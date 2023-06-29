Разделы

Техника
|

Любимый россиянами конкурент Xiaomi блокирует в России свои новейшие флагманские смартфоны. Спасения нет

Realme, чьи мобильники очень популярны среди россиян, начала блокировать в России свои смартфоны глобальной прошивкой, купленные в Европе и других регионах. Это касается как минимум топовой модели Realme 11 Pro+. Ранее Realme так поступала с аппаратами, приобретенными в Китае. Причины происходящего неизвестны. OnePlus из холдинга BBK, в который входит и Realme, тоже блокировала в России свои мобильники на китайской прошивке.

Новый «подарок» от Realme

Компания Realme, входящая в топ-5 брендов по объемам продаж на российском рынке, начала блокировать в России свои смартфоны с глобальной прошивкой. Это устройства, предназначенные для продажи за пределами Китая и Индии – например, в Европе.

Первыми на проблему обратили внимание эксперты отечественного профильного портала Mobiltelefon. Они на своем опыте убедились, что Realme блокирует в России мобильники с глобальной прошивкой – это произошло с европейской версией новейшего Realme 11 Pro+.

Что именно является причиной произошедшего, на момент публикации известно не было – представители российского офиса Realme на запрос CNews не ответили. Не исключено, что подобное является попыткой Realme заставить россиян покупать только те ее смартфоны, которые ввезены в Россию по официальным каналам, а не по «серым» схемам. Но нередко бывает так, что смартфоны даже китайских марок в России стоят ощутимо дороже, чем за рубежом, и россияне предпочитают сэкономить несколько десятков, а иногда и сотен долларов и заказать мобильник из другой страны.

Realme на опыте

Проблема с блокировкой части функций китайских смартфонов в России, как сообщал CNews, образовалась в феврале 2023 г. Поначалу она коснулась лишь некоторых устройств OnePlus, но очень быстро распространилась на гаджеты компании Oppo. Немного позже этот дуэт превратился в трио – на блокировку стали жаловаться владельцы устройств Realme.

rea600.jpg

Фото: Realme
Realme 11 Pro+

Все три компании входят в китайский холдинг ВВК. На тот момент компании отключали в своих смартфонах голосовые вызовы, делая устройства почти бесполезными.

Однако в феврале 2023 г. речь о превращении в «полукирпич» смартфонов с глобальной прошивкой не было – санкции китайских вендоров распространялись лишь на устройства, предназначенные для рынка КНР, но по тем или иным причинам оказавшиеся на территории России. Realme, к слову, тогда отрицала свою причастность к блокировкам, несмотря на доказательства в виде многочисленных жалоб владельцев ее устройств в интернете.

Обмануть систему нельзя

В момента появления в Сети первых упоминаний о блокировках смартфонов OnePlus, Realme и Oppo на территории России было разработано несколько способов принудительного снятия ограничений. Реализовать подавляющее большинство из них обычному пользователю едва ли было под силу, но, судя по отзывам, многие из них оказались вполне действенными.

ВКС в огромной стране оптимизирует ресурсы
Телеком

Но все инструкции разрабатывались для разблокировки устройств с китайской прошивкой, а не с глобальной. Эксперты Mobiltelefon подчеркнули, что все известные способы возвращения китайских смартфонов «к жизни» не сработали для европейской версии Realme 11 Pro+. «Покупать глобалки Realme и OnePlus на AliExpress сейчас небезопасно», – добавили они.

rea601.jpg

На российском сайте Realme новая 11-я серия пока не представлена

Стоит добавить также, что спустя три месяца после освещения в СМИ ситуации с блокировкой в России смартфонов компаний из холдинга ВВК в России начались официальные поставки нескольких моделей мобильников OnePlus. До этого едва ли не единственным способом купить устройства этой компании в России был «серый» импорт или самостоятельный заказ нужного аппарата из Европы или Китая.

Импорт из Европы в прошлом

Покупка устройств Realme и OnePlus в европейских странах для себя или перепродажи – весьма распространенное явление в России. Однако в последние месяцы этот некогда очень простой процесс (выбрать модель, оплатить, дождаться заказа) непомерно усложнился, и дело здесь не только в возросшей вероятности получить «кирпич» вместо современного гаджета. Из-за финской компании Nokia почти все компании из состава ВВК решили уйти из Старого света.

rea602.jpg

Европейский это смартфон или китайский, неизвестно

Например, в конце июня 2023 г. Realme прекратила продажи своих устройств в Европе, но она лишь взяла пример с Oppo и OnePlus. Однако они, в отличие от Realme, ушли не только из Германии, а в целом из Европы. Виной всему судебный иск компании Nokia, в котором она обвинила своих китайских конкурентов в незаконном использовании зарегистрированных за ней технологий. Летом 2022 г. Nokia добилась временного запрета на продажи устройств OnePlus в ряде европейских государств, а полный уход компаний – это уже следствие.

Георгий Дорофеев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская таможня полностью откажется от решений Cisco

Найден способ честного отъема миллиардов долларов у корпораций с помощью ИИ и интернет-рекламы

«Билайн» в Конституционном суде требует запретить бесконечные налоговые проверки

Сроки поставок российских ИТ-решений срываются. Ожидание может длиться до года

Выходец из «Росатома» с коллегами создал АСУ ТП на замену ПО Siemens и Schneider Electric

В центре Москвы за бесценок продан гигантский 250-летний особняк «ИТ-дочки» «Ростеха»

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента

Лучшие электрические водонагреватели от 80 литров: хиты продаж

Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы
Показать еще