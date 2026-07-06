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ОИЯИ Объединённый институт ядерных исследований

ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований

Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) — международная межправительственная научно-исследовательская организация, созданная на основе Соглашения, подписанного одиннадцатью странами-учредителями 26 марта 1956 года, и зарегистрированная в ООН 1 февраля 1957 года. Это всемирно известный научный центр, являющий собой уникальный пример успешной интеграции усилий, научного и материального потенциала государств-членов для изучения фундаментальных свойств материи, а также проведения прикладных исследований, разработки новейших технологий и подготовки кадров высочайшей квалификации. В настоящее время ОИЯИ является второй в мире по численности международной межправительственной научной организацией после ЦЕРН. Основные направления теоретических и экспериментальных исследований в ОИЯИ: физика элементарных частиц, ядерная физика и физика конденсированных сред. За прошедшие 60 лет в ОИЯИ было открыто 10 элементов Периодической таблицы Менделеева.

СОБЫТИЯ


06.07.2026 ОИЯИ сократил срок поставки товаров до пяти дней с решением B2B-Center

Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) оптимизировал закупки стандартизированной номенклатуры на базе корпоративного интернет-
04.06.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет на территории крупного международного научного центра

«МегаФона» модернизировал сеть на территории Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковном наукограде Дубна. Благодар
17.11.2022 Производительность суперкомпьютера «Говорун» в ОИЯИ достигла 1,1 Пфлопс

ствить в конце 2023 г. Две СХД, установленные специалистами РСК в составе суперкомпьютера «Говорун» Объединенного института ядерных исследований, входят в мировой рейтинг IO500 самых высокопрои
28.03.2018 РСК представила новый суперкомпьютер в Объединенном институте ядерных исследований

В рамках работы сессии Комитета полномочных представителей (КПП) правительств государств-членов Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) состоялась презентация нового суперкомпью
15.03.2018 Для исследования Большого взрыва в России построили петафлопсный суперкомпьютер редкой архитектуры

Новый суперкомпьютерВ Лаборатории информационных технологий (ЛИТ) Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне готовится к запуску

10.06.2011 Остров стабильности: российские ядерщики лидируют в гонке

енделеева. Приоритет открытия отдан группе физиков под руководством академика РАН Юрия Оганесяна из Объединенного института ядерных исследований при содействии американских  коллег из Ливеромор
27.05.2011 Россия строит свой суперколлайдер

Проект NICA/MPD (Nuclotron-based Ion Collider fAcility/Multi-Purpose Detector) на территории Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) станет установкой мирового уровня. Основн
18.03.2010 «Роснано» инвестирует 155 млн руб. в производство детекторов взрывчатых и наркотических веществ

альную собственность. Научной базой проекта выступает «Объединенный институт ядерных исследований» (ОИЯИ). Продукцией проекта станут разработанные в ОИЯИ детекторы взрывчатки и запрещенн
12.03.2010 ОИЯИ расширяет сотрудничество с научными центрами США

Как сообщает пресс-служба ОИЯИ, с 1 по 6 марта 2010 года вице-директор Объединенного института ядерных исследований Р.Ледницки и советник директора Г.А.Козлов посет
04.02.2010 CERN и ОИЯИ подписали соглашение о сотрудничестве

вропейской организацией ядерных исследований (CERN) и Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ). В торжественной обстановке документ подписали директора международных научных центров

09.07.2009 ОИЯИ будет развивать связи с общественностью и СМИ по проблемам фундаментальных исследований

8 июля 2009 года в Дубне директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, г.Дубна) А.Н.Сисакян и президент коммуник
15.06.2009 Россия подключилась к адронному коллайдеру

ква, цель которого – позволить расположенному в Дубне Объединенному институту ядерных исследований (ОИЯИ) производить обмен данными с Большим адронным коллайдер (БАК). Коллайдер является самым

11.06.2009 «Инфосистемы Джет» и ОИЯИ открыли новый магистральный канал для работы ученых

яет расширять пропускную способность до 880 Гбит/с, говорится в сообщении «Инфосистем Джет». Ученые Объединенного института ядерных исследований являются активными участниками работ на «Большом
12.03.2009 Венгрия намерена восстановить членство в ОИЯИ

нгерский министр К.Молнар подписали «Протокол о намерениях по планируемой совместной деятельности в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне». В документе отражено намерение до конца
18.02.2009 ОИЯИ и РНЦ "КИ" будут сотрудничать в области коммерциализации научно-технических разработок

Как сообщает пресс-служба ОИЯИ, 13 февраля подписано Генеральное соглашение о сотрудничестве между Российским научным ц
14.10.2008 Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ решено создать в Дубне

Как сообщает пресс-служба ОИЯИ, 1-3 октября в Бишкеке (Киргизстан) состоялось Совещание руководителей государственных организаций по науке и технике из 10 государств-участников СНГ, а также представителей Международной

14.10.2008 Международное совещание по исследованиям cжатой барионной материи начинает работу в Дубне

ии на установке СВМ, создаваемой для нового международного центра в Германии FAIR будет проходить в Объединенном институте ядерных исследований с 14 по 17 октября 2008 года. Европейский исследо
21.12.2007 Подписано соглашение о развитии сотрудничества между РАН и ОИЯИ

пресс-служба РАН, 14 декабря на встрече президента Российской академии наук Ю.С.Осипова и директора Объединенного института ядерных исследований А.Н.Сисакяна было подписано соглашение между ОИЯ
27.03.2006 Путин поздравил ОИЯИ с 50-летием

Президент России Владимир Путин 26 марта 2006 года поздравил коллектив Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна) с 50-летием со дня его основания. «За прошедшие годы институт вырос в крупный, авторитетный научный и образовательный центр, — говор
27.03.2006 Путин поздравил ОИЯИ с 50-летием

Президент России Владимир Путин 26 марта 2006 года поздравил коллектив Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна) с 50-летием со дня его основания. «За прошедшие годы институт вырос в крупный, авторитетный научный и образовательный центр, — говор
16.03.2006 ОИЯИ готовится отметить полувековой юбилей

14 марта 2006 года в городе Дубна Московской области состоялась встреча руководства Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) с российскими и зарубежными журналистами,
16.03.2006 ОИЯИ готовится отметить полувековой юбилей

14 марта 2006 года в городе Дубна Московской области состоялась встреча руководства Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) с российскими и зарубежными журналистами,
23.01.2006 ОИЯИ представил план работ на 2006 г.
23.01.2006 ОИЯИ представил план работ на 2006 г.
23.02.2001 Hewlett-Packard и Объединенный Институт Ядерных Исследований провели конференцию "Роль ОС Linux в вычислительной инфраструктуре будущего"

уре будущего". Местом проведения конференции был избран Объединенный Институт Ядерных Исследований (ОИЯИ) в городе Дубна, являющийся крупнейшим научно-исследовательским центром Российской акаде
23.02.2001 Hewlett-Packard и Объединенный Институт Ядерных Исследований провели конференцию "Роль ОС Linux в вычислительной инфраструктуре будущего"

уре будущего". Местом проведения конференции был избран Объединенный Институт Ядерных Исследований (ОИЯИ) в городе Дубна, являющийся крупнейшим научно-исследовательским центром Российской акаде

Публикаций - 133, упоминаний - 247

ОИЯИ и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 14
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 8
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 5
Стек Софт 32 5
Cisco Systems 5372 5
Microsoft Corporation 25775 5
HP - Hewlett-Packard 3662 4
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 12 3
Квазар-Микро - КМ 166 3
Дубна Многофункциональный нанотехнологический центр 9 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Oracle Corporation 7074 3
Т-Платформы - T-Platforms 412 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Nvidia Corp 4002 2
Pebble Technology 71 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
HP Inc. 5883 2
Fujitsu 2105 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
МФИ Софт 145 2
Supermicro 135 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 1
Инверсия - Инверсия НПФ 156 1
PAX Technology - PAX Global Technology 28 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 1
Quanta Computer 215 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 1
Deiteriy - Дейтерий 75 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 16 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 1
РТИ Системы - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 25 1
Наукоград - технопарк 156 5
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 4
Торий НПП 47 4
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 3
Росатом - Атомэнергомаш - ВНИИАМ - Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического машиностроения 3 2
Термтрон проджектс 2 2
Росатом - Общественный совет 3 2
НОКОД ГБУЗ НО - Нижегородский областной клинический онкологический диспансер 3 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
Комус 110 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
Красноярск-2020 1 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 1
Свобода Косметическое объединение 1 1
ИЦК АНО - Инновационный центр Кольцово 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 19 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 6
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 3
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
МИЦНТ СНГ - Международный инновационный центр нанотехнологий стран СНГ 7 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
МФГС СНГ - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 10 5
Союз развития наукоградов России НП 5 3
Ассоциация менеджеров 107 3
IUPAP - International Union of Pure and Applied Chemistry - Международный союз теоретической и прикладной химии 6 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 16
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 11
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 10
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 10
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 9
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 9
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 8
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 8
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 587 8
Grid Computing - GRID-технологии - Грид-вычисления - Грид-технологии - Распределённые вычисления 125 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 8
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 8
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 545 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 7
Трансфер технологий 161 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 6
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 109 6
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 107 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 6
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 6
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 5
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 27 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 4
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 12
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 11
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 10
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 9
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 9
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 12 8
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 8
ОИЯИ Говорун - Cуперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в ОИЯИ 12 8
РСК ГК - РСК экзастрим 40 8
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 7
Intel SSD 32 7
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 7
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 6
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 22 5
Intel Omni-Path Edge Switch 8 5
Intel DAOS - Intel Distributed Asynchronous Object Storage - Распределенная объектная система хранения с открытым кодом 9 5
Lustre GNU GPL - Lustre-on-demand - Распределённая файловая система массового параллелизма 7 5
EDG - EU DataGrid - European DataGrid 5 5
Intel SSD DC 6 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 66 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 4
Intel Memory Drive Technology - IMDT 3 3
Intel Xeon Phi 39 3
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 10 3
РАН ИКИ - LEND - Lunar Exploration Neutron Detector 4 3
Linux OS 11533 3
РСК - RSC Storage on-Demand 6 2
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ НКС-1П - Суперкомпьютер 4 2
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 39 2
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 2
NASA Mars Odyssey orbiter 59 2
РАН СО ИЯФ - Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения - ВЭПП коллайдер - ускорительный комплекс 4 2
CERN LEP - Large Electron-Positron collider - Большой электрон-позитронный коллайдер 2 2
HPE NetServer 42 2
РосНИИРОС - RBNet - Russian Backbone Network - Межведомственная российская опорная сеть 17 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 2
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 1
Оганесян Юрий 6 6
Путин Владимир 3454 6
Кореньков Владимир 9 5
Максимчук Анна 4 3
Рейман Леонид 1065 3
Дергунова Ольга 120 3
Говорун Николай 2 2
Шанцев Валерий 30 2
Кадыржанов Кайрат 9 2
Fermi Enrico - Ферми Энрико 17 2
Суворов Геннадий 2 2
Греф Герман 485 2
Шпак Василий 279 1
Каем Кирилл 41 1
Московский Александр 6 1
Воронцов Алексей 15 1
Свинаренко Андрей 15 1
Герасимов Андрей 25 1
Менделеев Дмитрий 10 1
Подгайный Дмитрий 1 1
Иванов Юрий 33 1
Матвеев Виктор 5 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Трубников Григорий 2 1
Сергеев Александр 32 1
Аветисян Арутюн 42 1
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 1
Петренко Александр 9 1
Трифаленков Илья 17 1
Никитин Владимир 10 1
Матюнин Александр 3 1
Колпачев Георгий 13 1
Гостомельский Алексей 14 1
Велижанин Виталий 1 1
Казаков Дмитрий 5 1
Ширков Дмитрий 1 1
Зефиров Андрей 1 1
Иванов Валерий 9 1
Марков Моисей 1 1
Красавин Евгений 1 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 103
Россия - РФ - Российская федерация 166164 95
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 30
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
Германия - Федеративная Республика 13221 16
Европа 24963 15
Япония 13807 13
Франция - Французская Республика 8177 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 7
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 97 6
Уран - планета Солнечной системы 550 6
Казахстан - Республика 6047 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Россия - СФО - Новосибирск 4875 6
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
США - Калифорния 4829 5
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 5
Швейцария - Женева 332 5
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 4
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 4
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 42 4
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 4
Южная Корея - Республика 7051 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 4
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 176 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 4
США - Калифорния - Беркли 286 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 141 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 74
Физика - Physics - область естествознания 2940 48
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 27
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 25
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 16
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 12
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 10
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 8
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 7
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 7
Физика высоких энергий - Элементарная частица - Elementary particle 107 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 6
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
Физика нейтронная - Нейтрон - тяжёлая элементарная частица 69 6
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 6
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 5
Физика - Кварк - Quark 43 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 5
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 118 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 4
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 4
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 3
Плутоний 40 3
Английский язык 7030 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
Physical Review Letters 164 4
Rambler Group - Секрет фирмы 39 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Российская газета 290 2
Phys.org 972 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
EurekAlert 291 1
Nanotechweb 92 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 7
CNews Мишень 186 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
РАН - Российская академия наук 2122 34
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 17
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 14
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 10
РАН ИЯИ - Институт ядерных исследований 18 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 7
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 6
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 6
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 6
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 5
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 4
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 4
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 4
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 4
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 4
РАН УрО ИМАШ - Институт машиноведения им. А. А. Благонравова Российской академии наук 11 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 3
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 3
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 3
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 3
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 10 3
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 3
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 3
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 3
Дубна Государственный университет - Международный университет природы, общества и человека Дубна 9 3
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 3
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 3
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 2
Tohoku University - Университет Тохоку 25 2
CSU - Cal State - California State University - Университет штата Калифорния 13 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 2
ИНТРУС - Internet Russia - рабочее совещание операторов связи и представителей телекоммуникационной отрасли 22 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Microsoft Ignite 44 1
Intel Data-Centric Innovation Day 1 1
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 4 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Марковские чтения 1 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
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