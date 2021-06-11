Создатель «убийц» смартфонов-флагманов начал выпуск «убийцы» дешевых Xiaomi

OnePlus показала смартфон Nord CE 5G стоимостью от 299 евро. Компания, начавшая с выпуска дешевых аппаратов с топовой начинкой, «убийц» флагманов других брендов, теперь соревнуется с Redmi, «дочкой» Xiaomi, в среднебюджетном сегменте.

Больше не флагман

Компания OnePlus анонсировала новый смартфон Nord CE 5G по цене от 299 евро (26,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 июня 2021 г.). Мобильник относится к среднему уровню

Раньше OnePlus выпускала только доступные флагманские смартфоны, которые позиционировала как «убийц» топовых решений своих конкурентов. Теперь же ее флагманы нередко стоят дороже соперников, и OnePlus переключилась на аппараты Realme и Xiaomi Redmi.

Nord CE 5G – это потомок модели Nord 2020 модельного года. Аббревиатура в его названии расшифровывается как Core Edition.

Продаваться Nord CE 5G будет поначалу только в Индии и Европе. К примеру, в Германии аппарат поступит в продажу во второй половине июня 2021 г. по цене от 299 евро (26,1 тыс. руб.) за модификацию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Версии с 8/128 ГБ и 12/256 ГБ обойдутся покупателям в 329 евро (28,7 тыс. руб.) и 399 евро (34,8 тыс. руб.) соответственно.

До России новый Nord CE 5G пока не добрался

Для сравнения, во многом схожий по характеристикам смартфон Xiaomi Redmi Note 10 Pro в комплектации 8/128 ГБ в российской рознице на момент публикации материала стоил 29 тыс. руб.

Появится ли Nord CE 5G за пределами Индии и Европы, например в России, пока неизвестно. Мобильник будет продаваться в черном, перламутровом и голубом оттенках.

На чем сэкономила OnePlus

Установить невысокую цену для Nord CE 5G разработчики смогли, пойдя на жертвы. В смартфоне нет премиальных материалов корпуса, он попросту пластиковый. К тому же в сравнении с оригинальным Nord новый Nord CE 5G претерпел даунгрейд по части своих фотовозможностей.

OnePlus Nord 2020 года

Так, теперь вместо четырех датчиков на задней панели смартфона теперь располагаются лишь три, да и спереди вместо двух сенсоров остался всего один. С лицевой панели исчез сверхширокоугольный сенсор, позволявший, к примеру, делать групповые снимки без режима панорамной съемки.

Все это дало OnePlus возможность сделать Nord CE 5G более доступным в сравнении не только с топовыми моделями, но и самим Nord. На старте продаж этот смартфон можно было купить в Европе за 399 евро в базовой версии с 8 ГБ оперативной памяти. Столько сейчас стоит максимальная комплектация Nord CE 5G.

Что стало лучше

Сэкономив на фотокамерах, OnePlus нивелировала это улучшением ряда функций Nord CE 5G в сравнении с Nord. Так, у смартфона теперь есть отдельное гнездо под проводные наушники, а его аккумулятор получил емкость 4500 мАч вместо 4115 мАч у оригинального Nord. Смартфон также поддерживает быструю зарядку Warp Charge 30T Plus, которая, по заявлениям OnePlus, позволяет зарядить АКБ с 0% до 70% за 30 минут.

Судя по габаритам коробки, зарядное устройство в комплект Nord CE 5G, вопреки современным трендам, все-таки входит

Новый мобильник OnePlus переехал на процессор Qualcomm Snapdragon 750G, тогда как в Nord установлен Snapdragon 765G. По заверениям OnePlus, новый CPU на 20% быстрее предыдущего, а производительность его графического ядра Adreno 619 выше на 10%.

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Это подтверждают и независимые тесты. Несмотря на то, что Snapdragon 750G выпускается по 8-нанометровым нормам против 7 нм у 765G, он демонстрирует более высокие показатели в бенчмарках. Например, в AnTuTu 8 новый чип заработал 331290 баллов (у 765G – 315417 баллов), а в GeekBench 5 – 659 и 2004 балла в одно- и многоядерном режимах соответственно. Результат 765G – 593 и 1807 балла.

Экран и фотокамеры

Nord CE 5G получил 6,43-дюймовый экран Fluid AMOLED с небольшим вырезом под камеру в верхнем левом углу и частотой обновления 90 Гц. Дисплей держит разрешение Full HD+, имеет плотность 410 PPI и соотношение сторон 20:1. Сканер отпечатков пальцев встроен в нижнюю часть экрана.

Презентация Nord CE 5G

Фронтальная фотокамера смартфона базируется на сенсоре Sony IMX471. Это 16-мегапиксельный датчик с электронной стабилизацией изображения и диафрагмой f/2,45. Никаких дополнительных элементов, например, вспышки, для нее предусмотрено.

Тыльный блок камер состоит из трех сенсоров, главный из которых получил разрешение 64 Мп, электронную стабилизацию и диафрагму f/1,79. Следом идут ультраширокоугольный сенсор (8 Мп, угол обзора 119 градусов, электронная стабилизация, f/2,25), и монохромный 2-мегапиксельный датчик (f/2,4). Светодиодная вспышка и автофокус в наличии.

Прочие спецификации

OnePlus Nord CE 5G укомплектован поддержкой сетей пятого поколения и двумя слотами под SIM-карты, однако лоток под карты памяти microSD в нем не предусмотрен. Из проводных интерфейсов, помимо миниджека под наушники, у смартфона есть USB-С 2.0 для зарядки и синхронизации с компьютером.

Список беспроводных интерфейсов смартфона включает Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1 и NFC для бесконтактной оплаты. Навигация доступна по американскому GPS, европейскому Galileo, китайскому Beidou и российскому ГЛОНАСС.

Размеры Nord CE 5G составляют 74х159х8 мм при весе 170 граммов. Смартфон поставляется с операционной системой Android 11 и установленной поверх нее прошивкой Oxygen OS.