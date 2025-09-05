Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Telefonica O2 UK Telefonica UK Ltd BT Cellnet mmO2

Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.09.2025 Как российский софт и технологии ИИ помогают устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

еди субъектов РФ. Далеко не последнюю роль в этом сыграли предпринятые меры по усилению защиты инфраструктуры. Одним из шагов на этом пути стало внедрение метапродукта Positive Technologies MaxPatrol O2 – впервые в региональном правительстве. Подробнее о ходе работ и результатах рассказали представители группы компаний «Анлим», реализующей внедрение решения в инфраструктуру региона. На пути
30.05.2025 Гигантский сотовый оператор годами сливал маршруты миллионов абонентов преступникам всех мастей

Тотальная слежка по-европейски Британский оператор связи Virgin Media O2 годами позволял мошенникам отслеживать местоположение своих абонентов, пишет The Guardian. Под угрозой слежки находились десятки миллионов человек – Virgin Media O2 является одним из

06.08.2024 MaxPatrol O2 применяет технологии ИИ — закреплено в реестре отечественного ПО

Автопилот для результативной кибербезопасности MaxPatrol O2, зарегистрированный ранее в едином реестре российского ПО, получил отметку, которая подтверждает применение в продукте технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представит
29.07.2024 Innostage повышает киберустойчивость за счет использования в SOC MaxPatrol O2

Компания Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, с 2024 г. использует в SOC CyberART автопилот в области результативной кибербезопасности MaxPatrol O2 для повышения эффективности мониторинга собственной инфраструктуры. Это позволило увеличить скорость обработки инцидентов в несколько раз. Innostage SOC CyberART обрабатывает более 100 опове
13.05.2024 Метапродукт MaxPatrol O2 и PT NGFW: тест на удобство интеграции и функционал

зработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности Innostage в преддверии Positive Hack Days проводит серию вебинаров, посвященных продуктам от Positive Technologies: MaxPatrol O2 и PT NGFW. Спикеры расскажут о метапродукте с позиции экспертов по системной интеграции и поделятся результатами комплексного тестирования пилота PT NGFW. Вебинары «Метапродукт MaxPatrol

27.04.2024 Метапродукт MaxPatrol O2 и PT NGFW: тест на удобство интеграции и функционал

зработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности Innostage в преддверии Positive Hack Days проводит серию вебинаров, посвященных продуктам от Positive Technologies: MaxPatrol O2 и PT NGFW. Спикеры расскажут о метапродукте с позиции экспертов по системной интеграции и поделятся результатами комплексного тестирования пилота PT NGFW. Вебинары «Метапродукт MaxPatrol

24.11.2023 ИТ-системы Минсельхоза России будет защищать MaxPatrol O2

ешений в области ИБ для Министерства сельского хозяйства РФ и его подведомственных структур, строит центр противодействия киберугрозам (ЦПК), в котором ключевым элементом станет метапродукт MaxPatrol O2. Автопилот для результативной кибербезопасности позволит с минимальным участием человека предотвращать реализацию недопустимых событий, способных нанести организациям неприемлемый ущерб. Об

23.11.2023 Positive Technologies представила результаты работы MaxPatrol O2 за 2023 год и новый метапродукт MaxPatrol Carbon

Автопилот для результативной кибербезопасности MaxPatrol O2, разработанный Positive Technologies, теперь позволяет в 30–50 раз повысить эффективность команд мониторинга и реагирования в центрах противодействия киберугрозам. Компания также представила
18.10.2022 Современные работники ежегодно теряют миллиарды из-за неумения пользоваться e-mail и редактором

базовых навыков в работе с компьютером мешает работникам компаний претендовать на более высокую зарплату в сравнении с той, которую они получают. Такие выводы сделали аналитики компании Virgin Media O2, подчеркнув, что в некоторых странах проблема приобретает национальные масштабы. К примеру, в одной только Великобритании работники недополучают суммарно почти 5,7 млрд фунтов стерлингов. И

10.06.2020 Как перестать тонуть в море документов и устранить риск потери клиентов

(слияние и поглощение), а также в области налогового и корпоративного структурирования бизнеса в России и иностранных юрисдикциях. Успешно реализованное внедрение облачных решений Microsoft позволило O2 Consulting повысить уровень клиентского сервиса, продуктивность работы юристов и качество реализуемых проектов. О чем думает бизнес О2 Consulting — юридическая фирма с широким спектром услуг
01.06.2011 Абоненты O2 в Ирландии будут оплачивать облако от Microsoft и услуги связи по единому счету

Ирландский мобильный оператор O2 (торговая марка компании Telefónica Europe) объявил о предоставлении своим абонентам возможности приобретать облачные приложения Microsoft Office 365 с оплатой по единому счету с услугами св
02.09.2008 Британский оператор O2 анонсировал iPhone 3G без контракта

Британский оператор сотовой связи O2 сообщил о скором начале продаж iPhone 3G без контракта. Стоимость модели iPhone с 8 ГБ памяти составит $630, а за 16-гигабайтную версию придется отдать $723. При покупке iPhone 3G по схеме «
08.07.2008 Фанаты iPhone обрушили сайт оператора

Веб-сайт британского оператора сотовой связи O2 не справился с наплывом желающих заказать новую модель iPhone, сообщает Times Online. Прием заказов на iPhone 3G — новую модель смартфона с GPS-навигацией и поддержкой сетей третьего по
12.05.2008 O2 Germany модернизирует сетевую инфраструктуру вместе с Huawei

Компания Huawei Technologies была выбрана оператором O2 Germany в качестве партнера в сфере модернизации сетей мобильной связи. Соглашение, подписанное компаниями, предполагает замену существующих базовых станций и внедрение более 8 тыс. базовых

04.10.2007 O2 «откроет» MySpace и Facebook для мобильных пользователей

O2, крупнейший в Британии оператор мобильной связи, объявил о заключении соглашений с социальными сетями MySpace и Facebook, согласно которым пользователи O2 получат доступ к этим сетям с помощью своих мобильных телефонов. Пользователи смогут заходить в свои профили в MySpace или Facebook, просматривать и редактировать их содержание, сообщает Mas
10.09.2007 OQO O2 стал еще мощнее

Компания VIA Technologies сообщила, что компания OQO будет использовать процессор VIA C7-M ULV с частотой 1,6 ГГц в новом устройстве, пополняющим продуктовую линейку O2. Более быстрый процессор в этой обновленной версии OQO model O2 — компактного полнофункционального ПК с поддержкой Windows Vista — позволит увеличить производительность устройства. Кр
12.01.2007 Nortel и Telefonica O2: до 3,5 G рукой подать

Компания Nortel в сотрудничестве с чешским оператором Telefonica O2 Czech Republic продемонстрировала первый в Европе сеанс передачи данных в стандарте CDMA20
17.08.2006 O2 представил ледяной телефон

Европейский оператор сотовой связи, компания O2 представила новый мобильный телефон O2 Ice. Выполненное в белом корпусе, устройство действительно внешне напоминает кусочек льда. O2 Ice Телефон появится в продаже в Великобрит
11.08.2006 E-Ten M600 vs Qtek S200 vs O2 XDA Atom – битва титанов

едина? Мы отвечаем – под эталон, крепкий «середнячок» сегодняшнего дня подходят на наш взгляд три популярных в кругах пользователей мобильных устройств модели коммуникаторов – E-Ten M600, Qtek S200 и O2 XDA Atom. Именно о них сегодня и пойдёт речь. E-Ten M600 - даже кредл устройства выглядит стильно Выбор моделей для сравнительного обзора, кончено же, не случайный. Все они очень похожи друг
15.12.2005 Коммуникаторы: самые яркие новинки 2005 года

HP iPAQ hw6515, palmOne Treo 650, i-mate K-Jam и Qtek 9100 Qtek 2020i, O2 XDA IIi, i-mate PDA2 Qtek 9090, i-Mate PDA2k, T-Mobile MDA III i-mate Jas Jar, T-Mobile MDA IV, Qtek 9000 E-ten M600, O2 XDA Atom, Qtek S110 HP iPAQ hw6515 – дорого, но очень сердито

31.10.2005 Испанцы захватывают британский телеком

ая компания Telefonica SA заключила соглашение о приобретении британского оператора мобильной связи O2 Plc. за 17,7 млрд фунтов стерлингов (26 млрд евро). Как говорится в распространенном сегод
31.10.2005 Испанская Telefonica покупает британского оператора мобильной связи O2 за €26 млрд.

ая компания Telefonica SA заключила соглашение о приобретении британского оператора мобильной связи O2 Plc. за 17,7 млрд. фунтов стерлингов (€26 млрд.). Как говорится в распространенном сегодня
21.12.2004 O2 и Nortel утроили скорость 3G

Британский оператор MmO2 и канадский поставщик телекоммуникационного оборудования Nortel Networks произвели тестирование созданной ими сотовой сети HSDPA. Скорость обмена данными втрое превысила показатели для 3G-
21.12.2004 O2 и Nortel утроили скорость 3G

Британский оператор MmO2 и канадский поставщик телекоммуникационного оборудования Nortel Networks произвели тестирование созданной ими сотовой сети HSDPA. Скорость обмена данными втрое превысила показатели для 3G-
08.12.2004 MmO2 обещает ускорить 3G-связь в 10 раз

Британский оператор сотовой связи MmO2 сообщил о запуске новой сверхскоростной технологии 3G-связи с лета 2005 года на острове Мэн. Отделившийся от British Telecom оператор MmO2 пока отстает от конкурентов Vodafone, Oran
08.12.2004 MmO2 обещает ускорить 3G-связь в 10 раз

Британский оператор сотовой связи MmO2 сообщил о запуске новой сверхскоростной технологии 3G-связи с лета 2005 года на острове Мэн. Отделившийся от British Telecom оператор MmO2 пока отстает от конкурентов Vodafone, Oran
01.10.2004 O2 выпустила устройство для подключения к GPRS, 3G и Wi-Fi

Британский оператор мобильной связи O2 выпустил устройство для подключения к сетям GPRS, 3G и Wi-Fi. Возможность подключаться к связи 3G, GPRS или Wi-Fi обеспечивает специальное программное обеспечение O2 Connection Manage
19.05.2004 Годовая прибыль mmo2 выросла на 59%

Рост прибыли шестого по величине в Европе оператора мобильной связи mmo2 составил 59% в 2003/2004 финансовом году, завершившемся 31 марта, сообщила компания во вторник. Клиентская база mmo2 в Британии и Германии выросла на 14% до 20,7 млн. абонентов. При
19.04.2004 Еврокомиссия изучает роуминговые тарифы Vodafone и mmo2

Еврокомиссия обвинила операторов мобильной связи Vodafone и mmo2 в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает FT со ссылкой на собственные источники в руководстве Еврокомиссии. Обе компании чрезмерно завышают тарифы на доступ роуминговых абон
19.03.2004 В Европе будет больше 3G-телефонов

планирует начать продавать карты расширения для ноутбуков. Основные конкуренты компании - E-Plus и O2 Germany - также заявили о планах предложить клиентам 3G-карты для переносных ПК. E-Plus яв
04.02.2004 Абонентская база mmO2 выросла за квартал на 855 тыс. человек

Клиентская база шестого по величине в Европе оператора сотовой связи mmO2 пополнилась в третьем квартале 2003 года на 855 тыс. новых абонентов в Британии, Германии и Ирландии, что превысило прогнозы, сообщила сегодня компания. Компания, которая считается четверт
03.12.2003 mmO2 собирает в альянс операторов США, Франции и Греции

Британский оператор MmO2 Plc собирается упрочить свое положение на мировом рынке сотовой связи за счет создания а
17.11.2003 mmO2 получил чистую прибыль по итогам полугодия

Чистая прибыль четвертой по величине британской телекоммуникационной компании mmO2, по предварительным расчетам, составила в 1 полугодии 2003 г. $39 млн., по сравнению с чистыми убытками в размере $467,9 млн. год назад. Прибыль EBITDA компании в 1 полугодии 2003 г. вырос
30.09.2003 Клиентская база и выручка mmO2 продолжили рост во 2-м квартале

Абонентская база и выручка британского оператора мобильной связи mmO2 Plc продолжили расти во втором квартале 2003/2004 финансового года, сообщил председатель
04.06.2003 Lucent поставит 3G-оборудование для европейской сети O2

Lucent Technologies заключил контракт с европейским оператором мобильной связи O2 на поставку сетевой инфраструктуры, ПО и обеспечение сервисного обслуживания планируемой к развертыванию 3G-сети. Соглашение рассчитано на 3 года и оценивается в $45 млн. В рамках контракта

21.05.2003 3G чуть не пустил по ветру mmO2

Английский оператор мобильной связи mmO2, владеющий европейскими 3G-лицензиями на сумму около £10 млрд., сегодня объявил о многомиллиардных списаниях, став одним из первых европейских операторов, вынужденных списывать стоимость с
15.04.2003 mmO2 списал $2,2 млрд. по голландским активам

Европейский гигант сотовой связи - британский оператор mmO2 - согласился продать свой убыточный голландский филиал O2 Netherlands фирме Greenfield Capital Partners за $27 млн. и списать со своих счетов $2,2 млрд. по статье единовременных исключител
11.04.2003 Слияние KPN и MmO2 - нонсенс?

Переговоры голландского оператора сотовой связи KPN с британским MmO2 о слиянии, продолжающиеся уже несколько месяцев, вызвали недовольство у аналитиков индустрии телекоммуникаций. По их мнению, продавшись, голландский оператор не решит своих финансовых проб
31.03.2003 E-Plus и MmO2 подали заявки на приобретение немецкой 3G-сети MobilCom

Операторы сотовой связи E-Plus и MmO2 подали заявки на приобретение 3G-сети Mobilcom в Германии. Точная сумма, которую готовы предложить претенденты, неизвестна, но приблизительно она составляет не более €30 млн. Активы MobilC
28.03.2003 O2 Germany снизил GPRS-тарифы

Компания O2 Germany снизила тарифы на услуги пакетной передачи данных (GPRS) в десяти странах. Стоимость отправки и приема MMS-сообщений, а также использование доступа в интернет по протоколу WAP, сниже

Публикаций - 374, упоминаний - 406

Telefonica и организации, системы, технологии, персоны:

Vodafone Group 1412 137
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 103
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 98
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 45
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 37
Deutsche Telekom 954 35
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 35
Microsoft Corporation 25775 34
Apple Inc 13154 33
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 27
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
Lenovo Motorola 3566 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 18
AT&T Inc 1725 18
Samsung Electronics 11064 17
МегаФон 10742 17
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 17
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 16
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 16
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 15
CK Hutchison Holdings 175 14
E-Plus 84 13
Google LLC 12688 13
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 12
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 12
LG Electronics 3735 11
HTC Corporation 1512 11
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 10
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 10
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 9
Intel Corporation 12811 9
HP Inc. 5883 9
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 9
Virgin Group 144 9
Sony 6739 8
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 8
eBay Inc 1640 8
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Carphone Warehouse 43 4
SoftBank Group 284 4
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 3
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 3
ABN AMRO 100 3
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
Walt Disney Company 647 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Tesco 84 2
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Emergence Capital Partners 11 2
Charles River Ventures 11 2
RTL Group - Radio Télévision Luxembourg - RTL Deutschland - Gruner + Jahr 10 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Volvo Cars 262 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Expedia Group 136 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 2
Michelin - Мишлен 36 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 2
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 38 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
РЕСО Гарантия СК 53 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 5
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 2
UK Ofcom - Office of Communications 33 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 56
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 11
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
FreeMove 5 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 203
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 103
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 86
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 84
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 58
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 51
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 37
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 35
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 31
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 28
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 27
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 27
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 26
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 25
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 25
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 24
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 22
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 21
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 19
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 18
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 18
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 18
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 17
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 16
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 14
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 14
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 13
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 36
Microsoft Windows 16882 21
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 16
Apple iPhone 6 4861 14
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 12
Nokia Symbian OS 1411 11
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 9
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 8
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 8
Google Android 15243 8
Oracle Java - язык программирования 3469 8
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 7
Microsoft Windows Mobile 6 250 7
HP - palmOne - Handspring Treo 119 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 6
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 102 6
Microsoft Office 4170 6
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 6
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 6
HTC Qtek 44 5
Microsoft Windows Mobile 5 193 5
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 4
Nokia Nseries 538 4
Telefonica - O2 XDA 9 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 4
Apple iTunes Store 1118 4
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 4
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 3
Nokia 7650 63 3
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 3
Gigabyte GSmart 29 3
Apple iPad 4011 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 9
Erskine Peter - Эрскин Питер 7 5
Ксенин Алекс 311 4
Williams Dave - Вильямс Дэйв 7 4
Москалев Евгений 9 3
Стюгин Михаил 20 3
Бородин Владимир 20 3
Баранов Денис 24 3
Демидов Михаил 134 2
Солонин Виталий 90 2
Домбровский Юрий 62 2
Сусов Михаил 29 2
Кузин Андрей 11 2
Гидаспов Андрей 2 2
Смаль Александр 4 2
Абакумов Артем 6 2
Williams Dave - Вильямс Дейв 2 2
Svedhem Hakan - Сведхем Хакан 4 2
Kimmel Greg - Киммел Грег 4 2
Ozeki Sumio - Отзеки Сумио 2 2
Sacks David - Сакс Дэвид 16 2
Monti Mario - Монти Марио 22 2
Cannell Larry - Каннелл Ларри 2 2
Рейман Леонид 1065 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 17 2
Патока Андрей 110 2
Biao Wan - Бяо Вань 20 1
Бобровский Александр 3 1
Самойленко Максим 67 1
Григорьева Евгения 60 1
Кремер Аркадий 15 1
Савин Сергей 97 1
Campa Allyson - Кампа Эллисон 1 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Масленников Игорь 36 1
Лановенко Валерий 46 1
Осадчая Ирина 64 1
Проколов Роман 48 1
Сидоров Василий 53 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 225
Европа 24964 139
Германия - Федеративная Республика 13221 106
Россия - РФ - Российская федерация 166168 82
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 72
Нидерланды 3746 41
Франция - Французская Республика 8177 37
Япония 13807 35
Испания - Королевство 3840 32
Италия - Итальянская Республика 4508 29
Ирландия - Республика 1051 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 27
Азия - Азиатский регион 5920 25
Финляндия - Финляндская Республика 3697 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 19
Австрия - Австрийская Республика 1357 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 18
Швеция - Королевство 3782 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 16
Канада 5081 15
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 15
Великобритания - Лондон 2432 15
Китай - Тайвань 4245 14
Южная Корея - Республика 7052 13
Чехия - Чешская Республика 1349 13
Великобритания - Остров Мэн 82 12
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 11
Норвегия - Королевство 1858 10
Сингапур - Республика 1953 9
Индия - Bharat 5869 9
Европа Западная 1496 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 8
Украина 7928 8
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 8
Греция - Греческая Республика 1017 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 7
Европа Восточная 3138 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 35
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 27
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 23
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 17
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 16
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 13
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 13
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 9
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 8
Молекула - Molecula 1102 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 8
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 7
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 7
Английский язык 7030 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 6
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 5
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 4
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 4
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 424 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 21
FT - Financial Times 1296 11
Total Telecom 613 10
The Register - The Register Hardware 1784 10
Telecom.paper 194 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 6
Vnunet 224 5
Cellular News 234 5
Silicon 494 4
Bloomberg 1627 4
The Guardian - Британская газета 406 4
AppleInsider 400 4
Newsbytes News Network 379 3
RCR News 107 3
Faulkner Information Services 100 3
HPC.ru 117 3
Engadget - Блог о технологиях 429 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 3
TG Daily 98 2
Reg Hardware 91 2
Computer Weekly 376 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
Telecom Today - Today in Telecom 138 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
CERN Courier 28 2
Times 661 2
The Sun 28 2
Wikipedia - Википедия 650 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Ars Technica 450 2
Mashable 372 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 1
Мобильные системы 118 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
Gartner - Гартнер 3658 10
IDC - International Data Corporation 4975 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
MDA - Mobile Data Association 19 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Fortune Global 500 295 3
Photizo Group 9 2
comScore 379 2
In-Stat/MDR 74 2
Forrester Research 834 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Strategy Analytics 285 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
Mobile Research Group 87 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Berg Insight 19 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
ABI Research 236 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Frost & Sullivan 207 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Synergy Research Group 48 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 22 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
Université Pierre et Marie Curie - Pierre and Marie Curie University - Университет Пьера и Марии Кюри 21 1
Сколтех - Центр энергетических технологий - Центр по энергетическому переходу 10 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 12
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
CeBIT 614 5
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
GITEX Technology - международная выставка 48 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
iF Design Awards 26 1
Связь-Экспокомм 276 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Oracle OpenWorld 65 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Microsoft Ignite 44 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще