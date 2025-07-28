Выпущен ультрадешевый смартфон Xiaomi Redmi Note с продвинутой камерой

Xiaomi выпустила смартфон Redmi Note 14 SE 5G с батареей 5100 мАч, 45-ваттной зарядкой, экраном AMOLED 120 Гц и системой из четырех камер. За все это она просит менее 14 тыс. руб., но пока только в Индии – велика вероятность, что по прибытии в Россию мобильник знатно подорожает, что весьма характерно для Xiaomi последних лет.

Когда дешево – не значит плохо

В Индии состоялась премьера смартфона Note 14 SE 5G китайской компании Redmi – «дочки» всемирно известной Xiaomi. Новинка относится к ультрабюджетному сегменту – по цене нового Apple iPhone 16 Pro Max на 1 ТБ можно купить 10 таких смартфонов.

В индийской рознице новый Redmi Note 14 SE 5G оценивается в 14 тыс. рупий или около 12,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 июля 2025 г. В США флагманский терабайтный iPhone 16 Pro Max оценивается в $1599 или 127,2 тыс. руб.

За 14 тыс. рупий Redmi Note 14 SE 5G предлагается в версии на 128 ГБ встроенной памяти – у модификации на 256 ГБ цены пока нет. Объем RAM одинаковый – 8 ГБ.

В Индии старт продаж намечен на 7 августа 2025 г. Смартфоны Redmi очень популярны в России, так что есть шанс на появление Redmi Note 14 SE 5G и в российской рознице. Вот только цена, вероятно, столь низкой уже не будет – CNews писал, что в апреле 2025 г. в продажу в России вышла модель Redmi Note 14S по цене от 26 тыс. руб. за самую базовую модель. Даже в Европе, где смартфоны всегда стоят намного дороже, чем в Китае, мобильник можно было купить на 10% дешевле, чем в России.

Xiaomi Redmi 14 SE 5G

И это далеко не первый подобный случай. Например, в феврале 2019 г. Xiaomi привезла в Россию полугодовалый на тот момент Mi Mix 3, который пыталась продавать здесь на 25% дороже, чем в Китае в день начала продаж.

Ultra-маркетинг

В основу нового смартфона Xiaomi лег процессор MediaTek Dimensity 7025-Ultra который по спецификациям не отличается от обычного Dimensity 7025. Просто при появлении в составе Redmi Note 14 SE 5G он приобрел маркетинговую приставку к названию. К слову, в Redmi Note 14S была аналогичная ситуация с чипом MediaTek Helio G99 Ultra.

Процессор этот 6-нанометровый, у него есть два ядра Cortex A78 на 2,5 ГГЦ и шесть Cortex A55 на 2 ГГц, а также видеоподсистема IMG BXM-8-256, а производится он на фабриках TSMC с апреля 2024 г. Результат в AnTuTu 10 – 460 тыс. баллов, в GeekBench 6 – 2450 баллов в многоядерном режиме.

Xiaomi Доступные цвета пластикового корпуса

Также смартфон позволяет виртуально увеличивать объем оперативной памяти LPDDR4x за счет встроенного накопителя UFS2.2. От него можно «отщипнуть» 2, 4, 6 или 8 ГБ.

Экран и фотокамеры

Всю лицевую панель смартфона закрывает высокопрочное стекло Gorilla Glass, а выполненный из пластика корпус имеет слабую защиту от воды и надежную защиту от пыли – IP64. Под стеклом находится AMOLED-экран с частотой обновления до 120 Гц, разрешением Full HD+ или 2400х1080 точек, пиковой яркостью 2100 нит и контрастностью 5000000:1.

Xiaomi Xiaomi любит визуально уменьшать рамки экрана своих устройств в промо-материалах

Экран смартфона имеет диагональ 6,67 дюйма и занимает 92% лицевой панели, имея 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. В дисплей встроена фотокамера на 20 МП с диафрагмой f/2.2 и сенсором размером 1/4 дюйма.

Xiaomi На камерах Xiaomi экономить не стала

Тыльный блок камер состоит из трех датчиков – основной Sony IMX882 (50 МП, 1/1,953 дюйма, f/1.5, оптическая стабилизация), широкоугольный (8 МП) и макро (2 МП). Фронтальная и задняя камера пишут Full HD-видео на 30 кадрах в секунду – запись 4К-роликов недоступна.

Прочие спецификации

Redmi Note 14 SE 5G весит 190 граммов при толщине 8 мм за счет батареи 5110 мАч. Она заряжается по USB-C и поддерживает 45-ваттную зарядку (соответствующий блок питания – в комплекте).

С завода смартфон поставляется с прошивкой HyperOS поверх ОС Android 14 и имеет два года обновлений прошивки и четыре года патчей безопасности. У него есть поддержка 5G-сетей, что отражено в названии и поддержка двух SIM-карт, лоток для одной из которых объединен с лотком для карты microSD.

В Redmi Note 14 SE есть два динамика с поддержкой Dolby Atmos, два микрофона, вход под наушники, модули Wi-Fi 5 (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.3, а также ресиверы GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo. NFC-модуль не упомянут.