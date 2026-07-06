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ОИЯИ Объединённый институт ядерных исследований
Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) — международная межправительственная научно-исследовательская организация, созданная на основе Соглашения, подписанного одиннадцатью странами-учредителями 26 марта 1956 года, и зарегистрированная в ООН 1 февраля 1957 года. Это всемирно известный научный центр, являющий собой уникальный пример успешной интеграции усилий, научного и материального потенциала государств-членов для изучения фундаментальных свойств материи, а также проведения прикладных исследований, разработки новейших технологий и подготовки кадров высочайшей квалификации. В настоящее время ОИЯИ является второй в мире по численности международной межправительственной научной организацией после ЦЕРН. Основные направления теоретических и экспериментальных исследований в ОИЯИ: физика элементарных частиц, ядерная физика и физика конденсированных сред. За прошедшие 60 лет в ОИЯИ было открыто 10 элементов Периодической таблицы Менделеева.
СОБЫТИЯ
|06.07.2026
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ОИЯИ сократил срок поставки товаров до пяти дней с решением B2B-Center
Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) оптимизировал закупки стандартизированной номенклатуры на базе корпоративного интернет-
|04.06.2025
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«МегаФон» ускорил мобильный интернет на территории крупного международного научного центра
«МегаФона» модернизировал сеть на территории Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковном наукограде Дубна. Благодар
|17.11.2022
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Производительность суперкомпьютера «Говорун» в ОИЯИ достигла 1,1 Пфлопс
ствить в конце 2023 г. Две СХД, установленные специалистами РСК в составе суперкомпьютера «Говорун» Объединенного института ядерных исследований, входят в мировой рейтинг IO500 самых высокопрои
|28.03.2018
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РСК представила новый суперкомпьютер в Объединенном институте ядерных исследований
В рамках работы сессии Комитета полномочных представителей (КПП) правительств государств-членов Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) состоялась презентация нового суперкомпью
|15.03.2018
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Для исследования Большого взрыва в России построили петафлопсный суперкомпьютер редкой архитектуры
Новый суперкомпьютерВ Лаборатории информационных технологий (ЛИТ) Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне готовится к запуску
|10.06.2011
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Остров стабильности: российские ядерщики лидируют в гонке
енделеева. Приоритет открытия отдан группе физиков под руководством академика РАН Юрия Оганесяна из Объединенного института ядерных исследований при содействии американских коллег из Ливеромор
|27.05.2011
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Россия строит свой суперколлайдер
Проект NICA/MPD (Nuclotron-based Ion Collider fAcility/Multi-Purpose Detector) на территории Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) станет установкой мирового уровня. Основн
|18.03.2010
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«Роснано» инвестирует 155 млн руб. в производство детекторов взрывчатых и наркотических веществ
альную собственность. Научной базой проекта выступает «Объединенный институт ядерных исследований» (ОИЯИ). Продукцией проекта станут разработанные в ОИЯИ детекторы взрывчатки и запрещенн
|12.03.2010
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ОИЯИ расширяет сотрудничество с научными центрами США
Как сообщает пресс-служба ОИЯИ, с 1 по 6 марта 2010 года вице-директор Объединенного института ядерных исследований Р.Ледницки и советник директора Г.А.Козлов посет
|04.02.2010
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CERN и ОИЯИ подписали соглашение о сотрудничестве
вропейской организацией ядерных исследований (CERN) и Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ). В торжественной обстановке документ подписали директора международных научных центров
|09.07.2009
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ОИЯИ будет развивать связи с общественностью и СМИ по проблемам фундаментальных исследований
8 июля 2009 года в Дубне директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, г.Дубна) А.Н.Сисакян и президент коммуник
|15.06.2009
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Россия подключилась к адронному коллайдеру
ква, цель которого – позволить расположенному в Дубне Объединенному институту ядерных исследований (ОИЯИ) производить обмен данными с Большим адронным коллайдер (БАК). Коллайдер является самым
|11.06.2009
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«Инфосистемы Джет» и ОИЯИ открыли новый магистральный канал для работы ученых
яет расширять пропускную способность до 880 Гбит/с, говорится в сообщении «Инфосистем Джет». Ученые Объединенного института ядерных исследований являются активными участниками работ на «Большом
|12.03.2009
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Венгрия намерена восстановить членство в ОИЯИ
нгерский министр К.Молнар подписали «Протокол о намерениях по планируемой совместной деятельности в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне». В документе отражено намерение до конца
|18.02.2009
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ОИЯИ и РНЦ "КИ" будут сотрудничать в области коммерциализации научно-технических разработок
Как сообщает пресс-служба ОИЯИ, 13 февраля подписано Генеральное соглашение о сотрудничестве между Российским научным ц
|14.10.2008
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Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ решено создать в Дубне
Как сообщает пресс-служба ОИЯИ, 1-3 октября в Бишкеке (Киргизстан) состоялось Совещание руководителей государственных организаций по науке и технике из 10 государств-участников СНГ, а также представителей Международной
|14.10.2008
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Международное совещание по исследованиям cжатой барионной материи начинает работу в Дубне
ии на установке СВМ, создаваемой для нового международного центра в Германии FAIR будет проходить в Объединенном институте ядерных исследований с 14 по 17 октября 2008 года. Европейский исследо
|21.12.2007
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Подписано соглашение о развитии сотрудничества между РАН и ОИЯИ
пресс-служба РАН, 14 декабря на встрече президента Российской академии наук Ю.С.Осипова и директора Объединенного института ядерных исследований А.Н.Сисакяна было подписано соглашение между ОИЯ
|27.03.2006
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Путин поздравил ОИЯИ с 50-летием
Президент России Владимир Путин 26 марта 2006 года поздравил коллектив Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна) с 50-летием со дня его основания. «За прошедшие годы институт вырос в крупный, авторитетный научный и образовательный центр, — говор
|27.03.2006
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Путин поздравил ОИЯИ с 50-летием
Президент России Владимир Путин 26 марта 2006 года поздравил коллектив Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна) с 50-летием со дня его основания. «За прошедшие годы институт вырос в крупный, авторитетный научный и образовательный центр, — говор
|16.03.2006
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ОИЯИ готовится отметить полувековой юбилей
14 марта 2006 года в городе Дубна Московской области состоялась встреча руководства Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) с российскими и зарубежными журналистами,
|16.03.2006
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ОИЯИ готовится отметить полувековой юбилей
14 марта 2006 года в городе Дубна Московской области состоялась встреча руководства Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) с российскими и зарубежными журналистами,
|23.01.2006
|ОИЯИ представил план работ на 2006 г.
|23.01.2006
|ОИЯИ представил план работ на 2006 г.
|23.02.2001
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Hewlett-Packard и Объединенный Институт Ядерных Исследований провели конференцию "Роль ОС Linux в вычислительной инфраструктуре будущего"
уре будущего". Местом проведения конференции был избран Объединенный Институт Ядерных Исследований (ОИЯИ) в городе Дубна, являющийся крупнейшим научно-исследовательским центром Российской акаде
|23.02.2001
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Hewlett-Packard и Объединенный Институт Ядерных Исследований провели конференцию "Роль ОС Linux в вычислительной инфраструктуре будущего"
уре будущего". Местом проведения конференции был избран Объединенный Институт Ядерных Исследований (ОИЯИ) в городе Дубна, являющийся крупнейшим научно-исследовательским центром Российской акаде
ОИЯИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Оганесян Юрий 6 6
|Путин Владимир 3454 6
|Кореньков Владимир 9 5
|Максимчук Анна 4 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Дергунова Ольга 120 3
|Говорун Николай 2 2
|Шанцев Валерий 30 2
|Кадыржанов Кайрат 9 2
|Fermi Enrico - Ферми Энрико 17 2
|Суворов Геннадий 2 2
|Греф Герман 485 2
|Шпак Василий 279 1
|Каем Кирилл 41 1
|Московский Александр 6 1
|Воронцов Алексей 15 1
|Свинаренко Андрей 15 1
|Герасимов Андрей 25 1
|Менделеев Дмитрий 10 1
|Подгайный Дмитрий 1 1
|Иванов Юрий 33 1
|Матвеев Виктор 5 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Трубников Григорий 2 1
|Сергеев Александр 32 1
|Аветисян Арутюн 42 1
|Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 1
|Петренко Александр 9 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Никитин Владимир 10 1
|Матюнин Александр 3 1
|Колпачев Георгий 13 1
|Гостомельский Алексей 14 1
|Велижанин Виталий 1 1
|Казаков Дмитрий 5 1
|Ширков Дмитрий 1 1
|Зефиров Андрей 1 1
|Иванов Валерий 9 1
|Марков Моисей 1 1
|Красавин Евгений 1 1
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