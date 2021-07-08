«Убийца флагманов» пойман на обмане нового типа. OnePlus на тестах занижает производительность смартфонов

OnePlus вшила в свои флагманские смартфоны 9 и 9 Pro алгоритм, резко ограничивающий производительность в браузерах, соцсетях и других популярных приложениях. Топовые мобильники работают в них на уровне дешевых аппаратов почти десятилетней давности. Эксперты пока не могут объяснить, зачем ей это понадобилось. За подобное поведение оба аппарата исключены из базы данных GeekBench.

OnePlus попалась на обмане

Компания OnePlus попалась на обмане. Она искусственно ограничивает производительность своих смартфонов, которые называет «убийцами флагманов», в большинстве популярных приложений. В результате топовые OnePlus 9 и 9 Pro работают в них так же медленно, как и аппараты восьми-десятилетней давности.

Производители смартфонов регулярно пытаются обмануть синтетические тесты, делая так, чтобы их гаджеты получали больше баллов, чем их конкуренты. Необычный «маневр» OnePlus с ограничением возможностей центрального процессора выявили специалисты портала AnandTech. По их словам, у компании есть своего рода «черный список» приложений, у которых нет доступа к высокопроизводительным ядрам процессора.

Приобретая OnePlus 9 Pro, покупатели получают искусственно замедленную "звонилку"

Пока такое решение они обнаружили во флагманах OnePlus 9 и 9 Pro, построенных на Qualcomm Snapdragon 888. В блэклисте компании оказались все современные браузеры, включая Google Chrome, а также Netflix, приложения соцсетей Facebook и Twitter, сервис видеоконференций Zoom и др.

Кто получает всю мощь

Каждое из приложений в составе «черного списка» не может работать с ядрами Cortex A78 в составе топового чипа Qualcomm. Чтобы хоть как-то запуститься на новых флагманах OnePlus, им приходится использовать энергоэффективные Cortex A55. Это и приводит к радикальному падению производительности.

Для своей цены OnePlus 9 Pro работает крайне медленно

В то же время никому неизвестные программы таких ограничений не получают и могут использовать весь потенциал Snapdragon 888. То же касается и мобильных видеоигр, но здесь все еще интереснее. Лимиты на использование ядер не распространяются не только на непопулярные игрушки, но и на те, в которые играют миллионы людей по всему миру. В качестве примера эксперты AnandTech привели игры Candy Crush и Genshin Impact с более чем 31 млн и 1,6 млн скачиваний из магазина Google Play соответственно. Они могут задействовать процессор смартфонов на все 100%.

Логика отсутствует

Сотрудники AnandTech пока не могут ответить на вопрос, зачем OnePlus искусственно ограничивает потенциал своих флагманских смартфонов. По их словам, компания поступает совсем не так, как другие производители, пытающиеся обмануть всех путем завышения показателей в бенчмарках.

Тест производительности OnePlus 9 Pro в Chrome

Они предполагают, что таким образом OnePlus попыталась улучшить автономность своих мобильников. Однако вместо этого она ухудшила пользовательский опыт, потому что покупатели едва ли будут готовы заплатить десятки тысяч рублей и получить в итоге мобильник, который работает так же медленно, как устройства начала прошлого десятилетия.

Смартфоны OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro доступны в российской рознице. На момент публикации материала младшая модель с 8 ГБ RAM и накопителем 128 ГБ стоила около 39,2 тыс. руб., а OnePlus 9 Pro 8/256 ГБ оценивался в 56,3 тыс. руб. (цены в магазине Ozon).

Бан в GeekBench

Компания OnePlus никак не прокомментировала публикацию AnandTech, в которой были раскрыты ее махинации. Следует отметить, что для нее это не первый подобный случай.

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В июне 2017 г. портал XDA Developers поймал компанию на мошенничестве с флагманом OnePlus 5. Но тогда она шла по тому же пути, что и другие вендоры, то есть искусственно завышала производительность аппарата в синтетических тестах, включая AnTuTu и GeekBench.

Еще раньше, в феврале 2017 г., специалисты XDA Developers выявили аналогичное «читерство» компании со смартфоном OnePlus 3T. Но, если четыре года назад такие манипуляции со своими мобильниками сошли OnePlus с рук, то новая история с OnePlus 9 и 9 Pro не осталась без внимания разработчиков тестов.

Авторы бенчмарка GeekBench выступили с официальным заявлением, в котором рассказали об удалении OnePlus 9 и 9 Pro из своей базы данных. Но на этом они не остановятся, они хотят провести расследование и провести повторные тесты всех ранее выпущенных смартфонов компании.

Создатели GeekBench не стали терпеть выходки OnePlus

Если в их случае тоже будет выявлен подлог, то их тоже исключат из базы данных. Разработчики других синтетических тестов на столь крайние меры в отношении OnePlus идти пока не готовы.

Обманывают все

Накруткой баллов в бенчмарках занимаются почти все производители смартфонов, как никому неизвестные, так и популярные. Не без греха и компания Realme, главный конкурент Xiaomi.

Как сообщал CNews, в марте 2021 г. разработчики бенчмарка AnTuTu обвинили Realme в обмане пользователей путем искусственного завышения производительности своего дешевого флагмана Realme GT. В результате аппарат обошел схожий по своим возможностям и более дорогой Xiaomi Mi 11. В Realme утверждают, что обмана не было, но в AnTuTu уверены в обратном.

Иногда на обман идут и производители процессоров для мобильных устройств. Преуспела в этом тайваньская компания MediaTek. В апреле 2020 г. CNews писал, что она умышленно завышала производительность своих процессоров в бенчмарках, чтобы они были не хуже конкурентов. Факт подлога был подтвержден, но MediaTek долго не спешила признавать свою вину и в итоге заявила, что искусственное завышение частот в синтетических тестах – это «фишка» ее процессоров.

Но факт обмана, вопреки логике, никак не сказался на репутации MediaTek. Более того по итогам 2020 г. ей удалось стать крупнейшим производителем мобильных чипов.