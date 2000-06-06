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Vodafone AirTouch AirTouch Communications

Vodafone AirTouch - AirTouch Communications

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.06.2000 British Telecommunications и Vodafone AirTouch намерены объединиться для получения контроля над испанской Airtel

Британские компании British Telecommunications Plc и Vodafone AirTouch Plc намерены объединить усилия для получения полного контроля над вторым по
29.05.2000 Vodafone Airtouch решила продать Rurhgas
10.02.2000 Vodafone Airtouch Plc. приобрела Mannesmann за $189 млрд.
03.02.2000 Vodafone AirTouch выпускает облигации на сумму $5млрд

Английский оператор телекоммуникаций Vodafone AirTouch выпустил вчера облигации, сумма которых - самая большая из выпускавшихся когда-либо

13.01.2000 Vodafone AirTouch подписали соглашение в $500 млн. на использование технологии Sun и Sun-Netscape для своей новой беспроводной Интернет-платформы

Компания Sun Microsystems объявила о заключении долгосрочного соглашения с одной из крупнейших мировых компаний мобильной связи Vodafone AirTouch, по условиям которого Sun и альянс Sun-Netscape предоставят свои технологии для Интернет-платформы глобальной беспроводной связи Vodafone. В качестве основы этой платформы буд
01.12.1999 Vodafone AirTouch по прежнему готова к диалогу с Mannesmann

Компания Vodafone AirTouch Plc подтвердила свою готовность продолжить диалог с компанией Mannesmann AG
22.09.1999 Bell Atlantic и Vodafone AirTouch создают крупнейшую компанию мобильной связи в США

Компании Bell Atlantic и Vodafone AirTouch анонсировали заключение договора на создание предприятия беспроводной связи, в которое войдут беспроводные сети и системы обеих компаний, а также фирмы GTE, которая в данный м
20.07.1999 Vodafone Airtouch покупает CommNet за $1.4 млрд.

Компания Vodafone Airtouch объявила о своем намерении купить американскую фирму сотовой связи CommNet Cellular.

Публикаций - 135, упоминаний - 195

Vodafone AirTouch и организации, системы, технологии, персоны:

Vodafone Group 1412 85
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 148 52
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 21
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 20
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 17
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 9
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 9
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 8
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 8
AT&T South - BellSouth 234 8
Deutsche Telekom 954 7
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 7
SoftBank Telecom - Japan Telecom - Softbank Mobile - SoftBank BB 93 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
AT&T Inc 1726 6
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 6
Verizon - GTE - General Telephone & Electronics Corporation 70 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 4
E-Plus 84 4
Orange Belgium 13 3
Vodafone Netherlands - Vodafone Libertel - Telespectrum Telecommunicatie 27 3
Telefonica - O2 Germany - VIAG Interkom 55 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 3
Verizon - WorldCom 501 3
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 3
MCI Worldcom 126 3
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
CK Hutchison Holdings 175 2
Microsoft Corporation 25775 2
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Globalstar - Глобалстар 192 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 2
Casio 338 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Bertelsmann 195 2
Империя-Фарма 91 1
Expedia - Travelocity 60 1
Borsa Italiana Group - Итальянская фондовая биржа - Миланская фондовая биржа 4 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Ford 435 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Mobil - Мобил 52 1
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Charles Schwab 89 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 58
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 16
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3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 6
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 5
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
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PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 2
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
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Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
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Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 1
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
SSID - Service Set Identifier - Символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi 87 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 190 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
Microsoft Windows 2000 8678 5
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 115 2
Oracle - Sun StorEdge 46 1
Sharp Zaurus 43 1
HP - palmOne - Palm Pilot 65 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
Oracle - Sun Netra SPARC 35 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Oracle - Sun Microsystems - iPlanet 56 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Esser Klaus - Эссер Клаус 10 4
Gent Chris - Джент Крис 12 3
Sarin Arun - Сарин Арун 20 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 36
Европа 24964 31
Франция - Французская Республика 8177 16
Испания - Королевство 3840 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 10
Япония 13807 9
Нидерланды 3746 7
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Бельгия - Королевство 1192 4
США - Нью-Йорк 3180 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Швеция - Королевство 3782 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Канада 5082 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 140 2
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 1
Япония - Нагоя 16 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Венгрия 855 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
США - Калифорния 4829 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Япония - Токио 1020 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Чили - Республика 494 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
Италия - Милан 166 1
США - Калифорния - Сан-Диего 370 1
США - Индиана 123 1
Япония - Осака 145 1
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Английский язык 7030 20
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 6
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
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GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 127 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 9
FT - Financial Times 1296 4
Axel Springer - Telegraph Media Group - Sunday Telegraph 17 3
Times 661 2
The Times 75 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Frankfurter Allgemeine Zeitung 14 1
WAZ - Westdeutsche Allgemeine Zeitung 1 1
Sunday Times 26 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
EE Times 160 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Dataquest 353 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
CeBIT 614 2
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