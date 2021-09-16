Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
GS Group
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 145, упоминаний - 479
GS Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Безруков Андрей 26 22
|Масленников Евгений 7 6
|Боярков Федор 7 5
|Тихонов Андрей 33 3
|Малахов Михаил 10 3
|Елистратов Николай 90 3
|Покровский Иван 46 2
|Сурков Александр 4 2
|Мартынов Андрей 4 2
|Путин Владимир 1824 2
|Богачев Игорь 172 2
|Самсонов Максим 9 2
|Холодов Алексей 11 2
|Шкипин Виктор 11 1
|Климов Иван 10 1
|Репка Сергей 1 1
|Киреев Иван 29 1
|Агамирзян Игорь 55 1
|Климко Игорь 15 1
|Чижевский Игорь 1 1
|Гусев Андрей 10 1
|Клейменова Елена 3 1
|Погосян Ашот 11 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Бетсис Павел 84 1
|Koivisto Kimmo - Койвисто Киммо 1 1
|Мякишева Марина 84 1
|Гойло Алексей 3 1
|Кравцов Алексей 16 1
|Румянцева Мария 3 1
|Королев Игорь 41 1
|Карпов Алексей 21 1
|Ткаченко Андрей 14 1
|Путролайнен Вадим 1 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Притула Павел 31 1
|Истомин Владимир 2 1
|Ким Олег 1 1
|Алиханов Антон 8 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|The Digitimes 12 1
|За Телеком - telegram-канал 37 1
|Gartner 2190 2
|IDC - International Data Corporation 2713 1
|CNews Analytics 1988 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru