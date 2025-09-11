Разделы

Расизм Расовая сегрегация


«НУТРО АМЕРИКАНСКОЙ СВОБОДЫ» В. Гальба, 1967 год. «НУТРО АМЕРИКАНСКОЙ СВОБОДЫ» В. Гальба, 1967 год.

УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 Apple меняет правила обучения ИИ, чтобы порадовать Трампа. Вводится новое отношение к вакцинации, инклюзивности, разнообразию 1
25.08.2022 Создан искусственный интеллект, превращающий индусов в белых людей 1
09.06.2020 IBM объявила технологии распознавания лиц злом и не будет их развивать 1
08.06.2020 Из языка программирования Go вычистили термины master, slave и blacklist 1
12.05.2004 Интернет – идеальная среда для террористов 1
11.05.2001 Во Франции создана Ассоциация по борьбе с расизмом в интернете 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Расизм и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3082 1
Microsoft Corporation 25047 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
Yahoo! 3701 1
AnyVision 6 1
Clearview AI 9 1
Google LLC 12083 1
GitHub 924 1
Forcepoint - Websense - SurfControl 43 1
Лента - Сеть розничной торговли 2217 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5677 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 632 1
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 24 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1164 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 335 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
LICRA - International League Against Racism and Anti-Semitism - Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme - Международная Лига Противников Расизма и Антисемитизма 12 1
MRAP - Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples - Movement Against Racism and for Friendship between Peoples - Движение борьбы против расизма и за дружбу между народами 1 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 54 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16440 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8775 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7307 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1547 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3078 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4812 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4190 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 663 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 204 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3648 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30398 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70616 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6759 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1265 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3081 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3213 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5079 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13166 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9568 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2130 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4565 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12050 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7608 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3265 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13325 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 522 1
Amazon Rekognition 6 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1063 1
Google Chrome - браузер 1616 1
Google Go - Golang - Язык программирования 88 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 267 1
Stafory - робот Вера 347 1
Drupal - CMS-система 81 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 122 1
Python Django 45 1
Apache CouchDB - документо-ориентированная СУБД 9 1
Kaspersky Allowlist 2 1
Apple Siri - Голосовой помощник 409 1
Floyd George - Флойд Джордж 9 2
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 47 1
Knobel Marc - Кнобель Марк 2 1
Denning Dorothy - Деннинг Дороти 1 1
Verton Dan - Вертон Дэн 5 1
Valsorda Filippo - Валсорда Филиппо 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52985 6
Европа 24509 3
Франция - Французская Республика 7941 2
США - Миннесота - Миннеаполис 67 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4048 1
Азия - Азиатский регион 5685 1
Индия - Bharat 5607 1
Израиль 2776 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1425 1
США - Калифорния - Сан-Диего 368 1
США - Калифорния - Окленд 41 1
США - Миннесота 196 1
Германия - Федеративная Республика 12857 1
Россия - РФ - Российская федерация 152970 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13480 1
Узбекистан - Республика 1828 1
Япония 13434 1
Испания - Королевство 3746 1
Палестина 91 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 617 1
Ирак - Республика 700 1
Колумбия - Республика 534 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 125 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 699 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53880 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5363 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3636 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 596 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14640 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6789 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6700 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 1
Афроамериканцы - African American - Afro-American 9 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1156 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11281 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50259 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1804 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1614 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2963 1
Blacklist - Чёрный список 654 1
Ирак - Война в Персидском заливе 223 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8403 1
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 197 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 544 1
Английский язык 6820 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 479 1
White list - Белый список 105 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 206 1
The Verge - Издание 584 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5984 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 211 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
The Guardian - Британская газета 377 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 1
GLM - Global Language Monitor 3 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 199 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
