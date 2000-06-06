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Vodafone AirTouch AirTouch Communications
СОБЫТИЯ
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|06.06.2000
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British Telecommunications и Vodafone AirTouch намерены объединиться для получения контроля над испанской Airtel
Британские компании British Telecommunications Plc и Vodafone AirTouch Plc намерены объединить усилия для получения полного контроля над вторым по
|29.05.2000
|Vodafone Airtouch решила продать Rurhgas
|10.02.2000
|Vodafone Airtouch Plc. приобрела Mannesmann за $189 млрд.
|03.02.2000
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Vodafone AirTouch выпускает облигации на сумму $5млрд
Английский оператор телекоммуникаций Vodafone AirTouch выпустил вчера облигации, сумма которых - самая большая из выпускавшихся когда-либо
|13.01.2000
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Vodafone AirTouch подписали соглашение в $500 млн. на использование технологии Sun и Sun-Netscape для своей новой беспроводной Интернет-платформы
Компания Sun Microsystems объявила о заключении долгосрочного соглашения с одной из крупнейших мировых компаний мобильной связи Vodafone AirTouch, по условиям которого Sun и альянс Sun-Netscape предоставят свои технологии для Интернет-платформы глобальной беспроводной связи Vodafone. В качестве основы этой платформы буд
|01.12.1999
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Vodafone AirTouch по прежнему готова к диалогу с Mannesmann
Компания Vodafone AirTouch Plc подтвердила свою готовность продолжить диалог с компанией Mannesmann AG
|22.09.1999
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Bell Atlantic и Vodafone AirTouch создают крупнейшую компанию мобильной связи в США
Компании Bell Atlantic и Vodafone AirTouch анонсировали заключение договора на создание предприятия беспроводной связи, в которое войдут беспроводные сети и системы обеих компаний, а также фирмы GTE, которая в данный м
|20.07.1999
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Vodafone Airtouch покупает CommNet за $1.4 млрд.
Компания Vodafone Airtouch объявила о своем намерении купить американскую фирму сотовой связи CommNet Cellular.
Vodafone AirTouch и организации, системы, технологии, персоны:
|Esser Klaus - Эссер Клаус 10 4
|Gent Chris - Джент Крис 12 3
|Sarin Arun - Сарин Арун 20 1
|Naveen Jain - Нэйвин Джейн 4 1
|Ginn Samuel - Джинн Сэмюел - Ginn Sam - Джинн Сэм 5 1
|Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|Gartner - Dataquest 353 1
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