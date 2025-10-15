Разделы

На российском рынке представлена серия игровых ноутбуков Predator Helios Neo 16 AI от компании Acer

На российском рынке представлена серия игровых ноутбуков Predator Helios Neo 16 AI от компании Acer. Это идеальное решение для хардкорных геймеров, стримеров и создателей контента, которым нужна максимально быстрая платформа с поддержкой ИИ‑ускорения, мощным железом и качественным экраном в компактном корпусе. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Модели серии Predator Helios Neo 16 AI предлагают топовые процессоры Intel Core Ultra 2-го поколения, мобильные графические решения Nvidia GeForce RTX 50‑й серии, качественные IPS‑панели с разрешением WQXGA и высокой частотой обновления 240 Гц. Дополняет все это продвинутая система охлаждения с жидким металлом и фирменное ПО PredatorSense для полного контроля над устройствами. Благодаря такому набору характеристик ноутбук выступает универсальной платформой «всё‑в‑одном», которая идеально подойдёт как для игр и стриминга, так и для монтажа, работы с графикой, кодинга и тяжёлых творческих задач.

Основные характеристики Predator Helios Neo 16 AI — дисплей: 16” (16:10); тип матрицы: IPS; разрешение: 2560x1600; частота обновления: 240 Гц; процессор: Intel Core Ultra 7 255HX (20 ядер) / Intel Core Ultra 7 275HX (24 ядра); графика: Nvidia GeForce RTX 5060 8 ГБ GDDR7 / RTX 5070 Ti 12 ГБ GDDR7; ОЗУ: 32 ГБ DDR5; накопитель: 1 ТБ NVMe SSD / 2 ТБ NVMe SSD; порты: 1х HDMI 2.1, 1х USB-C (USB 3.2 Gen 2), 1х USB-C (Thunderbolt 4), 3х USB-A (USB 3.2), RJ-45, слот для карт microSD, 3,5-мм разъем для наушников; прочее: Wi‑Fi 6E, Bluetooth, стереодинамики, микрофоны, веб-камера, RGB-подсветка клавиатуры и логотипа; аккумулятор: 90 Вт*ч; габариты/вес: 356,78x275,5x26,75 мм, 2,7 кг.

acer_700.jpg
Серия игровых ноутбуков Predator Helios Neo 16 AI
Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?
Безопасность

Ноутбуки Predator Helios Neo 16 AI уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по следующим ценам: Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73-76VQ) — от 159,99 тыс. руб.; Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73-92NH) — от 214,99 тыс. руб.

Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

