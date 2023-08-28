В России взлетели цены на смартфоны, но это никого не пугает. Граждане переходят на супердорогие мобильники

В России всего за год цены на смартфоны подскочили на 32%. Это должно было подтолкнуть россиян, чьи реальные доходы сокращаются с 24 февраля 2022 г., к переходу на дешевые мобильники, но этого не случилось. Более того, сегмент смартфонов по цене от 30 тыс. руб. показал взрывной 55-процентный рост. Чаще всего россияне покупают смартфоны китайских марок – на них пришлось 77% продаж, в лидерах – компания Xiaomi.

Импорт постепенно растет

В России по итогам первого полугодия 2023 г. средняя стоимость смартфона выросла на 32% год к году и достигла 25 тыс. руб., сообщили CNews аналитики калининградского холдинга GS Group. В первую очередь рост средней цены обеспечили мобильники компаний Samsung и Apple – эти вендоры ушли из России, и теперь их продукция поставляется по параллельному импорту через сложные системы логистики, вследствие чего конечная цена смартфона увеличивается.

Свой вклад внесли и китайские производители. Сильнее других подорожали смартфоны компаний Realme и Xiaomi.

В целом, несмотря на все препятствия, импорт мобильных устройств связи в Россию по итогам первой половины 2023 г. показал рост на 7% год к году и достиг 15,6 млн гаджетов. 80% из них – это смартфоны, оставшиеся 20 – классические сотовые телефоны.

Всего в Россию за отчетный период было ввезено 12,4 млн смартфонов, и это на 26% больше, чем годом ранее. Но эксперты уверены, что столь хороший показатель – всего лишь следствие так называемого эффекта низкой базы, потому что годом ранее продажи умных телефонов были далеко не самым высокими.

Фото: Правительство Республики Крым Бюджетные смартфоны с большинством операций справляются не хуже дорогих, но россияне предпочитают устройства более высокого уровня

За тот же период сократились поставки обычных сотовых телефонов, притом весьма ощутимо – на 32%. Их в Россию было ввезено около 3,2 млн с 1 января по 30 июня 2023 г. включительно.

Оборот российского рынка смартфонов за отчетный период достиг 314 млрд руб. а если учитывать продажи кнопочных телефонов, то 318 млрд руб. Рост оборота составил 42% год к году из-за эффекта низкой базы – по данным GS Group, годом ранее этот параметр сократился на 34%. Также это объясняется ростом средней стоимости устройств.

Когда нет денег на дешевый смартфон

Собранная GS Group статистика гласит, что за отчетный период лучше и активнее всех рост сегмент дорогих смартфонов. К нему эксперты компании относят устройства стоимостью от 30 тыс. руб., и он по итогам первой половины 2023 г. подскочил на 58% год к году, до 2,6 млн руб. На такие устройства пришлось 21% всех проданных в России смартфонов за первые шесть месяцев 2023 г.

Откровенно дешевые смартфоны стоимостью до 10 тыс. руб. тоже интересуют россиян, но намного меньше – их продажи выросли на 12% до 3 млн устройств, но в общем зачете их доля рухнула с 27% до 24%.

Мобильники среднего ценового сегмента по цене от 10 до 30 тыс. руб. – это самые массовые устройства на мобильном рынке смартфонов – на них пришлось 55% продаж. Однако по темпам роста продаж они очень сильно отстают от более дорогих моделей – их отгрузки увеличились на 24% до 6,8 млн годом ранее этот показатель был на уровне 5,5 млн.

Китай захватывает Россию

К лидерам российского рынка смартфонов эксперты GS Group отнесли компании Xiaomi, Samsung, Realme, Tecno, Apple, Honor и Huawei (по мере уменьшения их доли). Суммарно они занимают 85% рынка – они продали в сумме 10,5 млн устройств.

Оставшиеся 15% делят все прочие производители, коих насчитывается несколько десятков.

Xiaomi за отчетный период поставила 3,5 млн устройств, заняв первое место, но ее доля упала с 35% до 28% за год. Самым популярным устройством компании во II квартале 2023 г. стал Redmi Note 12, а ее суббренд Poco занял 31% ее поставок. Парк активных смартфонов Xiaomi в России превысил 26,5 млн шт.

Как повысить эффективность ML-сервисов с помощью D/MLOps Цифровизация

Второе место – у корейской Samsung с долей всего лишь 13% или 1,6 млн устройств, что более чем вдвое меньше, чем у Xiaomi. Около 70% поставок Samsung – это смартфоны А-серии, еще 15% – это флагманы S-серии. Доля России в глобальных поставках Samsung за год сократилась 4,3% до 1,3, и эксперты GS Group не сомневаются, что она продолжит падение.

Компания Realme, начавшая блокировать свои смартфоны в России, заняла третье место с 12-процентной долей. Ее поставки за год выросли на 26% до 1,5 млн устройств. За Realme следует компания Tecno с ростом поставок на 150% до 1,3 млн устройств. В России около 4 млн активных смартфонов этой марки.

Пятая строчка – у Apple, смартфоны которой силами параллельных импортеров составили 1,1 млн шт или 9% рынка. На шестом месте – бывшая «дочка» Huawei, компания Honor с долей 8% или 1 млн проданных в первой половине 2023 г. смартфонов. Сама Huawei, на смартфонах которой по умолчанию нет сервисов Google Play, на седьмом месте с поставками на уровне 0,6 млн.

Также в отчете упомянут бренд Infinix – доля 8,2% или 1 млн устройств. В целом российский рынок смартфонов по итогам первого полугодия 2023 г. стал на 77% китайским.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера бизнес-коммуникации

Ритейлеры подтверждают, что рынок постепенно захватывают компании из Китая. Представители Ozon сообщили CNews, что на площадке самыми популярными смартфонами являются Tecno Spark 8C, а также Redmi 9A, A1 Plus и 10C. С мая цены на смартфон Tecno поднялись на 4%, на самые популярные смартфоны REDMI - в диапазоне 11-22%, при этом смартфон A1 PLUS, наоборот, потерял в стоимости 6%.

В классическом ритейле схожая ситуация. В натуральном выражении в целом по России топ продаж заняли модели Redmi – 9A, A1 Plus и 10С, а также Tecno Spark 8C, сообщили CNews представители этой сети «М.Видео-Эльдорадо». В денежном выражении в лидерах квартет смартфонов iPhone, потому что они сами по себе стоят намного дороже большинства китайских смартфонов.