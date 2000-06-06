Vodafone AirTouch - AirTouch Communications

Британские компании British Telecommunications Plc и Vodafone AirTouch Plc намерены объединить усилия для получения полного контроля над вторым по

Vodafone AirTouch подписали соглашение в $500 млн. на использование технологии Sun и Sun-Netscape для своей новой беспроводной Интернет-платформы Компания Sun Microsystems объявила о заключении долгосрочного соглашения с одной из крупнейших мировых компаний мобильной связи Vodafone AirTouch, по условиям которого Sun и альянс Sun-Netscape предоставят свои технологии для Интернет-платформы глобальной беспроводной связи Vodafone. В качестве основы этой платформы буд