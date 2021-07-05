Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 50233
ИКТ 5035
Организации 3396
Ведомства 1234
Ассоциации 356
Технологии 2104
Системы 11639
Персоны 15795
Местоположение 1007
Статьи 685
Пресса 530
ИАА 418
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 664
Мероприятия 589

ОИЯИ
Объединённый институт ядерных исследований



05.07.21 Четыре системы хранения данных РСК представляют Россию в мировом рейтинге IO500 9
30.06.21 Intel представила новые технологии для высокопроизводительных вычислений и ИИ 1
11.11.20 РСК представила интеллектуальные СХД «по требованию» с поддержкой DAOS 3
30.09.20 Суперкомпьютеры РСК лидируют в обновленных рейтингах Top50 и IO500 3
31.03.20 РСК лидирует в рейтинге Top50 российских производителей суперкомпьютеров 1
29.11.19 РСК обновила линейку решений RSC Tornado для ресурсоемких научных и прикладных задач 2
16.04.19 РСК представила решения на втором поколении Intel Xeon Scalable и Optane DC 2
27.11.18 РСК представила гиперконвергентное решение на «горячей воде» 2
27.06.18 РСК представила гиперконвергентное HPC-решение на новейших компонентах 2
19.04.18 РСК лидирует среди российских производителей суперкомпьютеров в рейтинге Top50 7
28.03.18 РСК представила новый суперкомпьютер в Объединенном институте ядерных исследований 13
15.03.18 Для исследования Большого взрыва в России построили петафлопсный суперкомпьютер редкой архитектуры 7
11.04.17 ЦЕРН стал ближе к поиску темного фотона 1
13.11.15 Государство потратило 4,9 млрд на неиспользуемые суперЭВМ 1
15.07.14 Открыт нанотехнологический центр «Дубна» 2
16.12.13 Нобелевская премия 2013 года – какой вклад сделала российская наука 1
09.08.11 «Объединённый институт ядерных исследований» выбрал защиту Eset NOD32 3
01.07.11 Что станет российским мегапроектом: реактор ПИК, сверхмощный лазер или суперколлайдер? 2
10.06.11 Остров стабильности: российские ядерщики лидируют в гонке 2
27.05.11 Россия строит свой суперколлайдер 2
02.09.10 С 12 по 13 октября в Дубне пройдёт рабочее совещание операторов «Интрус-2010» 2
18.03.10 «Роснано» инвестирует 155 млн руб. в производство детекторов взрывчатых и наркотических веществ 4
25.02.10 «Роснано» выбирает проекты по созданию нанотехнологических центров: завершён первый этап конкурса 1
29.12.09 В Дубне создан первый в России центр обучения программированию на GPU 1
16.09.09 13-14 октября в Дубне пройдет совещание операторов «ИНТРУС-2009» 1
08.09.09 13-14 октября в Дубне пройдет совещание операторов «ИНТРУС-2009» 1
15.06.09 Россия подключилась к адронному коллайдеру 4
11.06.09 «Инфосистемы Джет» и ОИЯИ открыли новый магистральный канал для работы ученых 5
07.10.08 В подмосковной Дубне создадут международный центр нанотехнологий стран СНГ 1
18.10.06 Элемент 118: нестабильность посреди "острова стабильности" 1
06.07.06 В Нижегородской области создается центр высоких медтехнологий 1
05.07.06 "Общество и пути развития энергетики": итоги форума 1
04.07.06 GRID-технологии: от науки к образованию 2
26.05.06 Перспективы развития Grid-инфраструктур обсудят в Дубне 2
26.05.06 Перспективы развития Grid-инфраструктур обсудят в Дубне 2
27.03.06 Путин поздравил ОИЯИ с 50-летием 1
27.03.06 Путин поздравил ОИЯИ с 50-летием 1
21.03.06 Конференция по сверхпроводимости состоится 11-14 апреля 1
21.03.06 Конференция по сверхпроводимости состоится 11-14 апреля 1
17.03.06 Россия поможет ЮАР в ядерной энергетике 2

Публикаций - 52, упоминаний - 124

ОИЯИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 10708 13
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 68 6
Cisco Systems 4608 4
Oracle Corporation 5736 3
HP - Hewlett-Packard 3416 3
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 6 3
ИВМИМГ СО РАН - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 4 2
Nokia Corporation 5210 2
Nortel Networks 1269 2
Telia Company 781 2
Инфосистемы Джет 789 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 334 2
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 727 1
РТКомм.ру 296 1
ESET 1056 1
Т-Платформы 330 1
Citrix Systems 717 1
NEC 1654 1
Галактика - Корпорация 550 1
Trinity - Тринити ГК 53 1
Nvidia Corp 2998 1
HP Inc. 4982 1
IBM 8489 1
Microsoft Corporation 20684 1
Dr.Web - Доктор Веб 1136 1
Micro Focus - Novell 844 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1320 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1578 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3713 1
Dell EMC 4454 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 444 1
Lenovo Group 1978 1
Dell Technologies - Dell Computer 745 1
Восход ФГБУ НИИ 417 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7650 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 80 1
Красноярск-2020 1 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 859 4
Роснано 463 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 648 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2201 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 125 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7239 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 92 1
Счётная палата РФ 549 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 509 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 701 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 82 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 3
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 372 10
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 343 9
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 276 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3134 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1424 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11947 4
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 22 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1320 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 961 3
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 121 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1345 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 89 2
PUE - Power usage effectiveness 56 2
RDMA - Remote Direct Memory Access - Удалённый прямой доступ к памяти 26 2
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 205 2
SCM - Storage Class Memory - Класс памяти переменной СХД 17 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2840 2
EDSFF - Enterprise & Datacenter SSD Storage Form Factor - форм-фактор 7 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 33 1
Виртуализация 76 1
ПЛТ - Протонно-лучевая терапия - Протонная терапия - Proton therapy 1 1
Умные платформы 554 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11974 1
DDR - Double data rate 2040 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1850 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 631 1
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 26 1
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 33 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 187 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 690 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 117 1
РСК Торнадо - RSC Tornado AFS 34 9
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 101 8
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 11 7
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 39 7
Intel Optane DC DIMM - Энергонезависимая память 24 7
РСК БазИС - интегрированный программный стек 17 7
Intel Solutions for Lustre 26 6
Intel Optane SSD 16 6
Intel SSD 23 5
Intel Omni-Path Edge Switch 7 4
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 32 4
Intel SSD DC 6 4
Intel Memory Drive Technology - IMDT 3 3
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 6 3
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 8 3
Intel Xeon Phi 31 3
Linux OS 7106 3
Lustre GNU GPL - Lustre-on-demand - Распределённая файловая система массового параллелизма 3 3
ИВМИМГ СО РАН - ССКЦ НКС-1П - Суперкомпьютер 4 2
РСК Торнадо - RSC Tornado HS - гиперконвергентная система хранения данных 2 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1076 2
Java - Язык программирования 2370 2
ОИЯИ Говорун - суперкомпьютер 5 2
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 2
Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM 16 2
Intel DAOS - Intel Distributed Asynchronous Object Storage - Распределенная объектная система хранения с открытым кодом 7 2
Intel Optane Memory 87 2
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 69 1
3D NAND flash memory 98 1
РСК Торнадо - RSC Tornado AP - Сверхмощный вычислительный узел 1 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 1
Урал-1 ЭВМ 4 1
Intel 3D NAND 1 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 120 1
Intel x86 - архитектура процессора 1255 1
Nvidia GeForce GTX 3043 1
Nvidia Tesla GPU 121 1
ANSI Fortran 46 1
Nvidia Volta GV 27 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 94 1
Путин Владимир 2196 2
Кореньков Владимир 4 2
Никифоров Николай 1130 1
Чубайс Анатолий 133 1
Массух Илья 194 1
Московский Александр 3 1
Воронцов Алексей 13 1
Говорун Николай 1 1
Подгайный Дмитрий 1 1
Матвеев Виктор 1 1
Медведев Дмитрий 1483 1
Трубников Григорий 2 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 244 31
Россия - Российская федерация - РФ 78444 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25695 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 29891 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11829 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11232 5
Земля - планета Солнечной системы 3631 4
Япония 7263 4
Россия - СФО - Новосибирск 2819 3
Франция - Французская Республика 4266 3
Германия - Федеративная Республика 7056 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 948 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 373 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 595 2
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 536 2
Солнечная система 958 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2087 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2845 2
Россия - ПФО - Казань 1847 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3641 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1962 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 123 2
Казахстан - Республика 3839 2
Беларусь - Белоруссия 2985 2
Армения - Республика 1008 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 285 1
Аргентина - Аргентинская Республика 432 1
Швейцария - Женева 257 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9814 1
Чехия - Чешская Республика 896 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10947 1
Южная Корея - Республика 3009 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 887 1
Италия - Итальянская Республика 2546 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 361 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 361 1
Европа 6783 1
США - Колорадо 244 1
США - Техас - Даллас 94 1
США - Колорадо - Денвер 83 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 110 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4902 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 127 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 112 1
Наука - Национальный проект 3 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3991 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8288 1
Российская газета 139 1
Phys.org 327 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 5
IDC - International Data Corporation 4474 1
РАН - Российская академия наук 636 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 138 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 921 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 499 4
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 71 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 69 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 126 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 23 1
Tohoku University - Университет Тохоку 17 1
Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 31 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 37 1
ИВМИМГ СО РАН - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 1 1
Академия наук СССР - АН СССР 17 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 516 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 197 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 260 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 200 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 312 1
Intel Data-Centric Innovation Day 1 1
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Обзор Sennheiser TeamConnect Ceiling 2: потолочный микрофонный массив

Лучшие сушильные машины: хиты продаж 2021 года

Показать еще

Наука

Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе

Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021