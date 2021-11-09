Смартфон знаменитой компании едва не убил владельца и оставил ему жуткие увечья

Бюджетный смартфон OnePlus Nord2 взорвался в кармане владельца и тут же загорелся. Пользователь получил гигантский ожог бедра размером с сам смартфон. Повреждены кожа и мышцы. Это четвертый случай самовозгорания Nord 2 за последние три месяца.

Смартфон-убийца

Смартфон Nord 2 известной в России компании OnePlus взорвался в кармане джинсов своего владельца, после чего воспламенился. Это едва не стоило жизни его владельцу – жителю Индии Сухиту Шарма (Suhit Sharma).

О происшествии Сухит сообщил в своем микроблоге в Twitter. Пост на момент публикации материала набрал почти 6800 «лайков» и более 3300 репостов.

Пламя, исходившее от OnePlus Nord 2, было настолько сильным, что не только уничтожило джинсы Сухита, но и оставило на его ноге гигантских по своим размерам ожог. Повреждение тканей очень серьезное – пострадала не только кожа, но и мышцы. площадь ожога сопоставима с габаритами самого смартфона.

С виду Nord 2 не особо отличается от других бюджетных смартфонов...

Редакция CNews не публикует фотографии раны ввиду того, что они могут испугать впечатлительных читателей. Сухит Шарма разместил все снимки в своем Twitter, свободный доступ к ним на момент публикации материала был открыт. Слабонервным на них лучше не смотреть.

...пока не начнет гореть и плавиться

OnePlus известна в первую очередь своими флагманскими смартфонами. Первые модели она называла «убийцами флагманов», поскольку те ни в чем не уступали топовым мобильникам других брендов, но стоили на их фоне заметно дешевле. Современные аппараты низкой ценой похвастаться не могут. Nord 2 – это представитель новой бюджетной серии Nord. Мобильник стоит недорого, но флагманским железом и премиальными материалами корпуса не обладает.

Подробностей нет

Степень ожога на момент публикации материала известна не была, как не было данных и о самочувствии пострадавшего. Также неясно, сумеют ли индийские врачи без последствий для Сухита залечить повреждение.

Все, что осталось от джинсов Сухита, в кармане которых взорвался Nord 2

Причина возгорания смартфона Nord 2 еще подлежит установлению. Однако единственный взрыво- и огнеопасный компонент любого мобильника – это его аккумулятор. Именно он превратился в столб огня и дыма, уничтожив другие компоненты мобильника и джинсы Сухита и подвергнув его жизнь серьезной опасности.

В комментариях к посту Сухит в Twitter есть информация, что OnePlus осведомлена о произошедшем и уже связалась с пострадавшим для выяснения причин случившегося. В настоящее время неизвестно, поднимался ли вопрос о компенсации морального и, главное, физического вреда.

Один из самых опасных смартфонов

В мире существует пока всего лишь один смартфон, известный не своими достоинствами или внешним видом, а тем, что он крайне опасен для всех, кто им пользуется. Это Samsung Galaxy Note 7, который в любой мог взорваться или просто воспламениться без видимой на то причины или самоуничтожиться во время зарядки.

Обычное состояние для Galaxy Note 7

Корейский мобильник поджигал своих владельцев, их машины и дома, а в одном из инцидентов с ним пострадал шестилетний ребенок. Смартфон OnePlus Nord 2, вероятно, жаждет прославиться тем же, потому что произошедшее с Сухитом Шарма стало уже как минимум четвертым подряд случаем самоуничтожения Nord 2 с момента начала продаж.

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Nord 2 был анонсирован в Индии в середине июля 2021 г. и спустя пару недель поступил в продажу в ряде стран мира, включая ту же Индию. Таким образом, всего за три с половиной месяца взорвалось, по меньшей мере, четыре таких смартфона, но OnePlus пока отказывается признавать, что проблема может скрываться в самих устройствах, а не в том, как ими пользуются.

Как взрывается OnePlus Nord 2

Первый случай самоуничтожения Nord 2 был зафиксирован в начале августа 2021 г. в Индии. Мобильник взорвался и загорелся, когда его владелица ехала на велосипеде, в результате чего она не справилась с управлением, упала и получила травмы.

Первый взорвавшийся Nord 2

До сих пор неизвестно, где именно находился смартфон – в руке владелицы, в кармане, в сумочке или где-либо еще. OnePlus почти сразу заявила, что непричастна к случившемуся, и обвинила во все владелицу, которая якобы неправильно использовала свой мобильник.

10 августа 2021 г. поступило еще одно сообщение о взрыве Nord 2, и снова из Индии. На этот раз мобильник загорелся в руках госслужащего, получившего его в подарок от сына. Пострадавший тоже получил ожоги, но до сих пор нет данных, насколько повреждения серьезные. OnePlus немедленно заявила, что ее пытаются оклеветать, и что при производстве ее смартфонов, в том числе Nord 2, она тщательно тестирует всю продукцию и гарантирует их безопасность.

Третий Nord 2 взорвался в индии в первой половине сентября 2021 г.

Задняя часть телефона почти не пострадала

Смартфон буквально рассыпался, обнажив свои электронные внутренности.

Внутренне убранство Nord 2, вернее, его останки

Задняя панель, в отличие от первого и четвертого (нынешнего) случаев, осталась почти целой, но внутри все выгорело, особенно элемент питания.