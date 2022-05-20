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OnePlus выпустил дешевый «турбированный» смартфон на суперсовременном «железе». Цена, видео

OnePlus после длительного перерыва вновь начала выпускать смартфоны с приставкой «Т» в названии, которую многие считают сокращением от слова Turbo. Ее получил смартфон Nord 2T, ставший улучшенной и более производительной версией прошлогодней модели Nord 2. Мобильник стоит в пределах 26 тыс. руб.

Возвращение к истокам

Компания OnePlus, называющая свои смартфоны «убийцами флагманов», анонсировала новую модель Nord 2T. Это смартфон среднего уровня, дополняющий созданную в 2020 г. линейку недорогих мобильников Nord и возрождающая традицию компании по выпуску усовершенствованных и более производительных версий своих телефонов с литерой Т в названии.

OnePlus Nord 2T стал улучшенной модификацией модели Nord 2, увидевшей свет 10 месяцев назад, в конце июля 2021 г. Этот аппарат снискал дурную славу, став одним из самых опасных для здоровья и жизни смартфонов – как и незабвенный Samsung Galaxy Note 7, OnePlus Nord 2 регулярно самопроизвольно загорался или даже взрывался.

Пока неизвестно, получил ли эту «функцию» и OnePlus Nord 2T. Одно можно сказать точно – это первый в мире смартфон на новом процессоре Dimensity 1300 компании MediaTek, крупнейшего производителя мобильных чипов в мире.

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Яркие расцветки новому Nord 2T не полагаются

OnePlus Nord 2T представлен в двух комплектациях. Базовая вмещает 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти и стоит 399 евро (26 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 мая 2022 г.), а топовая оценивается в 499 евро (32,4 тыс. руб.) и предлагает 12 ГБ RAM и 256 ГБ ROM.

Производитель сразу указал цену в евро, видимо, указывая на нацеленность аппарата на мировой рынок. Вариантов расцветки два – светло-серый и темно-серый.

Тайна буквы «Т»

Идея по выпуску двух версий своих смартфонов, обычной и более продвинутой с литерой «Т», пришла в голову руководству OnePlus после выпуска модели OnePlus 3 в июне 2016 г. Мобильник OnePlus 3T увидел свет в ноябре того же 2016 г. и стал по-настоящему культовым за очень удачное сочетание цены, производительности и качества исполнения.

OnePlus так и не раскрыла, что именно обозначает приставка «Т». По версии многих фанатов этих смартфонов, это сокращение от слова Turbo, прямо указывающее на более высокую производительность по сравнению с обычными номерными смартфонами OnePlus.

С выхода OnePlus 3T этих пор и вплоть до октября 2020 г. OnePlus ежегодно выпускала Т-версии своих смартфонов. Последним стал OnePlus 8T. В сериях 9 и 10 таких аппаратов не было, да и во всей линейке Nord, появившейся в июле 2020 г., они тоже отсутствовали, вплоть до релиза Nord 2T.

Основные возможности смартфона

В обеих комплектациях OnePlus Nord 2T используется скоростной внутренний накопитель UFS 3.1, некогда устанавливавшийся исключительно в дорогие флагманы. А на оперативной памяти OnePlus сэкономила, установив LPDDR4X при том факте, что более современная и быстрая LPDDR5 вышла еще в начале 2020 г.

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Детали внешности, выделяющие Nord 2T на фоне других смартфонов, не предусмотрены

Процессор смартфона – это новый 6-нанометровый MediaTek Dimensity 1300, анонсированный в I квартале 2022 г. и производимый на фабрике TSMC, которая из-за санкций отказывается выпускать российские CPU. В его составе есть три кластера ядер: первый содержит одно производительное ядро Cortex-A78 (частота до 3 ГГц), три обычных Cortex-A78 (до 2,6 ГГц) и четыре энергоэффективных Cortex-A55 (2,0 ГГц). Видеоподсистема – Mali G77-MC9.

В заключается одно из немногих отличий Nord 2T от обычного Nord 2 – в последнем стоит MediaTek Dimensity 1200, немного менее производительный, но зато тоже 6-нанометровый. Его дебют состоялся в начале 2021 г.

Дисплей и фотокамеры

Экран в Nord 2T установлен в точности такой же, как и в прошлогоднем Nord 2. Это матрица Fluid AMOLED с диагональю 6,43 дюйма, соотношением сторон 20:9, разрешением 2400x1080 точек (Full HD+) и плотностью пикселей 410 ppi. Частота обновления экрана составляет 90 Гц, а уровень охвата цветового пространства DCI-P3 – 100%.

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Импортозамещение

По камерам в новинке OnePlus почти все без изменений. Фронтальный модуль снимает в разрешении 32 МБ (сенсор Sony IMX615, имеет диафрагму f/2.4 и электронную стабилизацию, а также может записывать ролики в формате Full HD на 30 кадрах в секунду.

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Камерам в своей новинке OnePlus уделила особое внимание

Основная камера в смартфоне тройная, хоть внешне и напоминает двойную. Базовый датчик – это Sony IMX766 (50 МG, f/1.8, шесть линз, оптическая стабилизация), К нему прилагаются широкоугольная камера (8 МП, f/2.2, угол обзора 120 градусов, электронная стабилизация) и датчик глубины сцены (2 МП, f/2.2). В итоге разница с Nord 2 заключается лишь в неосновных параметрах второстепенных датчиков – OnePlus немного улучшила их диафрагму.

Дополнительные возможности

Система питания в Nord 2T стала более современной. Если обычный Nord 2 поддерживает 60-ваттную зарядку, что более чем соответствует современным требованиям, то в Nord 2T она уже 80-ваттная.

Емкость батареи прежняя – 4500 мАч. Для зарядки используется порт USB-C.

Обзор OnePlus Nord 2T

В Nord 2T можно установить две SIM-карты, он поддерживает сети 5G и работает на прошивке Android 12 с оболочкой Oxygen 12.1. В составе смартфона есть NFC-чип, ресиверы GPS и ГЛОНАСС, а также модули 802/11ax (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.2. Сканер отпечатков пальцев тоже в наличии, но его нет ни на задней панели, ни в кнопке включения – OnePlus встроила его прямо в экран смартфона.

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Nord 2T весит 190 граммов. Размеры смартфона – 159х73х8 мм. В комплект поставки входят защитный чехол и 80-ваттный блок питания.

Эльяс Касми

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