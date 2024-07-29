Innostage повышает киберустойчивость за счет использования в SOC MaxPatrol O2

Компания Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, с 2024 г. использует в SOC CyberART автопилот в области результативной кибербезопасности MaxPatrol O2 для повышения эффективности мониторинга собственной инфраструктуры. Это позволило увеличить скорость обработки инцидентов в несколько раз.

Innostage SOC CyberART обрабатывает более 100 оповещений средств защиты сутки в своей инфраструктуре. Чтобы снизить нагрузку на аналитиков, Innostage внедрила метапродукт MaxPatrol O2, который среди большого количества событий ИБ выявляет цепочки подозрительной активности, предоставляя полный контекст происходящего.

Кроме того, весной этого года Innostage запустила программу открытых кибериспытаний, в которых «этичные хакеры» пытаются взломать инфраструктуру компании и похитить с ее счета деньги — это привело к увеличению количества атак на Innostage. Поэтому у компании возникла необходимость в усилении и ускорении мониторинга и реагирования на инциденты, чтобы снизить риски и повысить уверенность в защите бизнеса.

«Автопилот MaxPatrol O2 оперативно анализирует не просто атомарные инциденты, а целые цепочки действий злоумышленников. В результате эффективность работы Innostage SOC CyberART значительно повышается: мы оперативнее получаем всю необходимую информацию про инциденты, которые происходят в компании, после чего минимизируем риск их повтора. При этом мы можем заранее описать конкретное недопустимое событие и задать параметры, чтобы в дальнейшем MaxPatrol O2 следил именно за ним и прогнозировал достижимость критичного актива в каждой появляющейся цепочке атаки. Это позволит дополнительно оценить потенциальный ущерб, который может быть нанесён, если вовремя не остановить злоумышленника», — отметил Максим Акимов, руководитель Innostage SOC CyberART.

Для получения информации об инцидентах, выстраивания цепочек атак и расчета достижимости недопустимых событий MaxPatrol O2 использует данные из продукта-сенсора MaxPatrol SIEM. Для видимости сетевых взаимодействий подключена система поведенческого анализа трафика PT Network Attack Discovery. Автоматизированное реагирование в том числе на конечных устройствах обеспечивается с помощью интеграции с продуктом MaxPatrol EDR, который защищает их от целевых атак во всех популярных операционных системах, включая российские.

Команда SOC Innostage смогла адаптировать свой аналитический контент MaxPatrol SIEM под MaxPatrol O2 для использования своих наработок в области обнаружения компьютерных инцидентов при выявлении цепочек активностей.

«Наши пилотные испытания в различных российских компаниях и государственных ведомствах показывают, что даже в условиях полной укомплектованности SOC реагирование на инцидент с использованием MaxPatrol O2 происходит намного быстрее за счет минимизации ручного труда. В SOC компании Innostage MaxPatrol O2 выступает «вторым пилотом», перепроверяет весь поток событий в области ИБ и снижает влияние человеческого фактора, что особенно важно для компании в условиях проведения открытых кибериспытаний», — отметила Анастасия Важенина, руководитель практики развития метапродуктов Positive Technologies.