Бесплатная видеоконференцсвязь от IVA Technologies для поддержки российских компаний

IVA Technologies объявляет о запуске программы поддержки российских компаний, в рамках которой готова совершенно бесплатно предоставить лицензию на отечественную платформу видеоконференцсвязи IVA MCU. Данная программа призвана помочь компаниям и организациям сохранить привычный уровень корпоративных коммуникаций в тот непростой период, когда используемые в настоящий момент зарубежные сервисы из-за санкционных ограничений могут перестать работать. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

IVA Technologies является разработчиком программных и аппаратных решений. Флагманский продукт компании – платформа видеоконференцсвязи IVA MCU для полноценного защищенного взаимодействия в едином интерфейсе, обеспечивающим видео и аудиозвонки, передачу сообщений (мессенджер) и документов, возможность участия в видеоконференциях с дополнительным набором функций совместной работы. Пользователь IVA MCU получает все возможности системы через унифицированный клиент IVA Connect, который доступен через веб-браузеры, на мобильных устройствах и ПК (в том числе под управлением российских ОС).

В рамках программы поддержки российского бизнеса IVA Technologies готова бесплатно предоставить лицензию на корпоративную платформу видеоконференцсвязи IVA MCU на 50 одновременных пользователей ВКС и 50 слушателей вебинаров сроком на три месяца*.

«Современный бизнес уже невозможно представить без коммуникаций, в том числе без видеоконференцсвязи, которая в последние годы очень прочно вошла в нашу повседневную деятельность, – отметил Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies. – При этом мы хорошо пониманием, что в сложившейся в мире ситуации эта связь, если она была организована на базе иностранных решений, может в любой момент прерваться. Именно, чтобы не допустить такого развития событий, мы приняли решение о запуске программы поддержки российского бизнеса и готовы бесплатно предоставить любой организации одно из лучших российских решений видеоконференцсвязи. Очень надеемся, что ситуация в России и в мире скоро наладится, но в то же время понимаем, что даже если все стабилизируется, то никто не гарантирует проблем с использованием зарубежных сервисов в будущем. События последних дней это наглядно продемонстрировали».

Система ВКС IVA MCU проста в использовании, поддерживает аудио и видеозвонки (включая групповые), создание персональных виртуальных комнат, индивидуальные настройки для мероприятий, демонстрацию рабочего стола и режим «белая доска», проведение вебинаров, а также совместную работу с документами и обмен файлами. Система обладает практически неограниченным запасом масштабируемости, не требовательна к каналам связи и производительности оконечных устройств, которыми могут быть как ПК (Windows, MacOS, Astra Linux), так мобильные устройства (Android, iOS и «Аврора»**).

Помимо стандартного набора инструментов, IVA MCU обладает дополнительным функционалом, включающим, например, «лобби», конфигуратор раскладки, возможность подключения стенографа и пр. Это существенно расширяет сценарии использования системы, она подходит не только для организации в онлайн-режиме переговоров, совещаний, деловых встреч, собеседований, планерок, но и дистанционных занятий, вебинаров, лекций семинаров, лабораторных и даже экзаменов.

IVA MCU обеспечивает защищенную работу в периметре организации за счет встроенных технологий шифрования и набора дополнительных инструментов, включающих возможность смены гостевых ссылок, защиту от подбора паролей, функционал комнаты ожидания («лобби»), использования пин-кода для входа на мероприятие и пр. Кроме того, платформа является легитимным ПО в системе Allowlist «Лаборатории Касперского».

*Для того, чтобы начать пользоваться профессиональной корпоративной системой видеоконференцсвязи IVA MCU, достаточно развернуть платформу на физическом сервере или в любой среде виртуализации. Установка занимает несколько минут и сервис ВКС готов к работе.

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**В стадии разработки.

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IVA Technologies (ООО «ИВКС») – российский производитель инновационных ИТ-решений для построения современной цифровой инфраструктуры. Образована в 2017 г.

Флагманским решением IVA Technologies является программный сервер видеоконференцсвязи IVA MCU с функционалом унифицированных коммуникаций, предназначенный для полноценного защищенного взаимодействия через ВКС и мессенджер IVA Connect. Система обладает практически неограниченным запасом масштабируемости и не требовательна к каналам связи и производительности оконечных устройств, которыми могут быть как ПК, так планшеты или смартфоны.

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Среди других разработок IVA Technologies – IP-телефоны IVA, система автоматического распознавания лиц IVA CV, не имеющий аналогов в мире мобильный радиокомплекс беспроводной подводной связи IVA S/W, а также тензорный процессор IVA TPU для ускоренного расчета нейронных сетей.