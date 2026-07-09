Индексная книга (каталог) CNews*
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Vertcoin VTC криптовалюта
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|09.07.2026
|Vinteo представил сенсорную панель управления видеотерминалами 1
|04.12.2019
|Таинственный хакер потратил на взлом «клона» Bitcoin больше, чем на нем заработал 2
|24.01.2007
|Война форматов тормозит мобильное ТВ 1
Публикаций - 3, упоминаний - 4
Vertcoin и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
|MIT Magazine 2 1
|MSNBC - телеканал 89 1
|Warner Bros. - Cartoon Network 23 1
|Walt Disney Company - ESPN 56 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 674 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 684 1
|CoinMarKetCap 23 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455946, в очереди разбора - 727958.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455946, в очереди разбора - 727958.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.