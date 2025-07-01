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РАН ИЯИ Институт ядерных исследований

Институт ядерных исследований РАН — крупный научный центр, занимающийся физикой частиц, с широкой сетью проектов международного сотрудничества. Институт ядерных исследований РАН является одним из ведущих ядерно-физических научных центров, в котором работает более тысячи человек, из которых 55 докторов наук и 137 кандидатов наук. В ИЯИ РАН действует Научно-образовательный центр, координирующий обучение и научную работу студентов и аспирантов, а также существует Совет по защите диссертаций.

СОБЫТИЯ


01.07.2025 Квантовая запутанность может улучшить диагностику рака 2
21.08.2024 X-Com автоматизировала работу сотрудников «Института ядерных исследований РАН» 3
31.12.2023 Самые интересные космические открытия 2023 года 1
11.04.2017 ЦЕРН стал ближе к поиску темного фотона 1
14.12.2016 С момента Большого взрыва Вселенная «потеряла» 5 % темной материи 1
02.09.2013 Подтверждено существование нового химического элемента 1
12.09.2012 Космические лучи высокой энергии будут изучать у Байкала 1
10.06.2011 Остров стабильности: российские ядерщики лидируют в гонке 1
30.06.2009 В Дубне создан международный наноинновационный центр 1
22.05.2009 США оплатили Украине поставку ядерного топлива для научного реактора 1
15.05.2008 Шестые Марковские чтения: к 100-летнему юбилею выдающегося физика-теоретика 3
10.12.2007 Ядерное топливо вывезено из Чехии в Россию 1
07.08.2006 В Троицке создается комплекс протонной терапии 2
07.08.2006 В Троицке создается комплекс протонной терапии 2
26.05.2006 Перспективы развития Grid-инфраструктур обсудят в Дубне 1
26.05.2006 Перспективы развития Grid-инфраструктур обсудят в Дубне 1
29.12.2003 Конкуренция наукоградов продолжается 1

Публикаций - 18, упоминаний - 25

РАН ИЯИ и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1545 2
X-Com - Икс ком 188 2
Акметех - Акметрон 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Эр-Техно - Р-Техно 18 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Информзащита 941 1
Крок - Croc 1964 1
Yealink Network Technology 85 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Qtech - Кьютэк 211 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 1
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 44 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 74 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Стабтех - Сайбер электро - Cyber electro 25 1
Sofinet - Софинет 9 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Торий НПП 47 1
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 1
Наукоград - технопарк 156 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
МИЦНТ СНГ - Международный инновационный центр нанотехнологий стран СНГ 7 1
МФГС СНГ - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 10 1
IUPAP - International Union of Pure and Applied Chemistry - Международный союз теоретической и прикладной химии 6 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 381 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 2
Grid Computing - GRID-технологии - Грид-вычисления - Грид-технологии - Распределённые вычисления 125 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 366 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 428 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1170 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 5
EDG - EU DataGrid - European DataGrid 5 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 2
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 359 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
ZyXEL Keenetic 50 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 195 1
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
ESA Planck - Планк (космическая обсерватория) - телескоп Планка 9 1
Максимчук Анна 4 1
Флеров Георгий 2 1
Мусин Султан 1 1
Сиднев Виктор 15 1
Матвеев Виктор 5 1
Рузин Андрей 6 1
Марков Моисей 1 1
Оганесян Юрий 6 1
Найденов Вадим 3 1
Hess Victor - Гесс Виктор 2 1
Тришин Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 12
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 7
Европа 24964 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 165 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Солнечная система - Solar system 2569 2
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Тункинский район - Кырен 16 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Япония 13807 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Украина 7928 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 1
Россия - УФО - Челябинская область 1512 1
Швейцария - Цюрих 279 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 1
Чили - Республика 494 1
Россия - ЦФО - Костромская область 477 1
Украина - Киев 1151 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 1
Венера - планета Солнечной системы 298 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 86 1
Юпитер - планета Солнечной системы 557 1
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 97 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Физика - Physics - область естествознания 2940 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 3
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 2
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 222 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 2
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 110 2
Астрономия - Космос - Космические лучи 54 2
ЦКП - Центр коллективного пользования 54 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Плутоний 40 1
ОПК - Ядерный оружейный комплекс - ядерные боеприпасы - атомное оружие 201 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Физика нейтронная - Нейтрон - тяжёлая элементарная частица 69 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 1
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews Мишень 186 1
РАН - Российская академия наук 2122 8
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 27 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Kyoto University - Киотский университет 29 1
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren - Helmholtz Zentrum München - Мюнхенский Центр Гельмгольца - Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца 12 1
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 22 1
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron - Немецкий Электронный Синхротрон - Немецкий исследовательский центр 13 1
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 1
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 1
University of Hamburg - Universität Hamburg - Гамбургский университет 9 1
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 1
Rhenish Friedrich Wilhelm University of Bonn - University of Bonn - Боннский университет - Университет в Бонне 22 1
Valparaiso Technical Institute - University of Valparaíso - Технический университет Федерико Санта-Мария - Технические университеты Вальпараисо 1 1
Марковские чтения 1 1
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