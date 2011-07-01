Получите все материалы CNews по ключевому слову
Nortel Networks Northern Telecom
Nortel Networks Corporation, ранее известная как Northern Telecom, была канадской компанией, специализировавшейся на производстве телекоммуникационного оборудования. Основанная в 1895 году как Northern Electric and Manufacturing Company, она прошла долгий путь развития, став одним из заметных игроков в области телекоммуникационных решений.
Компания разрабатывала продукты и технологии для телефонных сетей, мобильной связи, передачи данных, оптических сетей и других направлений. В 1970-х и 1980-х годах Nortel развивала цифровые технологии для телефонных станций, включая DMS-100, которая стала популярной платформой для коммутации. В 1990-х годах компания инвестировала в разработку решений для мобильной связи, включая оборудование для сетей GSM, CDMA и позднее для сетей 3G. Одним из продуктов, который получил признание, стало оборудование для технологии WiMAX, представленное в 2005 году.
Технологии и продукты, разрабатываемые Nortel, включали спектр решений для операторов связи и корпоративных клиентов. Среди них были системы коммутации, оборудование для оптических сетей, решения для IP-телефонии, системы маршрутизации и коммутации данных, а также программное обеспечение для управления сетями. Компания также внедряла технологии на базе пакетной передачи данных, включая решения для VoIP (голос по IP).
Однако в 2000-х годах компания столкнулась с серьезными трудностями. Финансовые проблемы, вызванные переоценкой активов во время интернет-бума, а также неудачные стратегические решения, привели к ухудшению положения компании. В 2009 году Nortel объявила о банкротстве, что стало одной из крупнейших процедур ликвидации в истории телекоммуникационной отрасли. Активы компании были распроданы различным компания, включая Avaya, Ericsson, Ciena и другие.
Патентный портфель Nortel стал предметом особого внимания после банкротства. В 2011 году консорциум, в который вошли такие компании, как Apple, Microsoft, RIM (BlackBerry), Ericsson и Sony, приобрел патентный портфель Nortel за $4,5 млрд. Этот портфель включал более 6000 патентов и заявок, охватывающих технологии беспроводной связи, мобильной связи 4G LTE, передачи данных, оптических сетей и других областей. Сделка стала одной из крупнейших в истории патентных аукционов.
Судебные разбирательства также сопровождали историю Nortel. В частности, компания столкнулась с обвинениями в корпоративном мошенничестве, связанными с манипуляциями финансовой отчетности в начале 2000-х годов. Некоторые топ-менеджеры компании были привлечены к ответственности. Кроме того, в 2004 году выяснилось, что сеть Nortel подверглась кибератаке, которая длилась около 10 лет, что привело к утечке конфиденциальной информации.
Конкурирующие компании на рынке включали:
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|01.07.2011
|
Apple и Microsoft увели патенты Nortel из-под носа Google
Победителем аукциона по продаже интеллектуальной собственности Nortel Networks стала группа компаний, в состав которой вошли Apple, EMC, Ericsson, Microsoft
|05.04.2011
|
Google защитит Android и Chrome за $900 млн
Проходящий процедуру банкротства канадский производитель оборудования связи Nortel Networks объявил о подписании соглашения с компанией Google, которая получает право от
|21.04.2010
|
Ericsson покупает контрольный пакет в LG-Nortel
Шведская компания Ericsson объявила о подписании соглашения, в рамках которого она приобретет долю Nortel Networks в компании LG-Nortel. Она соответствует 50% плюс одной акции всего предприяти
|01.04.2010
|
«Эрикссон» завершил сделку по покупке Северо-Американского GSM-подразделения Nortel
икссон», поставщик оборудования связи и профессиональных услуг, завершила сделку по покупке активов Nortel - подразделения решений для операторских сетей GSM в США и Канаде, сообщает «Прайм-Тас
|25.03.2010
|
«Скай Линк» выкупил кредит Nortel предоставленный «Саратовской Системе Сотовой Связи»
кай Линк» выкупил права требования по кредиту в размере $10 млн, предоставленному в 2004-2005 годах Nortel Networks International Finance and Holding BV, финансовым подразделением компании Nort
|22.12.2009
|
Avaya завершила приобретение корпоративного бизнеса Nortel
Компания Avaya, мировой поставщик приложений, систем и услуг для бизнес-коммуникаций, объявила об успешном завершении сделки по приобретению подразделения корпоративных решений компании Nortel (Nortel Enterprise Solutions, NES). Как рассчитывают в Avaya, приобретение NES укрепит стратегические позиции компании на рынке как поставщика решений и услуг для бизнес-коммуника
|11.12.2009
|
Сделка Avaya-Nortel одобрена Правительством Канады
, мировой поставщик приложений, систем и услуг для бизнес-коммуникаций, объявила о том, что в соответствии с законом Канады «Об инвестициях» сделка по приобретению подразделения корпоративных решений Nortel одобрена министром промышленности Канады. «Мы удовлетворены принятым решением и благодарны представителям Министерства промышленности Канады, Федерального Правительства, а также Правител
|26.11.2009
|
«Эрикссон» приобретёт североамериканский бизнес Nortel по производству GSM-оборудования
Компания «Эрикссон» сообщила о победе в тендере на приобретение части активов подразделения операторских сетей компании Nortel, относящихся к производству GSM-оборудования в США и Канаде. Данное приобретение оформляется как продажа активов на общую сумму в $70 млн, без учета свободных денежных и заемных средств
|23.11.2009
|
Ciena купила оптику Nortel за $769 млн
В Нью-Йорке прошел аукцион по продаже Metro Ethernet Networks (MEN), бизнеса Nortel, занимающегося производством оптического оборудования и сетевых решений Ethernet опера
|01.10.2009
|
Nortel продает весь GSM-бизнес
Компания Nortel Networks объявила о намерении продать на открытом аукционе весь свой GSM-бизнес, включ
|18.09.2009
|
Сделка Avaya-Nortel одобрена судебными органами США и Канады
Компания Avaya объявила о том, что судебные органы Канады и США одобрили ее соглашение с компанией Nortel о приобретении подразделения корпоративных решений Nortel в Северной Америке, Карибском регионе, Латинской Америке и Азии. О покупке подразделения корпоративных решений Nortel<
|15.09.2009
|
Avaya заплатила $900 млн, чтобы обойти Cisco
Компания Nortel вчера, 14 сентября, официально объявила о завершении аукциона по продаже своего подраз
|19.08.2009
|
Nortel и Telstra завершили тестирование оптоволоконной сети стандарта 100 Гбит/сек
ммуникационных услуг в Австралии, успешно завершила первое тестирование оптоволоконной сети стандарта 100 Гбит/сек (100G), построенной с помощью высокоскоростной оптической транспортной технологии от Nortel. Сеть имеет беспрецедентную протяженность в 2038 километров. В рамках тестирования, проведенного в июле этого года, была также успешно испытана оптоволоконная сеть с пропускной способнос
|11.08.2009
|
Майк Зафировски покинул Nortel на фоне 274-миллионных убытков
Президент и CEO Nortel Майк Зафировски (Mike Zafirovski) покинул компанию, сообщает «Прайм-ТАСС». Кроме того, со вчерашнего дня, 10 августа, численный состав совета директоров Nortel сократился с 9 до 3
|10.08.2009
|
Из Nortel уходит CEO
В самое ближайшее время из канадской компании-производителя телекоммуникационного оборудования Nortel уйдет президент и CEO Майк Зафировски (Mike Zafirovski). Как пишет, ссылаясь на осведомленный источник, Wall Street Journal, произойдет это в течение буквально нескольких недель. Также и
|10.08.2009
|
CEO Nortel Майк Зафировски покинет компанию
Главный исполнительный директор Nortel Майк Зафировски (Mike Zafirovski) покинет компанию в ближайшие несколько недель, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник. Зафировски, прежде занимавший позицию
|27.07.2009
|
Ericsson получит часть Nortel за $1,13 млрд
Шведская компания Ericsson выиграла тендер на покупку подразделения Nortel по выпуску оборудования для сетей CDMA и LTE. Ericsson выплатит за приобретаемые активы Nortel $1,13 млрд наличными. Сделку планируется завершить до конца текущего года после одоб
|21.07.2009
|
Avaya покупает корпоративный бизнес Nortel
руководство вендора оставило попытки реанимировать компанию-банкрота и продает ее по частям. Бизнес Nortel по производству сотового оборудования стандарта CDMA уже отошел Nokia Siemens Networks
|15.07.2009
|
Рабочие Nortel грозятся взорвать завод
Работники французского подразделения Nortel, канадского производителя телекоммуникационного оборудования, захватили завод компании
|03.07.2009
|
Мировой рынок PBX: SEN опередил Cisco, Nortel и Avaya
нного вендора с первого квартала 2008 г. по первый квартал 2009 г. сильно различаются. В частности, больше всех за отчетный период заработал Siemens Enterprise Communications, подняв продажи на 4%, а Nortel, напротив, понес наибольшие потери. Кроме того, SEN - единственный продавец PBX, рыночная доля которого по сравнению с прошлым годом увеличилась на 13%, отмечают аналитики. Компания Cisc
|25.06.2009
|
Nortel выпустила новые решения для интеграции бизнес-процессов и приложений
Компания Nortel объявила о выпуске новых версий решений для интеграции бизнес-процессов и приложений A
|22.06.2009
|
Nortel ликвидируется
м оно поменялось на Northern Telecom и позже – в1999 г. – компания получила свое финальное название Nortel Networks. Когда в январе Nortel подала заявление о защите от банкротства, в компании с
|15.06.2009
|
Nortel лидирует на мировом рынке программных коммутаторов операторского класса
едавно опубликованных отчетов аналитических компаний Dell’Oro Group и Infonetics Research, компания Nortel по-прежнему занимает лидирующее положение на глобальном рынке программных коммутаторов
|29.05.2009
|
Контрольный пакет LG-Nortel выставлен на продажу
Канадский производитель телекоммуникационного оборудования Nortel Networks ищет покупателя контрольного пакета акций (50% + 1 акция) LG-Nortel – совмест
|28.05.2009
|
Nortel анонсирует новые решения для КСПД
Компания Nortel представила новые продукты для передачи данных, разработанные специально для поддержки
|15.05.2009
|
Deloitte внедрил унифицированные коммуникации на базе решения Nortel
Компания Deloitte развернула в новом московском офисе компании в бизнес-комплексе «Белая Площадь» систему унифицированных коммуникаций на базе технологий от компаний Nortel и Microsoft. Проект был реализован одним из партнеров Nortel – компанией «Белтел», имеющей опыт успешного сотрудничества с Deloitte. «Решение выбрать Nortel в качестве пост
|20.04.2009
|
Identity Engines от Nortel обеспечивает безопасный персонализированный доступ к сети
Компания Nortel представила портфель Identity Engines для интеграции сетей с поддержкой персонализиров
|16.04.2009
|
Nortel представила новую версию решения Patient Discharge Solution для медучреждений
Компания Nortel представила новую версию своего решения по выписке пациентов Patient Discharge Solutio
|16.04.2009
|
GSM-R от Nortel внедрят на новой ЖД-линии в Алжире
Компания Nortel сообщила о том, то она выбрна поставщиком беспроводной коммуникационной системы GSM-R
|15.04.2009
|
Новая технология Nortel поможет снизить энергопотребление в GSM-сетях
Компания Nortel представила программное решение Smart Power Management Software, которое способствует
|13.04.2009
|
Nortel расширяет возможности унифицированных коммуникаций
Компания Nortel, в рамках выставки VoiceCon 2009 в Орландо (США), представила ряд новых технологий для
|09.04.2009
|
Nokia, Avaya и Siemens делят активы Nortel
Сразу несколько компаний проявили интерес к различным подразделением Nortel Networks, испытывающей финансовые трудности, сообщает Reuters. Среди них – Nokia Sieme
|01.04.2009
|
Nortel предлагает новые решения для контакт-центров
Компания Nortel представила Contact Center 7 - продукт, созданный на базе SIP, отличающийся высокой от
|19.03.2009
|
Nortel расширит свое коммуникационное приложение web.alive
Компания Nortel объявила о начале совместной работы с Virtual Heroes, поставщиком обучающих, игровых и
|04.03.2009
|
Nortel предлагает своим партнерам новые программы стимулирования сбыта
Компания Nortel предлагает новые программы стимулирования сбыта, за счет которых торговые партнеры
|25.02.2009
|
Mobile World Congress: организован первый в мире международный видео-вызов по технологии LTE
едачи видеосигнала в режиме реального времени между павильоном компании T-Mobile на выставке Mobile World Congress и ее головным офисом в Бонне использовалась инфраструктурная технология LTE компании Nortel и устройства стандарта LTE производства LG Electronics. LTE – это технология беспроводной связи следующего поколения, предназначенная для организации мобильных сетей широкополосного дост
|24.02.2009
|
Nortel представила платформу VoIP-приложений Adaptive Application Engine
Компания Nortel представила Adaptive Application Engine (A2E) - адаптивное ядро приложений – платформу
|19.02.2009
|
Nortel обновила ПО для NGN коммутатора CS2000
Компания Nortel представила новую версию ПО для NGN коммутатора CS2000, включающую более 50 новых функ
|18.02.2009
|
Nortel интергировала функции голосовой и конференцсвязи в LotusLive от IBM
Компания Nortel, в рамках сотрудничества с компанией IBM в области унифицированных коммуникаций, интег
|13.02.2009
|
Nortel продемонстрирует 4G-решения на Mobile World Congress
Компания Nortel намерена продемонстрировать на выставке GSMA Mobile World Congress, которая пройдет в
Nortel Networks и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.