На российском рынке представлена серия игровых ноутбуков Predator Helios Neo 16 AI от компании Acer. Это идеальное решение для хардкорных геймеров, стримеров и создателей контента, которым нужна максимально быстрая платформа с поддержкой ИИ‑ускорения, мощным железом и качественным экраном в компактном корпусе. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Модели серии Predator Helios Neo 16 AI предлагают топовые процессоры Intel Core Ultra 2-го поколения, мобильные графические решения Nvidia GeForce RTX 50‑й серии, качественные IPS‑панели с разрешением WQXGA и высокой частотой обновления 240 Гц. Дополняет все это продвинутая система охлаждения с жидким металлом и фирменное ПО PredatorSense для полного контроля над устройствами. Благодаря такому набору характеристик ноутбук выступает универсальной платформой «всё‑в‑одном», которая идеально подойдёт как для игр и стриминга, так и для монтажа, работы с графикой, кодинга и тяжёлых творческих задач.

Основные характеристики Predator Helios Neo 16 AI — дисплей: 16” (16:10); тип матрицы: IPS; разрешение: 2560x1600; частота обновления: 240 Гц; процессор: Intel Core Ultra 7 255HX (20 ядер) / Intel Core Ultra 7 275HX (24 ядра); графика: Nvidia GeForce RTX 5060 8 ГБ GDDR7 / RTX 5070 Ti 12 ГБ GDDR7; ОЗУ: 32 ГБ DDR5; накопитель: 1 ТБ NVMe SSD / 2 ТБ NVMe SSD; порты: 1х HDMI 2.1, 1х USB-C (USB 3.2 Gen 2), 1х USB-C (Thunderbolt 4), 3х USB-A (USB 3.2), RJ-45, слот для карт microSD, 3,5-мм разъем для наушников; прочее: Wi‑Fi 6E, Bluetooth, стереодинамики, микрофоны, веб-камера, RGB-подсветка клавиатуры и логотипа; аккумулятор: 90 Вт*ч; габариты/вес: 356,78x275,5x26,75 мм, 2,7 кг.

Ноутбуки Predator Helios Neo 16 AI уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по следующим ценам: Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73-76VQ) — от 159,99 тыс. руб.; Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73-92NH) — от 214,99 тыс. руб.

Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.