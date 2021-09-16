Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

GS Group
General Satellite


16.09.2021 В России на деньги государства построен крупный завод электроники 1
28.06.2021 Елена Шумеева назначена финансовым директором «Рексофт» 2
21.06.2021 Без бюджетных денег запущено крупнейшее производство российских светодиодов 12
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 1
28.04.2021 Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России 1
22.04.2021 В России начинается выпуск отечественных материнских плат для новейших процессоров AMD. Фото 3
02.03.2021 Холдинг GS Group заключил контракт на локализацию телевизионных приставок 2
20.02.2021 Московские власти потратят полмиллиарда на блокчейн 1
12.02.2021 Россияне могут остаться без смартфонов Xiaomi, Huawei и Realme из-за американских санкций 6
12.02.2021 GS Group представила отчет об импорте мобильных телефонов в Россию в 2020 году 2
25.01.2021 GS Labs запустила систему условного доступа DRECRYPT 1
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 4
21.01.2021 ПК, принтеры, SSD и материнские платы нужно будет строить на отечественных чипах, чтобы власти их считали российскими 2
19.01.2021 GS Group выпустит первый отечественный медиасервер с продвинутыми возможностями 2
12.01.2021 GS Labs получила патент на способ криптографической защиты информации 1
25.11.2020 GS Group запустит масштабное производство светодиодов в России 2
10.09.2020 «Депо компьютерс» приступила к серийному производству российской материнской платы для моноблоков 4
10.09.2020 В России начат выпуск отечественной материнки и «ПК для чиновников» на ее основе 4
07.08.2020 Генеральным директором GS Nanotech назначен Олег Ким 2
27.07.2020 Суперконденсатор GS Group прошел испытания в лаборатории «Тестприбор» 5
22.07.2020 В России начинается производство электроники для умных счетчиков электричества 1
21.07.2020 Система управления цифровыми правами DRM DREPLUS от GS Labs подтвердила свою безопасность 1
13.07.2020 В России появился первый отечественный SSD-накопитель 4
29.05.2020 Western Digital продавала медленные и дешевые жесткие диски под видом быстрых и дорогих. Настала пора расплаты 4
11.05.2020 Рынок SSD растет вопреки снижению популярности СХД 1
27.04.2020 GS Labs зарегистрировала «Электронный телегид» в Роспатенте 1
20.04.2020 Прогноз GS Group: падение на рынке смартфонов в III квартале составит не менее 40% 2
16.04.2020 Мировой рынок HDD рухнул под напором пандемии 1
14.04.2020 Российское контрактное производство электроники показало взрывной рост 1
05.03.2020 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта 1
04.03.2020 GS Nanotech и ПетрГУ представили первый совместный продукт для СХД 3
17.02.2020 Отечественные SSD GS Nanotech используются в интерактивных панелях Nextouch 3
28.01.2020 В России дисковая революция: SSD рвутся ввысь, но смерть HDD пока откладывается 13
22.11.2019 GS Labs и True IP предложили решение «умного дома» на базе IP-домофона 1
21.11.2019 GS Labs представила собственную OTT-платформу StingrayStream 1
22.08.2019 GS Group на 10% увеличила мощности производства электроники в Калининградской области 1
10.07.2019 Консорциум российских компаний займется развитием экосистемы хранения данных 1
14.03.2019 Обоснована полная бесполезность SSD и накопителей рекордной емкости 1
10.01.2019 Власти предлагают хранить переписку абонентов по «Закону Яровой» строго на отечественном оборудовании 3
10.10.2018 В России отвели участок под ИТ-деревню у моря 2

Публикаций - 145, упоминаний - 479

GS Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Технополис GS 39 22
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 31 12
Samsung Electronics 5651 11
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 11
GS Labs 21 11
Акадо Телеком - Комкор 609 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 6
DEPO Computers - Депо Электроникс 349 6
Apple Inc - Эппл Рус 7692 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 5
Intel Corporation 4169 4
Seagate Technology 282 4
Microsoft Corporation 11060 3
ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 23 3
Астерос - Asteros 531 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Western Digital Corporation - WDC 311 3
Норси-Транс (НТ) 49 2
OPPO Electronics 222 2
Xiaomi 904 2
Lenovo Group 1636 2
Realme 79 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
HP Inc. 2905 2
Micron Technology - Crucial 70 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Kingston Technology 91 2
IBM 3537 2
Google LLC 7144 2
AMD - Advanced Micro Devices 1669 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 2
Прогноз 195 2
Abbyy 793 1
Facebook 3765 1
Huawei 2730 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Cisco Systems 2038 1
Telegram Group 702 1
Rover Computers 73 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Аэрофлот 493 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Нейроквантум 1 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций 7 1
ОрдерКом 5 1
Hattis Law 2 1
Казахмыс - Kazakhmys 24 1
Yamaha 37 1
Сухой - Авиационный холдинг 63 1
Россети ПАО 168 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Открытие ФК 538 1
Альфа-Банк 1123 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Газпром ПАО 520 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
Правительство РФ 2201 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
ПФР Департамент информационных технологий 103 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 5 1
Федеральное казначейство России 766 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
СНБ Армении - Служба национальной безопасности Республики Армения 12 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
Руссофт - Russoft 250 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 28
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 33 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 11
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 10
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 9
TimeShift - функция отложенного просмотра 33 9
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 9
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 6
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 52 6
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 570 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 4
NAND flash memory - Флеш-память 203 4
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 3
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 31 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 2
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 51 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 2
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 177 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 2
CI - Common Interface - Интерфейс подключения для электронных модулей 13 2
DDR - Double data rate 1067 1
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 91 1
SMT - Simultaneous multi-threading - Одновременное многопоточное процессорное выполнение функций 11 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
Google Android 10750 15
GS Labs StingrayStream - GS Labs Stingray TV 16 14
GS E - цифровая спутниковая приставка-сервер 16 9
Apple iOS 5741 9
GS A - цифровая спутниковая приставка-сервер 4 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Триколор Play 10 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 3
Microsoft Office 365 769 3
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 3
Intel H310 Chipset 5 2
3D NAND flash memory 83 2
DEPO Computers - Depo Neos MF - серия моноблочных компьютеров 3 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 2
DEPO Computers - DP - серия материнских плат 2 2
TrendFocus 11 2
JUELICH - Суперкомпьютерный центр Юлих 6 1
Western Digital - WD Black - Серия HDD 8 1
Western Digital - WD Blue - Серия HDD 10 1
Microsoft Windows 852 1
Wilk Elektronik GoodRAM CL - серия SSD 3 1
Pokémon Go 45 1
АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 5 1
3Logic Гравитон М - моноблок 4 1
Google WideVine 7 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Apple iPad 3263 1
Intel Core - Семейство процессоров 863 1
Kingston SSD 6 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
Apple macOS X 901 1
Автоматика Бином-КА 7 1
Raidix ERA Engine - СХД 18 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 1
Tizen OS - Linux 215 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2070 1
NtechLab FindFace 26 1
Безруков Андрей 26 22
Масленников Евгений 7 6
Боярков Федор 7 5
Тихонов Андрей 33 3
Малахов Михаил 10 3
Елистратов Николай 90 3
Покровский Иван 46 2
Сурков Александр 4 2
Мартынов Андрей 4 2
Путин Владимир 1824 2
Богачев Игорь 172 2
Самсонов Максим 9 2
Холодов Алексей 11 2
Шкипин Виктор 11 1
Климов Иван 10 1
Репка Сергей 1 1
Киреев Иван 29 1
Агамирзян Игорь 55 1
Климко Игорь 15 1
Чижевский Игорь 1 1
Гусев Андрей 10 1
Клейменова Елена 3 1
Погосян Ашот 11 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Бетсис Павел 84 1
Koivisto Kimmo - Койвисто Киммо 1 1
Мякишева Марина 84 1
Гойло Алексей 3 1
Кравцов Алексей 16 1
Румянцева Мария 3 1
Королев Игорь 41 1
Карпов Алексей 21 1
Ткаченко Андрей 14 1
Путролайнен Вадим 1 1
Гаттаров Руслан 117 1
Гуральников Сергей 161 1
Притула Павел 31 1
Истомин Владимир 2 1
Ким Олег 1 1
Алиханов Антон 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 95
Россия - Калининградская область 535 32
Россия - Калининградская область - Гусев 56 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 9
Восточная Европа 1676 8
Россия - Калининград 662 5
Европа 3745 4
Россия - Пятигорск 76 3
Индия - Республика 2169 3
Франция - Французская Республика 2120 2
Россия - Нижний Тагил 114 2
Украина 3361 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Бразилия - Федеративная Республика 1123 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Россия - Архангельск 205 1
Россия - Тульская область 752 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 1
Россия - Иркутская область 543 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
США - Вашингтон 334 1
Россия - Курск 231 1
Россия - Республика Адыгея 241 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 1
Россия - Челябинская область 658 1
Армения - Ереван 86 1
Россия - Светлогорск 15 1
Великобритания - Лондон 818 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 1
Балтийское море - Финский залив 25 1
США - Белвью 3 1
Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 9 1
Африка 1487 1
Эстония - Эстонская Республика 414 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 10 1
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 4 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
The Digitimes 12 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Gartner 2190 2
IDC - International Data Corporation 2713 1
CNews Analytics 1988 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 1
CNews AWARDS 291 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
CSTB Telecom & Media 37 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 15 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще