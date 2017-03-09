Bharti Tele-Ventures BTVL Bharti Mobile Bharti Airtel Bharti Telesonic IndiaOne Bharti Cellular Limited, BCL Bharti Infratel Bharti Broadband Networks Bharti Teletech Celtel MSI Cellular Investments
|09.03.2017
Airtel Lanka развертывает платформу управления мобильного устройствами от Gemalto
Компания Gemalto и Airtel Lanka объявили о развертывании в Шри-Ланке платформы управления устройствами от Gemalto, что позволит абонентам Airtel иметь мгновенный доступ к излюбленным 4G-услугам передачи да
|01.11.2010
Индийский оператор займется аутсорсингом на африканском рынке
Крупный индийский оператор мобильной связи Bharti Airtel объявил о подписании аутсорсинговых контрактов с IBM, Tech Mahindra и Spanco. Данные к
|01.04.2010
«Эрикссон» и Bharti Airtel подписали контракт на расширение сети стоимостью $1,3 млрд
Компании Bharti Airtel и «Эрикссон» подписали контракт на расширение сети стоимостью $1,3 млрд. Соглашение по
|03.07.2007
Nokia Siemens Network и Bharti Airtel подписали соглашение на $900 млн
Siemens Network подписала договор с ведущим индийским оператором мобильной связи — компанией Bharti Airtel на сумму $900 млн. По условиям договора, NSN осуществит расширение сети GSM индийского
|05.03.2007
"Ростелеком" расширил сотрудничество с операторами Индии
межоператорском взаимодействии с одной из крупнейших индийских телекоммуникационных компаний Bharti AirTel. Подписанное соглашение предусматривает двусторонний обмен голосовым трафиком между ин
|22.12.2006
Vodafone положил глаз на Индию
а самой значимой на сегодня покупкой стала доля 10% в крупнейшей индийской сотовой компании Bharti Airtel, полученная в 2005 г. В прошлом месяце г-н Сарин подтвердил желание увеличить долю в B
|01.06.2006
Celtel приобрел Vmobile за $1 млрд.
C Group, анонсировал достижение соглашения по приобретению контрольного пакета акций (65%) компании Vmobile, одного из ведущих нигерийских операторов, за $1,005 млрд. Эта сделка расширяет присутствие Celtel на 15 рынках африканского континента. Vmobile предлагает свои услуги для более 5 млн. пользователей по всей Нигерии. В рамках соглашения предусматривается покупка существующих акций и вл
|30.03.2005
Кувейтский MTC купит Celtel за $3,4 млрд.
Панафриканский оператор сотовой связи Celtel объявил о согласии на продажу своих активов кувейтскому MTC (Mobile Telecommunications Company) за $3,4 млрд. Из штаба Celtel в Амстердаме сообщили, что по условиям договора к MT
|31.03.2003
AirTel: компрессия на магистральной сети сокращает издержки на модернизацию
Компания AirTel, крупнейший индийский оператор мобильной связи, ввела в эксплуатацию систему компрессии голоса, разработанную компанией RAD Data Communications, для улучшения использования полосы пропус
|29.04.2002
|Bharti почти вдвое сократила тарифы на международные звонки
|25.03.2002
Bharti получила полный контроль над своей дочерней компанией
свою 26%-ную долю в индийском операторе мобильной связи стандарта GSM Bharti Mobile (торговая марка AirTel) за $58,4 млн. основному акционеру Bharti Mobile - компании Bharti Tele-Ventures. Teli
|08.10.2001
|Ericsson заключила соглашение стоимостью $70 млн. с индийской Bharti Enterprises
|05.09.2001
"Cеверо-Западный GSM" заключил соглашение о роуминге с индийской Bharti Mobile
Компания "Cеверо-Западный GSM" вчера открыла роуминг с оператором Bharti Mobile Ltd. (Индия, штат Карнатака). К настоящему моменту "Cеверо-Западный GSM" заключила соглашения о роуминге с 233 операторами из 105 стран, предоставляющих услуги связи в 108 странах
|03.09.2001
Индийская компания Bharti Teletech будет производить телефонные аппараты в Китае
на контрактной основе, но уже изыскиваются возможности создания собственных производственных мощностей путём формирования совместного предприятия с китайской компанией. В.Пракаш (V J Prakash), глава Bharti Teletech, заявил, что производство комплектующих в Китае обходится дешево, даже с учетом затрат на их импорт в Индию. На данный момент компания располагает тремя заводами в Индии, общий
|24.08.2001
|Bharti инвестирует $332 млн. в развитие сетевой инфраструктуры
|22.02.2001
Открыт роуминг с испанским Airtel для абонентов "Би Лайн GSM"
Компания "Вымпелком" объявила об открытии с 21 февраля международного роуминга с оператором Airtel, Испания (GSM 900/1800).
|18.01.2001
British Telecom начала переговоры с партнерами о размещении акций Airtel на фондовых биржах
British Telecommunications начала переговоры с Vodafone и Airtel о размещении на биржах акций Airtel, испанского оператора мобильной связи, сообщила Financial Times. В компании Aitel 73,8% акций принадлежит Vodafone и 17,8% British Telecommunic
|29.12.2000
Vodafone приобретет 8,1% акций Airtel за $1,6 млрд. у испанских Acciona и Alba
Британская компания Vodafone Group Plc, оператор мобильной связи, уплатит около $1,6 млрд. за приобретение 8,1% пакета акций испанского оператора Airtel. Покупка будет оплачена акциями Vodafone. Это приобретение позволит Vodafone увеличить свою долю в Airtel до 74%. Пакет в 5,4% акций будет куплен у испанской строительной фирмы Ac
|21.12.2000
Европейская комиссия одобрила приобретение контрольного пакета акций Airtel британской Vodafone
Европейская комиссия сообщила о своем официальном одобрении сделки по приобретению крупных пакетов акций испанского оператора мобильной связи Airtel британскими компаниями Vodafone и British Telecommunications Plc. После приобретения доля Vodafone в Airtel составляет 65,2%, а British Telecommunications Plc - 17,8%. Европейская
|04.12.2000
"Северо-Западный GSM" открыл роуминг с Celtel - Uganda Ltd.
Сегодня оператор мобильной связи Северо-Западной части России и Санкт-Петербурга - "Северо-Западный GSM" - объявил об открытии роуминга с CelTel - Uganda Ltd. (Уганда, GSM-900). Таким образом, компания имеет договора о роуминге со 192 операторами из 92 стран, предоставляющими услуги связи в 95 странах.
|11.09.2000
Nortel Networks построит UMTS сеть для испанского оператора Airtel
Испанский оператор мобильной связи Airtel подписала контракт с Nortel Networks на сумму около $100 млн, согласно которому Nortel начнет работы по развертыванию сотовой сети третьего поколения UMTS в 23 испанских городах. Начало
|08.09.2000
Nortel Networks получила $100 млн. заказ от испанской Airtel Movil на развертывание сети UMTS-связи
Испанская компания Airtel Movil выбрала Nortel Networks для осуществления первого этапа развертывания сети мобильной связи третьего поколения стандарта UMTS в Испании. Контракт сроком на 12 месяцев оценивается ок
|08.08.2000
SingTel приобретет акции индийской Bharti Telecom на сумму $400 млн.
Сингапурская компания Singapore Telecommunications сообщила о намерении приобрести 20% акций индийской компании Bharti Telecom на сумму $400 млн. Bharti намерена использовать полученные деньги для расширения услуг местной и международной связи. Недавно компания выделила в независимые подразделения ряд св
|17.07.2000
Vodafone увеличит свою долю в испанской Airtel
Группа акционеров испанского оператора мобильной связи Airtel Movil (среди них Banco Santander Central Hispano и другие инвестиционные компании) приняла предложение Vodafone AirTouch о покупке принадлежащих этим компаниям акций, что увеличит на 43,
|13.06.2000
Vodafone и BT договорились о совместном контроле над Airtel
Vodafone AirTouch и British Telecommunications - две крупнейшие британские компании мобильной связи, пришли к соглашению о совместном контроле над Airtel Movil, вторым по величине испанском операторе мобильной связи. Таким образом,завершился шестимесячный диспут по этому вопросу. BT поддержит Vodafone в покупке до 55% Airtel. После
|06.06.2000
British Telecommunications и Vodafone AirTouch намерены объединиться для получения контроля над испанской Airtel
Британские компании British Telecommunications Plc и Vodafone AirTouch Plc намерены объединить усилия для получения полного контроля над вторым по значению испанским оператором мобильной связи Airtel. В настоящее время British Telecommunications владеет 17,8% акций Airtel, а Vodafone AirTouch - 21,7% акций. Обе компании намерены получить по 50% акций, выкупив недостающие акции
|05.06.2000
Lucent поставит оборудование для строительства оптической сети Airtel
Lucent Technologies заключила договор с телекоммуникационной компанией Airtel, предусматривающий поставку необходимого оборудования и строительства ее высокоскоростной оптической сети. Сеть будет создана на базе 80-канальных DWDM-систем WaveStar OLS 400G, чья проп
|03.04.2000
Airtel и 3Com планируют стать провайдерами высокоскоростного доступа в Интернет в Испании
Вторая по величине испанская компания мобильной связи Airtel заявила о начале своего сотрудничества с американской 3Com Corp в деле предоставления высокоскоростного доступа в Интернет для профессионального и делового рынков по мобильным и фиксиров
|03.04.2000
|24.01.2000
Vodafone приобретет дополнительный пакет акций Airtel за $4.1 млрд
Vodafone дала свое согласие на приобретение дополнительного пакета акций компании Airtel, второй по величине компании на рынке радиотелефонов в Испании, за $4,1 млрд. Vodafone владеет 21,7% акций Airtel и собирается приобрести ещё 16,9% у трёх испанских инвесторов. Эт
|28.12.1999
BT перебивает предложение Vodafone о приобретении пакета акций Airtel
British Telecommunications Plc, крупнейшая английская телекоммуникационная компания, сделала предложение о приобретении 30% второго по величине оператора связи Испании Airtel SA за $7.3 млрд., превысив предложение, сделанное ранее Vodafone AirTouch Plc. BT предложила крупнейшему акционеру Banco Santander Central Hispano SA обменять 5% своих акций на акции
|27.12.1999
BT планирует увеличить долю своего участия в AirTel
British Telecommunications не намерен отступать от своих планов увеличить свою долю участия в фирме AirTel, втором по величине операторе мобильной связи в Испании. Как это будет сделано, пока не известно. Одним из вариантов является покупка 30.45% акций у Banco Santander Central Hispano, круп
|17.12.1999
Vodafone предлагает $7.2 млрд за акции Airtel
e AirTouch Plc предложила обменять испанскому банку Banco Santander Central Hispano 5,5% своих акций общей стоимостью $7,2 млрд на 30,5% принадлежащих банку акций испанского оператора мобильной связи Airtel. Если это предложение будет принято, Vodafone получит 51% акций Airtel, а Banco Santander Central Hispano станет крупнейшим акционером Vodafone.
|29.11.1999
Vodafone намерена приобрести акции Airtel за $7.14 млрд
Vodafone AirTouch ведет переговоры об увеличении своей доли в Airtel, второй по величине в Испании компании мобильной связи. Цель переговоров - приобрести более 50% акций, а сама сделка оценивается по крайней мере в 7 млрд евро ($7.14 млрд). Но приобретен
|02.11.1999
British Telecommunications намерена удвоить свою долю в испанской телекоммуникационной компании Airtel
British Telecommunications и Vodafone AirTouch, британские телекоммуникационные компании, серьезно намерены увеличить доли своих акций в Airtel, втором по величине испанском операторе мобильной телефонной связи. BT хотела бы удвоить имеющийся у нее пакет акций в 17% в ходе сделки, которая будет стоить почти 2 млрд фунтов стерлин
