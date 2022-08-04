Истинный «убийца флагманов» вернулся. Выпущен дешевый OnePlus на топовом «железе». Цена. Видео

OnePlus вернулась к практике выпуска недорогих смартфонов с суперсовременным «железом» и попутно возродила Т-серию своих мобильников. Анонсирован моноблок 10Т с самым продвинутым процессором, большими объемами памяти и топовыми фотокамерами. При этом стоит он около 39 тыс. руб.

OnePlus громогласно напомнила о себе

Компания OnePlus анонсировала смартфон 10Т – улучшенную версию своего недавнего флагманского моноблока OnePlus 10. Модель характеризуется очень невысокой, особенно на фоне других топовых смартфонов, ценой.

Другими словами, OnePlus вернулась к истокам – с 2014 г. она выпускала одного «убийцу флагманов» за другим. Первые несколько поколений ее смартфонов давали фору всем своим основным конкурентам, но стоили при этом ощутимо дешевле. Начиная с OnePlus 8, эта «магия» перестала работать – компания повысила цены, и в результате ее мобильники утратили ключевое преимущество перед другими флагманскими устройствами.

OnePlus решила выпустить 10Т на глобальном рынке без особых задержек. В настоящее время открыт прием предзаказов, а начало продаж запланировано на 25 августа 2022 г. В американской рознице смартфон стоит $649 (39,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 августа 2022 г.) за комплектацию с накопителем на 128 ГБ и оперативной памятью 8 ГБ. Версия 16/256 ГБ обойдется ненамного дороже – $749 (45,1 тыс. руб.). Для сравнения, прошлогодний Apple iPhone 13 Pro Max стоит в США как минимум $1099 (63,2 тыс. руб.). Это самый продвинутый телефон в актуальной линейке Apple, по своим возможностям соответствующий передовым моделям на базе Android, к которым относится и OnePlus 10T.

OnePlus 10T - это новый потенциальный бестселлер компании

Если сравнивать 10Т по цене с предложениями на российском рынке, то за схожую сумму (40 тыс. руб.) на 4 августа 2022 г. можно было приобрести, к примеру, Xiaomi 11T на процессоре MediaTek Dimensity 1200 Ultra. Это 6-нанометровый CPU января 2021 г., выдающий в AnTuTu 9 около 669 тыс. баллов. Другими словами, Xiaomi 11T не относится к сегменту флагманов, но стоит как топовый OnePlus 10T.

Залежи современного «железа»

OnePlus собрала 10Т на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. Это самый современный и производительный мобильный CPU в мире на момент выхода материала. Он дебютировал в начале лета 2022 г. В бенчмарке AnTuTu 9 процессор набирает 1,09 млн баллов, в Geekbench 5 – 4140/1310 баллов в многоядерном/одноядерном режиме. По основным показателям этот CPU быстрее своего предшественника Snapdragon 8 Gen 1 образца декабря 2021 г. в среднем на 8%.

Процессор выпускается по техпроцессу 4 нм, имеет восемь ядер (одно Cortex-X2 до 3,2 ГГц, три Cortex-A710 до 2,5 ГГц, четыре Cortex-A510 до 1,8 ГГц) и встроенную видеоподсистему Adreno 730.

Обзор OnePlus 10T

В качестве постоянной памяти в смартфоне используется скоростной модуль UFS 3.1. Чип ОЗУ тоже не отличается медлительностью – это LPDDR5.

По размерам экрана OnePlus 10T сопоставим с упомянутым iPhone 13 Pro Max – его диагональ составляет те же 6,7 дюйма. Но вместо гигантской «челки» здесь аккуратный вырез под камеру, а сам дисплей при поддержке разрешения Full HD+ (2412x1080 точек) располагает пиковой яркостью на уровне 950 нит, 10-битным представлением цвета, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и матрицей Fluid AMOLED.

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Дополнительно дисплей получил частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 720 Гц. Соотношение сторон экрана – 20,1:9, плотность – 394 ppi, контрастность – 1000000:1.

Фотокамер в достатке

Тыльный блок камер в OnePlus 10T наполнен тремя модулями. Главный среди них – Sony IMX776 на 50 МП размерами 1/1,56 дюйма с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 23,6 мм, оптической стабилизацией, диафрагмой f/1,8 и шесть линзами в объективе.

Камерам в своем флагмане OnePlus уделила особое внимание

Второй сенсор – это широкоугольный 8 МП с углом обзора 120 градусов, фиксированным фокусом и f/2,2. Третий датчик – макро-камера с 2 МП, f/2,4 фокусным расстоянием до 40 мм. Основная камера пишет ролики в 4К на 60 кадрах в секунду.

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Селфи-модуль, вписанный в дисплей, располагает ЭФР 24 мм, электронной стабилизацией, диафрагмой f/2,4 и разрешением 16 МП. Запись видео доступна максимум в Full HD на 30 кадрах.

Максимальное наполнение

OnePlus 10T укомплектован батареей на 4800 мАч, которая поддерживает 125-ваттную очень быструю зарядку в США и 150-ваттную в версиях для других стран мира. В наличии два SIM-слота, порт USB-C, модули NFC, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11ax, он же Wi-Fi 6 с поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц.

Подзарядка 10Т занимает считанные минуты

Сканер отпечатков пальцев встроен непосредственно в экран. Все «железо» смартфона скомпоновано в корпусе размерами 163х75х9 мм. Весит 10Т в пределах 204 граммов и управляется прошивкой OxygenOS 12.1, установленной поверх ОС Android 12.

Китайский нейминг

OnePlus – китайский производитель смартфонов, входящий в состав холдинга ВВК наряду с Oppo, Vivo и Realme. Практику выпускать сперва обычный флагман, а затем его улучшенную версию с литерой «Т» в названии она взяла в ноябре 2016 г. с выходом модели OnePlus 3T. Оригинальный OnePlus 3 поступил в продажу пятью месяцами ранее.

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За все эти неполные шесть лет OnePlus так и не раскрыла значение литеры «Т» в названиях своих смартфонов. Сообщество фанатов бренда утверждает, что это сокращение от слова Turbo, указывающее на более высокую производительность по сравнению с обычными номерными смартфонами OnePlus.

OnePlus выпускала Т-версии своих смартфонов каждый год, вплоть до выхода OnePlus 8T в ноябре 2020 г. В серии 9 таких аппаратов не было. В мае 2022 г. Т-смартфоны вернулись – в продаже появился смартфон OnePlus Nord 2T из бюджетной линейки Nord.