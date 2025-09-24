Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183617
ИКТ 14273
Организации 11095
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26260
Персоны 78897
География 2958
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2724
Мероприятия 873

Universitetet i Oslo University of Oslo Университет Осло


УПОМИНАНИЯ


24.09.2025 Космические скорости 5G – миф. Сети пятого поколения часто работают не быстрее 4G 1
08.04.2022 ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса 1
14.08.2014 МИСиС создал программу для всестороннего 3D-анализа рынков, компаний и регионов 3
02.04.2014 Еврокомиссия выбрала HP в качестве куратора проекта общеевропейского «облака» 2
23.07.2012 Вокруг белых карликов существует другая химия 1
05.07.2012 Проблему токамака решит солнечное торнадо 1
17.05.2012 Норвежские наноежи отправятся изучать ионосферу 1
16.05.2011 Пульсирующая Вселенная Пенроуза вызвала новую волну споров 1
07.04.2011 Искусственные облака могут усилить глобальное потепление 1
15.03.2011 Ученые выяснили, как работает мозг синестетика 1
31.01.2011 Викинги использовали поляризацию света для навигации 1
15.12.2008 Обнаружены руины античного торгового комплекса 2
28.02.2008 На Шпицбергене найдены останки самой крупной морской рептилии 1
23.01.2008 Предложена новая классификация эукариот 1
19.09.2007 Мужчины и женщины по-разному реагируют на изменение уровня серотонина в мозге 1
07.08.2007 Физики проникли в тайны лабиринтов 1
10.05.2007 Полупроводниковые датчики станут более чувствительными 1
14.03.2007 Выявлена еще одна возможная причина землетрясений 1
03.07.2006 Птицы меняют "график" перелетов из-за глобального потепления 1
03.07.2006 Птицы меняют "график" перелетов из-за глобального потепления 1

Публикаций - 20, упоминаний - 24

Universitetet i Oslo и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25062 1
8750 1
HP Inc. 5728 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1545 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 234 1
Kari - Кари - сеть магазинов 73 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9973 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22449 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16543 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14251 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4753 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7124 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70945 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11968 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16658 1
OpenStack 521 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16735 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1108 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1411 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3771 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4604 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8667 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5829 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4361 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9911 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2825 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3194 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1131 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 330 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 580 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5215 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3437 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1114 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2211 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 487 1
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду - Электромагнитное излучение - Electromagnetic radiation 83 1
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 50 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11067 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 316 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1118 1
Атомная энергетика - ТОКАМАК - тороидальная камера с магнитными катушками - Tokamak 40 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1812 1
Эффективность по Парето - Парето-оптимум - Pareto efficiency - Pareto improvement 26 1
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 194 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 818 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5082 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 729 1
Apple iPhone 6 4861 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2842 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1155 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
NASA WMAP - Wilkinson Microwave Anisotropy Probe - космический телескоп Вилкинсона 31 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
Винокур Валерий 3 1
Черникова Алевтина 46 1
Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 21 1
Подладчиков Юрий 1 1
Кривоножко Владимир 1 1
Френкель Яков 1 1
Boratynski Jakub - Боратынски Якуб 1 1
Horvath Gabor - Хорват Габор 1 1
Smale Steve - Смейл Стив 2 1
Sandnes Bjornar - Санднес Бьернар 1 1
Walderhaug Espen - Волдерхог Эспен 1 1
Keller Christian - Келлер Кристиан 3 1
Milner Angela - Милнер Анжела 3 1
Норвегия - Осло 119 11
Норвегия - Королевство 1824 9
Земля - планета Солнечной системы 10578 5
Европа 24523 4
Россия - РФ - Российская федерация 153476 4
Финляндия - Финляндская Республика 3643 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5310 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13487 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4051 2
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 466 2
Африка - Африканский регион 3545 2
Солнечная система - Solar system 2538 2
Хорватия - Республика 279 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53019 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18281 1
Великобритания - Лондон 2399 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3372 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 598 1
Арктика - Северный полюс 178 1
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 94 1
Канада 4954 1
Венгрия - Будапешт 115 1
Италия - Итальянская Республика 4410 1
Швеция - Королевство 3658 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 801 1
Северный Ледовитый океан 120 1
Исландия 246 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1386 1
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 127 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 736 1
Дания - Гренландия 142 1
Средиземное море - Адриатическое море - Адриатика 7 1
Норвегия - Шпицберген - Свальбард 35 1
Атлантический океан - Атлантика 294 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31189 8
Физика - Physics - область естествознания 2785 4
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1660 3
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 751 3
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 953 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1901 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1276 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11549 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4241 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54028 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25455 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4178 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11302 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3760 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50389 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3244 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1240 1
Энергетика - Energy - Energetically 5403 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1366 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 866 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 984 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 486 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 479 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 292 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3714 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 869 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 465 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2142 1
Зоология - наука о животных 2749 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1709 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1002 1
Гелий - Helium - химический элемент 14 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1280 1
Средневековье - Средние века - Middle Ages 149 1
Зоология - Рептилии - Reptilia - Пресмыкающиеся - класс преимущественно наземных позвоночных животных, включающий современных черепах, крокодилов, клювоголовых и чешуйчатых 82 1
Молекула - Molecula 1079 1
Ботаника - Растения - Plantae 1104 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 569 1
Биология - Альгология - Водоросли 83 1
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 134 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 3
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 96 1
ScienceDaily 400 1
LiveScience 154 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 142 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 405 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 254 1
University of Oxford - Оксфордский университет 204 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 80 1
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 22 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 1
Leibniz Institute for Solar Physics - Leibniz-Institut für Sonnenphysik - Kiepenheuer Institute for Solar Physics, KIS - Институт физики Солнца имени Лейбница 1 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 1
Uppsala University - Uppsala universitet - Университет Уппсалы - Уппсальский университет 21 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 88 1
МТС - Телеком Идея 52 1
День молодёжи - 27 июня 972 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385765, в очереди разбора - 729966.
Создано именных указателей - 183617.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще