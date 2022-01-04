Впервые за 20 лет выходит ноутбук с топовой видеокартой Intel

На международной выставке CES 2022 ожидается премьера ноутбука Acer Swift X 2022. Это будет первый в мире лэптоп с дискретной видеокартой Intel серии Arc. В эту линейку входят ускорители для геймеров и создателей контента. Intel предстоит бороться за долю рынка с гигантами AMD и Intel, много лет назад поделившими его между собой.

Intel наступает

На рынке дискретных видеокарт для ноутбуков вот-вот появится новый полноценный игрок. Как пишет профильный ресурс VideoCardz, на выставке CES 2022 будет показан первый в истории ноутбук с дискретной графикой Arc компании Intel.

Таким лэптопом станет Swift X 2022 – новый представитель серии компактных ультрабуков Swift тайваньской компании Acer.

Arc – это новый бренд, под которым Intel собирается выпускать топовые видеокарты. Они будут ориентированы на геймеров и производителей контента. Как сообщал CNews, Intel раскрыла первые подробности о них в середине августа 2021 г., но утаила от общественности их спецификации. Также компания сообщила, что первые карты Arc для настольных ПК, а также ноутбуки с их мобильными версиями, выйдут в течение I квартала 2022 г., то есть не позднее 31 марта.

Acer Swift X 2022 станет по-настоящему знаковым для Intel

Выставка Consumer Electronics Show 2022 (CES) пройдет с 5 по 7 января 2022 г. включительно. Предусмотрены так называемые пресс-дни 3 и 4 января 2022 г., в рамках которых компании демонстрируют журналистам свои самые яркие новинки.

Чего ждать от новинки Acer

Судя по предоставленным порталом Videocardz изображениям, новый Acer Swift X 2022 не сильно изменится внешне по сравнению с предшественниками. Это будет все тот же сверхкомпактный и тонкий ультрабук, удобный для работы на нем где угодно, а не только в помещении.

Насколько лэптоп окажется пригодным для запуска современных игр, пока остается загадкой. Однако ультрабуки крайне редко бывают игровыми. У той же Acer есть линейка по-настоящему геймерских лэптопов Predator, и после CES 2022 она пополнится как минимум двумя новыми моделями – Helios 300 и Triton 500 SE.

Аппаратные спецификации лэптопа пока остаются неизвестными. Рендеры указывают в первую очередь на наличие двух портов USB-C, один из которых, вероятно, можно будет использовать для подзарядки аккумулятора. В предыдущей ревизии Acer Swift X образца 2021 г. имеется лишь один такой интерфейс.

В дополнение к паре USB-C в ноутбуке будут присутствовать, по меньшей мере, один полноразмерный USB-A и один HDMI для подключения внешнего дисплея. Все эти разъемы вынесены на левый боковой торец, и пока нет данных, что находится на правом и заднем торцах корпуса.

Экран ноутбука имеет рамки минимальной толщины по бокам и сбоку. Верхняя рамка имеет стандартную по меркам 2022 г. толщину, позволяющую разместить в ней веб-камеру. По всей видимости, Acer не стала искать для нее какое-либо иное расположение или городить «монобровь», как в новых Apple MacBook.

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Диагональ экрана не установлена. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку включения. Блок цифровых клавиш в угоду общей компактности ноутбука в данной модели не предусмотрен.

Что касается процессора, то новинка Acer может быть построена на новейших Intel Alder Lake-P (Core 12 поколения) или AMD Ryzen 6000. Тем не менее, не исключается возможность использования более старых процессоров, Ryzen 5000 или Intel Core 11 поколения, если Acer захочет выпустить Swift X 2022 без задержек.

Не совсем самый первый

По информации портала Neowin, новый Swift X 2022 станет в принципе первым в мире ноутбуком с внешней графикой Intel, не встроенной в процессор. Однако это далеко не так, хотя поистине широкого распространения лэптопы с дискретной графикой Intel на 4 января 2022 г. пока не получили.

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В модельном ряду той же Acer есть мобильный ПК Swift 3X с внешней видеокартой Intel Xe Max. В российской рознице на момент публикации материала лэптоп стоил 69,5 тыс. в базовой комплектации с процессором Intel Core i5-1135G7 (поколение Tiger Lake), 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4, SSD на 512 ГБ и без операционной системы.

Ноутбук с дискретной графикой Intel можно купить прямо сейчас

Тем не менее, ноутбуков с картами Intel Arc на момент публикации материала в свободной продаже действительно не существовало. То же касалось собранных настольных ПК и отдельных видеоускорителей для них.

Есть ли у Intel шанс

При помощи карт линейки Arc Intel пытается ворваться на рынок, который годами был поделен между AMD и Nvidia. По данным Statista.com, в III квартале 2021 г. Nvidia удерживала 83% в нем, а AMD довольствовалась оставшимися 17%.

В данном случае статистика охватывает рынки настольных и мобильных внешних видеокарт. Наличие в арсенале Intel дискретных ускорителей Iris Xe пока никак не влияет на ситуацию.

Побороть столь серьезных противников будет непросто

Не исключено, что дуополия на данном рынке никуда не денется. В начале 2021 г. Intel уже пыталась выйти на него с картой Iris Xe для настольных ПК. Продукт оказался решением самого базового уровня, неспособным «тянуть» современные игры на более-менее высоком уровне графики.

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К тому же, как сообщал CNews, данная карта была полностью несовместима с процессорами AMD и большинством чипов самой Intel. Более того, карта могла работать только на материнских платах с чипсетами Intel B460, H410, B365 или H310C и со специальной прошивкой BIOS.

Третья попытка Intel

Intel – далеко не новичок на рынке дискретной графики. Свой первый GPU она создала еще в 1998 г., назвав его i740.

Самый первый дискретный видеоускоритель Intel

В 1999 г. Intel выпустила карты i752 и i754 с интерфейсами AGP 4X и AGP 2X соответственно. Однако в начале XXI века все ее внимание захватили интегрированные решения, и постепенно компания покинула рынок дискретных видеоускорителей.

Вернуться в сегмент дискретной графики Intel решила в декабре 2018 г. Она анонсировала новый бренд Хе, но на тот момент никаких подробностей о будущих новинках она не раскрывала, указав лишь, что для производства графических чипов она задействует 10-нанометровые нормы.

Intel Xe в исполнении Colorful

Второй попыткой отобрать у Nvidia и AMD часть рынка дискретных ускорителей графики стал показ базовой карты Iris Xe в январе 2021 г. Появление Acer Swift X 2022 станет попыткой номер три. Помочь Intel закрепиться в данном сегменте вызвались 11 производителей комплектующих для персональных компьютеров. Дискретные ускорители Intel Arc собираются выпускать компании Asus, ASL, Colorful, Galax, Gengsheng, Gigabyte, Gunnir, Maxsun, MSI, Soyo и Zotac.