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Nortel Networks Northern Telecom

Nortel Networks - Northern Telecom

Nortel Networks Corporation, ранее известная как Northern Telecom, была канадской компанией, специализировавшейся на производстве телекоммуникационного оборудования. Основанная в 1895 году как Northern Electric and Manufacturing Company, она прошла долгий путь развития, став одним из заметных игроков в области телекоммуникационных решений.

Компания разрабатывала продукты и технологии для телефонных сетей, мобильной связи, передачи данных, оптических сетей и других направлений. В 1970-х и 1980-х годах Nortel развивала цифровые технологии для телефонных станций, включая DMS-100, которая стала популярной платформой для коммутации. В 1990-х годах компания инвестировала в разработку решений для мобильной связи, включая оборудование для сетей GSM, CDMA и позднее для сетей 3G. Одним из продуктов, который получил признание, стало оборудование для технологии WiMAX, представленное в 2005 году.

Технологии и продукты, разрабатываемые Nortel, включали спектр решений для операторов связи и корпоративных клиентов. Среди них были системы коммутации, оборудование для оптических сетей, решения для IP-телефонии, системы маршрутизации и коммутации данных, а также программное обеспечение для управления сетями. Компания также внедряла технологии на базе пакетной передачи данных, включая решения для VoIP (голос по IP).

Однако в 2000-х годах компания столкнулась с серьезными трудностями. Финансовые проблемы, вызванные переоценкой активов во время интернет-бума, а также неудачные стратегические решения, привели к ухудшению положения компании. В 2009 году Nortel объявила о банкротстве, что стало одной из крупнейших процедур ликвидации в истории телекоммуникационной отрасли. Активы компании были распроданы различным компания, включая Avaya, Ericsson, Ciena и другие.

Патентный портфель Nortel стал предметом особого внимания после банкротства. В 2011 году консорциум, в который вошли такие компании, как Apple, Microsoft, RIM (BlackBerry), Ericsson и Sony, приобрел патентный портфель Nortel за $4,5 млрд. Этот портфель включал более 6000 патентов и заявок, охватывающих технологии беспроводной связи, мобильной связи 4G LTE, передачи данных, оптических сетей и других областей. Сделка стала одной из крупнейших в истории патентных аукционов.

Судебные разбирательства также сопровождали историю Nortel. В частности, компания столкнулась с обвинениями в корпоративном мошенничестве, связанными с манипуляциями финансовой отчетности в начале 2000-х годов. Некоторые топ-менеджеры компании были привлечены к ответственности. Кроме того, в 2004 году выяснилось, что сеть Nortel подверглась кибератаке, которая длилась около 10 лет, что привело к утечке конфиденциальной информации.

Конкурирующие компании на рынке включали:

 

СОБЫТИЯ

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01.07.2011 Apple и Microsoft увели патенты Nortel из-под носа Google

Победителем аукциона по продаже интеллектуальной собственности Nortel Networks стала группа компаний, в состав которой вошли Apple, EMC, Ericsson, Microsoft
05.04.2011 Google защитит Android и Chrome за $900 млн

Проходящий процедуру банкротства канадский производитель оборудования связи Nortel Networks объявил о подписании соглашения с компанией Google, которая получает право от
21.04.2010 Ericsson покупает контрольный пакет в LG-Nortel

Шведская компания Ericsson объявила о подписании соглашения, в рамках которого она приобретет долю Nortel Networks в компании LG-Nortel. Она соответствует 50% плюс одной акции всего предприяти
01.04.2010 «Эрикссон» завершил сделку по покупке Северо-Американского GSM-подразделения Nortel

икссон», поставщик оборудования связи и профессиональных услуг, завершила сделку по покупке активов Nortel - подразделения решений для операторских сетей GSM в США и Канаде, сообщает «Прайм-Тас
25.03.2010 «Скай Линк» выкупил кредит Nortel предоставленный «Саратовской Системе Сотовой Связи»

кай Линк» выкупил права требования по кредиту в размере $10 млн, предоставленному в 2004-2005 годах Nortel Networks International Finance and Holding BV, финансовым подразделением компании Nort
22.12.2009 Avaya завершила приобретение корпоративного бизнеса Nortel

Компания Avaya, мировой поставщик приложений, систем и услуг для бизнес-коммуникаций, объявила об успешном завершении сделки по приобретению подразделения корпоративных решений компании Nortel (Nortel Enterprise Solutions, NES). Как рассчитывают в Avaya, приобретение NES укрепит стратегические позиции компании на рынке как поставщика решений и услуг для бизнес-коммуника
11.12.2009 Сделка Avaya-Nortel одобрена Правительством Канады

, мировой поставщик приложений, систем и услуг для бизнес-коммуникаций, объявила о том, что в соответствии с законом Канады «Об инвестициях» сделка по приобретению подразделения корпоративных решений Nortel одобрена министром промышленности Канады. «Мы удовлетворены принятым решением и благодарны представителям Министерства промышленности Канады, Федерального Правительства, а также Правител
26.11.2009 «Эрикссон» приобретёт североамериканский бизнес Nortel по производству GSM-оборудования

Компания «Эрикссон» сообщила о победе в тендере на приобретение части активов подразделения операторских сетей компании Nortel, относящихся к производству GSM-оборудования в США и Канаде. Данное приобретение оформляется как продажа активов на общую сумму в $70 млн, без учета свободных денежных и заемных средств

23.11.2009 Ciena купила оптику Nortel за $769 млн

В Нью-Йорке прошел аукцион по продаже Metro Ethernet Networks (MEN), бизнеса Nortel, занимающегося производством оптического оборудования и сетевых решений Ethernet опера
01.10.2009 Nortel продает весь GSM-бизнес

Компания Nortel Networks объявила о намерении продать на открытом аукционе весь свой GSM-бизнес, включ
18.09.2009 Сделка Avaya-Nortel одобрена судебными органами США и Канады

Компания Avaya объявила о том, что судебные органы Канады и США одобрили ее соглашение с компанией Nortel о приобретении подразделения корпоративных решений Nortel в Северной Америке, Карибском регионе, Латинской Америке и Азии. О покупке подразделения корпоративных решений Nortel<
15.09.2009 Avaya заплатила $900 млн, чтобы обойти Cisco

Компания Nortel вчера, 14 сентября, официально объявила о завершении аукциона по продаже своего подраз
19.08.2009 Nortel и Telstra завершили тестирование оптоволоконной сети стандарта 100 Гбит/сек

ммуникационных услуг в Австралии, успешно завершила первое тестирование оптоволоконной сети стандарта 100 Гбит/сек (100G), построенной с помощью высокоскоростной оптической транспортной технологии от Nortel. Сеть имеет беспрецедентную протяженность в 2038 километров. В рамках тестирования, проведенного в июле этого года, была также успешно испытана оптоволоконная сеть с пропускной способнос
11.08.2009 Майк Зафировски покинул Nortel на фоне 274-миллионных убытков

Президент и CEO Nortel Майк Зафировски (Mike Zafirovski) покинул компанию, сообщает «Прайм-ТАСС». Кроме того, со вчерашнего дня, 10 августа, численный состав совета директоров Nortel сократился с 9 до 3
10.08.2009 Из Nortel уходит CEO

В самое ближайшее время из канадской компании-производителя телекоммуникационного оборудования Nortel уйдет президент и CEO Майк Зафировски (Mike Zafirovski). Как пишет, ссылаясь на осведомленный источник, Wall Street Journal, произойдет это в течение буквально нескольких недель. Также и
10.08.2009 CEO Nortel Майк Зафировски покинет компанию

Главный исполнительный директор Nortel Майк Зафировски (Mike Zafirovski) покинет компанию в ближайшие несколько недель, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник. Зафировски, прежде занимавший позицию

27.07.2009 Ericsson получит часть Nortel за $1,13 млрд

Шведская компания Ericsson выиграла тендер на покупку подразделения Nortel по выпуску оборудования для сетей CDMA и LTE. Ericsson выплатит за приобретаемые активы Nortel $1,13 млрд наличными. Сделку планируется завершить до конца текущего года после одоб
21.07.2009 Avaya покупает корпоративный бизнес Nortel

руководство вендора оставило попытки реанимировать компанию-банкрота и продает ее по частям. Бизнес Nortel по производству сотового оборудования стандарта CDMA уже отошел Nokia Siemens Networks
15.07.2009 Рабочие Nortel грозятся взорвать завод

Работники французского подразделения Nortel, канадского производителя телекоммуникационного оборудования, захватили завод компании
03.07.2009 Мировой рынок PBX: SEN опередил Cisco, Nortel и Avaya

нного вендора с первого квартала 2008 г. по первый квартал 2009 г. сильно различаются. В частности, больше всех за отчетный период заработал Siemens Enterprise Communications, подняв продажи на 4%, а Nortel, напротив, понес наибольшие потери. Кроме того, SEN - единственный продавец PBX, рыночная доля которого по сравнению с прошлым годом увеличилась на 13%, отмечают аналитики. Компания Cisc
25.06.2009 Nortel выпустила новые решения для интеграции бизнес-процессов и приложений

Компания Nortel объявила о выпуске новых версий решений для интеграции бизнес-процессов и приложений A
22.06.2009 Nortel ликвидируется

м оно поменялось на Northern Telecom и позже – в1999 г. – компания получила свое финальное название Nortel Networks. Когда в январе Nortel подала заявление о защите от банкротства, в компании с
15.06.2009 Nortel лидирует на мировом рынке программных коммутаторов операторского класса

едавно опубликованных отчетов аналитических компаний Dell’Oro Group и Infonetics Research, компания Nortel по-прежнему занимает лидирующее положение на глобальном рынке программных коммутаторов
29.05.2009 Контрольный пакет LG-Nortel выставлен на продажу

Канадский производитель телекоммуникационного оборудования Nortel Networks ищет покупателя контрольного пакета акций (50% + 1 акция) LG-Nortel – совмест
28.05.2009 Nortel анонсирует новые решения для КСПД

Компания Nortel представила новые продукты для передачи данных, разработанные специально для поддержки
15.05.2009 Deloitte внедрил унифицированные коммуникации на базе решения Nortel

Компания Deloitte развернула в новом московском офисе компании в бизнес-комплексе «Белая Площадь» систему унифицированных коммуникаций на базе технологий от компаний Nortel и Microsoft. Проект был реализован одним из партнеров Nortel – компанией «Белтел», имеющей опыт успешного сотрудничества с Deloitte. «Решение выбрать Nortel в качестве пост
20.04.2009 Identity Engines от Nortel обеспечивает безопасный персонализированный доступ к сети

Компания Nortel представила портфель Identity Engines для интеграции сетей с поддержкой персонализиров
16.04.2009 Nortel представила новую версию решения Patient Discharge Solution для медучреждений

Компания Nortel представила новую версию своего решения по выписке пациентов Patient Discharge Solutio
16.04.2009 GSM-R от Nortel внедрят на новой ЖД-линии в Алжире

Компания Nortel сообщила о том, то она выбрна поставщиком беспроводной коммуникационной системы GSM-R

15.04.2009 Новая технология Nortel поможет снизить энергопотребление в GSM-сетях

Компания Nortel представила программное решение Smart Power Management Software, которое способствует

13.04.2009 Nortel расширяет возможности унифицированных коммуникаций

Компания Nortel, в рамках выставки VoiceCon 2009 в Орландо (США), представила ряд новых технологий для
09.04.2009 Nokia, Avaya и Siemens делят активы Nortel

Сразу несколько компаний проявили интерес к различным подразделением Nortel Networks, испытывающей финансовые трудности, сообщает Reuters. Среди них – Nokia Sieme
01.04.2009 Nortel предлагает новые решения для контакт-центров

Компания Nortel представила Contact Center 7 - продукт, созданный на базе SIP, отличающийся высокой от
19.03.2009 Nortel расширит свое коммуникационное приложение web.alive

Компания Nortel объявила о начале совместной работы с Virtual Heroes, поставщиком обучающих, игровых и
04.03.2009 Nortel предлагает своим партнерам новые программы стимулирования сбыта

Компания Nortel предлагает новые программы стимулирования сбыта, за счет которых торговые партнеры

25.02.2009 Mobile World Congress: организован первый в мире международный видео-вызов по технологии LTE

едачи видеосигнала в режиме реального времени между павильоном компании T-Mobile на выставке Mobile World Congress и ее головным офисом в Бонне использовалась инфраструктурная технология LTE компании Nortel и устройства стандарта LTE производства LG Electronics. LTE – это технология беспроводной связи следующего поколения, предназначенная для организации мобильных сетей широкополосного дост
24.02.2009 Nortel представила платформу VoIP-приложений Adaptive Application Engine

Компания Nortel представила Adaptive Application Engine (A2E) - адаптивное ядро приложений – платформу
19.02.2009 Nortel обновила ПО для NGN коммутатора CS2000

Компания Nortel представила новую версию ПО для NGN коммутатора CS2000, включающую более 50 новых функ
18.02.2009 Nortel интергировала функции голосовой и конференцсвязи в LotusLive от IBM

Компания Nortel, в рамках сотрудничества с компанией IBM в области унифицированных коммуникаций, интег
13.02.2009 Nortel продемонстрирует 4G-решения на Mobile World Congress

Компания Nortel намерена продемонстрировать на выставке GSMA Mobile World Congress, которая пройдет в


Публикаций - 1329, упоминаний - 1982

Nortel Networks и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 297
Microsoft Corporation 25775 214
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 204
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 186
Intel Corporation 12811 171
IBM - International Business Machines Corp 9699 147
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 131
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 121
Oracle Corporation 7074 113
Lenovo Motorola 3566 110
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 109
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 94
JDSU - JDS Uniphase 219 90
Siemens AG - Siemens Group 2673 82
Amazon Inc - Amazon.com 3277 82
Dell EMC 5180 81
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HP - Hewlett-Packard 3662 77
Verizon - WorldCom 501 67
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 66
AT&T Inc 1726 66
Ciena 221 65
Apple Inc 13156 64
TI - Texas Instruments Incorporated 848 64
Samsung Electronics 11065 61
Dell Technologies - Dell Computer 2219 61
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HP 3Com 681 52
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LG Electronics 3735 50
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Beltel - Белтел 147 39
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Broadcom Inc - Avago Technologies 605 36
HP Inc. 5883 34
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eBay Inc 1640 66
Merrill Lynch 454 48
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Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 27
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Parlay Group - Parlay API - Parlay X 8 2
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IPv6 Forum 6 1
Электрокабель 13 1
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FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 198
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 187
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 185
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 111
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 99
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 95
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 93
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 90
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 86
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 83
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 79
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 76
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 74
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 74
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 72
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 69
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 67
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 66
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 66
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 58
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 54
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 54
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 52
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 51
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 51
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 49
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 46
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 45
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 45
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 44
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 44
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 43
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 43
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 41
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 40
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 40
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 40
Microsoft Windows 2000 8678 67
Nortel Meridian 38 30
Nortel CS - Nortel Communication Server - Nortel CS SoftSwitch - Nortel Communication Server IP Multimedia Softswitch 32 29
SAP Ariba 309 28
Nortel OPTera - Nortel OPTera Connect - Nortel OPTera Metro - Nortel OPTera Long Haul 25 25
Google Android 15244 22
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 21
Linux OS 11533 20
Microsoft Windows 16882 18
Oracle Java - язык программирования 3469 14
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 13
Nortel Networks Baystack 13 13
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 13
Apple iPhone 6 4861 13
Oracle PeopleSoft 426 13
Nortel Optivity 12 12
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 12
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
Nortel Networks Succession 11 11
Avaya ERS - Avaya Ethernet Routing Switch - Nortel ERS - Nortel Ethernet Routing Switch 20 10
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 10
Nortel VPN Router - Nortel VPN Gateway 10 9
Avaya IP Office Cloud Platform 84 9
Microsoft Windows NT 890 9
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 8
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 8
Nortel Networks Wireless 9 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 8
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 8
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 8
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 7
Nortel Contivity 7 7
Nortel Networks Accelar 7 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 7
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 6
Avaya Definity УАТС 104 6
Солонин Виталий 90 20
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 18
Bush George - Буш Джордж 336 18
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 16
Zafirovski Mike - Зафировски Майк 27 16
Dunn Frank - Данн Фрэнк 14 14
Roth John - Рот Джон 12 12
Hogan Art - Хоган Арт 47 10
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 9
Смирнов Владимир 39 9
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 8
Лисицин Евгений 21 8
Carty Michael - Карти Майкл 20 7
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 7
Drummond David - Дрюммонд Дэвид - Драммонд Дэвид 31 6
Gunnar Joseph 23 6
Рейман Леонид 1065 6
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
Санадзе Георгий 18 6
Мякишева Марина 84 5
Масленников Игорь 36 5
Owens Bill - Оуэнс Билл 7 5
Baker Jack - Бэйкер Джек 17 5
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 5
Pickett John - Пикетт Джон 10 5
Мирошников Борис 63 5
Свириденко Андрей 99 5
Мызовский Герман 11 4
Фишкин Сергей 7 4
Blodget Henry - Блоджет Генри 35 4
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 4
Morin Philippe - Морин Филипп 4 4
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 4
Forelli John - Форелли Джон 25 4
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 4
Wachtel Larry - Вактел Ларри - Вахтел Ларри 18 4
Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 4
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 4
Beatty Douglas - Битти Дуглас 4 4
Johnson Matthew - Джонсон Мэтью 6 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 358
Россия - РФ - Российская федерация 166168 267
Канада 5082 227
Европа 24964 163
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 128
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 95
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 74
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 74
Германия - Федеративная Республика 13221 68
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 57
Франция - Французская Республика 8177 53
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 52
Ближний Восток 3154 45
Япония 13807 41
Европа Восточная 3138 40
Южная Корея - Республика 7052 38
Азия - Азиатский регион 5920 33
Африка - Африканский регион 3641 33
Индия - Bharat 5870 31
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 30
Израиль 2856 30
Испания - Королевство 3840 29
Швеция - Королевство 3782 28
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 27
Италия - Итальянская Республика 4508 27
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 26
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 24
Финляндия - Финляндская Республика 3697 23
Америка - Американский регион 2206 23
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 22
США - Нью-Йорк 3180 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 20
Украина 7928 19
Испания - Каталония - Барселона 752 19
Китай - Тайвань 4245 18
США - Калифорния 4829 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 17
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 17
Нидерланды 3746 17
Россия - СФО - Новосибирск 4876 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 193
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 182
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 167
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 100
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 90
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 87
ISDEX интернет-индекс 250 68
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 62
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 54
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 52
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 51
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 45
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 42
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 41
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 39
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 37
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 35
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 34
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 28
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 28
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 26
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 25
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 25
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 24
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 23
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 23
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 22
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 19
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 19
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 18
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 18
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 18
Энергетика - Energy - Energetically 5855 17
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 17
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 16
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 16
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 16
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 16
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 15
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 163
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 68
CNET Networks - CNET News 1643 56
Dow Jones - MarketWatch 334 53
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 31
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 26
Total Telecom 613 20
FT - Financial Times 1296 20
Известия ИД 770 15
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 12
Bloomberg 1627 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 8
Cellular News 234 8
Открытые системы ИД 176 7
The Register - The Register Hardware 1784 7
RCR News 107 6
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 5
Dow Jones - Barron's 26 4
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 4
Viacom - Video & Audio Communications 117 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 4
Vnunet 224 3
Silicon.com 364 3
Computer Weekly 376 3
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 3
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 3
InterNetNews - InternetNews.com 218 3
Mercury Center 309 3
iVillage 32 3
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 3
CNews TV 747 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Telecom.paper 194 2
Newsbytes News Network 379 2
SiliconValley.com - SV.com 239 2
Dow Jones Business News 88 2
allNetDevices 160 2
Internet Stock Report 994 170
S&P 500 565 112
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 85
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 44
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 20
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 20
IDC - International Data Corporation 4975 19
Thomson Financial - Thomson First Call 386 18
Gartner - Гартнер 3658 17
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 16
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 15
Bear Stearns 79 14
Dell'Oro Group 66 13
Synergy Research Group 48 13
Moody's Investors Service 136 11
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 8
Forrester Research 834 8
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 7
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 7
CIBC World Markets 41 5
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 5
Gartner - Dataquest 353 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 4
Datamonitor 83 4
Cahners-Instat Group 34 4
Needham & Company 36 4
Frost & Sullivan 207 4
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
ABI Research 236 3
TeleGeography Research 40 2
In-Stat 115 2
In-Stat/MDR 74 2
Webtrends 18 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
Индекс потребительского доверия 20 2
Tagline - Тэглайн 30 1
NPD DisplaySearch 285 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 22
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 7
РАН - Российская академия наук 2122 5
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 30 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 5
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 3
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 16 2
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 2
TED Talks 36 2
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 2
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 16 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
ННЦ ХФТИ - Национальный научный центр Харьковский физико-технический институт 2 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
Информзащита Учебный центр 38 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 33 1
RMIT - Royal Melbourne Institute of Technology - Мельбурнский королевский технологический университет 14 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
UIC - University of Illinois Chicago - Иллинойсский университет в Чикаго 9 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 1
UvA - Universiteit van Amsterdam - Амстердамский университет - Университет Амстердама 20 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
Диона Мастер Лаб - Diona Master Lab 3 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 41
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 24
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
CallCenter CRM Solutions - Центры обработки вызовов и CRM-решения 21 8
Связь-Экспокомм 276 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 6
CeBIT 614 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
CCWF - Call Center World Forum 39 3
Infosecurity - выставка 63 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 2
CNews AWARDS - награда 571 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 1
IT-Лидер - премия 3 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Docflow 148 1
IBM Lotusphere - IBM Lotus Forum 14 1
LinuxWorld 52 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
Сибкомпьютер - выставка информационных и офисных технологий, компьютерной техники и программного обеспечения 6 1
Black Hat - Конференция 120 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Microsoft Ignite 44 1
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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