной компания стала в 2020 г., как считает Копосов, из-за пандемии, приведшей к нарушению цикла поставок компонентов и производства. Тогда выручка «Джиэс-нанотех» составила 269 млн руб., а чистый убыток — 79 млн руб.

В 2021 г. выручка выросла до 367 млн руб., а убыток снизился до 1 млн руб. Но в 2023 г. выручка упала до 326 млн руб., а убыток вырос сразу до 279 млн руб. Выручка же головной структуры GS Group АО «Концерн "Инновационные технологии"» в 2023 г. составила 1,9 млрд руб. с чистой прибылью 459 млн руб.

В марте 2024 г. CNews писал о волне бегства производителей электроники из Калининградской области. Проблемы с логистикой – одно из множества следствий всем известных событий, повлекших за собой изменения в мировой геополитике. Калининградская область из-за своего расположения ощутила на себе эти последствия в полной мере.