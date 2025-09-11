Получите все материалы CNews по ключевому слову
Расизм Расовая сегрегация
УПОМИНАНИЯ
Расизм и организации, системы, технологии, персоны:
|Amazon Inc - Amazon.com 3082 1
|Microsoft Corporation 25047 1
|IBM - International Business Machines Corp 9508 1
|Yahoo! 3701 1
|AnyVision 6 1
|Clearview AI 9 1
|Google LLC 12083 1
|GitHub 924 1
|Forcepoint - Websense - SurfControl 43 1
|Floyd George - Флойд Джордж 9 2
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 47 1
|Knobel Marc - Кнобель Марк 2 1
|Denning Dorothy - Деннинг Дороти 1 1
|Verton Dan - Вертон Дэн 5 1
|Valsorda Filippo - Валсорда Филиппо 2 1
|The Verge - Издание 584 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5984 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 211 1
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
|The Guardian - Британская газета 377 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 1
|GLM - Global Language Monitor 3 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 199 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383352, в очереди разбора - 733703.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.