Майнингу конец. Nvidia выпустила линейку видеокарт с программно-аппаратным запретом добычи криптовалют

Nvidia выпустила серию видеокарт GeForce RTX 30 Lite с программно-аппаратной защитой от майнинга. Производительность при добыче криптовалют на них снижена вдвое, чтобы майнеры не скупали их и не устраивали дефицит на рынке.

Антимайнинговые видеокарты

Компания Nvidia анонсировала новую серию игровых видеокарт GeForce RTX 30 Lite Hash Rate (LHR), бесполезную для майнеров. Как пишет профильный ресурс VideoCardz, использовать их для добычи криптовалюты технически возможно, но их производительность в этом специальным образом ограничена.

Например, при добыче Ethereum, второй по популярности криптовалюты в мире после биткоина, производительность карт GeForce RTX 30 LHR (хэшрейт) упадет вдвое по сравнению с аналогичными по характеристикам картами, в которых нет такой встроенной защиты. Если сравнивать с моделями, специально ориентированными на майнинг, падение производительности в ряде случаев может быть еще более ощутимым.

В серию GeForce RTX 30 LHR вошли видеокарты 3060, 3060 Ti, 3070 и 3080. Начало их продаж запланировано на конец мая – начало июня 2021 г.

"Оружие" Nvidia против майнеров готово

К инициативе Nvidia присоединились и ее партнеры. Они готовы выпускать карты GeForce RTX 30 LHR под своими брендами, и в числе первых оказалась компания Zotac. Эти карты Zotac помечает новой маркировкой, чтобы покупатель не ошибся в выборе. Антимайнинговые карты имеют литеры «GE» или «G» в названии, например, Zotac RTX 3060-12GD6 Destroyer GE Pro.

Чем отличаются новые видеокарты

Ограничение производительности в майнинге Nvidia реализовала одновременно и на аппаратном, и на программном уровнях. Она преследует лишь одну цель – отвадить майнеров от игровых видеокарт, которые из-за них стали дефицитом, и переключить их внимание на специализированные карточки. На фоне роста популярности (и курса) криптовалют майнеры раскупили игровые видеокарты, вызвав тем самым резкий скачок цен на них и недовольство геймеров во всем мире.

Единственное отличие карт серии GeForce RTX 30 LHR от других ускорителей линейки RTX 3000 – это новые регистры PCI Device ID и маркировки графических чипов. Например, если раньше у карты RTX 3070 были маркировка GA104-300 и PCI Device ID 2484, то теперь они заменены на GA104-302 и 2488 соответственно.

Различия в маркировках

С точки зрения аппаратных спецификаций карты отличий от ускорителей с предыдущими ревизиями чипов не имеют. Снижение производительности в майнинге Nvidia реализовала в своих драйверах.

Новые карты не смогут работать со старыми драйверами, в которых еще нет защиты от добычи криптовалюты. Nvidia выпустила апдейт 446.47, в котором есть и механизмы снижения хэшрейта, и поддержка карт с новыми PCI Device ID.

Стоит отметить, что в серию GeForce RTX 30 LHR входят только видеокарты 3060, 3060 Ti, 3070 и 3080, но только не флагманская 3090. Ее майнеры по-прежнему могут использовать для своих нужд без каких-либо ограничений.

Как все развивалось

Nvidia начала бороться с майнерами еще в феврале 2021 г., когда цены на видеокарты взлетели до запредельных высот. К примеру, в России некоторые модели стоили под 200 тыс. руб.

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Сперва Nvidia попыталась воспрепятствовать майнингу на игровых ускорителях путем выпуска специализированного драйвера для них с индексом 470.05. Однако блокировка в большинстве случаев не работала. Nvidia быстро поняла свою ошибку и убрала драйвер со своего сайта, но его начали размещать на сторонних ресурсах.

Пост в блоге Nvidia, посвященный релизу антимайнинговых карт

Блокировка в 470.05 включалась только при определении драйвером двух и более одновременно работающих видеокарт, не подключенных к монитору. Майнеры обошли ее при помощи дешевых заглушек для HDMI-порта, имитирующих работу монитора.

Провал попытки программного ограничения производительности карт в майнинге вынудил Nvidia опробовать аппаратную блокировку. Впервые о ней, как сообщал CNews, стало известно в середине апреля 2021 г.

Также с релизом драйверов 446.47 Nvidia устранила недочеты в новой системе защиты. Плюс попытка майнеров запустить карты с «дырявыми» драйверами 470.05 ни к чему не приведет.

AMD идет своим путем

Компания AMD, единственный конкурент Nvidia на рынке дискретных видеокарт, пока никак не реагирует на попытки своего соперника вернуть цены на игровые карточки к прежним значениям. Компания ничего не говорит о своих планах по выпуску специальных антимайнинговых модификаций своих ускорителей.

Рынок дискретной графики поделен неравномерно

В целом, «акция» Nvidia может ставить майнеров переключиться на карты AMD Radeon. Но Nvidia – пока непревзойденный лидер дискретных видеокарт – по данным аналитической компании John Peddie Research, она занимает 82% мирового рынка, оставляя AMD лишь 18% (статистика за IV квартал 2020 г.). Притом ее доля растет – в IV квартале 2020 г. у нее было 73% против 27% у AMD.

Майнерам – майнинговые карточки

Лишив криптовалютчиков пользы от игровых видеокарт, Nvidia предложила им альтернативу в виде серии ускорителей CMP HX. Они ориентированных именно на майнинг, что выражается в наличии у них со специального криптомайнингового процессора (Crypto Mining Processor, CMP) и полном отсутствии внешних интерфейсов. Другими словами, на этих картах нельзя играть или работать – к ним попросту невозможно подключить монитор.

Спецификации видеокарт Nvidia для криптовалютчиков

На момент запуска серии она состояла из четырех моделей (CMP 30HX, CMP 40HX, CMP 50HX и CMP 90HX), и в будущем их может стать еще больше. Они различаются объемами памяти и хэшрейтом при добыче криптовалюты – к примеру, у младшей 30НХ он равен 26 Мхеш/с, у старшей 90НХ – 86 Мхеш/с.