В Европе запрещают продажи «убийцы флагманов» OnePlus

Из-за Nokia по всей Германии прекращены продажи смартфонов Oppo и OnePlus. Она обвинила их в нарушении ее патентов, и немецкий суд ввел временный запрет на продажи их продукции. В будущем он может распространиться на все страны Европы. Nokia требует лицензионных выплат, размер которых может оказаться слишком большим. Есть риск полного ухода OnePlus и Oppo с немецкого рынка.

Финны выдворяют китайцев с немецких земель

Компания OnePlus столкнулась с принудительной остановкой продаж всех ее смартфонов на территории Германии из-за жалобы Nokia, пишет портал Android Police. Это следствие патентного спора, возникшего между вендорами много лет назад и до сих пор не решенного в чью-либо пользу.

Под аналогичные ограничения попала и компания Oppo. Она, как и OnePlus, входит в холдинг ВВК, где также числятся бренды Vivo и Realme. OnePlus известна своими «убийцами флагманов» – смартфонами с передовой начинкой, стоящими очень дешево по сравнению с конкурентами. В августе 2022 г. она выпустила нового суперсовременного «убийцу флагманов» – моноблок OnePlus 10T.

Запрет продаж смартфонов китайских производителей, с высокой долей вероятности, в обозримом будущем может выйти далеко за пределы Германии. Он может распространиться и на другие европейские государства, если соглашение между участниками патентного спора не будет достигнуто.

Битва за 4G

Юристы весной 2022 г. дезертировавшей из России финской Nokia утверждают, что Oppo на пару с OnePlus незаконно используют в своих смартфонах ее патенты, связанные с сетями 4G. Nokia известна в России в первую очередь как производитель легендарных кнопочных телефонов и смартфонов на Symbian, но это также еще и один из крупнейших в мире поставщиков оборудования для сотовых сетей. Компания действительно располагает множеством патентов в этой сфере.

Китайские смартфоны неожиданно стали в Германии санкционной продукцией

Жалобу Nokia на своих конкурентов на рынке смартфонов рассматривало несколько судов. В частности, в начале июля 2022 г. окружной суд города Мангейм (Германия) вынес постановление в пользу Nokia.

Судья обязал обе стороны конфликта как можно скорее достичь мирового соглашения В противном случае, согласно вердикту, телефоны Oppo и OnePlus должны будут исчезнуть с витрин немецких магазинов, в том числе и онлайновых.

Прийти к компромиссу Nokia, OnePlus и Oppo, судя по всему, не смогли. 5 августа 2022 г. окружной суд Мюнхена наложил запрет на продажу смартфонов китайских вендоров по всей территории страны.

Мнение Поднебесной

Представители Oppo сообщили Android Insider, что причиной конфликта стали необоснованно высокие расценки Nokia на использование ее патентов. Они указаны в перекрестном лицензировании финских LTE-технологий.

Условия соглашения предусматривают возможность лицензиара в лице Nokia обратиться в суд в случае, если лицензиат (в данном случае – OnePlus и Oppo) не сможет оплатить положенную сумму вовремя. По всей видимости, Nokia не преминула воспользоваться этим правом.

Как скоро будет отменен запрет на продажи китайских смартфонов в Германии, и какова вероятность его распространения на другие европейские государства, к моменту выхода материала известно не было. Между тем, Oppo решила временно убрать любые упоминания о смартфонов с немецкой версии своего веб-сайта.

Были смартфоны на сайте Oppo - и больше их там нет

Единственное, где о них что-либо написано – это раздел справки. В нем компания заверила немецких потребителей, что уже приобретенные смартфоны Oppo можно использовать без каких-либо ограничений. На них по-прежнему распространяются и гарантия, и техническая поддержка.

О полном уходе речи пока нет

Представители Oppo заявили, что, несмотря на неприятность со продажами смартфонов, она не планирует полностью уходить с немецкого рынка. Компания продолжает продавать в стране другие свои товары, в том числе наушники и сопутствующие аксессуары. Немецкий сайт OnePlus также больше не позволяет узнать про линейку смартфонов бренда. Жители и гости Германии в настоящее время еще могут купить смартфоны Oppo и OnePlus, но только в сторонних магазинах, например, в Amazon, и только до тех пор, пока не истощатся складские запасы.

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Важно учитывать, что Oppo – это очень крупный игрок на немецком рынке смартфонов. Она удерживает на нем 10-процентную долю. Ежегодно она продает в Германии около 2 млн мобильников.

Сама не без греха

По данным портала WinFuture, если в итоге победа в споре окажется за Nokia, то Oppo и OnePlus будут вынуждены отчислять ей по 2,5 евро за каждый проданный смартфон в качестве лицензионных сборов. Но проблема здесь в том, что сторонам придется заключить глобальное лицензионное соглашение, чтобы соблюдать законы Германии. Иными словами, китайские вендоры должны будут платить Nokia по 2,5 евро за смартфоны, продаваемые по всему земному шару.

Это может вылиться для Oppo и OnePlus в колоссальные расходы. Как пишет Android Police, компании могут отказаться от этих поборов и просто уйти из Германии.

Помимо Германии, Nokia подала в суд на Oppo, OnePlus и другие компании, принадлежащие BBK, во Франции, Финляндии, Швеции, Испании, Великобритании и Нидерландах. Если суд вынесет решение в пользу финского гиганта, это может привести к запрету на продажу всех телефонов, принадлежащих BBK, в крупных европейских странах.

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По иронии судьбы, некоторые современные смартфоны и телефоны Nokia тоже больше не продаются в Германии, и тоже из-за патентного спора. В нем уже Nokia выступает в качестве обвиняемого, а истец в нем – компания VoiceAgeEVS LLC. Нарушаемые Nokia патенты относятся к технологии VoLTE, позволяющей осуществлять голосовые вызовы в сетях 4G.