Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк

05.12.2025 Николай Голов -

Николай Голов, Postgres Professional: Разрабатывая Tengri Data, мы смотрели на продукт как аналитики

 1
08.07.2024 Произошла крупнейшая в истории утечка паролей. 10 млрд уникальных паролей лежат в открытом доступе 1
24.05.2023 Главу мошеннического сервиса для звонков от имени банков посадили на 13 лет 1
28.10.2021 От больших данных к озеру данных: почему складировать все в одно мега-хранилище — не лучший вариант 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
18.05.2018 PayPal купил за $2,2 млрд убыточного производителя мобильных касс 1
07.12.2017 Найдена зияющая «дыра» в приложениях для банкинга. Клиенты крупнейших банков мира рискуют остаться без денег 1
18.10.2017 Сбербанк вступил в Enterprise Ethereum Alliance 1
21.08.2017 Блокчейн оставит посредничество в прошлом 1
19.07.2016 Блокчейн похоронит систему SWIFT 1
13.03.2014 В Британии одновременно сломались три самых популярных мобильных банка 1
27.08.2013 Банки не могут позволить себе сокращения ИТ-расходов 1
08.08.2013 Е-commerce чудо в Бразилии: подробности 1
05.07.2013 Сбербанк готовит новый сайт. Стоимость дизайна – 50 млн рублей 1
19.08.2011 Спам-активность во втором квартале 2011: новая жизнь зомби-сетей и спам в «облаках» 1
16.06.2011 Спам в мае 2011 г.: россияне чаще других получают вредоносные письма 1
17.02.2005 Abbey готовится к сокращению ИТ-персонала 1
17.12.2001 Telecom Italia продаст принадлежащие ей акции испанской Auna за $1,8 млрд. 1
06.03.2001 Европейские банки выходят в онлайн быстрее американских 1
01.11.2000 Telecom Italia договорилась о покупке контрольного пакета венесуэльской Digitel 1
25.10.2000 AOL и BSCH будут вместе работать над новым интерактивным сервисом 1
05.10.2000 AOL ведет переговоры о покупке доли в испанском портале Prodigios Interactivos 1
17.07.2000 Vodafone увеличит свою долю в испанской Airtel 1
21.06.2000 Онлайновую безопасность Banco Santander Central Hispano будет обеспечивать Baltimore Technologies 2
06.06.2000 British Telecommunications и Vodafone AirTouch намерены объединиться для получения контроля над испанской Airtel 1
03.04.2000 Airtel и 3Com планируют стать провайдерами высокоскоростного доступа в Интернет в Испании 1
27.12.1999 BT планирует увеличить долю своего участия в AirTel 1
29.11.1999 Vodafone намерена приобрести акции Airtel за $7.14 млрд 1

Публикаций - 28, упоминаний - 29

Santander Grupo и организации, системы, технологии, персоны:

Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 121 5
Vodafone AirTouch - AirTouch Communications 134 4
PayPal 661 4
Intel Corporation 12541 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 3
Vodafone Group 1394 3
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 655 3
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 330 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Hyperledger - Open Ledger Project 21 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 2
NTT Data - Itelligence AG 42 2
Amazon Inc - Amazon.com 3132 2
Microsoft Corporation 25236 2
Meta Platforms - Facebook 4531 2
Broadcom - VMware 2490 2
Hitachi - Хитачи 1481 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 2
AOL Inc - America Online 1878 2
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 467 1
AOL Europe 42 1
Digitel - Digital Telecommunications Philippines 14 1
Cielo - VisaNet 3 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 102 1
Орбита - Центр практического применения блокчейн технологий 1 1
Baltimore Technologies 38 1
HID Global - IdenTrust 9 1
МегаФон 9892 1
Alibaba Group 450 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 1
GitHub 963 1
Bitfury Group 25 1
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 4 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 1
China Mobile 420 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 288 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 1
iZettle 3 1
Barclays 121 4
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 4
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 68 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 3
eBay Inc 1631 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 3
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 3
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 2
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 45 2
Walmart - Wal-Mart Stores 389 2
Visa International 1972 2
Газпром ПАО 1416 2
Bank of America - Банк Америки 268 2
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
Martine Jarlgaard 1 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 1
Allied Irish Banks 6 1
Резонанс НПП 389 1
ABN AMRO 99 1
JSE - Johannesburg Stock Exchange - Йоханнесбургская фондовая биржа Википедия 1 1
CatalunyaCaixa - Catalunya Banc - Caixa Catalunia - CaixaBank 11 1
Англиканство - Англиканская церковь 9 1
Saxo Bank 9 1
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 1
Globalia - Air Europa Líneas Aéreas - Air Europa Express 4 1
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 49 1
Avianca - Aerovias del Continente Americano 6 1
Christie's - Кристис 13 1
Halifax - Halifax Building Society 17 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 1
Ornua 2 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Альфа-Банк 1868 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
Газпром нефть 670 1
Renault Groupe 164 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - СЕБРАЕ - Бразильское агентство по поддержке микро-и малых предприятий - Бразильская служба поддержки микро-и малых предприятий 2 1
Bangladesh Bank - Central Bank of Bangladesh - Центральный банк Бангладеш 9 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 419 1
Linux Foundation 189 2
ABECS - Бразильская ассоциация кредитных карт и услуг 1 1
МЕРКОСУР - Mercosur - Mercosul - Mercado Común del Sur - Mercado Comum do Sul - Ñemby Ñemuha - Southern Common Market 4 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
OpenChain 1 1
Enterprise Ethereum Alliance 5 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1586 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 4
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1724 4
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 105 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4453 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4271 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5341 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 3
Repository - Репозиторий 1052 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 2
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 225 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1139 2
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 429 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4901 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3156 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3275 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1911 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 2
Apple iOS 8242 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 408 3
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 35 2
Blizzard - World of Warcraft 360 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - MyDoom-Novarg - Вредоносное ПО - сетевой червь 94 1
Visa VisaNet 10 1
IBM - Maersk Group - TradeLens 1 1
FreePik 1435 1
Squarex 1 1
Google Android 14679 1
Tezos - Программная блокчейн-платформа 5 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 1
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 1
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 21 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 33 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 72 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
XRP - Криптовалюта 15 1
Alibaba Tmail 10 1
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 7 1
Ledger - криптовалютный кошелёк 12 1
MultiChain - Open source blockchain platform 4 1
PayPal Venmo 8 1
Stellar XLM - криптовалюта 12 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 139 1
Apple Touch ID 287 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 344 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 621 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 1
Apple Pay 503 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 1
Google Cloud Services 233 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 1
Yoshida Hu - Йошида Хью 7 1
Перов Алексей 5 1
Бурых Дмитрий 4 1
Schulman Dan - Шульман Дэн 2 1
Греф Герман 465 1
Хасис Лев 105 1
Прохоров Александр 102 1
Giancarlo Christopher - Джанкарло Кристофер 2 1
Сидоров Алексей 19 1
Наместникова Мария 21 1
Скачков Юрий 51 1
Бутерин Виталий 30 1
Мельникова Анастасия 431 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 62 1
Голов Николай 5 1
Испания - Королевство 3760 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 12
Россия - РФ - Российская федерация 156831 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 9
Бразилия - Федеративная Республика 2450 5
Европа 24634 5
Франция - Французская Республика 7975 4
Америка Латинская 1880 4
Южная Корея - Республика 6858 3
Япония 13547 3
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Италия - Итальянская Республика 4429 3
Нидерланды 3631 3
Индия - Bharat 5697 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 2
Швеция - Королевство 3715 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 2
Европа Западная 1492 2
Азия - Азиатский регион 5748 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 2
Ирландия - Республика 1025 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1064 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 347 2
Великобритания - Лондон 2407 2
Великобритания - Шотландия - Глазго 79 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 151 1
Дания - Королевство 1318 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Польша - Республика 2001 1
Сингапур - Республика 1906 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 439 1
Китай - Тайвань 4136 1
Украина 7793 1
Узбекистан - Республика 1869 1
США - Калифорния 4775 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1396 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 409 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 79 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5827 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 2
Английский язык 6876 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 975 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1159 2
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 49 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 849 1
Электронная закладная - ценный документ, заполненный в электронной форме 22 1
Латинский алфавит 192 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 736 1
FT - Financial Times 1259 2
SiliconValley.com - SV.com 239 1
CyberNews 11 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
Gartner - Гартнер 3608 2
Datamonitor 83 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Индекс потребительского доверия 20 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
