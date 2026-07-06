ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований

ОИЯИ сократил срок поставки товаров до пяти дней с решением B2B-Center Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) оптимизировал закупки стандартизированной номенклатуры на базе корпоративного интернет-

«МегаФон» ускорил мобильный интернет на территории крупного международного научного центра «МегаФона» модернизировал сеть на территории Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковном наукограде Дубна. Благодар

Производительность суперкомпьютера «Говорун» в ОИЯИ достигла 1,1 Пфлопс ствить в конце 2023 г. Две СХД, установленные специалистами РСК в составе суперкомпьютера «Говорун» Объединенного института ядерных исследований, входят в мировой рейтинг IO500 самых высокопрои

РСК представила новый суперкомпьютер в Объединенном институте ядерных исследований В рамках работы сессии Комитета полномочных представителей (КПП) правительств государств-членов Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) состоялась презентация нового суперкомпью

Для исследования Большого взрыва в России построили петафлопсный суперкомпьютер редкой архитектуры Новый суперкомпьютерВ Лаборатории информационных технологий (ЛИТ) Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне готовится к запуску

Остров стабильности: российские ядерщики лидируют в гонке енделеева. Приоритет открытия отдан группе физиков под руководством академика РАН Юрия Оганесяна из Объединенного института ядерных исследований при содействии американских коллег из Ливеромор

Россия строит свой суперколлайдер Проект NICA/MPD (Nuclotron-based Ion Collider fAcility/Multi-Purpose Detector) на территории Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) станет установкой мирового уровня. Основн

«Роснано» инвестирует 155 млн руб. в производство детекторов взрывчатых и наркотических веществ альную собственность. Научной базой проекта выступает «Объединенный институт ядерных исследований» (ОИЯИ). Продукцией проекта станут разработанные в ОИЯИ детекторы взрывчатки и запрещенн

ОИЯИ расширяет сотрудничество с научными центрами США Как сообщает пресс-служба ОИЯИ, с 1 по 6 марта 2010 года вице-директор Объединенного института ядерных исследований Р.Ледницки и советник директора Г.А.Козлов посет

CERN и ОИЯИ подписали соглашение о сотрудничестве вропейской организацией ядерных исследований (CERN) и Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ). В торжественной обстановке документ подписали директора международных научных центров

ОИЯИ будет развивать связи с общественностью и СМИ по проблемам фундаментальных исследований 8 июля 2009 года в Дубне директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, г.Дубна) А.Н.Сисакян и президент коммуник

Россия подключилась к адронному коллайдеру ква, цель которого – позволить расположенному в Дубне Объединенному институту ядерных исследований (ОИЯИ) производить обмен данными с Большим адронным коллайдер (БАК). Коллайдер является самым

«Инфосистемы Джет» и ОИЯИ открыли новый магистральный канал для работы ученых яет расширять пропускную способность до 880 Гбит/с, говорится в сообщении «Инфосистем Джет». Ученые Объединенного института ядерных исследований являются активными участниками работ на «Большом

Венгрия намерена восстановить членство в ОИЯИ нгерский министр К.Молнар подписали «Протокол о намерениях по планируемой совместной деятельности в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне». В документе отражено намерение до конца

ОИЯИ и РНЦ "КИ" будут сотрудничать в области коммерциализации научно-технических разработок Как сообщает пресс-служба ОИЯИ, 13 февраля подписано Генеральное соглашение о сотрудничестве между Российским научным ц

Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ решено создать в Дубне Как сообщает пресс-служба ОИЯИ, 1-3 октября в Бишкеке (Киргизстан) состоялось Совещание руководителей государственных организаций по науке и технике из 10 государств-участников СНГ, а также представителей Международной

Международное совещание по исследованиям cжатой барионной материи начинает работу в Дубне ии на установке СВМ, создаваемой для нового международного центра в Германии FAIR будет проходить в Объединенном институте ядерных исследований с 14 по 17 октября 2008 года. Европейский исследо

Подписано соглашение о развитии сотрудничества между РАН и ОИЯИ пресс-служба РАН, 14 декабря на встрече президента Российской академии наук Ю.С.Осипова и директора Объединенного института ядерных исследований А.Н.Сисакяна было подписано соглашение между ОИЯ

Путин поздравил ОИЯИ с 50-летием Президент России Владимир Путин 26 марта 2006 года поздравил коллектив Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна) с 50-летием со дня его основания. «За прошедшие годы институт вырос в крупный, авторитетный научный и образовательный центр, — говор

Путин поздравил ОИЯИ с 50-летием Президент России Владимир Путин 26 марта 2006 года поздравил коллектив Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна) с 50-летием со дня его основания. «За прошедшие годы институт вырос в крупный, авторитетный научный и образовательный центр, — говор

ОИЯИ готовится отметить полувековой юбилей 14 марта 2006 года в городе Дубна Московской области состоялась встреча руководства Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) с российскими и зарубежными журналистами,

ОИЯИ готовится отметить полувековой юбилей 14 марта 2006 года в городе Дубна Московской области состоялась встреча руководства Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) с российскими и зарубежными журналистами,

Hewlett-Packard и Объединенный Институт Ядерных Исследований провели конференцию "Роль ОС Linux в вычислительной инфраструктуре будущего" уре будущего". Местом проведения конференции был избран Объединенный Институт Ядерных Исследований (ОИЯИ) в городе Дубна, являющийся крупнейшим научно-исследовательским центром Российской акаде