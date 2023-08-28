В России взлетели цены на смартфоны, но это никого не пугает. Граждане переходят на супердорогие мобильники
В России всего за год цены на смартфоны подскочили на 32%. Это должно было подтолкнуть россиян, чьи реальные доходы сокращаются с 24 февраля 2022 г., к переходу на дешевые мобильники, но этого не случилось. Более того, сегмент смартфонов по цене от 30 тыс. руб. показал взрывной 55-процентный рост. Чаще всего россияне покупают смартфоны китайских марок – на них пришлось 77% продаж, в лидерах – компания Xiaomi.
Импорт постепенно растет
В России по итогам первого полугодия 2023 г. средняя стоимость смартфона выросла на 32% год к году и достигла 25 тыс. руб., сообщили CNews аналитики калининградского холдинга GS Group. В первую очередь рост средней цены обеспечили мобильники компаний Samsung и Apple – эти вендоры ушли из России, и теперь их продукция поставляется по параллельному импорту через сложные системы логистики, вследствие чего конечная цена смартфона увеличивается.
Свой вклад внесли и китайские производители. Сильнее других подорожали смартфоны компаний Realme и Xiaomi.
В целом, несмотря на все препятствия, импорт мобильных устройств связи в Россию по итогам первой половины 2023 г. показал рост на 7% год к году и достиг 15,6 млн гаджетов. 80% из них – это смартфоны, оставшиеся 20 – классические сотовые телефоны.
Всего в Россию за отчетный период было ввезено 12,4 млн смартфонов, и это на 26% больше, чем годом ранее. Но эксперты уверены, что столь хороший показатель – всего лишь следствие так называемого эффекта низкой базы, потому что годом ранее продажи умных телефонов были далеко не самым высокими.
За тот же период сократились поставки обычных сотовых телефонов, притом весьма ощутимо – на 32%. Их в Россию было ввезено около 3,2 млн с 1 января по 30 июня 2023 г. включительно.
Оборот российского рынка смартфонов за отчетный период достиг 314 млрд руб. а если учитывать продажи кнопочных телефонов, то 318 млрд руб. Рост оборота составил 42% год к году из-за эффекта низкой базы – по данным GS Group, годом ранее этот параметр сократился на 34%. Также это объясняется ростом средней стоимости устройств.
Когда нет денег на дешевый смартфон
Собранная GS Group статистика гласит, что за отчетный период лучше и активнее всех рост сегмент дорогих смартфонов. К нему эксперты компании относят устройства стоимостью от 30 тыс. руб., и он по итогам первой половины 2023 г. подскочил на 58% год к году, до 2,6 млн руб. На такие устройства пришлось 21% всех проданных в России смартфонов за первые шесть месяцев 2023 г.
Откровенно дешевые смартфоны стоимостью до 10 тыс. руб. тоже интересуют россиян, но намного меньше – их продажи выросли на 12% до 3 млн устройств, но в общем зачете их доля рухнула с 27% до 24%.
Мобильники среднего ценового сегмента по цене от 10 до 30 тыс. руб. – это самые массовые устройства на мобильном рынке смартфонов – на них пришлось 55% продаж. Однако по темпам роста продаж они очень сильно отстают от более дорогих моделей – их отгрузки увеличились на 24% до 6,8 млн годом ранее этот показатель был на уровне 5,5 млн.
Китай захватывает Россию
К лидерам российского рынка смартфонов эксперты GS Group отнесли компании Xiaomi, Samsung, Realme, Tecno, Apple, Honor и Huawei (по мере уменьшения их доли). Суммарно они занимают 85% рынка – они продали в сумме 10,5 млн устройств.
Оставшиеся 15% делят все прочие производители, коих насчитывается несколько десятков.
Xiaomi за отчетный период поставила 3,5 млн устройств, заняв первое место, но ее доля упала с 35% до 28% за год. Самым популярным устройством компании во II квартале 2023 г. стал Redmi Note 12, а ее суббренд Poco занял 31% ее поставок. Парк активных смартфонов Xiaomi в России превысил 26,5 млн шт.
Второе место – у корейской Samsung с долей всего лишь 13% или 1,6 млн устройств, что более чем вдвое меньше, чем у Xiaomi. Около 70% поставок Samsung – это смартфоны А-серии, еще 15% – это флагманы S-серии. Доля России в глобальных поставках Samsung за год сократилась 4,3% до 1,3, и эксперты GS Group не сомневаются, что она продолжит падение.
Компания Realme, начавшая блокировать свои смартфоны в России, заняла третье место с 12-процентной долей. Ее поставки за год выросли на 26% до 1,5 млн устройств. За Realme следует компания Tecno с ростом поставок на 150% до 1,3 млн устройств. В России около 4 млн активных смартфонов этой марки.
Пятая строчка – у Apple, смартфоны которой силами параллельных импортеров составили 1,1 млн шт или 9% рынка. На шестом месте – бывшая «дочка» Huawei, компания Honor с долей 8% или 1 млн проданных в первой половине 2023 г. смартфонов. Сама Huawei, на смартфонах которой по умолчанию нет сервисов Google Play, на седьмом месте с поставками на уровне 0,6 млн.
Также в отчете упомянут бренд Infinix – доля 8,2% или 1 млн устройств. В целом российский рынок смартфонов по итогам первого полугодия 2023 г. стал на 77% китайским.
Ритейлеры подтверждают, что рынок постепенно захватывают компании из Китая. Представители Ozon сообщили CNews, что на площадке самыми популярными смартфонами являются Tecno Spark 8C, а также Redmi 9A, A1 Plus и 10C. С мая цены на смартфон Tecno поднялись на 4%, на самые популярные смартфоны REDMI - в диапазоне 11-22%, при этом смартфон A1 PLUS, наоборот, потерял в стоимости 6%.
В классическом ритейле схожая ситуация. В натуральном выражении в целом по России топ продаж заняли модели Redmi – 9A, A1 Plus и 10С, а также Tecno Spark 8C, сообщили CNews представители этой сети «М.Видео-Эльдорадо». В денежном выражении в лидерах квартет смартфонов iPhone, потому что они сами по себе стоят намного дороже большинства китайских смартфонов.