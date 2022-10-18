Современные работники ежегодно теряют миллиарды из-за неумения пользоваться e-mail и редактором

Неумение пользоваться базовыми возможностями компьютера негативно сказывается на зарплатах сотрудников компаний. Многие из них не способны проверить электронную почту, редактировать тексты и подключиться к интернет-банку. Вследствие этого работникам не полагается более высокая зарплата, а некоторые раз за разом упускают шанс повышения по службе.

Знание – сила

Отсутствие базовых навыков в работе с компьютером мешает работникам компаний претендовать на более высокую зарплату в сравнении с той, которую они получают. Такие выводы сделали аналитики компании Virgin Media O2, подчеркнув, что в некоторых странах проблема приобретает национальные масштабы.

К примеру, в одной только Великобритании работники недополучают суммарно почти 5,7 млрд фунтов стерлингов. И это объем не за десять и даже не за пять лет, за год.

К базовым навыкам работы с ПК специалисты Virgin Media O2 относят в первую очередь умение пользоваться электронной почтой – проверять входящую корреспонденцию, писать письма, возможно, не реагировать на спам и т. д. Также в их исследовании говорится, что многие из тех, кто недополучает зарплату не может освоить даже работу с текстом в любом базовом редакторе.

В 2022 году многие пользователи все еще не обладают базовыми навыками работы с ПК

Что еще более важно, столь низкий уровень компьютерной грамотности среди трудоспособного населения Британии влияет далеко не только на личное благосостояние работников. Если смотреть на проблемку в масштабах всей страны, то из-за них экономика Великобритании недополучает в пределах 12,8 млрд фунтов стерлингов в год.

Первый шаг сделан

Согласно результатам исследования Virgin Media O2, британские работники осведомлены, что их околонулевые познания в компьютерах мешают им жить лучше. 34% участников исследования подтвердили, что отсутствие технических знаний сдерживает потенциальный рост их заработной платы.

Получить новую должность, то есть подняться по карьерной лестнице даже на одну ступеньку, не умея пользоваться электронной почтой, Microsoft Word или веб-сервисами, например, интернет-банками или госуслугами, тоже будет непросто. С этим утверждением согласен 31% респондентов.

Впрочем, иногда в неумении работников пользоваться веб-сервисами виноваты сами их создатели. В октябре 2022 г. CNews писал, что жители многих стран очень недовольны порталами госуслуг. Для них они слишком сложны в освоении, а их интерфейс максимально далек от идеалов простоты и удобства использования.

Что делать

На фоне того, как компьютерная неграмотность персонала становится проблемой национального масштаба, в Великобритании начинают появляться различные курсы по «ликвидации безграмотности». Некоторые из них платные, другие же, напротив, никак не влияют на кошелек работника и посягают только лишь на его свободное время.

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Один из таких бесплатных курсов предлагает сама Virgin Media O2, автор проведенного исследования. По словам ее представителей, целью данной инициативы является обучение хотя бы базовым навыкам работы с ПК у 2 млн человек 2025 г.

Источником средств для реализации этого плана, судя по всему, является фонд Good Things Foundation. В данном случае он заявлен в качестве партнера Virgin Media O2 по реализации проекта, получившего название Get Online.

План может сработать

Результаты исследования Virgin Media O2 говорят, что трудоспособное население Британии не только не отрицает свой низкий уровень знаний в области ПК, но и намеревается исправить этот просчет. Конечно, это касается пока далеко не всех, но 21% опрошенных компанией британских работников очень хотят повысить свои навыки в данной сфере.

Основной целью эти 21% назвали желание получать больше денег за свою работу на той же должности. 29% респондентов заявили, что за счет этого они хотели бы претендовать на более выгодные вакансии. Еще 44% утверждают, что отсутствие цифровых навыков влияет на их психическое здоровье, поскольку они, в частности, изо всех сил пытаются записаться на прием онлайн или подать заявку на социальное обеспечение, но у них ничего не получается.

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При этом в Британии существует и другой тренд – нежелание сотрудников компаний обучаться кибербезопасности. Как сообщал CNews, таковых в 2017 г. насчитывалось в пределах 55%. В эпоху повсеместного фишинга и высокой вероятности подсадить в корпоративную сеть вирус-шифровальщик это, вероятно, тоже может влиять на уровень зарплат сотрудников.