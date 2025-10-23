Разделы

23.10.2025 Нейросети уничтожают интернет. Масштабный сбой устроила не Amazon, а кривой ИИ, заменивший живых ИТ-шников 1
07.07.2022 Фиктивный интернет-провайдер обманывал нищих американцев при информационной поддержке государства 1
29.01.2021 Карманная «экосистема»: платежные сервисы растут и обзаводятся новыми функциями 1
22.10.2020 Биткоин резко рванул вверх и впервые за три года пробил цену $13 тысяч 1
07.09.2020 Загадочные DDoS-атаки «положили» ряд европейских провайдеров 1
18.05.2018 PayPal купил за $2,2 млрд убыточного производителя мобильных касс 1
17.01.2017 App Annie представила отчет по рынку мобильных приложений за 2016 год 1
22.12.2016 Выход мимо кассы, или Как бесконтактные платежи изменяют мир 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

PayPal Venmo и организации, системы, технологии, персоны:

PayPal 661 6
Amazon Inc - Amazon.com 3106 4
Stripe 29 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4433 2
Google LLC 12166 2
Meta Platforms - Facebook 4514 2
Acorns 2 1
SFR - Société française du radiotéléphone 65 1
Bouygues Telecom 65 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1563 1
Cisco Systems 5212 1
Cloudflare 127 1
iZettle 3 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 318 1
Samsung Electronics 10561 1
Yandex - Яндекс 8270 1
Apple Inc 12543 1
Accenture plc 690 1
VK - Mail.ru Group 3516 1
X Corp - Twitter 2902 1
Telegram Group 2475 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
Coinbase 62 1
data.ai - App Annie 85 1
Visa International 1967 2
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 27 1
Bulgari 5 1
Англиканство - Англиканская церковь 9 1
Amazon Prime Air 5 1
eBay Inc 1629 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2758 1
Block - Square 198 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
MoneyGram 31 1
Альфа-Банк 1849 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1901 1
Uber 335 1
Walmart - Wal-Mart Stores 388 1
НСПК - Национальная система платежных карт 888 1
Gett 86 1
NanduQ - Qiwi 1002 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 502 1
Swatch Group 31 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 457 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1608 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5163 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5175 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 597 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12094 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56239 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5792 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71907 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25415 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11181 3
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 869 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14280 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1942 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31053 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4636 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1692 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16924 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12846 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1571 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6602 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5303 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12647 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1085 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17725 1
Data monetization - Монетизация данных 1793 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4660 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21790 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25409 1
Транспорт общественный - Транспортная карта 219 1
Аксессуары 4080 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 825 1
Видеокамера - Camcorder 2313 1
Часы - Watch 983 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 430 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3434 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 500 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1142 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3087 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1176 1
Умные платформы 1833 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2790 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25776 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1002 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9236 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 404 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1193 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1889 2
Rakuten Viber 641 2
London Underground - Лондонский метрополитен - Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен 29 1
Seagate Cheetah 30 1
Intuit Credit Karma 3 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 685 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 67 1
CoinCheck 10 1
Bitcoin Cash - криптовалюта 20 1
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 40 1
Apple iOS 8174 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 874 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 825 1
Google Android 14572 1
Google Play - Google Store - Android Market 3409 1
Google YouTube - Видеохостинг 2861 1
Apple - App Store 2982 1
Apple Pay 502 1
Samsung Pay 294 1
Tencent WeChat - мессенджер 157 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 35 1
Pokemon Go 80 1
PayOnline - электронная платёжная система 58 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 698 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 676 1
Amazon Go 11 1
Schulman Dan - Шульман Дэн 2 1
Traxler Kyle - Тракслер Кайл 1 1
Водясов Алексей 222 1
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 39 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 162 1
Бочкарев Сергей 60 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53237 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13528 4
Азия - Азиатский регион 5715 3
Нидерланды 3614 3
Европа Западная 1489 3
Россия - РФ - Российская федерация 154906 3
Европа 24572 3
Дания - Королевство 1316 2
Норвегия - Королевство 1829 2
Швеция - Королевство 3669 2
Франция - Французская Республика 7961 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18000 2
Япония 13496 2
Канада 4971 2
США - Алабама 145 1
США - Нью-Йорк штат 246 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45325 1
Финляндия - Финляндская Республика 3656 1
Германия - Федеративная Республика 12903 1
Италия - Итальянская Республика 4418 1
Бразилия - Федеративная Республика 2439 1
Испания - Королевство 3755 1
Америка Латинская 1871 1
США - Калифорния 4767 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1392 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 408 1
Швеция - Стокгольм 404 1
Индия - Bharat 5645 1
Африка - Африканский регион 3557 1
США - Калифорния - Купертино 276 1
США - Вашингтон - Сиэтл 402 1
США - Колумбия - Вашингтон 1436 1
США - Аризона 536 1
США - Колорадо 385 1
Великобритания - Лондон 2403 1
США - Массачусетс 510 1
США - Огайо 287 1
США - Иллинойс 334 1
США - Нью-Йорк 3144 1
Бельгия - Королевство 1165 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50760 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25685 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5447 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7214 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54443 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1159 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4650 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7427 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17216 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7965 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6294 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6812 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6300 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2832 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1693 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1788 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2623 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1482 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2566 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1435 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3667 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 538 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7746 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3748 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5206 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20097 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3722 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6182 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2048 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5840 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 249 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1058 1
ZDnet 662 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1317 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1244 1
CoinMarKetCap 23 1
Ars Technica 434 1
CoinDesk 4 1
EY Global Fintech Adoption Index 1 1
IDC - International Data Corporation 4940 1
Juniper Research 548 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 9 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
