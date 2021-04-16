Nvidia на уровне «железа» запретила добывать криптовалюту на игровых видеокартах. Обойти запрет нельзя

В новых игровых видеокартах GeForce 3060 появится аппаратная «ловушка» для майнеров, которая не позволит им добывать криптовалюту. Nvidia реализовала ее прямо в графическом процессоре, и средств ее обхода у майнеров пока нет. Предыдущая идея Nvidia с программной блокировкой провалилась сразу – пользователи быстро нашли оставленную самой Nvidia лазейку и успешно пользуются ею до сих пор.

Попытка номер два

Компания Nvidia, крупнейший разработчик графических чипов, начала новый этап борьбы с майнерами криптовалюты. Она запретит им добывать виртуальные деньги при помощи игровых видеокарт на базе ее чипов и сделает это на аппаратном уровне, пишет портал HKEPS. По данным Jon Peddie Research, в IV квартале 2020 г. Nvidia занимала 82% мирового рынка дискретных видеокарт против 18% у AMD.

Для Nvidia это вторая попытка оставить майнеров без заработка – первую она произвела, как сообщал CNews, в феврале 2021 г., но тогда Nvidia ограничилась лишь программными ограничениями – при помощи драйверов она понизила их хэшрейт на 50%, тем самым уменьшив скорость добычи крипты вдвое. Эти методы в итоге ни к чему не привели – план отвадить майнеров от игровых ускорителей GeForce провалился почти сразу.

Теперь Nvidia решила зайти со стороны аппаратного обеспечения – вместо «капканов» в драйверах она теперь передает производителям видеокарт новые графические чипы, и эксперимент, как и в первом случае, разворачивается вокруг карт GeForce RTX 3060. Поначалу эти ускорители базировались на процессоре с маркировкой GA106-300, теперь же вместо него будет устанавливаться GA106-302.

Новая маркировка - это не просто набор букв и цифр

Разницы между GA106-300 и GA106-302 с точки зрения спецификаций, пишет профильный ресурс VideoCardz, нет – отличия касаются исключительно улучшенной защиты от майнинга, причем только криптовалюты Ethereum, второй по популярности после биткоина. В новый чип встроили некие механизмы определения работы софта для добычи криптовалюты, детали которых Nvidia не раскрывает. Кроме того, новый чип получит другой код PCI Device ID, что приведет к невозможности работы видеокарт на его основе со старыми драйверами Nvidia, в которых еще нет встроенных алгоритмов защиты от майнинга.

Одним ускорителем Nvidia не ограничится

В итоге все новые карты GeForce RTX 3060 будут иметь на 50% меньший хэшрейт при майнинге Ethereum. Как повлияет использование нового чипа на добычу биткоина, стоимость которого давно перевалила за $60 тыс., остается неизвестным.

По информации ресурса Tom’s Hardware, в дальнейшем Nvidia может расширить практику замены чипов и на другие видеокарты серии 3000. Например, GeForce RTX 3070 базируется на процессоре GA104-300 и вполне может получить вместо него GA104-302/202.

Nvidia - лидер на рынке дискретных видеокарт и может позволить себе экспериментировать с ними

Старшие карты серии может постигнуть та же участь. В основе GeForce RTX 3080 и 3090 находится GPU GA102-300, и Nvidia вполне может заменить его на GA102-302/202 с перемаркированным PCI Device ID и отсутствием поддержки старых версий драйверов. Впрочем, на 16 апреля 2021 г. Nvidia о таких планах не заявляла.

Что задумала Nvidia

Единственная (официально) цель, которую преследует Nvidia, снижая хэшрейт своих игровых видеокарт – это попытка сокращения их дефицита на рынке, вызванного одновременно и мировым снижением объемов выпуска полупроводниковой продукции, и активностью майнеров. Это приводит к исчезновению карт с полок и провоцирует рост цен – CNews писал, что в России, где на цены влияет еще и слабый курс рубля, некоторые видеокарты подорожали почти до 200 тыс. руб.

Вина в нехватке игровых видеокарт частично лежит на майнерах

Другими словами, Nvidia стремится видеокарты геймерам, которые стали жаловаться на их нехватку. «Мы – геймеры насквозь. Мы зациклены на новых игровых возможностях, новых архитектурах, новых технологиях и видеоиграх. Мы создали графические процессоры GeForce для геймеров, и геймеры требуют большего», – говорится в заявлении Nvidia.

Почему провалилась первая попытка блокировки

Начав в феврале 2021 г. борьбу с майнингом криптовалюты на игровых видеокартах, Nvidia сама же и саботировала ее. Она хотела внедрить ограничение хэшрейта в драйверах на свои карточки, но в итоге по ошибке выпустила драйвер версии 470.05, где эта блокировка не срабатывала в большинстве случаев. Дистрибутив драйвера быстро исчез с официального сайта Nvidia, но интернет, как известно, помнит все – файл получил широкое распространение силами пользователей.

Майнеры обхитрили Nvidia при помощи копеечных заглушек

Между тем, в 470.05 блокировка все же была, хоть и неполноценная – он включалась только в случае, если драйвер определял в системе несколько одновременно работающих видеокарт, не подключенных к монитору. Эту проблему очень быстро решили пользователи профильного форума Quazar Zone – еще в середине марта 2021 г. они закупили на Amazon специальные заглушки для порта HDMI стоимостью в районе $6 (455 руб. по курсу ЦБ на 16 апреля 2021 г.), имитирующие подключение монитора, и смогли с их помощью вернуть 100-процентный хэшрейт при майнинге Ethereum.

Nvidia не против майнеров

Отбирая у майнеров игровые видеокарты с целью их возврата геймерам, Nvidia предложила им достойную альтернативу. Она выражается в виде отдельной линейки ускорителей CMP HX, изначально ориентированных на майнинг и по умолчанию поставляющихся со специальным криптомайнинговым процессором (Crypto Mining Processor, CMP). Кроме того, у них нет внешних интерфейсов, что не позволяет использовать их ни для чего другого, кроме как для добычи виртуальных денег.

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«С помощью CMP мы можем помочь майнерам построить наиболее эффективные центры обработки данных, сохранив графические процессоры GeForce RTX для геймеров», – отметили представители Nvidia.

Возможности видеокарт Nvidia для криптомайнеров

На момент запуска серии она состояла из четырех моделей (CMP 30HX, CMP 40HX, CMP 50HX и CMP 90HX), и в будущем их может стать еще больше. Они различаются объемами памяти и хэшрейтом при добыче криптовалюты – к примеру, у младшей 30НХ он равен 26 Мхеш/с, у старшей 90НХ – 86 Мхеш/с.

Как с майнерами борются производители видеокарт

Nvidia как поставщик графических чипов не одинока в своем стремлении охладить интерес криптовалютчиков к игровым видеокартам. Производители ускорителей тоже заинтересованы в этом, но у них свои методы достижения цели.

Например, в середине апреля 2021 г. CNews писал, что компания MSI, один из крупнейших производителей видеокарт в мире, в шесть раз (с 36 месяцев до всего лишь полугода) снизила гарантийный срок на 18 своих видеоускорителей, в том числе на базе GeForce RTX 3060, 3080 и 3090.

Видеокарты MSI с урезанной российской гарантией

Притом это касается исключительно российского рынка, но в России есть закон о защите прав потребителей, опираясь на который, пользователи смогут рассчитывать на два года гарантии с бесплатным ремонтом, не менее бесплатной заменой карты на новую или даже на полный возврат средств в случае поломки.