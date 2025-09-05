Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2

Как российский софт и технологии ИИ помогают устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона еди субъектов РФ. Далеко не последнюю роль в этом сыграли предпринятые меры по усилению защиты инфраструктуры. Одним из шагов на этом пути стало внедрение метапродукта Positive Technologies MaxPatrol O2 – впервые в региональном правительстве. Подробнее о ходе работ и результатах рассказали представители группы компаний «Анлим», реализующей внедрение решения в инфраструктуру региона. На пути

Гигантский сотовый оператор годами сливал маршруты миллионов абонентов преступникам всех мастей Тотальная слежка по-европейски Британский оператор связи Virgin Media O2 годами позволял мошенникам отслеживать местоположение своих абонентов, пишет The Guardian. Под угрозой слежки находились десятки миллионов человек – Virgin Media O2 является одним из

MaxPatrol O2 применяет технологии ИИ — закреплено в реестре отечественного ПО Автопилот для результативной кибербезопасности MaxPatrol O2, зарегистрированный ранее в едином реестре российского ПО, получил отметку, которая подтверждает применение в продукте технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представит

Innostage повышает киберустойчивость за счет использования в SOC MaxPatrol O2 Компания Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, с 2024 г. использует в SOC CyberART автопилот в области результативной кибербезопасности MaxPatrol O2 для повышения эффективности мониторинга собственной инфраструктуры. Это позволило увеличить скорость обработки инцидентов в несколько раз. Innostage SOC CyberART обрабатывает более 100 опове

Метапродукт MaxPatrol O2 и PT NGFW: тест на удобство интеграции и функционал зработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности Innostage в преддверии Positive Hack Days проводит серию вебинаров, посвященных продуктам от Positive Technologies: MaxPatrol O2 и PT NGFW. Спикеры расскажут о метапродукте с позиции экспертов по системной интеграции и поделятся результатами комплексного тестирования пилота PT NGFW. Вебинары «Метапродукт MaxPatrol

Метапродукт MaxPatrol O2 и PT NGFW: тест на удобство интеграции и функционал зработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности Innostage в преддверии Positive Hack Days проводит серию вебинаров, посвященных продуктам от Positive Technologies: MaxPatrol O2 и PT NGFW. Спикеры расскажут о метапродукте с позиции экспертов по системной интеграции и поделятся результатами комплексного тестирования пилота PT NGFW. Вебинары «Метапродукт MaxPatrol

ИТ-системы Минсельхоза России будет защищать MaxPatrol O2 ешений в области ИБ для Министерства сельского хозяйства РФ и его подведомственных структур, строит центр противодействия киберугрозам (ЦПК), в котором ключевым элементом станет метапродукт MaxPatrol O2. Автопилот для результативной кибербезопасности позволит с минимальным участием человека предотвращать реализацию недопустимых событий, способных нанести организациям неприемлемый ущерб. Об

Positive Technologies представила результаты работы MaxPatrol O2 за 2023 год и новый метапродукт MaxPatrol Carbon Автопилот для результативной кибербезопасности MaxPatrol O2, разработанный Positive Technologies, теперь позволяет в 30–50 раз повысить эффективность команд мониторинга и реагирования в центрах противодействия киберугрозам. Компания также представила

Современные работники ежегодно теряют миллиарды из-за неумения пользоваться e-mail и редактором базовых навыков в работе с компьютером мешает работникам компаний претендовать на более высокую зарплату в сравнении с той, которую они получают. Такие выводы сделали аналитики компании Virgin Media O2, подчеркнув, что в некоторых странах проблема приобретает национальные масштабы. К примеру, в одной только Великобритании работники недополучают суммарно почти 5,7 млрд фунтов стерлингов. И

Как перестать тонуть в море документов и устранить риск потери клиентов (слияние и поглощение), а также в области налогового и корпоративного структурирования бизнеса в России и иностранных юрисдикциях. Успешно реализованное внедрение облачных решений Microsoft позволило O2 Consulting повысить уровень клиентского сервиса, продуктивность работы юристов и качество реализуемых проектов. О чем думает бизнес О2 Consulting — юридическая фирма с широким спектром услуг

Абоненты O2 в Ирландии будут оплачивать облако от Microsoft и услуги связи по единому счету Ирландский мобильный оператор O2 (торговая марка компании Telefónica Europe) объявил о предоставлении своим абонентам возможности приобретать облачные приложения Microsoft Office 365 с оплатой по единому счету с услугами св

Британский оператор O2 анонсировал iPhone 3G без контракта Британский оператор сотовой связи O2 сообщил о скором начале продаж iPhone 3G без контракта. Стоимость модели iPhone с 8 ГБ памяти составит $630, а за 16-гигабайтную версию придется отдать $723. При покупке iPhone 3G по схеме «

Фанаты iPhone обрушили сайт оператора Веб-сайт британского оператора сотовой связи O2 не справился с наплывом желающих заказать новую модель iPhone, сообщает Times Online. Прием заказов на iPhone 3G — новую модель смартфона с GPS-навигацией и поддержкой сетей третьего по

O2 Germany модернизирует сетевую инфраструктуру вместе с Huawei Компания Huawei Technologies была выбрана оператором O2 Germany в качестве партнера в сфере модернизации сетей мобильной связи. Соглашение, подписанное компаниями, предполагает замену существующих базовых станций и внедрение более 8 тыс. базовых

O2 «откроет» MySpace и Facebook для мобильных пользователей O2, крупнейший в Британии оператор мобильной связи, объявил о заключении соглашений с социальными сетями MySpace и Facebook, согласно которым пользователи O2 получат доступ к этим сетям с помощью своих мобильных телефонов. Пользователи смогут заходить в свои профили в MySpace или Facebook, просматривать и редактировать их содержание, сообщает Mas

OQO O2 стал еще мощнее Компания VIA Technologies сообщила, что компания OQO будет использовать процессор VIA C7-M ULV с частотой 1,6 ГГц в новом устройстве, пополняющим продуктовую линейку O2. Более быстрый процессор в этой обновленной версии OQO model O2 — компактного полнофункционального ПК с поддержкой Windows Vista — позволит увеличить производительность устройства. Кр

Nortel и Telefonica O2: до 3,5 G рукой подать Компания Nortel в сотрудничестве с чешским оператором Telefonica O2 Czech Republic продемонстрировала первый в Европе сеанс передачи данных в стандарте CDMA20

O2 представил ледяной телефон Европейский оператор сотовой связи, компания O2 представила новый мобильный телефон O2 Ice. Выполненное в белом корпусе, устройство действительно внешне напоминает кусочек льда. O2 Ice Телефон появится в продаже в Великобрит

E-Ten M600 vs Qtek S200 vs O2 XDA Atom – битва титанов едина? Мы отвечаем – под эталон, крепкий «середнячок» сегодняшнего дня подходят на наш взгляд три популярных в кругах пользователей мобильных устройств модели коммуникаторов – E-Ten M600, Qtek S200 и O2 XDA Atom. Именно о них сегодня и пойдёт речь. E-Ten M600 - даже кредл устройства выглядит стильно Выбор моделей для сравнительного обзора, кончено же, не случайный. Все они очень похожи друг

Коммуникаторы: самые яркие новинки 2005 года HP iPAQ hw6515, palmOne Treo 650, i-mate K-Jam и Qtek 9100 Qtek 2020i, O2 XDA IIi, i-mate PDA2 Qtek 9090, i-Mate PDA2k, T-Mobile MDA III i-mate Jas Jar, T-Mobile MDA IV, Qtek 9000 E-ten M600, O2 XDA Atom, Qtek S110 HP iPAQ hw6515 – дорого, но очень сердито

Испанцы захватывают британский телеком ая компания Telefonica SA заключила соглашение о приобретении британского оператора мобильной связи O2 Plc. за 17,7 млрд фунтов стерлингов (26 млрд евро). Как говорится в распространенном сегод

Испанская Telefonica покупает британского оператора мобильной связи O2 за €26 млрд. ая компания Telefonica SA заключила соглашение о приобретении британского оператора мобильной связи O2 Plc. за 17,7 млрд. фунтов стерлингов (€26 млрд.). Как говорится в распространенном сегодня

O2 и Nortel утроили скорость 3G Британский оператор MmO2 и канадский поставщик телекоммуникационного оборудования Nortel Networks произвели тестирование созданной ими сотовой сети HSDPA. Скорость обмена данными втрое превысила показатели для 3G-

O2 и Nortel утроили скорость 3G Британский оператор MmO2 и канадский поставщик телекоммуникационного оборудования Nortel Networks произвели тестирование созданной ими сотовой сети HSDPA. Скорость обмена данными втрое превысила показатели для 3G-

MmO2 обещает ускорить 3G-связь в 10 раз Британский оператор сотовой связи MmO2 сообщил о запуске новой сверхскоростной технологии 3G-связи с лета 2005 года на острове Мэн. Отделившийся от British Telecom оператор MmO2 пока отстает от конкурентов Vodafone, Oran

MmO2 обещает ускорить 3G-связь в 10 раз Британский оператор сотовой связи MmO2 сообщил о запуске новой сверхскоростной технологии 3G-связи с лета 2005 года на острове Мэн. Отделившийся от British Telecom оператор MmO2 пока отстает от конкурентов Vodafone, Oran

O2 выпустила устройство для подключения к GPRS, 3G и Wi-Fi Британский оператор мобильной связи O2 выпустил устройство для подключения к сетям GPRS, 3G и Wi-Fi. Возможность подключаться к связи 3G, GPRS или Wi-Fi обеспечивает специальное программное обеспечение O2 Connection Manage

Годовая прибыль mmo2 выросла на 59% Рост прибыли шестого по величине в Европе оператора мобильной связи mmo2 составил 59% в 2003/2004 финансовом году, завершившемся 31 марта, сообщила компания во вторник. Клиентская база mmo2 в Британии и Германии выросла на 14% до 20,7 млн. абонентов. При

Еврокомиссия изучает роуминговые тарифы Vodafone и mmo2 Еврокомиссия обвинила операторов мобильной связи Vodafone и mmo2 в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает FT со ссылкой на собственные источники в руководстве Еврокомиссии. Обе компании чрезмерно завышают тарифы на доступ роуминговых абон

В Европе будет больше 3G-телефонов планирует начать продавать карты расширения для ноутбуков. Основные конкуренты компании - E-Plus и O2 Germany - также заявили о планах предложить клиентам 3G-карты для переносных ПК. E-Plus яв

Абонентская база mmO2 выросла за квартал на 855 тыс. человек Клиентская база шестого по величине в Европе оператора сотовой связи mmO2 пополнилась в третьем квартале 2003 года на 855 тыс. новых абонентов в Британии, Германии и Ирландии, что превысило прогнозы, сообщила сегодня компания. Компания, которая считается четверт

mmO2 собирает в альянс операторов США, Франции и Греции Британский оператор MmO2 Plc собирается упрочить свое положение на мировом рынке сотовой связи за счет создания а

mmO2 получил чистую прибыль по итогам полугодия Чистая прибыль четвертой по величине британской телекоммуникационной компании mmO2, по предварительным расчетам, составила в 1 полугодии 2003 г. $39 млн., по сравнению с чистыми убытками в размере $467,9 млн. год назад. Прибыль EBITDA компании в 1 полугодии 2003 г. вырос

Клиентская база и выручка mmO2 продолжили рост во 2-м квартале Абонентская база и выручка британского оператора мобильной связи mmO2 Plc продолжили расти во втором квартале 2003/2004 финансового года, сообщил председатель

Lucent поставит 3G-оборудование для европейской сети O2 Lucent Technologies заключил контракт с европейским оператором мобильной связи O2 на поставку сетевой инфраструктуры, ПО и обеспечение сервисного обслуживания планируемой к развертыванию 3G-сети. Соглашение рассчитано на 3 года и оценивается в $45 млн. В рамках контракта

3G чуть не пустил по ветру mmO2 Английский оператор мобильной связи mmO2, владеющий европейскими 3G-лицензиями на сумму около £10 млрд., сегодня объявил о многомиллиардных списаниях, став одним из первых европейских операторов, вынужденных списывать стоимость с

mmO2 списал $2,2 млрд. по голландским активам Европейский гигант сотовой связи - британский оператор mmO2 - согласился продать свой убыточный голландский филиал O2 Netherlands фирме Greenfield Capital Partners за $27 млн. и списать со своих счетов $2,2 млрд. по статье единовременных исключител

Слияние KPN и MmO2 - нонсенс? Переговоры голландского оператора сотовой связи KPN с британским MmO2 о слиянии, продолжающиеся уже несколько месяцев, вызвали недовольство у аналитиков индустрии телекоммуникаций. По их мнению, продавшись, голландский оператор не решит своих финансовых проб

E-Plus и MmO2 подали заявки на приобретение немецкой 3G-сети MobilCom Операторы сотовой связи E-Plus и MmO2 подали заявки на приобретение 3G-сети Mobilcom в Германии. Точная сумма, которую готовы предложить претенденты, неизвестна, но приблизительно она составляет не более €30 млн. Активы MobilC