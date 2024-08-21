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X-Com автоматизировала работу сотрудников «Института ядерных исследований РАН»

Системный интегратор X-Com, входящий в одноименную группу компаний, завершила проект внедрения автоматизированных рабочих мест в информационную систему Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН) – научного центра, занимающегося физикой частиц, с сетью проектов международного сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

Развитие научных проектов в области нейтринной физики, астрофизики, физике высоких энергий, ускорительной физике и технике, а также нейтронных исследований и ядерной медицине, потребовали увеличения количества и расширения функционала автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников.

Подрядчик проекта определялся на основании открытого конкурса, участниками которого стали системные интеграторы, а также российские производители и поставщики ИТ-оборудования. Наряду с ценовым предложением конкурсная комиссия оценивала проектное портфолио кандидатов, включая опыт сотрудничества с научными центрами и учреждениями РАН. Победителем была признана компания X-Com предложившая наиболее квалификационно-обоснованные условия поставки оборудования и выполнения работ.

Специалисты X-Com провели предпроектное обследование ИТ-инфраструктуры заказчика, включая программно-аппаратные решения, клиентские системы и средства. В результате были выработаны рекомендации к оснащению рабочих мест, составлены технические спецификации, включающие требования к АРМ, их типизацию в зависимости от выполняемых научными сотрудниками задач.

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На основании полученных данных производственное подразделение X-Com изготовило и поставило АРМ, полностью отвечающие требованиям применяемого в научных исследованиях программного обеспечения. Данный подход позволил сократить совокупную стоимость проекта за счет отсутствия переплаты за избыточную производительность, а также обеспечил наилучшее соотношение цена-качество созданного решения. АРМ включены в информационную систему учреждения, выполнены пуско-наладочные работы и тестирование.

Действующая в X-Com система менеджмента качества соответствует международному стандарту ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008). Все оборудование проходит многоступенчатое тестирование на всех этапах производства. Собственный сервисный центр обеспечивает оперативный ремонт оборудования, в т.ч., требующий замены комплектующих.

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