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Индексная книга (каталог) CNews*
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Vertcoin VTC криптовалюта

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.07.2026 Vinteo представил сенсорную панель управления видеотерминалами 1
04.12.2019 Таинственный хакер потратил на взлом «клона» Bitcoin больше, чем на нем заработал 2
24.01.2007 Война форматов тормозит мобильное ТВ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Vertcoin и организации, системы, технологии, персоны:

Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 1
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 1
E-Plus 84 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 108 1
Samsung Electronics 11008 1
Microsoft Corporation 25712 1
Qualcomm Technologies 1967 1
LG Electronics 3726 1
Intel Corporation 12780 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 1
Microsoft Corporation - GitHub 1059 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Vodafone Group 1411 1
Lenovo Motorola 3559 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1419 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 414 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1818 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 159 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13791 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1417 1
DMB - Digital Multimedia Broadcasting - T-DMB - Terrestrial DMB - S-DMB - Satellite Digital Multimedia Broadcasting - DBS - Direct-broadcast satellite - DTH - Direct-to-Home 180 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16001 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22783 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26161 1
Пропускная способность - Bandwidth 1893 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14706 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9644 1
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 428 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4004 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 531 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 835 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10053 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12994 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1646 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9229 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34493 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26583 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64419 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17886 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61287 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5475 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4172 1
PoW - Proof-of-work - Доказательство выполнения работы - Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами 20 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7534 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9203 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5819 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2623 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2220 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24208 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29579 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1920 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 629 1
DAB - Digital Audio Broadcasting - Стандарт цифрового радиовещания 22 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 200 1
Bittrex - криптовалютная биржа 7 1
NiceHash - криптовалютная биржа 4 1
Nokia Nseries 538 1
Nokia 6680 17 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 705 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5647 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 1
Bithumb - Южнокорейская криптовалютная биржа 13 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Electrum - Криптовалютный кошелёк 8 1
Coinrail - криптовалютная биржа 6 1
Zaif - криптовалютная биржа 4 1
Pundi X - криптовалюта 3 1
Lovejoy James - Лавджой Джеймс 1 1
Бовыкин Сергей 3 1
Южная Корея - Республика 7022 2
Япония 13767 2
Германия - Гамбург 185 1
Россия - РФ - Российская федерация 164932 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18991 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54505 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 1
Европа 24910 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13766 1
Азия - Азиатский регион 5892 1
Швеция - Королевство 3773 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8507 1
Америка - Американский регион 2204 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2597 1
Германия - Федеративная Республика 13160 1
Италия - Итальянская Республика 4496 1
Индонезия - Республика 1050 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 1
Германия - Бавария - Мюнхен 483 1
Финляндия - Хельсинки 253 1
Германия - Берлин 731 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1085 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1542 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1310 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6689 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1791 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 639 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3840 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3776 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3137 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3779 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5535 1
MIT Magazine 2 1
MSNBC - телеканал 89 1
Warner Bros. - Cartoon Network 23 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 674 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 684 1
CoinMarKetCap 23 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8560 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 741 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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