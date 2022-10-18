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Telefonica O2 UK Telefonica UK Ltd BT Cellnet mmO2

Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2


18.10.2022 Современные работники ежегодно теряют миллиарды из-за неумения пользоваться e-mail и редактором

базовых навыков в работе с компьютером мешает работникам компаний претендовать на более высокую зарплату в сравнении с той, которую они получают. Такие выводы сделали аналитики компании Virgin Media O2, подчеркнув, что в некоторых странах проблема приобретает национальные масштабы. К примеру, в одной только Великобритании работники недополучают суммарно почти 5,7 млрд фунтов стерлингов. И

10.06.2020 Как перестать тонуть в море документов и устранить риск потери клиентов

(слияние и поглощение), а также в области налогового и корпоративного структурирования бизнеса в России и иностранных юрисдикциях. Успешно реализованное внедрение облачных решений Microsoft позволило O2 Consulting повысить уровень клиентского сервиса, продуктивность работы юристов и качество реализуемых проектов. О чем думает бизнес О2 Consulting — юридическая фирма с широким спектром услуг
01.06.2011 Абоненты O2 в Ирландии будут оплачивать облако от Microsoft и услуги связи по единому счету

Ирландский мобильный оператор O2 (торговая марка компании Telefónica Europe) объявил о предоставлении своим абонентам возможности приобретать облачные приложения Microsoft Office 365 с оплатой по единому счету с услугами св
02.09.2008 Британский оператор O2 анонсировал iPhone 3G без контракта

Британский оператор сотовой связи O2 сообщил о скором начале продаж iPhone 3G без контракта. Стоимость модели iPhone с 8 ГБ памяти составит $630, а за 16-гигабайтную версию придется отдать $723. При покупке iPhone 3G по схеме «
08.07.2008 Фанаты iPhone обрушили сайт оператора

Веб-сайт британского оператора сотовой связи O2 не справился с наплывом желающих заказать новую модель iPhone, сообщает Times Online. Прием заказов на iPhone 3G — новую модель смартфона с GPS-навигацией и поддержкой сетей третьего по
12.05.2008 O2 Germany модернизирует сетевую инфраструктуру вместе с Huawei

Компания Huawei Technologies была выбрана оператором O2 Germany в качестве партнера в сфере модернизации сетей мобильной связи. Соглашение, подписанное компаниями, предполагает замену существующих базовых станций и внедрение более 8 тыс. базовых

04.10.2007 O2 «откроет» MySpace и Facebook для мобильных пользователей

O2, крупнейший в Британии оператор мобильной связи, объявил о заключении соглашений с социальными сетями MySpace и Facebook, согласно которым пользователи O2 получат доступ к этим сетям с помощью своих мобильных телефонов. Пользователи смогут заходить в свои профили в MySpace или Facebook, просматривать и редактировать их содержание, сообщает Mas
10.09.2007 OQO O2 стал еще мощнее

Компания VIA Technologies сообщила, что компания OQO будет использовать процессор VIA C7-M ULV с частотой 1,6 ГГц в новом устройстве, пополняющим продуктовую линейку O2. Более быстрый процессор в этой обновленной версии OQO model O2 — компактного полнофункционального ПК с поддержкой Windows Vista — позволит увеличить производительность устройства. Кр
12.01.2007 Nortel и Telefonica O2: до 3,5 G рукой подать

Компания Nortel в сотрудничестве с чешским оператором Telefonica O2 Czech Republic продемонстрировала первый в Европе сеанс передачи данных в стандарте CDMA2000 1xEV-DO Rev A, что стало доказательством более эффективного использования радиочастотного спектра
17.08.2006 O2 представил ледяной телефон

Европейский оператор сотовой связи, компания O2 представила новый мобильный телефон O2 Ice. Выполненное в белом корпусе, устройство действительно внешне напоминает кусочек льда. O2 Ice Телефон появится в продаже в Великобрит
11.08.2006 E-Ten M600 vs Qtek S200 vs O2 XDA Atom – битва титанов

едина? Мы отвечаем – под эталон, крепкий «середнячок» сегодняшнего дня подходят на наш взгляд три популярных в кругах пользователей мобильных устройств модели коммуникаторов – E-Ten M600, Qtek S200 и O2 XDA Atom. Именно о них сегодня и пойдёт речь. E-Ten M600 - даже кредл устройства выглядит стильно Выбор моделей для сравнительного обзора, кончено же, не случайный. Все они очень похожи друг
15.12.2005 Коммуникаторы: самые яркие новинки 2005 года

HP iPAQ hw6515, palmOne Treo 650, i-mate K-Jam и Qtek 9100 Qtek 2020i, O2 XDA IIi, i-mate PDA2 Qtek 9090, i-Mate PDA2k, T-Mobile MDA III i-mate Jas Jar, T-Mobile MDA IV, Qtek 9000 E-ten M600, O2 XDA Atom, Qtek S110 HP iPAQ hw6515 – дорого, но очень сердито

31.10.2005 Испанцы захватывают британский телеком

ая компания Telefonica SA заключила соглашение о приобретении британского оператора мобильной связи O2 Plc. за 17,7 млрд фунтов стерлингов (26 млрд евро). Как говорится в распространенном сегод
31.10.2005 Испанская Telefonica покупает британского оператора мобильной связи O2 за €26 млрд.

ая компания Telefonica SA заключила соглашение о приобретении британского оператора мобильной связи O2 Plc. за 17,7 млрд. фунтов стерлингов (€26 млрд.). Как говорится в распространенном сегодня
21.12.2004 O2 и Nortel утроили скорость 3G

Британский оператор MmO2 и канадский поставщик телекоммуникационного оборудования Nortel Networks произвели тестирование созданной ими сотовой сети HSDPA. Скорость обмена данными втрое превысила показатели для 3G-
21.12.2004 O2 и Nortel утроили скорость 3G

Британский оператор MmO2 и канадский поставщик телекоммуникационного оборудования Nortel Networks произвели тестирование созданной ими сотовой сети HSDPA. Скорость обмена данными втрое превысила показатели для 3G-
08.12.2004 MmO2 обещает ускорить 3G-связь в 10 раз

Британский оператор сотовой связи MmO2 сообщил о запуске новой сверхскоростной технологии 3G-связи с лета 2005 года на острове Мэн. Отделившийся от British Telecom оператор MmO2 пока отстает от конкурентов Vodafone, Oran
08.12.2004 MmO2 обещает ускорить 3G-связь в 10 раз

Британский оператор сотовой связи MmO2 сообщил о запуске новой сверхскоростной технологии 3G-связи с лета 2005 года на острове Мэн. Отделившийся от British Telecom оператор MmO2 пока отстает от конкурентов Vodafone, Oran
01.10.2004 O2 выпустила устройство для подключения к GPRS, 3G и Wi-Fi

Британский оператор мобильной связи O2 выпустил устройство для подключения к сетям GPRS, 3G и Wi-Fi. Возможность подключаться к связи 3G, GPRS или Wi-Fi обеспечивает специальное программное обеспечение O2 Connection Manage
19.05.2004 Годовая прибыль mmo2 выросла на 59%

Рост прибыли шестого по величине в Европе оператора мобильной связи mmo2 составил 59% в 2003/2004 финансовом году, завершившемся 31 марта, сообщила компания во вторник. Клиентская база mmo2 в Британии и Германии выросла на 14% до 20,7 млн. абонентов. При
19.04.2004 Еврокомиссия изучает роуминговые тарифы Vodafone и mmo2

Еврокомиссия обвинила операторов мобильной связи Vodafone и mmo2 в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает FT со ссылкой на собственные источники в руководстве Еврокомиссии. Обе компании чрезмерно завышают тарифы на доступ роуминговых абон
19.03.2004 В Европе будет больше 3G-телефонов

планирует начать продавать карты расширения для ноутбуков. Основные конкуренты компании - E-Plus и O2 Germany - также заявили о планах предложить клиентам 3G-карты для переносных ПК. E-Plus яв
04.02.2004 Абонентская база mmO2 выросла за квартал на 855 тыс. человек

Клиентская база шестого по величине в Европе оператора сотовой связи mmO2 пополнилась в третьем квартале 2003 года на 855 тыс. новых абонентов в Британии, Германии и Ирландии, что превысило прогнозы, сообщила сегодня компания. Компания, которая считается четверт
03.12.2003 mmO2 собирает в альянс операторов США, Франции и Греции

Британский оператор MmO2 Plc собирается упрочить свое положение на мировом рынке сотовой связи за счет создания а
17.11.2003 mmO2 получил чистую прибыль по итогам полугодия

Чистая прибыль четвертой по величине британской телекоммуникационной компании mmO2, по предварительным расчетам, составила в 1 полугодии 2003 г. $39 млн., по сравнению с чистыми убытками в размере $467,9 млн. год назад. Прибыль EBITDA компании в 1 полугодии 2003 г. вырос
30.09.2003 Клиентская база и выручка mmO2 продолжили рост во 2-м квартале

Абонентская база и выручка британского оператора мобильной связи mmO2 Plc продолжили расти во втором квартале 2003/2004 финансового года, сообщил председатель
04.06.2003 Lucent поставит 3G-оборудование для европейской сети O2

Lucent Technologies заключил контракт с европейским оператором мобильной связи O2 на поставку сетевой инфраструктуры, ПО и обеспечение сервисного обслуживания планируемой к развертыванию 3G-сети. Соглашение рассчитано на 3 года и оценивается в $45 млн. В рамках контракта

21.05.2003 3G чуть не пустил по ветру mmO2

Английский оператор мобильной связи mmO2, владеющий европейскими 3G-лицензиями на сумму около £10 млрд., сегодня объявил о многомиллиардных списаниях, став одним из первых европейских операторов, вынужденных списывать стоимость с
15.04.2003 mmO2 списал $2,2 млрд. по голландским активам

Европейский гигант сотовой связи - британский оператор mmO2 - согласился продать свой убыточный голландский филиал O2 Netherlands фирме Greenfield Capital Partners за $27 млн. и списать со своих счетов $2,2 млрд. по статье единовременных исключител
11.04.2003 Слияние KPN и MmO2 - нонсенс?

Переговоры голландского оператора сотовой связи KPN с британским MmO2 о слиянии, продолжающиеся уже несколько месяцев, вызвали недовольство у аналитиков индустрии телекоммуникаций. По их мнению, продавшись, голландский оператор не решит своих финансовых проб
31.03.2003 E-Plus и MmO2 подали заявки на приобретение немецкой 3G-сети MobilCom

Операторы сотовой связи E-Plus и MmO2 подали заявки на приобретение 3G-сети Mobilcom в Германии. Точная сумма, которую готовы предложить претенденты, неизвестна, но приблизительно она составляет не более €30 млн. Активы MobilC
28.03.2003 O2 Germany снизил GPRS-тарифы

Компания O2 Germany снизила тарифы на услуги пакетной передачи данных (GPRS) в десяти странах. Стоимость отправки и приема MMS-сообщений, а также использование доступа в интернет по протоколу WAP, сниже
11.02.2003 MmO2 отрицает факт переговоров с KPN по поводу слияния немецких подразделений компаний

Британский оператор мобильной связи MmO2 PLC заявил, что представители компании не вступали в переговоры по поводу объединения ре
06.02.2003 MmO2: популярность обмена данными растет быстрее, чем ожидалось

Британский оператор MmO2, предоставляющий услуги связи в нескольких странах Европы, сообщил о том, что доходы от услуг обмена данными в 4-м квартале выросли даже больше, чем планировалось. Их доля в общем доходе с
05.02.2003 T-Mobile и O2 Germany договорились о создании общей UMTS-сети

Оператор сотовой связи T-Mobile Deutschland и британская O2 Germany объявили о намерении совместно использовать UMTS-сеть T-Mobile в Германии. Это соглашение дополняет договор о партнерстве, подписанный летом 2001 года. Британский оператор, таким обр
28.01.2003 Британские Orange и O2 объединили свои MMS-системы

Два крупных британских оператора сотовой связи - Orange и O2 (British Telecom) - подписали соглашение о соединении своих MMS-систем друг с другом так, что абоненты смогут пересылать межсетевые сообщения. Это первый шаг в проекте по соединению всех MMS
20.01.2003 Vodafone отказалась от приобретения активов mmO2

На веб-сайте Financial Times было опубликовано сообщение об отказе Vodafone Group участвовать в приобретении активов голландского филиала оператора мобильной связи mmO2. Как сообщается, Vodafone подсчитала стоимость интеграции предлагаемого филиала со своим подразделением в Голландии и приняла решение о выходе из торгов. Таким образом, единственным претен
14.01.2003 Голландские операторы мобильной связи намерены оспорить обвинения в ценовом сговоре

екорректной интерпретации фактов. Dutchtone, являющаяся региональным подразделением France Telecom, O2 Netherlands, региональный филиал британского оператора MMo2 PLC, а также голландский филиа
29.11.2002 Nokia поставит WLAN-оборудование ирландскому филиалу сотового оператора O2

Nokia сообщила о подписании контракта на поставку системы публичного доступа к беспроводным локальным сетям (WLAN) ирландскому филиалу британского оператора O2. Поставка будет проводиться совместно с IBM Global Services: Nokia предоставит решение Operator Wireless LAN, а IBM проведет системную интеграцию. O2 Ireland намерен развернуть точки

22.11.2002 mmO2 получил прибыль в 593 млн. евро за полугодие

Британский оператор мобильной связи mmO2 объявил о результатах деятельности по итогам финансового полугодия. Показатель EBITDA компании составил 378 млн. фунтов стерлингов (593 млн. евро). Для сравнения - прошлогодний показатель


Публикаций - 336, упоминаний - 363

Telefonica упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Vodafone Group 1366 124
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1344 91
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1508 89
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5623 39
Telefonica - Telefónica España 548 34
Apple Inc 11402 32
BT Group - British Telecommunications 627 31
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10334 30
Deutsche Telekom 910 27
Microsoft Corporation 23784 27
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 337 23
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2980 21
Lenovo Motorola 3506 20
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 18
Samsung Electronics 9840 18
AT&T Inc 1663 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8194 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9917 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7253 15
Telia Company - TeliaSonera 1023 14
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 14
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 14
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 13
E-Plus 83 13
Movistar Spain - Telefónica Móviles España - Telefonica de Espana 110 13
HTC Corporation 1495 11
CK Hutchison Holdings 179 11
Siemens AG - Siemens Group 2556 10
LG Electronics 3556 10
Google LLC 11143 10
HP Inc. 5589 9
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1410 8
Telstra Corporation Limited 193 8
Sony 6495 8
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 314 8
Intel Corporation 11759 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 716 8
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 252 8
Telenor - Теленор 736 7
Cisco Systems 4940 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6721 8
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 5
eBay Inc 1604 5
SoftBank Group 251 4
Россети Ленэнерго 2402 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6334 3
ABN AMRO 98 3
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1067 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2552 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 545 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1787 3
Expedia Group 134 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6129 2
Walt Disney Company 575 2
РЕСО-Гарантия СК 40 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 119 2
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 104 2
Citi - Citigroup 294 2
Tesco 81 2
Volvo Cars 250 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 1
Югория - страховая компания 37 1
Тануки 18 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 377 1
Финам Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 1
Mobil - Мобил 52 1
ОСК - Красное Сормово 10 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1909 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 54 1
Sony BMG 185 1
Arthur Andersen 61 1
Prada 52 1
Шопоголик 5 1
АФК Система - Система Масс-медиа 84 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 9 1
Bharti Enterprises Group 54 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10660 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9635 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4691 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18512 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3080 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1555 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2908 2
UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Великобритании 37 2
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 78 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 594 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 906 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1001 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 244 1
Петербургский метрополитен ГУП 120 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 199 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 29 1
Судебная власть - Judicial power 2146 1
UK Ofcom - Office of Communications 29 1
World Bank Group - Всемирный банк 300 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 590 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1711 1
Президент Российской Федерации 3831 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 623 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1933 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2435 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3892 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3109 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 50
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1812 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 985 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 221 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2609 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 53 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25875 192
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18398 72
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6224 63
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21968 53
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13778 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55580 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41086 31
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Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11856 28
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1368 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11741 27
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6827 27
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5479 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22623 27
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5802 22
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7634 22
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2448 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12958 20
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 652 19
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19551 19
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5835 19
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12020 19
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1302 19
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12687 18
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1217 17
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 1540 16
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17850 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15289 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13457 14
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9190 13
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5752 13
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2570 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17751 13
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8615 12
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8848 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4243 12
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3272 12
Apple iPhone - серия смартфонов 6731 33
Microsoft Windows 14714 21
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2347 17
Apple iPhone 6 6296 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4401 16
Microsoft Windows 2000 12851 15
Nokia Symbian OS 1400 11
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 449 8
Microsoft Windows Mobile 6 252 8
Microsoft Skype 1998 8
Oracle Java - язык программирования 2814 8
Intel XScale - микропроцессорное ядро 247 7
Google Android 12915 7
Microsoft Windows BitLocker 1295 7
Nokia Alcatel-Lucent SA 1302 7
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 704 6
Intel XScale PXA 167 6
HP - palmOne Treo 95 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4836 5
Microsoft Office 3518 5
HTC Qtek 44 5
Microsoft Windows Mobile 5 192 5
TI OMAP 122 4
Linux OS 8579 4
Microsoft MSN - Microsoft Network 684 4
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 253 4
Nokia 7650 63 3
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 276 3
ESA VEX - Venus Express 71 3
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 3
Microsoft Exchange 1355 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1563 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1107 3
Apple iTunes Store 1063 3
Microsoft Edge - браузер 1953 3
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 323 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1461 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2890 3
Google Play - Google Store - Android Market 3039 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 9
Ксенин Алекс 314 4
Бородин Владимир 20 3
Патока Андрей 108 2
Демидов Михаил 133 2
Сусов Михаил 26 2
Гидаспов Андрей 2 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 2
Рейман Леонид 1033 2
Домбровский Юрий 62 2
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 17 2
Солонин Виталий 89 2
Ноготков Максим 49 1
Seiche Florian - Зайхе Флориан 13 1
Сорокина Ольга 6 1
Осадчая Екатерина 47 1
Герчук Михаил 87 1
Levin David - Левин Дэвид 4 1
Умаров Михаил 56 1
Путин Владимир 2813 1
Филиппов Максим 47 1
Баранов Денис 12 1
Bush George - Буш Джордж 305 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 1
Кусков Денис 218 1
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 1
Breton Thierry - Бретон Тьерри 18 1
Tommi Juhani Uitto 11 1
Волож Аркадий 233 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 1
Кузнецов Сергей 144 1
Иванов Александр 92 1
Евтушенков Владимир 204 1
Санадзе Георгий 16 1
Кравцов Сергей 47 1
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 40 1
Слободин Михаил 56 1
Ажигиров Андрей 23 1
Манджиков Очир 56 1
Кожевников Алексей 65 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13088 209
Европа 21527 118
Германия - Федеративная Республика 12196 98
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13845 85
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50727 67
Россия - РФ - Российская федерация 126988 67
Нидерланды 3345 40
Франция - Французская Республика 7627 33
Япония 13038 33
Италия - Итальянская Республика 4248 29
Испания - Королевство 3626 28
Ирландия - Республика 989 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40302 24
Азия - Азиатский регион 5174 21
Финляндия - Финляндская Республика 3502 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15484 18
Швеция - Королевство 3548 16
Австрия - Австрийская Республика 1240 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13425 15
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3449 15
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2403 15
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1661 15
Великобритания - Лондон 2384 15
Южная Корея - Республика 6357 14
Канада 4742 14
Китай - Тайвань 3818 13
Чехия - Чешская Республика 1282 12
Великобритания - Остров Мэн 77 11
Норвегия - Королевство 1775 10
Америка Северная 3123 10
Сингапур - Республика 1790 9
Европа Западная 1420 9
Индия - Республика 5160 8
Солнце - звезда Солнечной системы 4953 8
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1755 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 7
Новая Зеландия 695 7
Земля - планета Солнечной системы 9995 7
Греция - Греческая Республика 963 7
Украина 7386 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43279 31
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5880 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21336 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43172 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25115 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11135 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14459 13
Абонентская база - Абонентская плата 5347 13
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4158 12
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6997 12
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3341 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9038 11
Кредитование - Сrediting - Заём 6092 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15685 9
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 749 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5575 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1777 7
Молекула - Molecula 1041 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2505 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5005 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6638 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5670 6
Английский язык 6253 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3198 6
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2059 6
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2300 5
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 927 5
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4750 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5303 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9616 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9508 5
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 426 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3933 4
Почта - Услуги почтовой связи - Почтовые услуги 1326 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4377 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5759 4
Internet Economy - Интернет-экономика 5589 4
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1080 4
Кислород - Oxygenium 42 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8613 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5802 20
Total Telecom 613 10
FT - Financial Times 1178 9
The Register 1443 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 9
Telecom.paper 197 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11042 7
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 7
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 6
Cellular News 234 5
Vnunet 226 5
Silicon 511 4
AppleInsider 387 4
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 3
Newsbytes News Network 379 3
HPC.ru 117 3
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 636 3
RCR News 107 3
Engadget - Блог о технологиях 421 3
Faulkner Information Services 100 3
Wikipedia - Википедия 444 2
CERN Courier 28 2
TG Daily 98 2
Reg Hardware 91 2
Telecom Today - Today in Telecom 138 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Bloomberg 1146 2
Ars Technica 393 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 2
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