Intel Gigabit Ethernet Intel Ethernet Intel Fast Ethernet сетевые карты


УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 Разработка важных драйверов для Linux под угрозой. Проекты «осиротели» из-за массовых увольнений в Intel 1
02.11.2021 Acer представила игровые ноутбуки Predator Helios 500 1
19.08.2021 Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров 1
30.06.2021 Intel представила новые технологии для высокопроизводительных вычислений и ИИ 2
15.10.2019 Intel выпускает чипы с Wi-Fi 6 и сверхскоростным Ethernet, чего у AMD нет и не предвидится 1
22.02.2017 Asus представила ультракомпактные ПК VivoMini VC66R и VivoMini VC66. Фото 1
02.02.2017 Asus анонсировала ультракомпактный игровой компьютер с поддержкой VR 1
31.01.2017 Asus представила новые материнские платы на базе чипсета Intel Z270 1
15.07.2016 Представлен новый комплект Fujitsu для процессоров Intel Core 6-го поколения 1
18.02.2013 Cadia Networks представили новую встраиваемую систему 1
28.01.2011 Новая технология Intel позволяет упростить структуру центров обработки данных 1
14.04.2008 Intel представил серверный адаптер с поддержкой FCoE 2
26.07.2007 Intel выпустил два новых высокопроизводительных контроллера 2
12.10.2005 Gateway расширил линейку серверов двухъядерными двухпроцессорными решениями 1
15.09.2004 Третье поколение Centrino появится в 2006 г. 1
08.07.2004 Dell представил 2 новых рабочих станции 1
15.03.2004 Gigabyte представил системную плату GA-8KNXP Ultra-64 2
06.10.2003 Intel выпустил серверный процессор Prestonia 3,20 ГГц 1
18.06.2003 G604 - новая 6-портовая платформа Gigabit Ethernet от Iwill 1
08.07.2002 Dell обновила линейку настольных систем 1
08.05.2002 Корпорация Intel представила адаптеры Gigabit Ethernet для серверов и ПК 1
27.02.2002 Prestonia открыл форум IDF 1
10.10.2001 DFI выпустила новую версию материнской платы NT70 под P4 1
10.07.2001 Microsoft разбрасывается прототипами Xbox 1
28.06.2000 Intel анонсировала новую серию систем Gigabit Ethernet 1
01.11.1999 Supermicro представляет материнскую плату SUPER PIIIDM6 на чипсете i840 1
16.09.1999 Intel предлагает новые устройства для создания защищенных сетей 1
17.03.1999 Intel представила новые адаптеры серии CardBus II 1

Публикаций - 28, упоминаний - 32

Intel Gigabit Ethernet и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12392 25
Dell EMC 5057 5
Microsoft Corporation 25001 4
Dell Technologies - Dell Computer 2143 4
AMD - Advanced Micro Devices 4368 4
Nvidia Corp 3626 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2077 3
Cisco Systems 5177 2
IBM - International Business Machines Corp 9500 2
Oracle Corporation 6791 2
Red Hat 1332 2
Realtek Semiconductor 63 2
Google LLC 12052 1
NetApp - Network Appliance 643 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 637 1
Lenovo Group 2320 1
Qualcomm Technologies 1866 1
Check Point Software Technologies 775 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 542 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1530 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 410 1
Acer Group - Acer Inc 2603 1
Fujitsu 2054 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 975 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
DFI 12 1
Gigabyte Technology 379 1
AMD Graphics Product Group - ATI 958 1
Canyon Technology Group 51 1
Supermicro 122 1
UMC - United Microelectronics Corporation 320 1
Aquantia Corporation 3 1
Dell Systems - Деловые системы 53 1
Tile 16 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1307 1
Quanta Computer 211 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Oyster Telecom - Ойстер Телеком - Объединенные Сети 8 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 1
Связной ГК 1375 1
Лента - Сеть розничной торговли 2199 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 141 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 648 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 319 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 230 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21419 21
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25325 12
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3704 12
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1362 12
DDR - Double data rate 2834 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10192 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26434 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31103 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9844 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16661 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9663 6
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2132 6
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1418 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17539 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11611 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69970 5
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1541 5
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 966 5
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1428 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3980 5
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1099 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12734 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3371 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 2058 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14746 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54545 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6462 4
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1060 4
DRAM - DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 240 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2290 4
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2726 4
Аксессуары 4023 4
Пропускная способность - Bandwidth 1800 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4717 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3617 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3946 3
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1105 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4333 3
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 467 3
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 739 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1375 9
Intel Core - Семейство процессоров 1224 5
Microsoft Windows 16070 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 4
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1897 4
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 362 4
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 4
Microsoft Windows 2000 8665 3
Nvidia GeForce GTX 522 2
Linux OS 10546 2
Intel x86 - архитектура процессора 1938 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 536 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 298 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 2
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 56 2
Intel Wi-Fi - Intel Wireless 62 2
Nvidia Quadro GPU 249 2
Nvidia RAPIDS 19 2
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 88 2
Intel Foveros 3D 11 2
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 2
Asus ROG - Republic of Gamers 31 2
AMD Sapphire 74 2
Intel Ponte Vecchio GPU - Графический процессор 7 2
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 2
Intel Pentium III 781 2
Asus Aura Sync 17 2
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 28 2
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 73 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 380 1
Microsoft Windows 10 1835 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 431 1
Nvidia G-Sync 157 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 954 1
Intel Core i - Cерия процессоров 524 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 309 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 1
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 1
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 1
Allard J - Аллард Джей 8 1
Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 20 1
Brown Paul - Браун Пол 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 151933 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52873 2
Земля - планета Солнечной системы 10522 1
Южная Корея - Республика 6767 1
Украина 7712 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1422 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 427 1
Германия - Бавария - Аугсбург 19 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49987 4
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1317 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1522 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7141 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25200 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5107 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14490 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1625 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30835 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1212 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4221 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10367 1
Металлы - Медь - Copper 818 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1639 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 906 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2303 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1240 1
Tom’s Hardware 472 1
Phoronix 49 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 130 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 76 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 154 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 20 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2533 1
iF Design Awards 26 1
Intel Developer Forum - IDF 278 1
PC Expo 36 1
