Bharti Tele-Ventures BTVL Bharti Mobile Bharti Airtel Bharti Telesonic IndiaOne Bharti Cellular Limited, BCL Bharti Infratel Bharti Broadband Networks Bharti Teletech Celtel MSI Cellular Investments

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.03.2017 Airtel Lanka развертывает платформу управления мобильного устройствами от Gemalto

Компания Gemalto и Airtel Lanka объявили о развертывании в Шри-Ланке платформы управления устройствами от Gemalto, что позволит абонентам Airtel иметь мгновенный доступ к излюбленным 4G-услугам передачи да
01.11.2010 Индийский оператор займется аутсорсингом на африканском рынке

Крупный индийский оператор мобильной связи Bharti Airtel объявил о подписании аутсорсинговых контрактов с IBM, Tech Mahindra и Spanco. Данные к
01.04.2010 «Эрикссон» и Bharti Airtel подписали контракт на расширение сети стоимостью $1,3 млрд

Компании Bharti Airtel и «Эрикссон» подписали контракт на расширение сети стоимостью $1,3 млрд. Соглашение по
03.07.2007 Nokia Siemens Network и Bharti Airtel подписали соглашение на $900 млн

Siemens Network подписала договор с ведущим индийским оператором мобильной связи — компанией Bharti Airtel на сумму $900 млн. По условиям договора, NSN осуществит расширение сети GSM индийского
05.03.2007 "Ростелеком" расширил сотрудничество с операторами Индии

межоператорском взаимодействии с одной из крупнейших индийских телекоммуникационных компаний Bharti AirTel. Подписанное соглашение предусматривает двусторонний обмен голосовым трафиком между ин
22.12.2006 Vodafone положил глаз на Индию

а самой значимой на сегодня покупкой стала доля 10% в крупнейшей индийской сотовой компании Bharti Airtel, полученная в 2005 г. В прошлом месяце г-н Сарин подтвердил желание увеличить долю в B
01.06.2006 Celtel приобрел Vmobile за $1 млрд.

C Group, анонсировал достижение соглашения по приобретению контрольного пакета акций (65%) компании Vmobile, одного из ведущих нигерийских операторов, за $1,005 млрд. Эта сделка расширяет присутствие Celtel на 15 рынках африканского континента. Vmobile предлагает свои услуги для более 5 млн. пользователей по всей Нигерии. В рамках соглашения предусматривается покупка существующих акций и вл
30.03.2005 Кувейтский MTC купит Celtel за $3,4 млрд.

Панафриканский оператор сотовой связи Celtel объявил о  согласии на продажу своих активов кувейтскому MTC (Mobile Telecommunications Company) за $3,4 млрд. Из штаба Celtel в Амстердаме сообщили, что по условиям договора к MT
31.03.2003 AirTel: компрессия на магистральной сети сокращает издержки на модернизацию

Компания AirTel, крупнейший индийский оператор мобильной связи, ввела в эксплуатацию систему компрессии голоса, разработанную компанией RAD Data Communications, для улучшения использования полосы пропус
29.04.2002 Bharti почти вдвое сократила тарифы на международные звонки
25.03.2002 Bharti получила полный контроль над своей дочерней компанией

свою 26%-ную долю в индийском операторе мобильной связи стандарта GSM Bharti Mobile (торговая марка AirTel) за $58,4 млн. основному акционеру Bharti Mobile - компании Bharti Tele-Ventures. Teli
08.10.2001 Ericsson заключила соглашение стоимостью $70 млн. с индийской Bharti Enterprises
05.09.2001 "Cеверо-Западный GSM" заключил соглашение о роуминге с индийской Bharti Mobile

Компания "Cеверо-Западный GSM" вчера открыла роуминг с оператором Bharti Mobile Ltd. (Индия, штат Карнатака). К настоящему моменту "Cеверо-Западный GSM" заключила соглашения о роуминге с 233 операторами из 105 стран, предоставляющих услуги связи в 108 странах
03.09.2001 Индийская компания Bharti Teletech будет производить телефонные аппараты в Китае

на контрактной основе, но уже изыскиваются возможности создания собственных производственных мощностей путём формирования совместного предприятия с китайской компанией. В.Пракаш (V J Prakash), глава Bharti Teletech, заявил, что производство комплектующих в Китае обходится дешево, даже с учетом затрат на их импорт в Индию. На данный момент компания располагает тремя заводами в Индии, общий

24.08.2001 Bharti инвестирует $332 млн. в развитие сетевой инфраструктуры
22.02.2001 Открыт роуминг с испанским Airtel для абонентов "Би Лайн GSM"

Компания "Вымпелком" объявила об открытии с 21 февраля международного роуминга с оператором Airtel, Испания (GSM 900/1800).
18.01.2001 British Telecom начала переговоры с партнерами о размещении акций Airtel на фондовых биржах

British Telecommunications начала переговоры с Vodafone и Airtel о размещении на биржах акций Airtel, испанского оператора мобильной связи, сообщила Financial Times. В компании Aitel 73,8% акций принадлежит Vodafone и 17,8% British Telecommunic
29.12.2000 Vodafone приобретет 8,1% акций Airtel за $1,6 млрд. у испанских Acciona и Alba

Британская компания Vodafone Group Plc, оператор мобильной связи, уплатит около $1,6 млрд. за приобретение 8,1% пакета акций испанского оператора Airtel. Покупка будет оплачена акциями Vodafone. Это приобретение позволит Vodafone увеличить свою долю в Airtel до 74%. Пакет в 5,4% акций будет куплен у испанской строительной фирмы Ac
21.12.2000 Европейская комиссия одобрила приобретение контрольного пакета акций Airtel британской Vodafone

Европейская комиссия сообщила о своем официальном одобрении сделки по приобретению крупных пакетов акций испанского оператора мобильной связи Airtel британскими компаниями Vodafone и British Telecommunications Plc. После приобретения доля Vodafone в Airtel составляет 65,2%, а British Telecommunications Plc - 17,8%. Европейская
04.12.2000 "Северо-Западный GSM" открыл роуминг с Celtel - Uganda Ltd.

Сегодня оператор мобильной связи Северо-Западной части России и Санкт-Петербурга - "Северо-Западный GSM" - объявил об открытии роуминга с CelTel - Uganda Ltd. (Уганда, GSM-900). Таким образом, компания имеет договора о роуминге со 192 операторами из 92 стран, предоставляющими услуги связи в 95 странах.
11.09.2000 Nortel Networks построит UMTS сеть для испанского оператора Airtel

Испанский оператор мобильной связи Airtel подписала контракт с Nortel Networks на сумму около $100 млн, согласно которому Nortel начнет работы по развертыванию сотовой сети третьего поколения UMTS в 23 испанских городах. Начало

08.09.2000 Nortel Networks получила $100 млн. заказ от испанской Airtel Movil на развертывание сети UMTS-связи

Испанская компания Airtel Movil выбрала Nortel Networks для осуществления первого этапа развертывания сети мобильной связи третьего поколения стандарта UMTS в Испании. Контракт сроком на 12 месяцев оценивается ок
08.08.2000 SingTel приобретет акции индийской Bharti Telecom на сумму $400 млн.

Сингапурская компания Singapore Telecommunications сообщила о намерении приобрести 20% акций индийской компании Bharti Telecom на сумму $400 млн. Bharti намерена использовать полученные деньги для расширения услуг местной и международной связи. Недавно компания выделила в независимые подразделения ряд св
17.07.2000 Vodafone увеличит свою долю в испанской Airtel

Группа акционеров испанского оператора мобильной связи Airtel Movil (среди них Banco Santander Central Hispano и другие инвестиционные компании) приняла предложение Vodafone AirTouch о покупке принадлежащих этим компаниям акций, что увеличит на 43,
13.06.2000 Vodafone и BT договорились о совместном контроле над Airtel

Vodafone AirTouch и British Telecommunications - две крупнейшие британские компании мобильной связи, пришли к соглашению о совместном контроле над Airtel Movil, вторым по величине испанском операторе мобильной связи. Таким образом,завершился шестимесячный диспут по этому вопросу. BT поддержит Vodafone в покупке до 55% Airtel. После
06.06.2000 British Telecommunications и Vodafone AirTouch намерены объединиться для получения контроля над испанской Airtel

Британские компании British Telecommunications Plc и Vodafone AirTouch Plc намерены объединить усилия для получения полного контроля над вторым по значению испанским оператором мобильной связи Airtel. В настоящее время British Telecommunications владеет 17,8% акций Airtel, а Vodafone AirTouch - 21,7% акций. Обе компании намерены получить по 50% акций, выкупив недостающие акции
05.06.2000 Lucent поставит оборудование для строительства оптической сети Airtel

Lucent Technologies заключила договор с телекоммуникационной компанией Airtel, предусматривающий поставку необходимого оборудования и строительства ее высокоскоростной оптической сети. Сеть будет создана на базе 80-канальных DWDM-систем WaveStar OLS 400G, чья проп
03.04.2000 Airtel и 3Com планируют стать провайдерами высокоскоростного доступа в Интернет в Испании

Вторая по величине испанская компания мобильной связи Airtel заявила о начале своего сотрудничества с американской 3Com Corp в деле предоставления высокоскоростного доступа в Интернет для профессионального и делового рынков по мобильным и фиксиров
24.01.2000 Vodafone приобретет дополнительный пакет акций Airtel за $4.1 млрд

Vodafone дала свое согласие на приобретение дополнительного пакета акций компании Airtel, второй по величине компании на рынке радиотелефонов в Испании, за $4,1 млрд. Vodafone владеет 21,7% акций Airtel и собирается приобрести ещё 16,9% у трёх испанских инвесторов. Эт
28.12.1999 BT перебивает предложение Vodafone о приобретении пакета акций Airtel

British Telecommunications Plc, крупнейшая английская телекоммуникационная компания, сделала предложение о приобретении 30% второго по величине оператора связи Испании Airtel SA за $7.3 млрд., превысив предложение, сделанное ранее Vodafone AirTouch Plc. BT предложила крупнейшему акционеру Banco Santander Central Hispano SA обменять 5% своих акций на акции

27.12.1999 BT планирует увеличить долю своего участия в AirTel

British Telecommunications не намерен отступать от своих планов увеличить свою долю участия в фирме AirTel, втором по величине операторе мобильной связи в Испании. Как это будет сделано, пока не известно. Одним из вариантов является покупка 30.45% акций у Banco Santander Central Hispano, круп
17.12.1999 Vodafone предлагает $7.2 млрд за акции Airtel

e AirTouch Plc предложила обменять испанскому банку Banco Santander Central Hispano 5,5% своих акций общей стоимостью $7,2 млрд на 30,5% принадлежащих банку акций испанского оператора мобильной связи Airtel. Если это предложение будет принято, Vodafone получит 51% акций Airtel, а Banco Santander Central Hispano станет крупнейшим акционером Vodafone.
29.11.1999 Vodafone намерена приобрести акции Airtel за $7.14 млрд

Vodafone AirTouch ведет переговоры об увеличении своей доли в Airtel, второй по величине в Испании компании мобильной связи. Цель переговоров - приобрести более 50% акций, а сама сделка оценивается по крайней мере в 7 млрд евро ($7.14 млрд). Но приобретен
02.11.1999 British Telecommunications намерена удвоить свою долю в испанской телекоммуникационной компании Airtel

British Telecommunications и Vodafone AirTouch, британские телекоммуникационные компании, серьезно намерены увеличить доли своих акций в Airtel, втором по величине испанском операторе мобильной телефонной связи. BT хотела бы удвоить имеющийся у нее пакет акций в 17% в ходе сделки, которая будет стоить почти 2 млрд фунтов стерлин

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

