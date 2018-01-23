Цветущие водоросли загрязняют воздух токсинами за сотни километров от берега Цветение водорослей в водоемах в жаркий день – обычное природное явление. Во время этого процесса водоросли неконтролируемо размножаются и производят токсины, которые могут вызывать болезненные симптому у людей. Недавно ученые установили, что эти токсины могут также распространяться по возд

Сине-зеленые водоросли – неведомая угроза здоровью? верситета Сидней (UTS) и ботаником Полом Коксом (Paul Cox) из американского Института народной медицины сделала очень неприятное открытие. Оказывается, широко распространенные в водоемах сине-зеленые водоросли вырабатывают токсичную аминокислоту, которую ранее уже связали с рядом заболеваний двигательных нейронов. Это очень тревожная новость, поскольку сине-зеленые водоросли очень ра

Водоросли заимствуют энергию у других растений ный свет, чтобы расти. Но биологи исследовательской группы профессора Олафа Крузе открыли, что у растений в запасе есть еще один способ добывания энергии. Впервые установлено, что растения, а именно, водоросли вида Chlamydomonas reinhardtii, не только питаются путем фотосинтеза, но и имеют альтернативный источник энергии - они берут ее от других растений. Это открытие может сильно повлиять

Превращаем водоросли в топливо за 1 минуту мокрых водорослей и поместили трубу в песок, нагретый до температуры почти 600 градусов Цельсия. Небольшой объем водорослей превратился в нефтеподобный продукт всего за минуту. Ранее ученые нагревали водоросли более продолжительное время: от 10 до 90 минут. Лучшие результаты с превращением половины объема водорослей в biocrude наблюдались при нагреве в течение 10-40 минут при температуре 30

Водоросли повысят емкость аккумуляторов для мобильников в 10 раз и широко используется в качестве желирующего агента, в том числе в пищевой промышленности. По словам одного из разработчиков Глеба Юшина (Gleb Yushin), исследователи обратили свое внимание на морские водоросли из тех соображений, что эти растения изначально погружены в раствор электролита, поэтому использование их компонентов позволит избежать нежелательных побочных реакций. Еще одним преим

Вся нефть на Земле произошла от одной водоросли ств не имеет ни одна известная бактерия, что, собственно, и доказано огромными запасами нефти и угля, которые сотни миллионов лет назад начала создавать Botryococcus braunii. Перенос уникальных генов водоросли в быстрорастущий неприхотливый организм позволит создавать дешевые и высокоэффективные биореакторы, производящие топливо.

Вода станет платой за биотопливо Высокие цены на нефть, экологические и экономические проблемы привлекли внимание к использованию водорослей в качестве альтернативы ископаемым видам топлива. Однако водоросли требуют много воды. Американские ученые из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории впервые провели детальный анализ использования водорослей с точки зрения наличия водн

Водоросли в саламандрах передаются по наследству ых, удостоившихся запечатления в мифологии, до сих пор удивляет биологов. Саламандра представляет собой на сегодня единственное в мире живое существо, откладывающее яйца, в которых могут жить зеленые водоросли. Биологам об этом удивительном факте известно уже около ста лет, но весь этот век они не могли понять, как такой симбиоз возможен и почему иммунная система не изгоняет чуждые клетки,

Фукусима: водоросли поглощают радиоактивный стронций цию, а к барию. Но стронций по своим физическим свойствам находится как раз между кальцием и барием, и он тоже поглощается водорослью, а вот кальций - уже нет. Какую выгоду такое поведение дает самой водоросли, ученые пока не знают. Возможно, кристаллизация бария и стронция - побочный продукт охоты за сульфатами. Ученые обнаружили, что обогащение среды, в которой живут эти водоросли

Сточные воды очистят, получив биотопливо Исследователи из Рочестерского технологического института разрабатывают процесс производства биодизельного топлива из сточных вод с помощью микроводорослей. Этот проект дважды "зеленый", поскольку водоросли потребляют нитраты, фосфаты и сокращают количество бактерий и токсинов в воде. В итоге на выходе получается биотопливо и очищенная вода, которая может отправляться на очистные сооруже

Микроводоросли: новый генератор водорода кеймер получил грант от австралийского совета по научным исследованиям и основал консорциум по солнечному биотопливу совместно с немецким профессором Олафом Крузе (Olaf Kruse). По мнению этих ученых, микроводоросли имеют ряд преимуществ как источник биотоплива. В первую очередь, микроводоросли не используют почву и не сокращают объем производства зерновых культур. Они дают чистое топ