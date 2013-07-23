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E-Plus

СОБЫТИЯ

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23.07.2013 Telefónica поглотила E-Plus и стала вторым крупнейшим оператором в Европе

Испанская телекоммуникационная компания Telefónica объявила о достижении договоренностей о покупке германского мобильного оператора E-Plus. Об этом сообщила пресс-служба Telefónica. Ранее интернет-СМИ сообщали о том, что стороны введут переговоры. E-Plus обслуживает около 15 млн абонентов и является третьим по величи
31.03.2003 E-Plus и MmO2 подали заявки на приобретение немецкой 3G-сети MobilCom

Операторы сотовой связи E-Plus и MmO2 подали заявки на приобретение 3G-сети Mobilcom в Германии. Точная сумма, которую готовы предложить претенденты, неизвестна, но приблизительно она составляет не более €30 млн. Акти
07.02.2003 T-Mobile подписал соглашение с E-Plus по межсетевому обмену MMS

В четверг немецкий оператор T-Mobile объявил о подписании последнего, третьего соглашения по межсетевому обмену MMS внутри страны. Договоренность была достигнута с E-Plus. Ранее оператор уже открыл возможность межсетевого обмена с Vodafone и O2. Таким образом, абоненты T-Mobile могут отправлять и получать MMS от любого жителя Германии, имеющего мобильный

19.12.2002 Quam выплатит E-Plus 150 млн. евро в связи с прекращением операций в Германии

Оператор мобильной связи E-Plus, принадлежащий голландской телекоммуникационной компании Royal KPN N.V., достиг дружественного соглашения с Quam - компанией, управляемой испанской Telefonica Moviles, относительно завер
25.11.2002 MobilCom заплатит 210 млн. евро компании E-Plus за разрыв соглашения о национальном роуминге

Немецкие операторы мобильной связи E-Plus и MobilCom достигли договоренности о разрыве их соглашения о национальном роуминге. Компания MobilCom заплатит 210 млн. евро наличными компании E-Plus, подразделению компании KPN

22.10.2002 E-Plus заинтересован в приобретении сети Mobilcom

Немецкий оператор мобильной связи E-Plus готов игнорировать нарушения сервисного контракта со стороны Mobilcom в обмен на принадлежащую компании сеть мобильной связи третьего поколения. Как сообщает Financial Times, Mobilcom за
27.05.2002 E-Plus теряет клиентов

Германский оператор мобильной связи E-Plus потерял 15000 клиентов за первые три месяца 2002 г. Однако снижение численности клиентов произошло исключительно за счет абонентов с авансовой системой оплаты (prepaid). На конец марта 2
18.03.2002 Списания активов KPN в результате приобретения E-Plus превысят 12 млрд. евро

Руководство голландского телекомуникационного оператора KPN Telecom заявило, что подлежащая списанию разница между ценой, уплаченной за немецкого оператора мобильной связи E-Plus, и фактической стоимостью активов компании за вычетом кредиторской задолженности (т.н. показатель goodwill) составит 12,4 млрд. евро. Первоначально планировалось списать от 9 до 11 млрд,
13.03.2002 Nokia поставит оборудование для 3G-сети E-Plus

Немецкий оператор связи E-Plus выбрал финского производителя Nokia в качестве поставщика оборудования для сети мобильной связи нового поколения стандарта UMTS. Nokia поставит основную часть базовых станций для сети Mo
11.03.2002 Евросоюз одобрил план BellSouth по продаже акций E-Plus

Евросоюз одобрил планируемую американским телекоммуникационным оператором BellSouth продажу принадлежащих ему акций германского оператора E-Plus голландскому оператору KPN Telecom. BellSouth обменяет 22,51% акций E-Plus на 9,42% акций голландского оператора. Сделка оценивается в $1,97 млрд. Поскольку KPN заключила соглашен
31.01.2002 KPN приобрел полный пакет акций E-Plus

Голландский телекоммуникационный оператор KPN получил полный контроль над немецкой компанией E-Plus в результате обмена 234,7 млн. принадлежащих ему акций на 22,51% акций немецкой компании, находившихся в распоряжении американской BellSouth. По условиям сделки, BellSouth отказывается т
16.10.2001 Германская E-Plus увеличила количество абонентов до 7,536 млн.

Количество абонентов германского оператора мобильной связи E-Plus, входящего в группу компаний KPN, на конец сентября составляло 7,536 млн., на 11 тыс. больше по сравнению с августом. Общее количество абонентов с авансовой (prepaid) схемой оплаты соста
24.09.2001 KPN Mobile и E-Plus увеличили число своих клиентов

Германский оператор мобильной связи E-Plus к концу августа насчитывал 7,525 млн. абонентов. Число абонентов с авансовой системой оплаты (prepaid) при этом составило 4,482 млн, а пользователей с контрактной оплатой (по фактическом
17.09.2001 E-Plus и Group 3G объединят усилия в строительстве сети 3-го поколения в Германии

Германская компания E-Plus, подразделение беспроводной связи голландского оператора KPN, и консорциум Group 3G, являющийся совместным предприятием финской компании Sonera и испанского оператора Telefonica Moviles,
27.12.2000 Накануне Рождества отказала система SMS для пользователей E-Plus и Viag Interkom

Накануне Рождества отказала система SMS для пользователей немецкой E-Plus и Viag Interkom. Сеть была перегружена, поскольку не была расчитана на подобный трафик. Как заявляют представители компаний, непосредственные разговоры по мобильной связи осуществлялись

05.07.2000 Телекоммуникационный концерн E-plus отказался от участия в тендере по приобретению германских лицензий UMTS

Немецкий телекоммуникационный концерн E-plus отказывается от дальнейшего участия в тендере по приобретению лицензий на предоставление услуг мобильной связи нового поколения UMTS в Германии. Биржевой журнал Telebоеrse сообщил, что п
16.06.2000 Абоненты E-Plus могут получить доступ к "книжным полкам" Amazon.de

Стало известно, что Amazon.de ведет переговоры о возможном сотрудничестве с компанией E-Plus, занимающейся предоставлением услуг мобильной связи. Возможному сотрудничеству будет посвящена специальная пресс-конференция двух компаний, которая должна пройти 20 июня в Мюнхене. Облас
15.02.2000 Nokia, E-Plus и Algo Visions создали новую технологию передачи данных по сети GSM

Компании Nokia, E-Plus Mobilfunk - оператор мобильной связи из Германии и английская Algo Visions на этой неделе намерены сообщить о создании новой системы передачи данных по сетям мобильной связи, которая дас
10.12.1999 BellSouth и Royal KPN NV приобретают E-Plus за $9.4 млрд

BellSouth Corp., оператор локальной связи в девяти штатах США, заявила о приобретении 77.5% третьей по величине германской компании беспроводной связи E-Plus Mobilfunk GmbH для увеличения своего присутствия на быстрорастущем рынке Европы. BellSouth произведёт покупку за счёт займа в $9.4 млрд. от Royal KPN NV, крупнейшей телефонной компании Г
09.12.1999 Акции France Telecom упали в цене на ожиданиях провала покупки доли в E-Plus

Котировки France Telecom SA снизились на 7% на сообщениях, что BellSouth Corp. может увеличить свою долю акций в компании E-Plus Mobilfunk GmbH, помешав французской компании установить контроль над третьим оператором беспроводной связи Германии. Акции France Telecom упали на 6 евро до уровня в е119 ($122), дно на

19.10.1999 France Telecom покупает контрольный пакет акции мобильной телефонной сети E-Plus
18.10.1999 France Telecom намерена покорить Германию с покупкой E-Plus за $8,06 млрд

France Telecom, вторая в Европе телефонная компания собирается купить E-Plus, совместное предприятие фирм RWE и Veba, за $8,06 млрд наличными. RWE и Veba, две крупные коммунальные компании, владеют 60,25 процентов акций E-Plus, а общая цена на рынке за убы

Публикаций - 84, упоминаний - 84

E-Plus и организации, системы, технологии, персоны:

KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 41
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 28
Vodafone Group 1412 22
Mobilcom 93 20
Deutsche Telekom 954 19
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 16
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 13
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 148 11
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 11
Telefonica - O2 Germany - VIAG Interkom 55 10
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 10
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 10
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
AT&T South - BellSouth 234 9
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 5
Vodafone AirTouch - AirTouch Communications 135 4
Bouygues Telecom 65 4
Orange Jordan Telecom Group - Jordan Telecommunications Company 13 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Toshiba Corporation 2980 4
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 4
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 4
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Samsung Electronics 11065 3
Lenovo Motorola 3566 3
Orange Belgium 13 2
Far EasTone Telecommunications - (FET) 17 2
Algo Visions 2 2
Panasonic Corporation - Matsushita Communication Industrial 48 2
CK Hutchison - H3G - Hutchison 3G Enterprises - Group 3G UMTS GmbH 42 2
Swisscom - Debitel 14 2
MobilCom AG 15 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 2
ABN AMRO 100 1
GoodWill 13 1
Некстер ИК 33 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
NRW.Invest - Агентство экономического развития федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 6 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 47
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 31
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 28
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 13
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 258 13
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Пропускная способность - Bandwidth 1907 2
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 428 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
DMB - Digital Multimedia Broadcasting - T-DMB - Terrestrial DMB - S-DMB - Satellite Digital Multimedia Broadcasting - DBS - Direct-broadcast satellite - DTH - Direct-to-Home 180 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 334 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 1
Microsoft Windows 2000 8678 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Apple iPhone 6 4861 2
Nokia Nseries 538 1
NTT DoCoMo Doja 1 1
Embarcadero CodeGear - Borland Jbuilder 53 1
Nokia 6680 17 1
Nokia 6650 12 1
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Rakuten Viber 665 1
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Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Vertcoin - VTC - криптовалюта 3 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 31 1
Dropbox Paper 82 1
Tango 45 1
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 1
Schmidt Gerhard - Шмидт Герхард 19 2
Масленников Игорь 36 1
Левина Марина 12 1
Беленкович Владимир 2 1
Бовыкин Сергей 3 1
Svanberg Carl-Henric - Сванберг Карл-Хенрик 23 1
Grenz Thorsten - Гренц Торстен 4 1
Baxter Charles - Бакстер Чарльз 2 1
Shmid Gerhard - Шмид Герхард 18 1
Глинская Елена 1 1
Arora Neeraj - Арора Нирадж 3 1
Климов Александр 18 1
Богатов Антон 79 1
Солонин Виталий 90 1
Германия - Федеративная Республика 13221 76
Нидерланды 3746 33
Европа 24964 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Япония 13807 13
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Бельгия - Королевство 1192 10
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Испания - Королевство 3840 8
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Германия - Берлин 732 4
Австрия - Австрийская Республика 1357 4
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Европа Западная 1496 3
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Азия - Азиатский регион 5920 2
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Норвегия - Королевство 1858 2
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ЮАР - Кэмберли 1 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2206 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Канада 5082 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
Telecom.paper 194 7
FT - Financial Times 1296 5
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 3
Cellular News 234 3
ZDnet 663 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Total Telecom 613 2
MSNBC - телеканал 89 1
Die Welt 80 1
TNW - The Next Web 90 1
Warner Bros. - Cartoon Network 23 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
CRN 50 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Newsbytes News Network 379 1
RCR News 107 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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