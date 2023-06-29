Любимый россиянами конкурент Xiaomi блокирует в России свои новейшие флагманские смартфоны. Спасения нет

Realme, чьи мобильники очень популярны среди россиян, начала блокировать в России свои смартфоны глобальной прошивкой, купленные в Европе и других регионах. Это касается как минимум топовой модели Realme 11 Pro+. Ранее Realme так поступала с аппаратами, приобретенными в Китае. Причины происходящего неизвестны. OnePlus из холдинга BBK, в который входит и Realme, тоже блокировала в России свои мобильники на китайской прошивке.

Новый «подарок» от Realme

Компания Realme, входящая в топ-5 брендов по объемам продаж на российском рынке, начала блокировать в России свои смартфоны с глобальной прошивкой. Это устройства, предназначенные для продажи за пределами Китая и Индии – например, в Европе.

Первыми на проблему обратили внимание эксперты отечественного профильного портала Mobiltelefon. Они на своем опыте убедились, что Realme блокирует в России мобильники с глобальной прошивкой – это произошло с европейской версией новейшего Realme 11 Pro+.

Что именно является причиной произошедшего, на момент публикации известно не было – представители российского офиса Realme на запрос CNews не ответили. Не исключено, что подобное является попыткой Realme заставить россиян покупать только те ее смартфоны, которые ввезены в Россию по официальным каналам, а не по «серым» схемам. Но нередко бывает так, что смартфоны даже китайских марок в России стоят ощутимо дороже, чем за рубежом, и россияне предпочитают сэкономить несколько десятков, а иногда и сотен долларов и заказать мобильник из другой страны.

Realme на опыте

Проблема с блокировкой части функций китайских смартфонов в России, как сообщал CNews, образовалась в феврале 2023 г. Поначалу она коснулась лишь некоторых устройств OnePlus, но очень быстро распространилась на гаджеты компании Oppo. Немного позже этот дуэт превратился в трио – на блокировку стали жаловаться владельцы устройств Realme.

Все три компании входят в китайский холдинг ВВК. На тот момент компании отключали в своих смартфонах голосовые вызовы, делая устройства почти бесполезными.

Однако в феврале 2023 г. речь о превращении в «полукирпич» смартфонов с глобальной прошивкой не было – санкции китайских вендоров распространялись лишь на устройства, предназначенные для рынка КНР, но по тем или иным причинам оказавшиеся на территории России. Realme, к слову, тогда отрицала свою причастность к блокировкам, несмотря на доказательства в виде многочисленных жалоб владельцев ее устройств в интернете.

Обмануть систему нельзя

В момента появления в Сети первых упоминаний о блокировках смартфонов OnePlus, Realme и Oppo на территории России было разработано несколько способов принудительного снятия ограничений. Реализовать подавляющее большинство из них обычному пользователю едва ли было под силу, но, судя по отзывам, многие из них оказались вполне действенными.

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Но все инструкции разрабатывались для разблокировки устройств с китайской прошивкой, а не с глобальной. Эксперты Mobiltelefon подчеркнули, что все известные способы возвращения китайских смартфонов «к жизни» не сработали для европейской версии Realme 11 Pro+. «Покупать глобалки Realme и OnePlus на AliExpress сейчас небезопасно», – добавили они.

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Стоит добавить также, что спустя три месяца после освещения в СМИ ситуации с блокировкой в России смартфонов компаний из холдинга ВВК в России начались официальные поставки нескольких моделей мобильников OnePlus. До этого едва ли не единственным способом купить устройства этой компании в России был «серый» импорт или самостоятельный заказ нужного аппарата из Европы или Китая.

Импорт из Европы в прошлом

Покупка устройств Realme и OnePlus в европейских странах для себя или перепродажи – весьма распространенное явление в России. Однако в последние месяцы этот некогда очень простой процесс (выбрать модель, оплатить, дождаться заказа) непомерно усложнился, и дело здесь не только в возросшей вероятности получить «кирпич» вместо современного гаджета. Из-за финской компании Nokia почти все компании из состава ВВК решили уйти из Старого света.

Европейский это смартфон или китайский, неизвестно

Например, в конце июня 2023 г. Realme прекратила продажи своих устройств в Европе, но она лишь взяла пример с Oppo и OnePlus. Однако они, в отличие от Realme, ушли не только из Германии, а в целом из Европы. Виной всему судебный иск компании Nokia, в котором она обвинила своих китайских конкурентов в незаконном использовании зарегистрированных за ней технологий. Летом 2022 г. Nokia добилась временного запрета на продажи устройств OnePlus в ряде европейских государств, а полный уход компаний – это уже следствие.