Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183617
ИКТ 14273
Организации 11095
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26260
Персоны 78897
География 2958
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2724
Мероприятия 873

Politecnico di Torino Turin Polytechnic University Туринский политехнический университет


УПОМИНАНИЯ


24.09.2025 Космические скорости 5G – миф. Сети пятого поколения часто работают не быстрее 4G 1
20.10.2010 Европейские юристы обсудят вопрос законодательных преференций свободному ПО 1
05.06.2008 Ученые отсрочили падение Пизанской башни 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Politecnico di Torino и организации, системы, технологии, персоны:

Конституционный суд Италии - Верховный суд Италии 2 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 250 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 397 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 631 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7975 1
Jamiolkowski Michele - Йамиолковски Микеле 1 1
Szekacs Szabolcs - Шекач Шаболс 1 1
Италия - Итальянская Республика 4410 2
Россия - РФ - Российская федерация 153476 1
Италия - Пьемонт - Турин 45 1
Испания - Королевство 3747 1
Земля - планета Солнечной системы 10578 1
Европа 24523 1
Италия - Пьемонт 3 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8185 1
The Times 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385765, в очереди разбора - 729966.
Создано именных указателей - 183617.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще