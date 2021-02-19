Nvidia на уровне кода запретила добывать криптовалюты на игровых видеокартах

Nvidia начала бороться с дефицитом игровых видеокарт на рынке, возникшем из-за скачка курса криптовалют и желанием миллионов людей заработать на этом. Она принудительно понизила производительность одной из своих карт в майнинге на 50% и заодно выпустила новую линейку ускорителей, созданную специально для добычи криптовалют. Они поступят в продажу в течение первой половины 2021 г.

Игровые видеокарты – для геймеров

Компания Nvidia оставила майнеров без возможности добывать криптовалюту при помощи ее игровых видеокарт линейки GeForce. На этот шаг она пошла, чтобы выровнять ситуацию с дефицитом карт на мировом рынке – из-за скачка курса популярных криптовалют, в особенности биткоина, майнеры раскупили ускорители для заработка, и в итоге они не только не достались геймерам, но и взлетели в цене почти до 200 тыс. руб.

Nvidia не может физически помешать майнерам продолжать скупать GeForce, поэтому она на программном уровне понизила их хэшрейт на 50%. Пока что это коснулось лишь GeForce RTX 3060, которая еще не поступила в продажу (релиз состоится 25 февраля 2021 г.), но, если эксперимент окажется удачным, то он будет расширен и на другие видеокарты линейки, популярные у криптовалютчиков. Хэшрейт, то есть производительность в добыче токенов, снижен на уровне драйверов Game Ready. Такой подход сделает видеокарты менее привлекательными для майнеров, и те перестанут скупать их.

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«Мы – геймеры насквозь. Мы зациклены на новых игровых возможностях, новых архитектурах, новых технологиях и видеоиграх. Мы создали графические процессоры GeForce для геймеров, и геймеры требуют большего», – говорится в заявлении Nvidia.

Майнеров без видеокарт не оставят

Отобрав у криптовалютчиков игровые видеокарты GeForce, Nvidia тут же предложила им альтернативу в виде новой серии ускорителей – CMP HX. Они изначально ориентированы на майнинг и по умолчанию поставляются со специальным криптомайнинговым процессором (Crypto Mining Processor, CMP). Кроме того, у них нет внешних интерфейсов, что не позволяет использовать их ни для чего другого, кроме как для добычи виртуальных денег.

«С помощью CMP мы можем помочь майнерам построить наиболее эффективные центры обработки данных, сохранив графические процессоры GeForce RTX для геймеров», – отметили представители Nvidia.

С самого начала линейка Nvidia включает сразу четыре видеокарты, и Nvidia не исключает дальнейшего роста их количества. В серию входят ускорители CMP 30HX, CMP 40HX, CMP 50HX и CMP 90HX.

Сравнение возможностей видеокарт Nvidia для майнинга

Карта CMP HX 30НХ открывает новую серию – она поставляется 6 ГБ видеопамяти и питается от одного 8-пинового разъема, а в майнинге она способна обеспечить хешрейт на уровне 26 Мхеш/с, потребляя при этом 125 Вт. Более производительный ускоритель CMP 40HX рассчитан на 36 Мхеш/с, имеет при себе 8 ГБ памяти, один восьмиконтактный разъем питания и энергопотребление на уровне 185 Вт.

Модель CMP 50HX располагает хешрейтом в пределах 45 Мхеш/с. Здесь Nvidia расщедрилась сразу на 10 ГБ видеопамяти, но эта карта потребляет 250 Вт, и к ней нужно подключать уже два кабеля питания с 8-контактными коннекторами.

Закрывает серию CMP HX флагманская видеокарта Nvidia CMP 90HX с максимальным хэшрейтом 86 Мхеш/с. Графический ускоритель поставляется с 10 ГБ видеопамяти, двумя 8-контактными разъемами питания и расходует 320 Вт энергии.

Цены и доступность

Выпуском майнерских видеокарт серии CMP HX займутся все основные производители карт GeForce. В первую очередь это компании Asus, Colorful, EVGA, Gigabyte и Palit. Две младшие модели линейки поступят в продажу до конца марта 2021 г, а топовые карты можно будет приобрести не раньше II квартала 2021 г.

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Стоимость карт CMP HX на момент публикации материала известна не была. Ее не раскрывает ни сама Nvidia, ни ее партнеры.

Что касается игрового ускорителя GeForce RTX 3060, участвующего в эксперименте Nvidia по принудительному снижению хэшрейта, то его поставки начнутся 25 февраля 2021 г. Карта базируется на графическом процессоре GA106 с 3584 ядрами CUDA и комплектуется 12 ГБ видеопамяти GDDR6. Ее стоимость тоже остается неизвестной.

Другие меры борьбы с дефицитом и ростом цен на видеокарты

В дополнение к эксперименту с понижением хэшрейта на GeForce RTX 3060 и выпуску майнинговых видеокарт Nvidia в начале февраля 2021 г. возобновила производство морально устаревших видеочипов GP107 и TU106. Это позволило вернуть на рынок видеокарты GeForce RTX 2060 и GTX 1050 Ti и стало еще одним способом борьбы Nvidia с дефицитом ускорителей.

Карты действительно поступили в продажу, в том числе и в России, вот только их цена на момент публикации материала оставляла желать лучшего. Для примера, на момент своего первого появления в России в 2016 г. карта GTX 1050 Ti стоила в пределах 16 тыс. руб., а к началу 2020 г. их цена упала в среднем до 12 тыс. руб.

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Теперь же GTX 1050 Ti стоит в России даже дороже, чем на старте продаж. Например, в «Ситилинке» самая доступная модель на 19 февраля 2021 г. оценивалась в 16,8 тыс. руб. (MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT LP), а в ДНС цены начинались с 17,5 тыс. руб за Asus GeForce GTX 1050 Ti Phoenix (PH-GTX1050TI-4G) и ряд других моделей.