Nortel Networks - Northern Telecom

Nortel Networks Corporation, ранее известная как Northern Telecom, была канадской компанией, специализировавшейся на производстве телекоммуникационного оборудования. Основанная в 1895 году как Northern Electric and Manufacturing Company, она прошла долгий путь развития, став одним из заметных игроков в области телекоммуникационных решений.

Компания разрабатывала продукты и технологии для телефонных сетей, мобильной связи, передачи данных, оптических сетей и других направлений. В 1970-х и 1980-х годах Nortel развивала цифровые технологии для телефонных станций, включая DMS-100, которая стала популярной платформой для коммутации. В 1990-х годах компания инвестировала в разработку решений для мобильной связи, включая оборудование для сетей GSM, CDMA и позднее для сетей 3G. Одним из продуктов, который получил признание, стало оборудование для технологии WiMAX, представленное в 2005 году.

Технологии и продукты, разрабатываемые Nortel, включали спектр решений для операторов связи и корпоративных клиентов. Среди них были системы коммутации, оборудование для оптических сетей, решения для IP-телефонии, системы маршрутизации и коммутации данных, а также программное обеспечение для управления сетями. Компания также внедряла технологии на базе пакетной передачи данных, включая решения для VoIP (голос по IP).

Однако в 2000-х годах компания столкнулась с серьезными трудностями. Финансовые проблемы, вызванные переоценкой активов во время интернет-бума, а также неудачные стратегические решения, привели к ухудшению положения компании. В 2009 году Nortel объявила о банкротстве, что стало одной из крупнейших процедур ликвидации в истории телекоммуникационной отрасли. Активы компании были распроданы различным компания, включая Avaya, Ericsson, Ciena и другие.

Патентный портфель Nortel стал предметом особого внимания после банкротства. В 2011 году консорциум, в который вошли такие компании, как Apple, Microsoft, RIM (BlackBerry), Ericsson и Sony, приобрел патентный портфель Nortel за $4,5 млрд. Этот портфель включал более 6000 патентов и заявок, охватывающих технологии беспроводной связи, мобильной связи 4G LTE, передачи данных, оптических сетей и других областей. Сделка стала одной из крупнейших в истории патентных аукционов.

Судебные разбирательства также сопровождали историю Nortel. В частности, компания столкнулась с обвинениями в корпоративном мошенничестве, связанными с манипуляциями финансовой отчетности в начале 2000-х годов. Некоторые топ-менеджеры компании были привлечены к ответственности. Кроме того, в 2004 году выяснилось, что сеть Nortel подверглась кибератаке, которая длилась около 10 лет, что привело к утечке конфиденциальной информации.

Конкурирующие компании на рынке включали: