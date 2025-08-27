Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181671
ИКТ 14113
Организации 10976
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3496
Системы 26085
Персоны 78119
География 2922
Статьи 1546
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2705
Мероприятия 867

Acer Predator Helios Серия ноутбуков


УПОМИНАНИЯ


27.08.2025 Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений 1
16.02.2022 Обзор Predator Helios 500: мечта любого геймера 3
04.01.2022 Впервые за 20 лет выходит ноутбук с топовой видеокартой Intel 1
02.11.2021 Acer представила игровые ноутбуки Predator Helios 500 6
18.06.2021 Лучшие игровые ноутбуки: выбор ZOOM 4
13.01.2021 Acer представила обновленные игровые ноутбуки из линеек Predator Triton и Helios, Nitro. Цены. Фото 4
20.07.2020 Acer представила на российском рынке игровые ноутбуки Predator Helios 300 и Triton 500. Цены 2
28.02.2020 Acer представила новые мониторы Predator 1
26.02.2020 Чиновникам запретили покупать дорогие ноутбуки 1
10.10.2019 Стартовали российские продажи игрового ноутбука Predator Helios 700. Цена. Фото 4
29.08.2019 Acer выпустила обновленный игровой ноутбук Predator Helios 300. Цена 5
25.04.2019 Acer представила профессиональные устройства для создателей контента под брендом ConceptD 3
12.04.2019 Acer выпустила целую линейку «убийц» MacBook. Российские цены 3
12.04.2019 Acer представила игровой ноутбук с клавиатурой Hyper Drift 5
12.03.2019 Доля игровых ноутбуков Acer на платформе AMD достигла 88% 2
11.03.2019 Серьёзные игры с AMD и Acer 1
22.11.2018 Acer начала российские продажи игрового ноутбука Predator Helios 500. Цена 3
09.06.2018 Acer продолжает наступление на игровом фронте 3
06.06.2018 AMD выпустила процессор для ПК с рекордным числом ядер 1
01.06.2018 Чтобы приманить геймеров, Acer вышел на новый рынок 2
20.09.2017 Два варианта Acer Predator Helios 300 для России 4

Публикаций - 21, упоминаний - 59

Acer Predator Helios и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2612 18
Nvidia Corp 3638 15
Intel Corporation 12409 11
AMD - Advanced Micro Devices 4384 7
Apple Inc 12390 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 655 3
Microsoft Corporation 25019 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2079 2
Samsung Electronics 10468 1
Dell EMC 5059 1
HP Inc. 5728 1
Razer Inc 79 1
Soyo Group 12 1
Colorful 8 1
Специальные технологии 67 1
Gigabyte Technology 379 1
Zotac 22 1
Galax 3 1
Gengsheng 1 1
Maxsun 2 1
Gunnir 1 1
Dell Technologies - Dell Computer 2143 1
Vortex Software 20 1
Bang&Olufsen - B&O 139 1
Starbreeze Studios 33 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2083 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1879 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2051 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6177 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5082 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14766 21
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17580 17
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3999 16
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21453 16
Notebook gaming - Игровой ноутбук 340 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9678 14
DDR - Double data rate 2841 11
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3955 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10206 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6193 10
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2917 10
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3383 10
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2733 10
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1108 9
USB Type-C - USB-C - USB 3 2062 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12742 7
Вентилятор - Fan 1014 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12758 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8889 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14173 6
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2383 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3633 5
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 735 5
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 741 5
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 469 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16509 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7967 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6192 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10000 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2642 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26501 4
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1048 4
Аксессуары 4034 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25088 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3050 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1362 3
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 967 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13285 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 527 3
DCI-P3 - Охват цветового пространства 285 3
Acer Predator 214 16
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 313 10
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 10
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 274 9
Acer AeroBlade 3D 30 9
Intel Core - Семейство процессоров 1224 8
Acer PredatorSense 22 8
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 531 6
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 145 6
Nvidia GeForce GTX 522 5
Intel Core i - Cерия процессоров 524 5
Acer Predator Triton - Серия ноутбуков 23 5
Acer CoolBoost 21 5
Nvidia G-Sync 157 4
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 51 4
Acer Killer Doubleshot Pro - Сетевой адаптер 17 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1394 3
Acer Hyper Drift 3 3
Acer Predator Orion - серия игровых ПК 18 3
Acer TrueHarmony 33 3
AMD Radeon Vega Graphics - Серия видеокарт 38 3
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 635 3
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 173 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 992 2
Acer ConceptD 34 2
Acer Swift - Серия ноутбуков 77 2
Microsoft Windows Mixed Reality 29 2
Nvidia Quadro GPU 249 2
HP Omen - Omen by HP 56 2
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 160 2
Acer Waves Nx 5 2
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 191 2
Acer Vortex Flow - система охлаждения 3 2
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Slim - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 72 2
Apple MacBook Pro 531 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 299 2
AMD Radeon 286 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 850 2
Microsoft Windows 2000 8665 2
Microsoft Windows 10 1840 1
Lin James - Лин Джеймс 15 2
Кравченко Дмитрий 42 2
Bryant Gregory - Брайант Грегори 5 1
Гусева Ирина 5 1
Василенко Павел 2 1
Низовский Григорий 36 1
Linton Mark - Линтон Марк 1 1
Lang Stephen - Лонг Стивен 1 1
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
Василенко Александр 92 1
Fromont Emmanuel - Фромонт Эммануэль 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152419 16
Европа 24490 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52925 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14351 2
Китай - Тайвань 4081 2
Европа Восточная 3113 1
США - Нью-Йорк 3137 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13470 1
Германия - Федеративная Республика 12848 1
Африка - Африканский регион 3541 1
Ближний Восток 3008 1
Франция - Французская Республика 7938 1
Земля - планета Солнечной системы 10534 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44847 1
Польша - Катовице 8 1
Дания - Королевство 1313 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25293 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5175 4
Ergonomics - Эргономика 1647 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 749 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4831 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19754 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5129 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2023 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1848 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53694 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1300 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6757 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3097 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2865 1
Металлы - Медь - Copper 821 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 231 1
VideoCardz 34 1
Neowin 167 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
Intel Extreme Masters 1 1
Acer Brand Day 1 1
Red Dot Design Award 56 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380232, в очереди разбора - 737856.
Создано именных указателей - 181671.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: