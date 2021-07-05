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ОИЯИ
Объединённый институт ядерных исследований
ОИЯИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2196 2
|Кореньков Владимир 4 2
|Никифоров Николай 1130 1
|Чубайс Анатолий 133 1
|Массух Илья 194 1
|Московский Александр 3 1
|Воронцов Алексей 13 1
|Говорун Николай 1 1
|Подгайный Дмитрий 1 1
|Матвеев Виктор 1 1
|Медведев Дмитрий 1483 1
|Трубников Григорий 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 8288 1
|Российская газета 139 1
|Phys.org 327 1
|IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 5
|IDC - International Data Corporation 4474 1
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
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