Telefónica поглотила E-Plus и стала вторым крупнейшим оператором в Европе Испанская телекоммуникационная компания Telefónica объявила о достижении договоренностей о покупке германского мобильного оператора E-Plus. Об этом сообщила пресс-служба Telefónica. Ранее интернет-СМИ сообщали о том, что стороны введут переговоры. E-Plus обслуживает около 15 млн абонентов и является третьим по величи

E-Plus и MmO2 подали заявки на приобретение немецкой 3G-сети MobilCom Операторы сотовой связи E-Plus и MmO2 подали заявки на приобретение 3G-сети Mobilcom в Германии. Точная сумма, которую готовы предложить претенденты, неизвестна, но приблизительно она составляет не более €30 млн. Акти

T-Mobile подписал соглашение с E-Plus по межсетевому обмену MMS В четверг немецкий оператор T-Mobile объявил о подписании последнего, третьего соглашения по межсетевому обмену MMS внутри страны. Договоренность была достигнута с E-Plus. Ранее оператор уже открыл возможность межсетевого обмена с Vodafone и O2. Таким образом, абоненты T-Mobile могут отправлять и получать MMS от любого жителя Германии, имеющего мобильный

Quam выплатит E-Plus 150 млн. евро в связи с прекращением операций в Германии Оператор мобильной связи E-Plus, принадлежащий голландской телекоммуникационной компании Royal KPN N.V., достиг дружественного соглашения с Quam - компанией, управляемой испанской Telefonica Moviles, относительно завер

MobilCom заплатит 210 млн. евро компании E-Plus за разрыв соглашения о национальном роуминге Немецкие операторы мобильной связи E-Plus и MobilCom достигли договоренности о разрыве их соглашения о национальном роуминге. Компания MobilCom заплатит 210 млн. евро наличными компании E-Plus, подразделению компании KPN

E-Plus заинтересован в приобретении сети Mobilcom Немецкий оператор мобильной связи E-Plus готов игнорировать нарушения сервисного контракта со стороны Mobilcom в обмен на принадлежащую компании сеть мобильной связи третьего поколения. Как сообщает Financial Times, Mobilcom за

E-Plus теряет клиентов Германский оператор мобильной связи E-Plus потерял 15000 клиентов за первые три месяца 2002 г. Однако снижение численности клиентов произошло исключительно за счет абонентов с авансовой системой оплаты (prepaid). На конец марта 2

Списания активов KPN в результате приобретения E-Plus превысят 12 млрд. евро Руководство голландского телекомуникационного оператора KPN Telecom заявило, что подлежащая списанию разница между ценой, уплаченной за немецкого оператора мобильной связи E-Plus, и фактической стоимостью активов компании за вычетом кредиторской задолженности (т.н. показатель goodwill) составит 12,4 млрд. евро. Первоначально планировалось списать от 9 до 11 млрд,

Nokia поставит оборудование для 3G-сети E-Plus Немецкий оператор связи E-Plus выбрал финского производителя Nokia в качестве поставщика оборудования для сети мобильной связи нового поколения стандарта UMTS. Nokia поставит основную часть базовых станций для сети Mo

Евросоюз одобрил план BellSouth по продаже акций E-Plus Евросоюз одобрил планируемую американским телекоммуникационным оператором BellSouth продажу принадлежащих ему акций германского оператора E-Plus голландскому оператору KPN Telecom. BellSouth обменяет 22,51% акций E-Plus на 9,42% акций голландского оператора. Сделка оценивается в $1,97 млрд. Поскольку KPN заключила соглашен

KPN приобрел полный пакет акций E-Plus Голландский телекоммуникационный оператор KPN получил полный контроль над немецкой компанией E-Plus в результате обмена 234,7 млн. принадлежащих ему акций на 22,51% акций немецкой компании, находившихся в распоряжении американской BellSouth. По условиям сделки, BellSouth отказывается т

Германская E-Plus увеличила количество абонентов до 7,536 млн. Количество абонентов германского оператора мобильной связи E-Plus, входящего в группу компаний KPN, на конец сентября составляло 7,536 млн., на 11 тыс. больше по сравнению с августом. Общее количество абонентов с авансовой (prepaid) схемой оплаты соста

KPN Mobile и E-Plus увеличили число своих клиентов Германский оператор мобильной связи E-Plus к концу августа насчитывал 7,525 млн. абонентов. Число абонентов с авансовой системой оплаты (prepaid) при этом составило 4,482 млн, а пользователей с контрактной оплатой (по фактическом

E-Plus и Group 3G объединят усилия в строительстве сети 3-го поколения в Германии Германская компания E-Plus, подразделение беспроводной связи голландского оператора KPN, и консорциум Group 3G, являющийся совместным предприятием финской компании Sonera и испанского оператора Telefonica Moviles,

Накануне Рождества отказала система SMS для пользователей E-Plus и Viag Interkom Накануне Рождества отказала система SMS для пользователей немецкой E-Plus и Viag Interkom. Сеть была перегружена, поскольку не была расчитана на подобный трафик. Как заявляют представители компаний, непосредственные разговоры по мобильной связи осуществлялись

Телекоммуникационный концерн E-plus отказался от участия в тендере по приобретению германских лицензий UMTS Немецкий телекоммуникационный концерн E-plus отказывается от дальнейшего участия в тендере по приобретению лицензий на предоставление услуг мобильной связи нового поколения UMTS в Германии. Биржевой журнал Telebоеrse сообщил, что п

Абоненты E-Plus могут получить доступ к "книжным полкам" Amazon.de Стало известно, что Amazon.de ведет переговоры о возможном сотрудничестве с компанией E-Plus, занимающейся предоставлением услуг мобильной связи. Возможному сотрудничеству будет посвящена специальная пресс-конференция двух компаний, которая должна пройти 20 июня в Мюнхене. Облас

Nokia, E-Plus и Algo Visions создали новую технологию передачи данных по сети GSM Компании Nokia, E-Plus Mobilfunk - оператор мобильной связи из Германии и английская Algo Visions на этой неделе намерены сообщить о создании новой системы передачи данных по сетям мобильной связи, которая дас

BellSouth и Royal KPN NV приобретают E-Plus за $9.4 млрд BellSouth Corp., оператор локальной связи в девяти штатах США, заявила о приобретении 77.5% третьей по величине германской компании беспроводной связи E-Plus Mobilfunk GmbH для увеличения своего присутствия на быстрорастущем рынке Европы. BellSouth произведёт покупку за счёт займа в $9.4 млрд. от Royal KPN NV, крупнейшей телефонной компании Г

Акции France Telecom упали в цене на ожиданиях провала покупки доли в E-Plus Котировки France Telecom SA снизились на 7% на сообщениях, что BellSouth Corp. может увеличить свою долю акций в компании E-Plus Mobilfunk GmbH, помешав французской компании установить контроль над третьим оператором беспроводной связи Германии. Акции France Telecom упали на 6 евро до уровня в е119 ($122), дно на