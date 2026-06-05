Получите все материалы CNews по ключевому слову
IVA Technologies IVA TPU тензорный процессор
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
IVA Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Ивенев Николай 15 3
|Ильягуева Ольга 5 3
|Месропов Юрий 5 3
|Безиев Адам 5 3
|Черных Сергей 16 2
|Терентьев Евгений 9 1
|Логинов Денис 5 1
|Зейналова Ирада 1 1
|Доронькин Максим 2 1
|Марков Дмитрий 80 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Поляков Сергей 75 1
|Абакумов Евгений 226 1
|Путятинский Сергей 111 1
|Овчинников Сергей 49 1
|Кириченко Игорь 58 1
|Хомков Игорь 46 1
|Антонов Александр 77 1
|Педоренко Андрей 42 1
|Клявин Владимир 51 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Изумрудов Олег 41 1
|Васильев Григорий 44 1
|Иодковский Станислав 104 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Савцов Игорь 29 1
|Валчев Стоян 48 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Шершнев Георгий 14 1
|Теленков Андрей 27 1
|Ведомости 1412 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2319 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447496, в очереди разбора - 728584.
Создано именных указателей - 195631.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.