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Vodafone AirTouch AirTouch Communications

Vodafone AirTouch - AirTouch Communications


06.06.2000 British Telecommunications и Vodafone AirTouch намерены объединиться для получения контроля над испанской Airtel

Британские компании British Telecommunications Plc и Vodafone AirTouch Plc намерены объединить усилия для получения полного контроля над вторым по
29.05.2000 Vodafone Airtouch решила продать Rurhgas

10.02.2000 Vodafone Airtouch Plc. приобрела Mannesmann за $189 млрд.

03.02.2000 Vodafone AirTouch выпускает облигации на сумму $5млрд

Английский оператор телекоммуникаций Vodafone AirTouch выпустил вчера облигации, сумма которых - самая большая из выпускавшихся когда-либо

13.01.2000 Vodafone AirTouch подписали соглашение в $500 млн. на использование технологии Sun и Sun-Netscape для своей новой беспроводной Интернет-платформы

Компания Sun Microsystems объявила о заключении долгосрочного соглашения с одной из крупнейших мировых компаний мобильной связи Vodafone AirTouch, по условиям которого Sun и альянс Sun-Netscape предоставят свои технологии для Интернет-платформы глобальной беспроводной связи Vodafone. В качестве основы этой платформы буд
01.12.1999 Vodafone AirTouch по прежнему готова к диалогу с Mannesmann

Компания Vodafone AirTouch Plc подтвердила свою готовность продолжить диалог с компанией Mannesmann AG
22.09.1999 Bell Atlantic и Vodafone AirTouch создают крупнейшую компанию мобильной связи в США

Компании Bell Atlantic и Vodafone AirTouch анонсировали заключение договора на создание предприятия беспроводной связи, в которое войдут беспроводные сети и системы обеих компаний, а также фирмы GTE, которая в данный м
20.07.1999 Vodafone Airtouch покупает CommNet за $1.4 млрд.

Компания Vodafone Airtouch объявила о своем намерении купить американскую фирму сотовой связи CommNet Cellular.

Публикаций - 110, упоминаний - 110

Vodafone AirTouch упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Vodafone Group 1270 83
BT Group - British Telecommunications 4 20
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1487 19
Verizon Communications - Bell Atlanitic 980 16
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 300 9
Verizon Wireless - Cellco Partnership 421 9
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech 81 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 8
Telia Company - TeliaSonera 1001 8
AT&T BellSouth 200 7
Telefonica - Telefónica, S.A. 549 7
AT&T Inc 1625 6
Deutsche Telekom 801 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2963 5
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1058 5
E-Plus 83 4
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 212 4
Verizon - GTE - General Telephone & Electronics Corporation 66 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 3
Orange Belgium 11 3
Verizon - WorldCom 487 3
SoftBank Telecom - Japan Telecom 74 3
Telenor - Теленор 706 3
Vodafone Netherlands - Vodafone Libertel - Telespectrum Telecommunicatie 4 3
MCI Worldcom 117 3
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 281 2
Siemens AG - Siemens Group 2505 2
CK Hutchison Holdings 179 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 334 2
Casio 315 2
Globalstar - Глобалстар 150 2
Oracle - Sun Microsystems 2171 2
Mobilcom 91 2
AOL - America Online 660 2
Microsoft Corporation 23868 2
Lycos 268 2
IBM - International Business Machines Corp 9206 2
Vodafone Turkey - Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi - Vodafone Mobile Operations - KKTC Telsim - Vodafone Net - Турецкий оператор мобильной связи 42 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 423 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 158 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1794 5
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 26 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 512 2
Bertelsmann 174 2
CMGI 130 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 2
Charles Schwab 83 1
Ford 399 1
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 145 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 1
Россети Ленэнерго 68 1
Империя-Фарма 4 1
Expedia - Travelocity 48 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 483 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 242 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 98 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 3 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 12 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 57
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 15
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 7
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1077 5
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видеопрокат 181 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 995 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5485 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 3
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 290 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3121 3
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2981 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 963 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 16 2
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 500 2
Голосовые сообщения - Voice messages 207 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1848 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 11 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 48 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 154 1
Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 96 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 862 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 1274 1
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 181 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 80 1
PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 838 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 4087 1
Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 0 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 870 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 145 1
Triple Play - triple-play - высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение и телефонная связь по одному кабелю 61 1
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 769 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 1356 1
Auto-ID - UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 5 1
Microsoft Windows 2000 940 6
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 62 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 797 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 175 1
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 1911 1
Apple iPhone 6 597 1
Sharp Zaurus 1 1
HP - palmOne - Palm Pilot 34 1
Oracle - Sun Netra SPARC 16 1
Oracle - Sun StorEdge 12 1
Age of Kings 3459 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 1
Naveen Jain - Нэйвин Джейн 0 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 39
Германия - Федеративная Республика 8772 39
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 35
Европа 11993 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 21
Франция - Французская Республика 5484 16
Испания - Королевство 2868 10
Япония 10469 8
Финляндия - Финляндская Республика 1621 6
Нидерланды 2226 6
Италия - Итальянская Республика 3006 6
Бельгия - Королевство 868 4
Бразилия - Федеративная Республика 1965 3
США - Нью-Йорк 2790 3
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Канада 3013 2
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 133 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 2
Швеция - Королевство 2191 2
Америка Латинская 1494 2
Япония - Токио 926 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1675 1
Норвегия - Королевство 924 1
Турция - Турецкая республика 799 1
США - Калифорния - Сан-Диего 345 1
Италия - Милан 147 1
Чили - Республика 456 1
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Великобритания - Лондон 2146 1
Венгрия 645 1
США - Техас - Хьюстон 205 1
США - Луизиана 106 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 989 1
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Корпоративная культура - Corporate culture 1 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 339 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 16 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 10 1
Internet Economy - Интернет-экономика 10 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1661 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1408 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 239 8
FT - Financial Times 1073 4
Times 659 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2642 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 601 1
EE Times 158 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1159 1
The Times 74 1
WAZ - Westdeutsche Allgemeine Zeitung 1 1
CNET Networks - CNET News 1604 1
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Gartner - Dataquest 338 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 2
JD.com 618 Shopping Festival 74 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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