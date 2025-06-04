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«МегаФон» ускорил мобильный интернет на территории крупного международного научного центра

«МегаФона» модернизировал сеть на территории Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковном наукограде Дубна. Благодаря этому ученые, сотрудники и гости института уже могут пользоваться мобильным интернетом на максимальной скорости до 195 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Более 5000 человек в семи лабораториях ОИЯИ, сопоставимых с большими институтами, работают над исследованиями в областях ядерной физики, физики элементарных частиц и другими. ОИЯИ принадлежит более половины открытий в ядерной физике, зарегистрированных в СССР, при этом ученые и сейчас продолжают постигать новые научные высоты.

Для того, чтобы специалисты и гости института могли оставаться на связи и с большим комфортом заниматься исследованиями, специалисты «МегаФона» задействовали сразу несколько частотных диапазонов разных поколений связи: от низкочастотных диапазонов 2G до высокочастотных — 4G. Это позволяет обеспечить не только равномерное покрытие по всей локации, но стабильную скорость мобильного интернета.

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Цифровизация

Благодаря поддержке технологии MIMO 2×2 новое телеком-оборудование способно обрабатывать больше одновременных подключений, сохраняя качественное соединение даже в часы высокой нагрузки. А подключенная технология VoLTE позволяет сотрудникам и гостям ОИЯИ совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом без потери в качестве сигнала.

«ОИЯИ — флагман российской науки, где используют современные технологии для проведения уникальных исследований. Именно поэтому мы внедрили наши надежные решения, обеспечив надежную и быструю связь, которая станет помощником для ученых и всех, кто работает на стыке будущего и настоящего», — отметил директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.

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