Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк

Главу мошеннического сервиса для звонков от имени банков посадили на 13 лет 1

Сбербанк вступил в Enterprise Ethereum Alliance 1

Блокчейн оставит посредничество в прошлом 1

Блокчейн похоронит систему SWIFT 1

В Британии одновременно сломались три самых популярных мобильных банка 1

Европейские банки выходят в онлайн быстрее американских 1

Telecom Italia договорилась о покупке контрольного пакета венесуэльской Digitel 1

AOL и BSCH будут вместе работать над новым интерактивным сервисом 1

AOL ведет переговоры о покупке доли в испанском портале Prodigios Interactivos 1

Vodafone увеличит свою долю в испанской Airtel 1

Онлайновую безопасность Banco Santander Central Hispano будет обеспечивать Baltimore Technologies 2

British Telecommunications и Vodafone AirTouch намерены объединиться для получения контроля над испанской Airtel 1

Airtel и 3Com планируют стать провайдерами высокоскоростного доступа в Интернет в Испании 1