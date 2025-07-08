OnePlus выпустила дешевый смартфон с огромной батареей и внушительной памятью. Видео

OnePlus обновила свою серию недорогих смартфонов Nord, выпустив модель Nord 5. Новинка характеризуется в первую очередь батарей на 6800 мАч и до 12 ГБ оперативной памяти в топовой версии, при этом не являясь флагманской. Продаваться будет по всему миру – известны европейские цены.

OnePlus для экономных

Китайская компания OnePlus выпустила смартфон Nord 5, относящемуся к среднему (по меркам самой OnePlus) ценовому сегменту. Линейка Nord существует с 2020 г., и это своего рода возвращение OnePlus к истокам, когда в 2014 г. она вышла на рынок с супердешевым передовым смартфоном OnePlus 1. Она называла его «убийцей флагманов».

Nord 5 не может похвастаться по-настоящему низкой ценой, но он все же стоит намного дешевле самых топовых моделей других брендов, обладая при этом весьма достойными характеристиками. Новинка предназначена для мирового рынка – по крайней мере, редакции CNews удалось найти его в продаже на португальском сайте OnePlus. Также с весны 2023 г. у OnePlus есть собственный дистрибьютор в России, что резко повышает шансы на появление Nord 5 в российских магазинах электроники. Для примера, на момент выхода материала в сети DNS был доступен смартфон Nord 4 в версии 12/256 ГБ – он стоил 37,8 тыс. руб.

OnePlus OnePlus Nord 5

В Европе и США новый Nord 5 будет доступен в трех конфигурациях – 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. На американском рынке их можно купить по цене $375 долларов (29,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 8 июля 2025 г.) $410 (32,3 тыс. руб.) и $445 (35 тыс. руб.).

Впрочем, Xiaomi располагает более доступным смартфоном с аналогичным объемом памяти, и он уже продается в России. В апреле 2025 г. на российском рынке вышел Redmi Note 14S, за который на старте продаж Xiaomi просила 34 тыс. руб. в версии 12/512 ГБ.

Очень много аккумулятора

Помимо внушительного объема памяти в максимальной комплектации, если сравнивать со многими его «одноклассниками», новый Nord 5 выделяется батареей 6800 мАч. В упомянутом Redmi Note 14S установлена АКБ емкостью 5000 мАч.

Nord 5 поддерживает очень быструю фирменную зарядку SUPERVOOC мощностью до 80 Вт. При этом он и сам может выступать в роли зарядного устройства, хотя и очень слабого – мощность реверсивной зарядки у него составляет всего 5 Вт. Впрочем, этого, как правило, достаточно для зарядки наушников, часов и даже электронных книг, хотя заряд у них будет восполняться довольно долго.





Отдельно стоит отметить наличие у Nord 5 так называемой «обходной» зарядки. При ее активации смартфон будет работать напрямую от зарядного устройства, минуя аккумулятор. Это позволяет снизить общий нагрев мобильника и продлить «жизнь» аккумулятору, а нужна эта функция, когда работают «тяжелые» приложения – игры, редакторы, навигаторы и пр.

Экран и процессор

Nord 5 получился крупным за счет диагонали экрана 6,83 дюйма – размеры мобильника составили 163х77х8,1 мм. К слову, большая батарея почти не повлияла на его толщину и вес (211 граммов).

Экран Nord 5 поддерживает разрешение Full HD+ или 2800x1272 пикселя, имеет плотность пикселей 450 ppi и соотношение сторон 19,8:9, а также занимает 93,6% лицевой панели за счет относительно тонких рамок. Частота обновления у него адаптивная – от 60 до 144 Гц, а сам экран – это AMOLED-панель с яркостью до 1800 нит, отображением 1,07 млрд цветов, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и высокопрочным стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

OnePlus Идти против трендов и делать Nord 5 компактным OnePlus не стала

«Под капотом» у смартфона находится процессор Snapdragon 8s Gen 3 – не самый новый, но в то же время и не самый старый чип компании Qualcomm. Он вышел в марте 2024 г., выпускается по техпроцессу 4 нм, имеет одно ядро Cortex-X4 на 3 ГГц, четыре ядра Cortex-A720 на 2,8 ГГц и три ядра Cortex-A520 с частотой 2 ГГц, а также видеоподсистему Adreno 735. Результат в AnTuTu 10 – 1,48 млн баллов, в GeekBench 6 – около 5600 баллов.

Дополнительно смартфон оснащен функцией двукратного виртуального увеличения объема оперативной памяти за счет встроенного накопителя UFS 3.1. Добавить можно до 8 ГБ в версии с 8 ГБ RAM и до 12 ГБ в версии с 12 ГБ RAM.

Фотокамеры и прошивка

Основная камера новинки OnePlus – это чип Sony LYT-700, он же IMX906 размерами 1/1,56 дюйма. Разрешение – 50 МП, в наличии трехосная оптическая стабилизация изображения. Угол обзора – 84 градуса, эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) – 24 мм, диафрагма – ƒ/1.8, оптика – шестилинзовая.

В одном блоке с основной камерой стоит сверхширокоугольный модуль с углом обзора 120 градусов. Датчик – OV08D10, размер сенсора – 1/4 дюйма, разрешение – 8 МП, пять линз в оптике, электронная стабилизация изображения, ЭФР – 15 мм, диафрагма – ƒ/2.2.

OnePlus На камерах экономить не стали, разве что на их количестве

Тыльная камера пишет видео до 4К с частотой до 60 кадров в секунду.

Спереди у Nord 5 расположена камера на базе датчика Samsung ISOCELL JN5. Размер сенсора – 1/2,75 дюйма, разрешение – 50 МП, пять линз, трехосная электронная стабилизация изображения, ЭФР – 21 мм, диафрагма – ƒ/2.0, угол обзора – 90 градусов. Запись видео – до 4К, до 60 кадров.

Nord 5 поставляется с прошивкой OxygenOS 15, установленной поверх ОС Android 15. Производитель обещает выпустить для смартфона четыре крупных обновления прошивки и снабжать его обновлениями безопасности в течение шести лет.

Прочие характеристики

Nord 5 не поддерживает eSIM, но имеет два слота под физические SIM-карты. Поддержка 5G отсутствует, есть модули Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4 и NFC, а также ресиверы GPS, ГЛОНАСС, BDS, Galileo и QZSS.

OnePlus Один из трех цветов корпуса

Порт зарядки – USB-C, но не скоростной – лишь базовый USB 2.0. В комплект поставки входят блок питания на 80 Вт и защитная пленка на экран (нанесена на заводе). В некоторых странах в коробку также положат защитный чехол.