Apple не хочет, чтобы китайцы и индийцы трогали руками iPhone и MacBook. Она избавит от них производство

Apple требует от поставщиков перейти на роботов для производства своих устройств. Иначе говоря, она требует, чтобы ее MacBook, iPad, iPhone и прочие гаджеты производили не люди, а роботы. Это в первую очередь касается Китая и Индии, потому что основное производство Apple сосредоточено в этих двух странах.

Роботы вместо людей

Компания Apple стала ужесточать условия сотрудничества с заводами по производству техники. Как пишет профильный портал MacRumors, теперь она требует полной автоматизации производства – это ее новое стандартное условие для заключения производственных контрактов.

В течение многих лет Apple не имела ничего против того, чтобы ее техника собиралась частично или полностью вручную. Такой принцип производства годами применялся сначала на заводах в Китае, а после – и в Индии, когда Apple организовала там выпуск своих устройств.

Но зависимость от рабочей силы – большая проблема для Apple. Она много раз сталкивалась не только с забастовками рабочих, но даже с бунтами – не конце 2020 г. работники индийского завода по выпуску ее электроники устроили массовые погромы на фоне не выплаты зарплаты. А в период пандемии коронавируса китайские заводы по выпуску электроники закрывались на неопределенный срок.

Чего добивается Apple

Apple в значительной степени ускорит внедрение автоматизации и робототехники в цепочку производства своей продукции благодаря изменениям условий заключения договоров с контрактными вендорами. Как пишет Digitimes со ссылкой на источники, осведомленные о происходящем, все это – часть более масштабных усилий Apple по минимизации своей зависимости от рабочей силы.

Фото: usertrmk / FreePik Apple добивается полной автоматизации производства своих устройств

Таким образом, обязательная автоматизация производства для Apple – это в первую очередь возможность не зависеть от людей, которые могут заболеть, уволиться или просто не выйти на работу.

Но есть и другие цели, которые преследует Apple, требуя от своих партнеров заменить людей на роботов. Одна из них – это стабилизация качества выпускаемой продукции.

Наряду с этим Apple заинтересована в снижении долгосрочных производственных издержек в условиях продолжающейся диверсификации цепочки поставок с учетом сокращения числа поставщиков за пределами Китая.

Всех под одну гребенку

Apple не стала долго думать над тем, где оставить людей на производстве, а где полностью перейти на роботов. Новые ее условия касаются выпуска всех основных ее продуктов, включая смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки и настольные ПК Mac, а также умные часы Apple Watch.

Не исключено, что в будущем и другие устройства Apple тоже будут переведены на полностью автоматизированный цикл производства это ТВ-приставки Apple TV, умные колонки HomePod и пр.

Дополнительные условия

Также Apple ожидает, что ее партнеры будут самостоятельно финансировать модернизацию своих автоматизированных систем, а не полагаться нее Apple в этом вопросе. Другими словами, она не хочет финансировать автоматизацию производства своей техники – ни полностью, ни частично.

Это нововведение расходится с предыдущим подходом Apple, когда компания часто инвестировала в инструменты и оборудование для контрактных производителей для выполнения своих требований.

Финансовое бремя, связанное с этим новым требованием к автоматизации, по всей видимости, уже сказывается на рентабельности поставщиков, пишет MacRumors. Высокие первоначальные капитальные затраты в сочетании с эксплуатационными перебоями при интеграции роботизированных систем, как сообщается, негативно сказались на доходах некоторых из них.