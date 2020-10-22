Биткоин резко рванул вверх и впервые за три года пробил цену $13 тысяч

Курс биткоина преодолел отметку $13,1 тыс., что стало самым высоким показателем с октября 2019 г. всего за сутки криптовалюта подорожала более чем на 4%, и причиной этого стало решение компании PayPal внедрить в свою одноименную платежную систему полноценную поддержку криптоденег, даже с возможностью расплачиваться ими в магазинах.

Биткоин устремился вверх

Биткоин, самая известная и популярная криптовалюта в мире, пошел в рост. Его курс превысил отметку в $13,1 тыс. В последний раз биткоин стоил дороже $13 тыс. почти три года назад – 12 января 2018 г., когда его курс составлял 13,6 тыс.

Этому событию, способному подстегнуть интерес потребителей к майнингу, предшествовало заявление компании PayPal об изменении своего отношения к виртуальным деньгам. В одноименной платежной системе 21 октября 2020 г. появилась возможность покупки и продажи криптовалюты.

Всего за сутки биткоин подорожал на 4,19%. С 1 января 2020 г., когда его курс, по данным профильного портала CoinDesk, составлял $7180, криптовалюта выросла в цене почти вдвое. Пик стоимости за весь неполный 2020 г. пришелся на 2:57 ночи 22 октября 2020 г. по Москве и составил почти $13,2 тыс. на момент публикации материала токен немного подешевел – до $12,8 тыс., хотя это тоже один из самых высоких показателей за период с 22 октября 2019 г.

У Биткоина появился шанс побить свой исторический рекорд стоимости

Самый низкий показатель цены криптомонеты за 2020 г., по данным Сoinmarketcap, – $4121, он пришелся на 13 марта 2020 г. На момент публикации материала капитализация биткоина составляла $237,08 млрд, а суточный объем торгов достиг $28,93 млрд.

Следствие заявления PayPal

Концепция биткоина была представлена в 2008 г., и это децентрализованная криптовалюта, в основе которой лежит технология блокчейн. Автор проекта известен под псевдонимом Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto).

Причем здесь PayPal

Катализатором к взрывному росту цены биткоина послужило сообщение PayPal об интеграции в свой сервис возможности покупать и продавать четыре вида криптовалют – биткоин, эфир (Ethereum). Bitcoin Cash и Litecoin. Вместе с этим пользователи платежной системы получили возможность хранить их в кошельке, привязанном к их аккаунту.

Сообщение PayPal о запуске поддержки криптовалют

Чтобы привлечь дополнительное внимание к нововведению, PayPal полностью убрала плату за хранение криптовалюты, без каких-либо скрытых ограничений. Помимо этого, любые операции с криптой через эту систему не будут облагаться комиссиями, но эта акция уже временная и закончится 31 декабря 2020 г.

PayPal планирует развивать поддержку криптовалют в своей системе. Так, в середине 2021 г. (пока без точной даты) ее фирменное мобильное приложение Venmo позволит расплачиваться виртуальными деньгами в 26 млн торговых точек. Перед оплатой криптоденьги будут конвертироваться в доллары, и такую возможность PayPal получила благодаря лицензии Bitlicense, которую ей предоставило Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS). PayPal собирается предоставить поддержку криптовалют пользователям по всему миру, но первыми возможность опробовать его получили жители США.

Сам сервис по работе с криптовалютой был разработан PayPal совместно с блокчейн-стартапом Paxos.

Почти максимум

Актуальный курс биткоина можно считать одним из самых высоких не только за 2020 г., но и за последние пять лет. Для примера, 22 октября 2015 г., по данным CoinDesk, он стоил лишь $278.

Предыдущий рывок криптотокен сделал, как сообщал CNews, в середине августа 2020 г, подорожав более чем до $12,3. Явных причин для роста курса на тот момент не было.

График изменений курса биткоина за последние шесть лет

Впрочем, до своего исторического максимума биткоин пока не дорос. Абсолютный рекорд цены был установлен 17 декабря 2017 г., когда один биткоин оценивался более чем в $20 тыс. Общая капитализация рынка на тот момент достигла $335,7 млрд, и за прошедшее с того момента время биткоин больше ни разу не смог приблизиться к такой стоимости. В последующие месяцы он переживал многочисленные падения курса, и самым неудачным в этом плане стал 2018 г., к концу которого он подешевел до $3200. В начале февраля 2019 г. биткоин даже установил исторический антирекорд. К тому моменту его цена беспрерывно снижалась 414 дней подряд, и это происходило как раз с 17 декабря 2017 г.

Стабильностью цена биткоина за последний год не отличалась

В 2018 г. на долю биткоина множество трудностей – проблемы с работой бирж, действия хакеров и мошеннические ICO. Например, самый крупный взлом криптобирж в мировой истории произошел в январе 2018 г., когда в результате хакерской атаки японская криптовалютная биржа Coincheck потеряла более $500 млн.

Череда всех подобных событий 2018 г. способствовала стабильному падению курса биткоина. Второе дыхание, как сообщал CNews, открылось у него в первых числах апреля 2019 г., когда всего за один день его курс вырос на впечатляющие 23% и достиг $5080. Причиной этого стали многочисленные вложения в криптовалюту со стороны азиатских инвесторов.

2020 г. начался для биткоина с резкого роста курса. 16 января 2020 г. криптовалюта показала 20-процентный рост цены с начала месяца. Тем не менее, уже в марте 2020 г. главная криптовалюта мира ощутила на себе влияние глобальной пандемии коронавируса, хотя уже с апреля 2020 г. началось ее стабильное подорожание.