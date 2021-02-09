После внезапного маневра Tesla на $1,5 млрд биткоин рванул вверх на 20%

Биткоин продолжает дорожать – его курс вплотную приблизился к отметке в $48 тыс, а это абсолютный рекорд, и в будущем он может достигнуть и $50 тыс. За неделю криптовалюта выросла в цене более чем на $10 тыс., и этому могла способствовать компания Tesla – она инвестировала в биткоин крупную сумму и стала принимать его в качестве оплаты за свои автомобили.

Новый рекорд биткоина

Курс биткоина, главной криптовалюты мира, 9 февраля 2021 г. преодолел отметку в $47,9 тыс., тем самым поставив новый рекорд стоимости. В такую сумму он оценивался в 9:50 утра по Москве, согласно статистике профильного ресурса CoinDesk.

На 12:30 9 февраля 2021 г. биткоин стоил в пределах $47 тыс. руб., его капитализация составляла $876,2 млрд, а суточный объем торгов – $100,87 млрд. Для сравнения, всего неделю назад, 2 февраля 2021 г. курс криптовалюты не превышал $35,3 тыс.

Причиной резкого удорожания виртуального токена могло стать заявление компании Tesla о вложении в биткоин в общей сложности $1,5 млрд. Автопроизводитель, пишет TechCrunch, сообщил об этом 8 февраля 2021 г., отметив также, что даже намерен продавать свои электрокары за биткоины. Новый подход компании Илона Маска (Elon Musk), занимающего второе место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes, спровоцировал мгновенный скачок стоимости биткоина – она сразу выросла на 11,5%, а затем и более чем на 20% в течение суток.

Илон Маск и раньше в положительном ключе высказывался о биткоине. Например, 1 февраля 2021 г. в прямом эфире в аудиосоцсети Clubhouse он, отвечая на вопросы слушателей, заявил, что биткоин – «хорошая штука» (good thing). «Я поддерживаю ее», – добавил основатель Tesla.

График изменений курса биткоина со 2 по 9 февраля 2021 года

Биткоин существует с 2008 г., а создал его неизвестный, скрывающийся под псевдонимом Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). Сам по себе биткоин – это децентрализованная криптовалюта, в основе которой лежит технология блокчейн. Курс этой криптовалюты долгое время не превышал $1000, пока в 2017 г. не начался резкий рост интереса мировой общественности к виртуальным деньгам.

Успехи биткоина в 2020 году

Биткоин вырос в цене более чем вдвое приблизительно за два месяца. Как сообщал CNews, 1 декабря 2020 г. приблизительно в 14.00 по Москве он стоил $19,906 тыс., и на тот момент этот показатель тоже был абсолютным мировым рекордом. Именно тогда биткоин смог побить собственный результат, достигнутый им в декабре 2017 г., когда во всем мире криптовалюта, майнинг и все, что с ней связано, вошли в моду. Тогда его цена достигала $19,892 тыс.

Биткоин показывал активный рост всю вторую половину 2020 г. Так, 6 ноября 2020 г. его цена достигла $15,7 тыс. (1,193 млн руб.), хотя в последний раз до этого момента криптомонета стоила дороже $15 тыс. почти три года назад, в самом начале января 2018 г.

История стоимости биткоина за последние 10 лет

Капитализация биткоина на 6 ноября 2020 г. составляла $291 млрд при суточном объеме торгов $39,95 млрд. Все эти изменения были напрямую связаны с выборами Президента США, состоявшимися 3 ноября 2020 г.

Биткоин активно дорожал и 22 октября 2020 г. – в этот день его курс преодолел отметку в $13,1 тыс. Tesla и политические мероприятия с этим никак не связаны – тут свою роль сыграла платежная система PayPal, которая 21 октября 2020 г. позволила своим пользователям покупать и продавать виртуальные деньги на довольно выгодных для них условиях.

Биткоин за $2 миллиона

Актуальный курс биткоина в пределах $47 тыс. можно считать рекордным, если не учитывать ситуацию вокруг взлома российской криптобиржи Livecoin. Как сообщал CNews, в конце декабря 2020 г. хакеры взяли ее под свой контроль, после чего сразу же повысили курс биткоина до $2 млн. Другие криптоденьги на этой бирже тоже взлетели в цене в результате хакерской атаки, но их рост был не столь стремительным.

Удаленный доступ: виртуализируем по-новому Бизнес

В последних числах января 2021 г., спустя месяц после взлома Livecoin, ее владельцы объявили о закрытии своего проекта. «Нашему сервису нанесен тяжелейший технический и финансовый ущерб. В этих условиях продолжать вести операции представляется совершенно невозможным, так что мы приняли тяжелое решение свернуть деятельность и выплатить оставшиеся средства клиентам», — говорится на новом сайте криптобиржи (livecoin.news). Возмещение обещают всем, кто подаст заявки до 17 марта 2021 г.

Россиян могут посадить в тюрьму за биткоины

В России криптовалюта годами никак не регулировалась действующим законодательством. Однако 1 января 2021 г. в силу вступил закон – в прошлом законопроект с номером 419059-7, разработанный в марте 2018 г. Он был принят Госдумой в третьем чтении 22 июля 2020 г., Совет Федерации рассмотрел его спустя два дня, а подпись Президента России Владимира Путина появилась на нем 31 июля 2020 г. Теперь этот законопроект является Федеральным законом № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Биткоин может стоить россиянам свободы

Документ определяет, что ЦФА (цифровые финансовые активы – так криптовалюта называется в тексте закона) могут быть объектом залога и сделок купли-продажи. Также он допускает возможность их обмена, но полностью запрещает использовать их для оплаты товаров и услуг. Подробнее о всех разрешениях и ограничениях, предусмотренных новым законом, читайте в материале CNews.

Россияне в той или иной мере связанные с криптовалютой, рискуют попасть в тюрьму. CNews писал, что в ноябре 2020 г. Министерство финансов России выступило с предложением лишать россиян свободы на долгие годы за нарушение правил обращения криптовалют. Ведомство даже подготовило пакет поправок сразу к двум российским кодексам – Уголовному и Уголовно-процессуальному, согласно которым владельцы криптовалют могут лишиться свободы на срок до трех лет.

Всего же власти предусмотрели несколько видов уголовного наказания, в зависимости от тяжести преступления. Так, помимо временного «переезда» в места не столь отдаленные, владельцам криптовалют грозят штрафы до 2 млн руб. и принудительные работы на срок до пяти лет.