ResNet Residual Neural Network


СОБЫТИЯ

10.03.2026 ИИ-ускоритель LinQ HPQ включен в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ 1
23.09.2025 «Гравитон», LinQ и РСК разработали российский ПАК для задач ИИ 1
26.08.2025 Yandex B2B Tech и ШАД помогут повысить точность диагностики ДЦП и терапии для новорожденных 1
09.06.2025 «Гравитон» и «ХайТэк» представили универсальный аппаратный комплекс для высокоплотных вычислений GraLinQ AI 1
28.01.2025 VAS Experts провел исследование распознавания маскируемого сетевого трафика нейросетями 1
17.10.2024 Студенты Московского Политеха создали систему защиты данных для пользователей соцсетей и финансовых сервисов 1
07.03.2024 В Сеченовском университете разрабатывают систему автоматической классификации электрокардиограмм с использованием нейросетей 1
20.12.2023 В Linux появились загадочные драйвера, нужные для обхода санкций 1
24.10.2023 IBM создала экономный процессор для ИИ - на старом техпроцессе 1
13.07.2023 Intel будет сбывать китайцам «бракованные» GPU, чтобы не попасть под санкции США 1
19.08.2021 Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров 1
06.11.2020 В России создана оригинальная процессорная архитектура, способная потеснить NVidia 1
27.09.2020 Искусственный интеллект помогает выявить рак на ранней стадии 1
19.09.2019 Huawei представила обучающий кластер искусственного интеллекта Atlas 900 1
26.08.2019 Huawei представила «самый мощный в мире ИИ-процессор» Ascend 910 и вычислительную платформу Mindspore 1
31.05.2018 Nvidia представила облачную платформу HGX-2 для HPC и задач ИИ 1
07.05.2018 Microsoft объявила новую стратегию: Искусственный интеллект в любом приложении и устройстве 1

Nvidia Corp 3797 6
Microsoft Corporation 25376 4
Intel Corporation 12605 4
Huawei 4310 3
Meta Platforms - Facebook 4562 3
ХайТэк - Hi-Tech 226 3
Cisco Systems 5243 2
IBM - International Business Machines Corp 9571 2
OpenAI 421 2
Quanta Computer 211 1
Intel Architecture Group - Intel Architecture Business Group - Intel Architecture and Technologies Group - Intel Advanced Architecture Development Group 25 1
Solera Networks - Audatex - Аудатэкс 5 1
ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 50 1
Yandex B2B Tech 99 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Ростех - Автоматика Концерн 1760 1
Broadcom - VMware 2516 1
Amazon Inc - Amazon.com 3176 1
Yandex - Яндекс 8682 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 1
Lenovo Group 2378 1
Qualcomm Technologies 1925 1
Xiaomi 2062 1
HP Inc. 5782 1
AMD - Advanced Micro Devices 4516 1
GitHub 1000 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1617 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 892 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2094 1
Citrix Systems 847 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1227 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1048 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1084 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 428 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 459 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4647 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 330 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 80 1
DJI 88 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 148 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 110 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3487 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5373 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3553 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 375 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1415 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3588 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2274 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 422 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1465 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2097 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 78 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1373 1
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 14 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19155 16
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4206 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74403 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32142 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21895 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6049 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23197 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26285 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17304 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58068 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8443 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4279 4
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 178 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1754 4
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 510 4
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 595 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2387 4
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 644 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15054 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4762 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6255 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12179 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3402 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23513 3
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 101 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13170 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2877 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6074 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1898 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 832 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9445 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4867 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32365 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3120 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11574 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15061 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1584 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27288 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9000 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2277 2
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 153 4
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 180 2
ХайТэк - LinQ HPD - ускоритель нейронных сетей - LinQ HPS ускоритель для высокоплотных вычислений - LinQ HPQ 25 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1179 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1406 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 324 2
Google TensorFlow 95 2
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 114 2
Google - BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers 25 2
Intel Agilex FPGA 11 2
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 30 2
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 80 1
Microsoft Launcher 3 1
Microsoft XAML - Microsoft eXtensible Application Markup Language 30 1
Microsoft AI for Accessibility 2 1
MLPerf 7 1
Microsoft Windows 11 749 1
HPE - Juniper Networks - Contrail 4 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 35 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 1
Microsoft WPF - Microsoft Windows Presentation Foundation 39 1
IVA Technologies - IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 20 1
3Logic Group - Ревотех - GraLinQ AI 2 1
Intel Gigabit Ethernet - Intel Ethernet - Intel Fast Ethernet - сетевые карты 28 1
РСК - RSC ScaleStream 2 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 996 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7441 1
Apple iPad 3951 1
Google Android 14871 1
Apple iOS 8353 1
Linux OS 11082 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1435 1
Microsoft Windows 10 1908 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 441 1
Microsoft Office 4020 1
Intel x86 - архитектура процессора 2003 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 71 1
Microsoft Windows 16484 1
Nvidia Tesla GPU 188 1
Microsoft Azure 1474 1
Фильченков Александр 29 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Поздняков Александр 9 1
Терентьев Евгений 9 1
Modha Dharmendra - Модха Джармендра 1 1
Китиева Алина 1 1
Пителинский Кирилл 1 1
Бритвина Валентина 1 1
Куракин Георгий 1 1
Терещенко Артем 34 1
Путин Владимир 3398 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 219 1
Кен Ху 10 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 121 1
Морозов Сергей 59 1
Гвоздев Дмитрий 139 1
Xu Eric - Эрик Сюй 14 1
Ивенев Николай 14 1
Московский Александр 6 1
Ильягуева Ольга 5 1
Месропов Юрий 5 1
Безиев Адам 5 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 1
Черных Сергей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 159339 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18464 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53674 3
США - Калифорния 4786 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4131 1
Европа 24722 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46285 1
Земля - планета Солнечной системы 10716 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18895 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3231 1
Нидерланды 3656 1
Китай - Пекин - Beijing 1060 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32182 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55389 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10830 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4786 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9784 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51605 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3750 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7009 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1300 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1979 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3755 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1972 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 867 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10581 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1660 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5764 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17530 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2933 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 470 1
Reference - Референс 206 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 995 1
Национальный проект - Наука и университеты 48 1
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 95 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6727 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7409 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 260 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5346 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8932 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 197 1
The Register - The Register Hardware 1739 1
Tom’s Hardware 546 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 670 1
DigiTimes - Издание 1327 1
Ars Technica 440 1
Phoronix 54 1
TrendForce 153 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1311 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 242 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 90 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 296 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 641 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 121 1
Минздрав РФ - СПбГПМУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 4 1
Nvidia GPU Technology Conference 8 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
