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Zotac

Zotac

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.07.2024 Знаменитый производитель материнских плат и видеокарт Zotac вывалил в открытый доступ данные своих клиентов 3
31.03.2023 Китай завалил Россию и весь мир поддельными видеокартами GeForce. Nvidia начала жестоко мстить 1
04.01.2022 Впервые за 20 лет выходит ноутбук с топовой видеокартой Intel 1
19.05.2021 Майнингу конец. Nvidia выпустила линейку видеокарт с программно-аппаратным запретом добычи криптовалют 2
20.08.2020 Zotac представляет первую рабочую станцию формата Мини-ПК с процессором десятого поколения и Nvidia Quadro RTX 1
03.07.2019 NVIDIA RTX теперь - Super! 1
20.05.2019 Созданы сверхкомпактные ПК на серверных процессорах Intel Xeon для инженеров и дизайнеров 2
22.02.2019 Nvidia представила новую видеокарту Geforce GTX 1660 Ti 1
26.10.2017 Nvidia начнет продажи GeForce GTX 1070 Ti в начале ноября. Цены 1
03.02.2015 Настольный компьютер в кармане: эволюция и революция 1
23.09.2013 Nvidia анонсировала Tegra Note — платформу для планшетов на базе Tegra 4 1
31.05.2013 Nvidia представила графический процессор GeForce GTX 770 1
13.08.2012 Мини-компьютер с GeForce 520M 1
02.05.2012 Nvidia представила новую самую быструю в мире видеокарту 1
13.04.2012 Мини-компьютер с большими возможностями 1
26.03.2012 Новый процессор Nvidia стал в полтора раза быстрее 1
26.03.2012 Nvidia анонсировала процессоры нового поколения 1
10.10.2011 Zotac показала мини-ПК ZBOX nano VD01 1
31.08.2011 Zotac анонсирует новый неттоп на Fusion 1
02.06.2011 Zotac показала миникомпьютер с двухъядерным процессором 1
09.09.2010 Выпущен первый миникомпьютер со встроенным Blu-ray-приводом 1
01.06.2010 Первая видеокарта среднего ценового диапазона на базе Nvidia Fermi 1

Публикаций - 23, упоминаний - 27

Zotac и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4110 16
ASUS - AsusTek Computer Inc 2204 11
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 759 10
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 431 10
Palit Microsystems 47 8
EVGA 14 7
Intel Corporation 12885 5
AMD - Advanced Micro Devices 4708 5
PNY Technologies 38 4
Palit Microsystems - Gainward 13 4
Colorful 11 3
HP Inc. 5910 3
Toshiba Corporation 2987 3
Acer Group - Acer Inc 2826 3
Inno3D 5 2
Galax 3 2
Samsung Electronics 11158 2
Dell EMC 5207 2
Microsoft Corporation 25888 2
Lenovo Group 2475 2
LG Electronics 3749 2
Sony 6759 2
2domains 4 1
Sapphire Technology 10 1
Google LLC 12824 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 365 1
Oysters 21 1
Soyo Group 12 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 434 1
CyberLink 39 1
PowerColor 13 1
Gengsheng 1 1
Maxsun 2 1
Gunnir 1 1
HannStar Display Corporation - Hannspree - Hanns·G - I-INC 18 1
PDD Holdings - Pinduoduo 2 1
Rakuten Kobo 15 1
Amazon Inc - Amazon.com 3310 1
Xiaomi - Сяоми 2298 1
Apple Inc 13312 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1847 1
eBay Inc 1642 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3012 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 504 1
Visa International 1998 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 158 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5793 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3736 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4995 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1217 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1620 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 63 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 445 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4767 16
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22849 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18534 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10519 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4252 9
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1114 8
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 578 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10691 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13632 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14913 5
DDR - Double data rate 3117 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8018 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3840 5
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1664 5
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1070 4
Вентилятор - Fan 1092 4
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 891 4
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 4
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17127 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4466 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1671 3
USB Type-A - USB-A 722 2
Cardreader - Кардридер - Картридер 735 2
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 191 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6638 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13395 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5096 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6303 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6513 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27218 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2453 2
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 194 2
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 79 2
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Zotac ZBOX - серия мини-ПК 10 10
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Nvidia PhysX 62 3
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Nvidia Kepler 16 2
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Google Android 15388 2
Samsung Galaxy 1042 2
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Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 2
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Nvidia DLSS - Nvidia Deep Learning Super Sampling 61 1
Nvidia TensorRT 17 1
Intel Core Broadwell 38 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 86 1
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 127 1
ByteDance - Douyin 8 1
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Импортозамещение - параллельный импорт 638 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 875 1
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Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 207 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5899 1
VideoCardz 48 2
Neowin 229 1
BleepingComputer - Издание 466 1
WCCFTech - Издание 114 1
Jon Peddie Research 47 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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