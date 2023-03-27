«Убийца флагманов» OnePlus бежит из Европы. Это больно ударит по россиянам

Oppo и OnePlus хотят уйти из Европы из-за патентного спора с Nokia, запретов на продажи и плохих финансовых показателей. Другие компании холдинга ВВК — Vivo и Realme — могут последовать за ними. Для россиян это будет означать прекращение многолетнего «серого» импорта устройств OnePlus из Европы с глобальной прошивкой и повышенный риск получить «кирпич» вместо смартфона, привезенного из Китая.

Прощай, Европа

Китайские производители смартфонов Oppo и OnePlus намереваются уйти с Европейского рынка на фоне новых ограничений на продажу и общей негативной ситуацией на рынке смартфонов Старого света, пишет портал GizChina. На первом этапе вендоры покинут несколько стран, и в первую очередь Германию, с которой, как сообщал CNews, у них летом 2022 г. и начались проблемы в Европе. OnePlus в прошлом была известна своими недорогими смартфонами с передовой электроникой, которые она называла «убийцами флагманов».

На первом этапе Oppo свернет свой бизнес в Германии и Великобритании, где она в последнее время работает в убыток. При этом Oppo — очень крупный игрок на мировом рынке смартфонов, занимающий 10-процентную его долю. У него четвертое место после Xiaomi (11%), Samsung (19%) и Apple (23%) в IV квартале 2022 г. согласно статистике исследовательской компании Counterpoint Research.

На решение Oppo покинуть Германию и Великобританию повлияли и не самые радужные прогнозы продаж смартфонов в целом по Европе. По словам аналитика Макса Джамбора (Max Jambor), Oppo ретируется еще и из Франции с Нидерландами, а в перспективе — и в целом из Европы. Он добавил также, что аналогичную схему с сокращением бизнеса применит и OnePlus.

Где связь

Oppo и OnePlus — это разные компании, но лишь с юридической точки зрения. На деле их объединяет крупный китайский холдинг ВВК, и они настолько близки, что в начале 2022 г. намеревались перейти к выпуску смартфонов на единой прошивке — Color OS. Эта оболочка годами устанавливается на смартфоны Oppo, тогда как все OnePlus, продающиеся за пределами КНР, поставляются с OxygenOS, за годы существования получившую гигантское число фанатов. Они-то и отстояли свое право пользоваться прошивкой, которая им нравится — OnePlus была вынуждена пойти им навстречу.

Фото: OnePlus Ореол обитания смартфонов OnePlus стремительно сокращается

Но ВВК — это не только Oppo и OnePlus, но еще и как минимум Vivo, пятый по доле мирового рынка (8%) производитель смартфонов. О планах компании по уходу из Европы на момент публикации материала информации не было.

Realme — это еще один бренд ВВК, самый молодой из всех. Он появился весной 2018 г. и за пять лет стал очень востребованным в некоторых странах, например в России и Индии. Как и в случае с Vivo, Realme тоже не гнушается продавать свои смартфоны европейцам, и она тоже пока не спешит лишать себя их денег.

Минимальный горизонт планирования

Нельзя исключать, что в краткосрочной перспективе и Vivo, и Realme объявят экспансию в европейские государства закрытым проектом и прекратят работу в этом направлении. Что же до OnePlus и Oppo, то пока что они остаются в Испании, Италии, Швейцарии и нескольких странах поменьше. Но и это может измениться моментально — с официальным анонсом одной из этих компаний или самого холдинга ВВК.

На Россию решение компаний не иметь ничего общего со Старым светом тоже может повлиять, хотя в большей степени это заденет пользователей OnePlus, поскольку эта компания за девять лет своего существования так и не обзавелась представительством в России. В отличие от нее, у Oppo свой офис в России имеется.

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В Россию смартфоны OnePlus, если не считать частные заказы с AliExpress, традиционно завозились двумя путями — через «серый» импорт или из Европы сразу с глобальной прошивкой, или из Китая. Они прошивались до глобальной версии силами самих импортеров. Если из этих двух вариантов остается только Китай, то это будет чревато проблемами. Например, в феврале 2023 г. CNews писал, что привезенные из Китая в Россию новые мобильники OnePlus не хотели работать в российских сотовых сетях и блокировали работу приложения для звонков.

Проблема коснулась и устройств Realme – владельцы этих мобильников, заказанных напрямую из КНР, тоже не могли совершать звонки. Представители компании в России поначалу наотрез отрицали факт наличия проблемы, но не замечать множащиеся жалобы ее пользователей в интернете и сервисных центрах было невозможно.

Смартфоны Oppo тоже не стали исключением и попали под блокировку. Таким образом, телефоны брендов ВВК, привезенные в Россию из Китая по «серым» схемам, в любую секунду могут «окирпичиться». Это едва ли внушает их владельцам уверенность в своих мобильниках, а у потенциальных покупателей наверняка отбивает желание приобрести именно эти аппараты, а не устройство конкурирующего бренда.

Во всем виновата Nokia

Проблемы у OnePlus и Oppo в Европе начались из-за компании Nokia, которая еще в 2022 г. прекратила поставки своих смартфонов в Россию. Летом 2022 г. между компаниями разгорелся спор — Nokia обвинила своих китайских конкурентов в нарушении целого списка патентов, вследствие чего немецкий суд ввел временный запрет на продажи мобильников и Oppo, и OnePlus.

Ограничение имело все шансы распространиться и на другие страны Евросоюза. Более того, именно тогда появилась небольшая, но все же вероятность ухода Oppo и OnePlus из региона, которая немногим более полугода назад превратилась в почти свершившийся факт. Теперь это лишь вопрос времени, и остается лишь ждать, пока Vivo и Realme последуют их примеру.