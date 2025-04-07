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Maxsun



07.04.2025 Виктория Тарантина, Netlab: Мы растем за счет импортозамещения и развития собственных торговых марок 1
04.01.2022 Впервые за 20 лет выходит ноутбук с топовой видеокартой Intel 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Maxsun и организации, системы, технологии, персоны:

Galax 3 1
Gunnir 1 1
Colorful 7 1
Soyo Group 12 1
Creative Technology 267 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2061 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2562 1
Intel Corporation 12252 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 615 1
AMD - Advanced Micro Devices 4273 1
Gengsheng 1 1
Nvidia Corp 3531 1
Gigabyte Technology 373 1
Zotac 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11872 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25732 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24497 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9441 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21001 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 965 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14528 1
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3819 1
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Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2375 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1500 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17222 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9736 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2503 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51782 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10062 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5305 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3868 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1965 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3273 1
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 217 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 416 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 666 1
USB Type-A - USB-A 536 1
Intel H Chipset 12 1
Intel B Chipset 3 1
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 974 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 507 1
Acer Predator 210 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 477 1
Acer Predator Triton - Серия ноутбуков 23 1
Intel Xe Max 1 1
Intel Arc - Intel Arc Graphics 16 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 1
Acer Swift - Серия ноутбуков 77 1
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 24 1
Acer Predator Helios - Серия ноутбуков 20 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 145 1
Statista 235 1
Intel Tiger Lake 63 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 1
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 114 1
Китай - Тайвань 4014 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14200 1
Россия - РФ - Российская федерация 146907 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8793 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24468 1
VideoCardz 33 1
Neowin 145 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 603 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350945, в очереди разбора - 760799.
Создано именных указателей - 172234.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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