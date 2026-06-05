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IVA Technologies IVA TPU тензорный процессор

СОБЫТИЯ

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05.06.2026 Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее 1
02.02.2024 В Россию рекой польются китайские «убийцы» чипов Nvidia. Параллельный импорт уже не нужен - появился дистрибьютор 1
25.01.2024 Китайцы предлагают россиянам свои нейропроцессоры для создания совместной техники 1
04.03.2022 Бесплатная видеоконференцсвязь от IVA Technologies для поддержки российских компаний 1
20.07.2021 Власти потратят 70 миллионов чтобы узнать, каким российским разработчикам ИИ нужна господдержка 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
16.11.2020 Россияне создали систему беспроводной связи под водой. Аналогов в мире нет 1
06.11.2020 В России создана оригинальная процессорная архитектура, способная потеснить NVidia 1
03.10.2018 В России появился сверхзасекреченный тензорный процессор — конкурент чипа Google 2

Публикаций - 9, упоминаний - 10

IVA Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 352 7
ХайТэк - Hi-Tech 233 6
Nvidia Corp 3914 5
Intel Corporation 12744 4
Ростех - Автоматика Концерн 1809 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3410 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2122 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1257 3
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Промобит - Bitblaze - Promobit 100 1
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 30 1
Garpix - Гарпикс 5 1
Ростелеком 10777 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5517 1
Amazon Inc - Amazon.com 3233 1
Alibaba Group 468 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15401 1
Qualcomm Technologies 1963 1
Veeam Software 340 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 276 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 610 1
IBM - International Business Machines Corp 9660 1
HP Inc. 5859 1
9408 1
Норси-Транс - НТ 136 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2878 1
VK - Mail.ru Group 3582 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8661 2
D-Wine - D'Wine 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2054 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
МКБ - Московский кредитный банк 645 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1869 1
Альфа-Банк 1953 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 232 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 474 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 217 1
LEGO 257 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2310 3
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Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
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Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 282 1
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MLPerf 7 2
Google TPU - Google Tensor Processing Unit - Google TPU Coral Dev Board Edg - Тензорный процессор 14 2
ResNet - Residual Neural Network 17 1
IVA Technologies - IVA Stag - серия коммутаторов 2 1
IVA Technologies - IVA ЯРъ СХД 3 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 247 1
Pixabay 243 1
IVA Technologies - IVA Connect 40 1
Kaspersky Allowlist 3 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud DLI - SberCloud Data Lake Insight 5 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1022 1
Google Android 15095 1
Apple iOS 8503 1
Apple macOS 2376 1
Microsoft Office 4100 1
Intel x86 - архитектура процессора 2127 1
Microsoft Windows 16726 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1000 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 30 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 356 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6132 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1763 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 207 1
НКТ - Р7-Офис 524 1
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Baidu 298 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 196 1
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Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2312 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 8 1
Ивенев Николай 15 3
Ильягуева Ольга 5 3
Месропов Юрий 5 3
Безиев Адам 5 3
Черных Сергей 16 2
Терентьев Евгений 9 1
Логинов Денис 5 1
Зейналова Ирада 1 1
Доронькин Максим 2 1
Марков Дмитрий 80 1
Чаркин Евгений 317 1
Поляков Сергей 75 1
Абакумов Евгений 226 1
Путятинский Сергей 111 1
Овчинников Сергей 49 1
Кириченко Игорь 58 1
Хомков Игорь 46 1
Антонов Александр 77 1
Педоренко Андрей 42 1
Клявин Владимир 51 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Изумрудов Олег 41 1
Васильев Григорий 44 1
Иодковский Станислав 104 1
Прохоров Фёдор 83 1
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