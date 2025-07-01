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РАН ИЯИ Институт ядерных исследований
Институт ядерных исследований РАН — крупный научный центр, занимающийся физикой частиц, с широкой сетью проектов международного сотрудничества. Институт ядерных исследований РАН является одним из ведущих ядерно-физических научных центров, в котором работает более тысячи человек, из которых 55 докторов наук и 137 кандидатов наук. В ИЯИ РАН действует Научно-образовательный центр, координирующий обучение и научную работу студентов и аспирантов, а также существует Совет по защите диссертаций.
СОБЫТИЯ
РАН ИЯИ и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
|Торий НПП 47 1
|Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 1
|Наукоград - технопарк 156 1
|Максимчук Анна 4 1
|Флеров Георгий 2 1
|Мусин Султан 1 1
|Сиднев Виктор 15 1
|Матвеев Виктор 5 1
|Рузин Андрей 6 1
|Марков Моисей 1 1
|Оганесян Юрий 6 1
|Найденов Вадим 3 1
|Hess Victor - Гесс Виктор 2 1
|Тришин Владимир 1 1
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