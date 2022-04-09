Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 74597
ИКТ 6985
Организации 5009
Ведомства 1247
Ассоциации 561
Технологии 2673
Системы 15616
Персоны 24966
География 1339
Статьи 921
Пресса 788
ИАА 549
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1134
Мероприятия 768

Стабилизация



09.04.2022 Искусственный интеллект для камер смартфонов: что это и как работает 1
14.09.2021 Apple выпустила iPhone 13 и новый iPad mini, исполнивший мечту миллионов пользователей. Цены в России 1
11.06.2021 Создатель «убийц» смартфонов-флагманов начал выпуск «убийцы» дешевых Xiaomi 1
26.05.2021 Realme представила в России недорогой «флагман» realme 8 Pro. Цена. Фото 1
29.04.2021 Как не «сгореть» при внедрении CRM. Алгоритм действий 1
30.03.2021 Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро 1
29.03.2021 Xiaomi выпустила топовый флагман Mi 11 Pro с аккумулятором нового типа, маленьким и объемным. Цена 1
18.03.2021 Лучшие камерофоны 2021 года: выбор ZOOM 1
15.03.2021 «СКАЛА-Р» поддерживает еще больше сценариев перехода на импортозамещенную архитектуру 1
24.02.2021 Большинство актуальных моделей vivo обновится до Android 11 1
10.11.2020 Власти хотят построить в Арктике сеть ЦОДов на основе российского ПО и «железа» 1
06.11.2020 «М.Видео-Эльдорадо» представила прогнозы по рынку бытовой техники и электроники 2020-2021 гг. 1
06.11.2020 Популярные смартфоны Vivo получат Android 11 1
23.10.2020 Huawei выпустила суперсмартфон с первым 5 нм чипом для Android. Он стоит дороже новых iPhone 12. Видео 1
22.10.2020 Стартовали российские продажи vivo V20 на Android 11. Цена. Фото 1
14.10.2020 Apple выпустила небывалое количество новых iPhone и «украла» у «Яндекса» идею миниатюрной колонки. Цена, видео 1
14.10.2020 Apple iPhone 12: новые цвета, 5G и странные аксессуары 1
09.10.2020 Samsung начала продавать в России упрощенный флагманский смартфон. Он стоит намного дешевле, чем в Европе. Видео 1
01.10.2020 Motorola начала продажи флагманского смартфона motorola edge + в России. Цена 1
16.09.2020 GoPro объявила о выходе камеры HERO9 Black. Цена в России 1
16.09.2020 Обзор смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra: качок на Android 1
10.09.2020 Лучшие смартфоны до 15 000 рублей: выбор ZOOM 1
03.09.2020 В России грандиозное падение продаж рекламы по всем статьям кроме интернета 1
21.08.2020 В России начались продажи суперфлагманских смартфонов и премиальных планшетов Samsung. Видео 1
06.08.2020 У кого больше: лучшие смартфоны с камерами 64 Мп и 108 Мп 1
21.07.2020 Honor представляет смартфон Honor 30 Pro+ в изумрудно-зеленом цвете с эксклюзивным предложением при покупке 1
14.07.2020 realme представла смартфон X3 SuperZoom 1
11.06.2020 Обзор смартфона Honor 30 Pro+: Андроид под санкциями 1
09.06.2020 LG начинает продажи мониторов Electronics Ultra в России 1
04.06.2020 Лучшие камерофоны 2020 года: выбор ZOOM 1
16.04.2020 Huawei создала дешевый процессор с встроенным 5G-модемом. Qualcomm нечем ответить 1
06.04.2020 Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом 1
27.03.2020 Выпущены флагманские смартфоны Huawei с камерами лучше, чем у iPhone 11 Pro. Цены. Видео 1
23.03.2020 Huawei выпускает в России смартфон ценой в пол-автомобиля, но без сервисов Google 1
23.03.2020 Обзор Sony Xperia 5: флагман в японском стиле 1
25.02.2020 Huawei выпустил гибкий смартфон и «убийц» iPad Pro и MacBook Pro. Цена, видео 1
13.02.2020 Xiaomi выпустила сверхдешевого конкурента новых флагманов Samsung. Цена, видео 1
12.02.2020 Samsung выпустила гибкий смартфон в новом форм-факторе и три мощных флагмана. Цены в России 1
21.01.2020 Обзор Xiaomi Mi Note 10: еще больше мегапикселей! 1
27.12.2019 GfK и Samsung проанализировали состояние российского рынка SSD 1

Публикаций - 165, упоминаний - 165
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud

Российские аналоги Booking и Airbnb: 10 лучших сайтов для путешественников

Показать еще

Наука

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»