Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190851
ИКТ 14721
Организации 11404
Ведомства 1495
Ассоциации 1081
Технологии 3552
Системы 26611
Персоны 82998
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 747
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2765
Мероприятия 882

Kaspersky Allowlist


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.02.2026 Сотовый оператор T2 покупает ИИ, умеющий программировать на Java, C/C++, Python, Go и Rust 1
04.03.2022 Бесплатная видеоконференцсвязь от IVA Technologies для поддержки российских компаний 2
08.06.2020 Из языка программирования Go вычистили термины master, slave и blacklist 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Kaspersky Allowlist и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12355 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5333 1
GitHub 996 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2615 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 328 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5783 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9735 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7134 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2645 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1391 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26178 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12743 1
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 196 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2292 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14395 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74048 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12442 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25748 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21837 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57705 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6718 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8967 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8532 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4170 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32047 1
Python Django - web framework 53 1
Google Go - Golang - Язык программирования 99 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 135 1
Drupal - CMS-система 82 1
IVA Technologies - IVA CV 7 1
Ростех - Автоматика - IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 6 1
IVA Technologies - IVA TPU - тензорный процессор 8 1
Apache CouchDB - документо-ориентированная СУБД 9 1
IVA Technologies - IVA Connect 40 1
IVA Technologies - IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 20 1
Google Chrome - браузер 1663 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1173 1
Google Android 14841 1
Apple iOS 8334 1
Apple macOS 2288 1
Microsoft Windows 16451 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 963 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 280 1
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 115 1
Floyd George - Флойд Джордж 9 1
Иодковский Станислав 102 1
США - Миннесота - Миннеаполис 67 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 812 1
Россия - РФ - Российская федерация 158743 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53614 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 651 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55177 1
White list - Белый список 128 1
Blacklist - Чёрный список 677 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3716 1
Расизм - Расовая сегрегация 6 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3051 1
GLM - Global Language Monitor 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420812, в очереди разбора - 726210.
Создано именных указателей - 190851.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще