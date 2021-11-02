Acer представила игровые ноутбуки Predator Helios 500

Компания Acer выводит на российский рынок новые геймерские ноутбуки Predator Helios 500 (PH517-52). Новинка способна полноценно конкурировать с современными игровыми ПК за счет поддержки высокопроизводительного «железа», включая процессоры Intel Core i9 11-го поколения, видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 и до 64 ГБ ОЗУ. Также ноутбук получил качественный экран, RGB-подсветку корпуса и клавиатуры, обновленную систему охлаждения Aerpblade 3D 5-го поколения и огромное количество портов для подключения внешних аксессуаров.

Основные преимущества:

Поддержка процессоров вплоть до Intel Core i9 11-го поколения и видеокарт Nvidia GeForce RTX 3080 позволяет запускать любые современные игры.

Быстрый запуск системы и приложений с 16 или 32 ГБ ОЗУ (и возможность расширения до 64 ГБ) и огромная емкость накопителей для хранения игровой библиотеки.

RGB-подсветка клавиатуры и корпуса с уникальной системой Predator Pulsar.

Современный экран 4K Mini LED с частотой обновления 120 Гц, временем отклика до 3 мс и поддержкой DisplayHDR 1000.

Аналоговые клавиши WASD MagTec для комфортной игры в гоночные симуляторы.

Acer Predator Helios 500

Intel Killer E3100G Ethernet и Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i — высокая скорость проводного/беспроводного подключения и возможность выставлять максимальный приоритет сетевым играм.

AeroBlade 3D 5-го поколения и Powergem — обновленная система охлаждения с еще большей эффективностью отвода тепла от основных компонентов.

Огромное количество портов для подключения, включая 2 разъема Thunderbolt 4 Type-C и три USB 3.2.

Поддержка фирменных приложений PredatorSense и Planet9.

Дизайн

Дизайн Predator Helios 500 (PH517-52) выполнен в фирменном стиле Predator. Агрессивные обводы новинки подчеркивает новая система RGB-подсветки Pulsar. Помимо традиционной подсветки клавиатуры в Helios 500 была реализована также подсветка в передней, боковых и задней части корпуса, причем управлять ей можно буквально одним нажатием клавиши. Также подсветка получила новые режимы работы, включая режим синхронизации со звуком или изображением на экране ноутбука.

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Сама клавиатура Helios 500 может похвастаться новыми клавишами MagTec для WASD. Благодаря уникальным аналоговым переключателям, которые чувствительны к силе нажатия, пользователь сможет с наслаждением играть в авиа- или гоночные симуляторы без необходимости доставать с полки джойстик. Также на клавиатуре размещены традиционные кнопки: Turbo для активации разгона системы и PredatorSense для запуска фирменного приложения Predator, в котором можно менять настройки системы и управлять подсветкой и охлаждением. Еще одно важное для любителей игр приложение - Planet9 - также предустановлено в ноутбук «из коробки». С его помощью современные геймеры смогут найти свое сообщество, потренироваться с профессиональными киберспортсменами и улучшить свои показатели.

Для подключения к аксессуарам и накопителям Helios 500 оборудован 2 скоростными портами Thunderbolt™ 4 Type-C и тремя USB 3.2, а для внешних мониторов в нем предусмотрены порты Mini DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1.

Экран

Скорость в соревновательных играх = победе, но для многих геймеров качество изображения ничуть не менее важно, чем производительность дисплея. В Predator Helios 500 установлен современный 17,3-дюймовый экран с матрицей IPS 4K Mini LED и поддержкой разрешения UHD (3840 x 2160). Такое сочетание позволило добиться высокой частоты обновления до 120 Гц при времени отклика всего в 3 мс, что наверняка понравится игрокам. Также в продаже появятся версии ноутбука с частотой обновления до 165 Гц и разрешением QHD, и с невероятной частотой обновления до 360 Гц и разрешением FullHD (для хардкорных любителей максимальной скорости).

Экран 4K Mini LED и 512 зон подсветки помогают создать невероятно четкое и яркое изображение, а технология DisplayHDR 1000 увеличивает его яркость еще больше и расширяет динамический диапазон. При этом даже в самых контрастных сценах черный цвет останется глубоким и насыщенным, а белый не будет «засвечивать» мелкие детали на экране. А 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3 гарантирует естественность и насыщенность всех цветов и оттенков.

Высокая производительность

Инженеры Acer довели производительность новинки до параметров настольных игровых ПК. Процессоры вплоть до Intel Core i9 11-го поколения и видеокарты вплоть до Nvidia GeForce RTX 3080 с 16 ГБ видеопамяти позволяют без проблем запускать любые современные игры. 32 или 64 ГБ установленной ОЗУ позволят уровням загружаться еще быстрее, а коллекция игр легко разместится на твердотельных накопителях и жестких дисках емкостью до 2 ТБ.

Несмотря на такую мощность, ноутбук способен работать очень тихо, а современная система охлаждения помогает держать под контролем температуру всех компонентов. Всего пользователю доступно 4 режима работы: от самого тихого, до Turbo с максимальным разгоном. При этом обновленные вентиляторы AeroBlade 3D 5-го поколения (которые стали еще тоньше и эффективнее) и фирменная термопрокладка Powergem гарантируют, что ноутбук не «сгорит на работе».

Также Predator Helios 500 получил поддержку объемного звука с технологией DTS X: Ultra, а сетевые игры станут намного комфортнее благодаря современному сетевому адаптеру Intel Killer E3100G Ethernet и беспроводному адаптеру Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i. Пользователь даже сможет самостоятельно выставлять высокий приоритет для своих игр в фирменном приложении, чтобы избежать неприятных лагов и задержек в соревновательных играх.

Цена и доступность

Ноутбуки Predator Helios 500 PH517-52 уже доступны в продаже в России по рекомендованной розничной цене от 244 990 руб.